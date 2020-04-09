Focus Time Line Player

Puedes centrarte instantáneamente en el punto de tiempo seleccionado sin importar cómo muevas el gráfico.

【Funciones】
・Focus Mode: SingleLine (visualización predeterminada)
・Crt FocusLine: Crear una línea de enfoque en cualquier momento deseado
・Position: Cambiar la posición de visualización
・Focus: Mover la vista del gráfico a la línea de enfoque creada
・Botón X: Salir del programa

【Instrucciones】
・Usa Focus Mode con SingleLine por defecto
・Presiona Crt FocusLine para crear una FocusTimeLine
・Usa el botón Position para seleccionar la posición de visualización
・Presiona Focus para mover el gráfico al punto de enfoque seleccionado
・Presiona el botón X para salir del programa

Productos recomendados
Copier MT5 To MT5 TimeLock
Nurhidaya Tullah
Utilidades
Copiador de operaciones MT5: sistema de supervisión de esclavos en tiempo real Copiador MT5 A MT5 (Versión Completa) Obtenga la versión completa y más reciente del . copiadora desde el siguiente enlace: https://www.mql5.com/en/ market/product/157869 System Copier incluye un avanzado sistema de supervisión de esclavos (receptores ), que le ofrece un control total y visibili
FREE
TradeInfos
Dustin Ricardo Pierenz
Indicadores
Siga su spread y todas las posiciones PnL (Compra y Venta) en tiempo real - ¡mantenga el control de sus operaciones de un vistazo! Características: Visualización del spread en tiempo real (en pips) PnL total de la posición de compra Posición total de venta PnL Diseño limpio y no intrusivo Funciona con todos los símbolos y marcos de tiempo Perfecto para: Scalpers que necesitan un conocimiento rápido del spread Operadores diarios que supervisan el rendimiento de posiciones largas/cortas Gestores
FREE
Netbrowse Trade Copier
Michael Masanga
Utilidades
Presentamos nuestro vanguardista Asesor Experto Trade Copier para MetaTrader 5 (MT5): la solución definitiva para replicar operaciones sin fisuras en varias cuentas del mismo servidor u ordenador. Eleve su experiencia de trading y tome el control de su estrategia de inversión como nunca antes con nuestro Copiador de Operaciones de nivel profesional. Características principales: Replicación de operaciones sin esfuerzo: Nuestro Copiador de Operaciones duplica sin esfuerzo las operaciones de una cu
FREE
Exact Time
Boris Sedov
Utilidades
Hora exacta - hora detallada en el gráfico de segundos. La utilidad muestra la hora de apertura de la vela seleccionada. Esto es necesario cuando se trabaja con gráficos de segundos. Por ejemplo, se puede utilizar en un gráfico de segundos construido con la utilidad Gráfico de Segundos . Entradas Esquina base - la esquina del gráfico a la que está unido el objeto. Distancia X - la distancia horizontal desde la esquina del gráfico. Distancia Y - la distancia vertical desde la esquina del gráfico.
FREE
BRiCK Convert4To5 MT5 Free
Yutaka Yokouchi
5 (1)
Utilidades
* Este producto fue convertido usando " BRiCK Convert4To5 MT4 " basado en el archivo fuente MQL4 de "BRiCK Convert4To5 MT4 Free" . "Convert4To5" es un Script que convierte archivos fuente MQL4 en archivos fuente MQL5. Expertos, Indicadores, Scripts y Librerías con extensión ".mq4" estarán disponibles para MT5. Parámetro Ninguno Procedimiento 1. Abra la siguiente carpeta terminal_data_folderM\MQL4\Files\ (en el menú del terminal seleccione ver "Archivo" - "Abrir el directorio de datos") 2. Conf
FREE
MT5 to Telegram bot
Maksim Plotnikov
5 (1)
Utilidades
Señales de MT5 a Telegram Esta utilidad es fácil de usar y soporta una amplia variedad de configuraciones: Elige el grupo de Telegram que desees e introduce el token del bot y el id del chat Recibe notificaciones cuando las órdenes sean colocadas, modificadas, ejecutadas, cerradas... o cualquier combinación de estados Conecta tu cuenta de broker con Telegram y deja de perderte notificaciones importantes. ¿Quieres recibir notificaciones de Telegram? ¿Estás buscando una forma sencilla de compartir
FREE
EV Account Copier
Enrique Valeros Muriana
Utilidades
EV Account Copier es una solución MT5 ligera y fiable diseñada para replicar la actividad de negociación de un terminal MAESTRO a terminales ESCLAVO, manteniendo un control total sobre lo que se copia y cómo se calcula el tamaño de la posición. El EA se entrega como un único archivo : basta con establecer el rol de entrada a MAESTRO en la cuenta de origen y ESCLAVO en la(s) cuenta(s) de destino. El copiador admite tanto la replicación de cuenta completa como la replicación selectiva por número m
