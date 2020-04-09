Focus Time Line Player
- Utilidades
- Masamitsu Takahashi
- Versión: 1.0
Puedes centrarte instantáneamente en el punto de tiempo seleccionado sin importar cómo muevas el gráfico.
【Funciones】
・Focus Mode: SingleLine (visualización predeterminada)
・Crt FocusLine: Crear una línea de enfoque en cualquier momento deseado
・Position: Cambiar la posición de visualización
・Focus: Mover la vista del gráfico a la línea de enfoque creada
・Botón X: Salir del programa
【Instrucciones】
・Usa Focus Mode con SingleLine por defecto
・Presiona Crt FocusLine para crear una FocusTimeLine
・Usa el botón Position para seleccionar la posición de visualización
・Presiona Focus para mover el gráfico al punto de enfoque seleccionado
・Presiona el botón X para salir del programa