FREE
EmaRsi robot
Deepak Saini
Asesores Expertos
https://youtu.be/KHhg88fXWTk?si=ZoVtpc-wpfTVImSL Estrategia de Trading de 5 Minutos | Rápida y Efectiva para Principiantes Bienvenido a nuestro canal de trading- the deepak trading En este video, exploraremos una simple estrategia de trading de 5 minutos que puede ayudarte a capturar movimientos rápidos del mercado y hacer operaciones rentables. Si usted es un principiante o un trader experimentado, esta estrategia está diseñada para darle puntos claros de entrada y salida utilizando indicad
FREE
Copy MT5 MT5 demo
Andriy Motuzka
Utilidades
Copiador demo de operaciones de MetaTrader 5 a MetaTrader 5 (está disponible la versión MetaTrader 4<->MetaTrader 4 ; con ambas versiones se puede copiar MetaTrader 5<->MetaTrader 4, MetaTrader 4<->MetaTrader 5, MetaTrader 5<->MetaTrader 4). Funciona sólo en el modo de cobertura. Filtro de spreads. Seleccionar el mejor precio (empezar a copiar posiciones con pérdidas o ganancias). Configurar el tamaño del lote, fijo o basado en el ratio (las señales del proveedor pueden copiarse con un lote aume
FREE
DashBoard Mesa Proprietaria
Cleriton De Oliveira Lopes
Utilidades
Dashboard – Panel de Trading para MetaTrader 5 Dashboard es una herramienta esencial para los traders que necesitan una vista centralizada , control eficiente de órdenes y acceso rápido a la información clave del mercado , todo directamente en el gráfico de MetaTrader 5. Funciones: Visualización clara de las posiciones abiertas Gestión rápida de órdenes (abrir/cerrar) Visualización de ganancias/pérdidas por operación Indicadores de tendencia integrados (medias móviles, velas, etc.) Panel pe
FREE
Click Trading
Jawad Tauheed
5 (1)
Asesores Expertos
One Click Trading - Auto TP SL Desarrollador TraderLinkz Versión 1.00 Categoría Utilidad Qué hace Añade los TP y SL que faltan a sus operaciones manuales y órdenes pendientes Los establece una vez por entrada Le permite mover los TP y SL después Funciona en cuentas de cobertura y de compensación Escanea cada tick y reacciona a los eventos de la operación Por qué lo quiere Realiza entradas más rápidas Consigue objetivos de riesgo y salida coherentes Reduce los errores de dedo gordo Mantiene un co
FREE
Historical Prices Ranges
Martino Hart
Utilidades
- Descargue tarifas históricas a través de `CopyRates()` para muchos símbolos y marcos temporales. - Funciona con símbolos de Market Watch o con una lista explícita de símbolos. - Exportación CSV opcional a la carpeta `Files` del terminal (por símbolo/marco temporal). - Reintentos configurables, pausa y retroceso exponencial. - Registro detallado y comentarios de progreso para mayor comodidad. ## Uso 1. Copiar `AutoHistoryDownloader_mq5.mq5` en `MQL5/Scripts` o abrir en MetaEditor. 2. Adjunta
FREE
SharingIsCaring Trade Copier
Wait4Signal
4.44 (9)
Utilidades
Compartir es compartir Copiadora comercial Características Copia local y remota Una herramienta puede actuar como proveedor o receptor de operaciones Coexiste con otras posiciones abiertas manualmente o desde otros asesores expertos Puede detenerse y reiniciarse en cualquier momento sin que surjan problemas como que las operaciones se cierren misteriosamente Copie el mismo lote o ajústelo según su saldo y apalancamiento Cierre/apertura parcial Gestión de fondos máximos a utilizar Un proveedor
FREE
Current Price
Keni Chetankumar Gajanan -
5 (2)
Utilidades
Un sencillo y útil Panel de Precios Actuales, que muestra los precios actuales de compra y venta ampliados y el diferencial, y que se puede mover a cualquier lugar de la ventana del gráfico con el ratón. También proporciona una opción para tener como texto en una ubicación estática que muestra la oferta o demanda de precios junto con la propagación, que se muestra en cualquier lugar en el gráfico. Permite la visualización como pips o puntos junto con el spread resaltado en un color distinto si c
FREE
Know the Candle Close Time
Benbyaanda Silvere Henri Sedric Kabore
Utilidades
Este indicador permite conocer el tiempo restante antes del cierre de la vela. Funciona en todos los marcos temporales. Es muy útil cuando tu estrategia de trading depende del cierre o de la apertura de una vela concreta. Usalo como quieras. No te olvides de dejar un comentario o una solicitud de un EA o un indicador. También difúndelo entre tus amigos y no dudes en visitar mi perfil para ver otras herramientas.
FREE
Manager Time Position
Aliou Ba
Utilidades
Esta pequeña herramienta le permite definir un contador de tiempo en minutos. para el cierre de sus posiciones de acuerdo con la cantidad de minutos que ha establecido. Por ejemplo, si lo configura en 30 Min, la herramienta cerrará cada posición abierta después de 30 minutos desde su apertura. La configuración ACTIVO: es para activar la herramienta y usarla para cerrar sus posiciones después de la cantidad de minutos definida. GESTIÓN: puede elegir con los símbolos gestionados por l
FREE
Multi Currency Strength Dashboard Mini
Prime Horizon
Indicadores
Multi Currency Strength Dashboard Mini (GRATIS) – Medidor de Fuerza de Divisas para MetaTrader 5 Multi Currency Strength Dashboard Mini es un indicador gratuito para MetaTrader 5 que muestra en tiempo real la fuerza relativa de 8 divisas principales (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD) en un panel visual claro y rápido de interpretar. Objetivo: ayudarte a identificar en segundos qué divisas están fuertes y cuáles están débiles , para construir tu watchlist y seleccionar pares con lógica fuer
FREE
Bneu Trade Copier Pro
Marvinson Salavia Caballero
Utilidades
**Bneu Trade Copier Pro** es una utilidad de copia de operaciones para MetaTrader 5 que permite copiar operaciones de una cuenta maestra a múltiples cuentas esclavas. La utilidad soporta varios métodos de tamaño de lote, mapeo de símbolos, filtrado de operaciones, y proporciona un panel de control de seguimiento. **Características principales **Arquitectura Maestro/Esclavo - Configuración como cuenta maestra para emitir señales de operación - Configuración como cuenta esclava para recibir y e
Backtesting Panel Pro
Igor Widiger
Utilidades
Sumérgete en el apasionante mundo del trading manual y descubre las posibilidades ilimitadas que te esperan. Con su experiencia y su conocimiento del mercado, puede lograr un éxito impresionante y hacer crecer su cartera continuamente. El comercio manual le permite tomar el control de sus estrategias y decisiones y tener una influencia directa en sus actividades comerciales. A través de su profundo conocimiento de los mercados y su comprensión de los diversos instrumentos comerciales, tiene la
FREE
Phone Trade Manager
Krutik Piyushkumar Parekh
Utilidades
Calculadora inteligente de tamaño de lote y asistente de operaciones para el comercio móvil Visión General: Esta es la herramienta que cada operador en el mercado debe tener, no importa si usted es scalper, swing traders, day trader, o trader a largo plazo. Esta herramienta de comercio On-The-Go le ayudará a mantenerse disciplinado y también mantenerse libre de las tareas diarias de gestión de comercio, la mayoría de los comerciantes se enfrentan a problemas comunes como 1. Cálculo del tamaño ad
FREE
Check GMT offset MT5
Oleg Pavlenko
Utilidades
Una utilidad para detectar automáticamente el desfase GMT de su broker Para utilizar la utilidad, colóquela en la carpeta Scripts del directorio de datos del terminal, active WebRequest en la configuración del terminal y añada la dirección https://www.worldtimeserver.com/ a la lista de permitidas. Ejecute el script Check GMT en el gráfico con cualquier par de divisas Sólo hay un ajuste en el script: site = https://www.worldtimeserver.com/ para su comodidad. Copie esta dirección de la configuraci
FREE
Market Grid View
Danilo Pagano
5 (1)
Utilidades
Market Grid View es una utilidad que sustituye a la ventana original 'Market Watch'. Ha sido diseñada para ser rápida y ofrecer al usuario la posibilidad de navegar por todos los símbolos con un solo clic, mientras observa el cambio de precio o el valor de la última operación. Para utilizarlo, configure su ventana de "Observación del Mercado" con todos los símbolos que desee monitorizar, y podrá cerrarla. A continuación, inserte el indicador en el gráfico. Es necesario configurar la ventana de p
FREE
TradeInfo MT5
Manuraj Dhanda
4.31 (13)
Utilidades
TradeInfo es un indicador de utilidad que muestra la información más importante de la cuenta corriente y la posición. Información mostrada: Información sobre la cuenta corriente (Saldo, Capital, Margen libre). Spread actual, Drawdown (DD) actual, Beneficio previsto, Pérdidas previstas, etc. Número de posición(es) abierta(s), volumen (LOT), beneficio. Rango de hoy y de ayer. Tiempo restante hasta la siguiente vela. Información sobre el beneficio del último día. Filtro MagicNumber. Filtro de co
FREE
ChartColorMT5
Thomas Pierre Maurice Moine
Utilidades
Personaliza tus gráficos con esta sencilla utilidad. Elija entre los 24 conjuntos de colores predefinidos o utilice sus propios colores y guárdelos para reutilizarlos más adelante. También puede añadir una etiqueta de texto en su gráfico. --- Colores de gráficos Conjunto de colores : 24 conjuntos de colores pre-construidos (seleccione "Personalizado" para utilizar los colores de abajo) Color de fondo Color de primer plano Color de la rejilla Color Gráfico Arriba Color Chart Down Candle Bull co
FREE
Elsna Panel MT5
Raymond Edusei
Utilidades
El indicador es un tablero de operaciones en tiempo real para MT5, que muestra información sobre la cuenta, la operación y el riesgo en un panel compacto directamente en el gráfico. Características principales Panel de control Muestra el instrumento, el precio, el spread y el tiempo restante de la vela. Muestra las estadísticas de la cuenta: saldo, capital, margen, margen libre, margen utilizado. Beneficios y pips flotantes de todas las operaciones abiertas. Beneficios históricos: hoy, esta sema
FREE
Mt5 Follow Mt5 Receiver
Wen Huang
4 (3)
Utilidades
1. Este sistema es un sistema documental local, es decir, el transmisor y el receptor deben operar en el mismo ordenador, ya que la cuenta mt4 / 5 se puede iniciar sesión en varios ordenadores al mismo tiempo, por lo que sólo necesita enviar la contraseña de la cuenta de sólo lectura al cliente. El merchandiser local es muy rápido y estable, ya que no implica el merchandiser de red. 2. Actualmente es el receptor. Cuando se carga en el gráfico, la cuenta del remitente debe ser cambiada a la cue
FREE
SimpleTradingPanel
Igor Widiger
4.5 (2)
Utilidades
Simple Trading Panel es una herramienta manual para operar con seguridad. Supervisado por el mentor y los indicadores. Este panel tiene muchos ajustes útiles para llevar su comercio al siguiente nivel. Simple Trading Panel ofrece características : Stop loss ajustable, take profit, volumen, trailing stop con beneficio en porcentaje, ratio de riesgo, filtro de noticias y mucho más. Resultados de las pruebas Simple Trading Panel no funciona en el probador de estrategias. Recomendar Tipo de cuen
FREE
Live Price On Chart
Fadi Al Kanani
Utilidades
Precio en directo en el gráfico Descripción: La visualización de precios en tiempo real es una poderosa herramienta para los usuarios de MetaTrader 5 que proporciona actualizaciones continuas de los precios actuales de compra (VENTA) y venta (COMPRA) directamente en su gráfico de operaciones. Este script es ideal para los traders que necesitan mantenerse actualizados sobre los precios de mercado de un vistazo. Características principales: Actualización de precios en tiempo real : Muestra los últ
FREE
Total Trades Pie Chart
Roman Kandelaki
Utilidades
Total Operaciones Cerradas - Indicador MT5 El indicador Total de Operaciones Cerradas para MetaTrader 5 proporciona una visión rápida y visual de su rendimiento comercial mostrando un desglose simple e intuitivo de 3 valores : Total de Operaciones - El número total de operaciones cerradas. O peraciones ganadoras - Número de operaciones rentables. Operaciones perdedoras - Número de operaciones perdedoras. En lugar de rebuscar en los informes, los operadores pueden supervisar al instante s
FREE
RiskManagerPRO
Mohammed Lamine Kasmi
5 (1)
Utilidades
Risk Manager PRO – Utilidad para trading manual con cálculo dinámico del lote Risk Manager PRO es una herramienta sencilla y potente para traders manuales. Permite calcular el tamaño del lote automáticamente según el porcentaje de riesgo y una línea visual de stop loss. Solo tienes que mover la línea roja, ingresar el % de riesgo y hacer clic en Comprar o Vender. Características: Cálculo automático del tamaño del lote Línea de stop loss visible y ajustable Interfaz clara y fácil de usar
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilidades
Ayuda a calcular el riesgo por operación, la fácil instalación de una nueva orden, gestión de órdenes con funciones de cierre parcial, trailing stop de 7 tipos y otras funciones útiles. Materiales e instrucciones adicionales. Instrucciones de instalación   -   Instrucciones para la aplicación   -   Versión de prueba de la aplicación para una cuenta demo Función de línea -   Muestra en el gráfico la línea de apertura, Stop Loss, Take Profit. Con esta función es fácil establecer una nueva orden
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (585)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (119)
Utilidades
Experimente una copia de operaciones excepcionalmente rápida con Local Trade Copier EA MT5 . Con su fácil configuración de 1 minuto, este copiador de operaciones le permite copiar operaciones entre múltiples terminales de MetaTrader en la misma computadora con Windows o en Windows VPS con velocidades de copiado ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Ya seas un trader principiante o profesional, el   Local Trade Copier EA MT5   ofrece una amplia gama de opciones para personalizarlo según tus ne
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (148)
Utilidades
Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (17)
Utilidades
Versión Beta Telegram to MT5 Signal Trader está casi listo para el lanzamiento oficial en versión alfa. Algunas funciones aún están en desarrollo y puede que encuentre pequeños errores. Si experimenta problemas, por favor repórtelos, sus comentarios ayudan a mejorar el software para todos. El precio aumentará después de 20 ventas. Copias restantes a $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader es una herramienta potente que copia señales de trading desde canales o grupos de Telegram directamente
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (109)
Utilidades
¿Cansado de complejas órdenes y cálculos manuales? Trade Dashboard es su solución. Con su interfaz fácil de usar, la colocación de órdenes se convierte en un esfuerzo, con un solo clic, puede abrir operaciones, establecer stop loss y tomar los niveles de beneficios, gestionar el tamaño del lote de comercio, y calcular el riesgo de recompensa, lo que le permite centrarse sólo en su estrategia. Diga adiós a los cálculos manuales y agilice su experiencia de trading con Trade Dashboard. Descargue la
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (9)
Utilidades
Ultimate Extractor - Analítica de trading profesional para MT5 *****esta es la versión HTML local de Ultimate Extractor. Echa un vistazo a Ultimate Extractor Cloud en mql5 para la versión Cloud****** Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 5 en información procesable con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Qué hace Analiza automáticamente su historial de operaciones MT5 en todos los Asesores Expertos y genera i
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.6 (35)
Utilidades
Trade Copier es una utilidad profesional diseñada para copiar y sincronizar operaciones entre cuentas comerciales. La copia ocurre desde la cuenta / terminal del proveedor a la cuenta / terminal del destinatario, instalada en la misma computadora o vps. Antes de comprar, puede probar la versión de demostración en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Principales funcionalidades y beneficios: Admite la copia de MT5> MT5, MT4> MT5, MT5> MT4, incl
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilidades
Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma Meta
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gato Copiador MT5) es un copiador de operaciones local y un marco completo de gestión de riesgos y ejecución diseñado para los desafíos comerciales de hoy. Desde desafíos de firmas prop hasta gestión de carteras personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección de capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona tanto en modo Master (emisor) como Slave (receptor), con sincronización en
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilidades
Smart Stop Scanner – Sistema multiactivo de escaneo de stops basado en estructura de mercado Descripción general Smart Stop Scanner ofrece a los traders un monitoreo profesional de niveles de stop-loss a través de múltiples mercados. El sistema identifica automáticamente las zonas de stop más relevantes basadas en estructura real del mercado, rupturas clave y lógica de acción del precio, todo presentado en un panel unificado, claro y totalmente compatible con pantallas de alta resolución (DPI-
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
4 (2)
Utilidades
Smart Stop Manager – Ejecución automática de stop-loss con precisión profesional Descripción general Smart Stop Manager es la capa de ejecución de la línea Smart Stop, diseñada para traders que necesitan una gestión de stop-loss estructurada, fiable y totalmente automatizada en múltiples posiciones abiertas. Supervisa continuamente todas las operaciones activas, calcula el nivel óptimo de stop utilizando la lógica de estructura de mercado de Smart Stop y actualiza los stops automáticamente sig
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.67 (12)
Utilidades
¡HINN MAGIC ENTRY es la mejor herramienta para la gestión de entradas y posiciones! ¡Coloca órdenes a través de la selección de niveles en el gráfico! descripción completa Funciones principales: - Órdenes a mercado, limitadas y pendientes - Cálculo automático de lotes - Contabilización automática de diferenciales y comisiones - Número ilimitado de tomas de posiciones intermedias - Transferencia al punto de equilibrio y arrastre de stop loss y take profit - Niveles de desactivación - Interfaz
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilidades
La copiadora comercial para MT5 es un comercio   copiadora para la plataforma МetaТrader 5 . Copia operaciones de forex entre   cualquier cuenta  MT5  - MT5, MT4  - MT5 para la versión COPYLOT MT5 (o MT4 - MT4 MT5  - MT4 para la versión COPYLOT MT4) Copiadora confiable! Versión MT 4 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar    Cómo obtener archivos de registro    Cómo probar y optimizar    Todos los productos de Expforex También puede copiar operaciones en el terminal МТ4 ( МТ
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT5 (de la que usted es miembro), también puede funcionar como copiadora remota. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket,
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Utilidades
Atención: la versión de demo para revisión y prueba está aquí . YuClusters es un sistema de análisis de mercado profesional. El comerciante tiene oportunidades únicas para analizar el flujo de órdenes, volúmenes comerciales, movimientos de precios utilizando varios gráficos, perfiles, indicadores y objetos gráficos. YuClusters opera con datos basados ​​en Time & Sales o información de ticks, dependiendo de lo que esté disponible en las cotizaciones de un instrumento financiero. YuClusters le pe
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilidades
Copie las señales de cualquier canal del que sea miembro (incluidos los privados y restringidos) directamente a su MT5.  Esta herramienta ha sido diseñada pensando en el usuario al ofrecer muchas características que necesita para gestionar y monitorear las operaciones. Este producto se presenta en una interfaz gráfica fácil de usar y visualmente atractiva. ¡Personalice su configuración y comience a usar el producto en minutos! Guía del usuario + Demo  | Versión MT4 | Versión Discord Si desea p
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilidades
Grid Manual es un panel de negociación para trabajar con una cuadrícula de órdenes. La utilidad es universal, tiene configuraciones flexibles y una interfaz intuitiva. Funciona con una cuadrícula de órdenes no solo en la dirección de promediar pérdidas, sino también en la dirección de aumentar las ganancias. El usuario no necesita crear y mantener una cuadrícula de órdenes, la utilidad lo hará. Basta con abrir un pedido y el "Grid manual" creará automáticamente una grilla de órdenes para el mism
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.25 (4)
Utilidades
Protege tu capital de trading sin esfuerzo Proteger tu capital es tan importante como hacerlo crecer. KT Equity Protector es tu gestor de riesgos personal, que supervisa constantemente la equidad de tu cuenta y actúa automáticamente para evitar pérdidas o asegurar ganancias cerrando todas las órdenes activas y pendientes cuando se alcanzan los niveles predefinidos de ganancias o pérdidas. Sin decisiones emocionales, sin adivinanzas—solo protección confiable del capital trabajando incansablemente
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilidades
Este producto filtra todos los asesores expertos y los gráficos manuales durante el tiempo de noticias, por lo que no tendrás que preocuparte por los repentinos picos de precios que podrían destruir tus configuraciones de negociación manuales o las operaciones realizadas por otros asesores expertos. Este producto también viene con un sistema completo de gestión de órdenes que puede manejar tus posiciones abiertas y órdenes pendientes antes del lanzamiento de cualquier noticia. Una vez que compre
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.41 (27)
Utilidades
Auto Trade Copier está diseñado para copiar los oficios entre múltiples cuentas MT5 / terminales con una precisión absoluta. Con esta herramienta, puede actuar como proveedor (fuente ) o receptor (destino ) . Cada acciones comerciales podrán ser clonados del proveedor al receptor sin demora. Las siguientes son las funciones destacadas :     Cambie entre proveedores o función del receptor en una sola herramienta.     Un proveedor puede copiar los oficios a las cuentas de múltiples receptores.
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.85 (27)
Utilidades
MT5 to Telegram Signal Provider es una utilidad fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales especificadas al chat, canal o grupo de Telegram, convirtiendo tu cuenta en un proveedor de señales . A diferencia de la mayoría de los productos competidores, no utiliza importaciones DLL. [ Demo ] [ Manual ] [ Versión MT4 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuración Está disponible una guía del usuario paso a paso. No se requiere conoci
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
Utilidades
Presentamos el   OrderManager : Una herramienta revolucionaria para MT5 Gestiona tus operaciones como un profesional con la nueva utilidad Order Manager para MetaTrader 5. Diseñado con la simplicidad y la facilidad de uso en mente, Order Manager te permite definir y visualizar fácilmente el riesgo asociado con cada operación, permitiéndote tomar decisiones informadas y optimizar tu estrategia de trading. Para más información sobre OrderManager, por favor consulta el manual. [ Manual ] [ Versión
Trading box Technical analysis MT5
Igor Zizek
4.96 (24)
Utilidades
Todo para el gráfico Indicador de análisis técnico MT5 en una herramienta Dibuja tu zona de oferta y demanda con el rectángulo y la resistencia de apoyo con la línea de tendencia y recibir alertas al teléfono móvil o correo electrónico de alerta - Indicador de riesgo mt5 Video tutoriales, manuales, DEMO descargar aquí . Encontrar contactos en mi perfil . 1. Rectángulos extendidos y líneas de tendencia El objeto se extenderá hasta el borde derecho del gráfico cuando el precio dibuje nuevas velas
Cerberus Equity Watcher
Samuel Bandi Roccatello
5 (3)
Utilidades
Cerberus the Equity Watcher es una herramienta de gestión de riesgos que monitorea constantemente   el valor de tu cuenta y evita drawdowns importantes, que sean ellos causados por EA defectuosos o por las emociones si eres un trader discrecional. Es extremadamente útil para los traders sistemáticos que confían en EA que pueden contener errores o que pueden no funcionar bien en condiciones de mercado inesperadas. Cerberus   permite establecer un valor mínimo de tu cuenta y (opcionalmente) un va
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilidades
EASY Insight AIO – La solución todo en uno para un trading inteligente y sin esfuerzo Resumen Imagina poder analizar todo el mercado — Forex, Oro, Cripto, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente, instalar indicadores o hacer configuraciones complicadas. EASY Insight AIO es tu herramienta definitiva de exportación para trading impulsado por IA, lista para usar al instante. Ofrece una visión completa del mercado en un único archivo CSV limpio, listo p
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilidades
De Telegram a MT5:   La solución definitiva para copiar señales Simplifique sus operaciones con Telegram a MT5, la moderna herramienta que copia señales de trading directamente desde los canales y chats de Telegram a su plataforma MetaTrader 5, sin necesidad de DLL. Esta potente solución garantiza una ejecución precisa de señales, amplias opciones de personalización, ahorra tiempo y aumenta su eficiencia. [ Instructions and DEMO ] Características principales Integración directa de la API de Tele
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilidades
Seconds Chart — una herramienta única para crear gráficos en segundos en MetaTrader 5 . Con Seconds Chart , puede construir gráficos con marcos temporales definidos en segundos, proporcionando una flexibilidad y precisión de análisis ideales que no están disponibles en gráficos estándar de minutos u horas. Por ejemplo, el marco temporal S15 indica un gráfico con velas de 15 segundos. Puede utilizar cualquier indicador y asesor experto compatible con símbolos personalizados. Trabajar con ellos es
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilidades
Lazy Trader es su asistente personal de gestión de riesgos que encuentra de forma independiente las mejores entradas en el mercado, gestiona posiciones y le ayuda a extraer el máximo beneficio de cada idea de trading. Supervisa los gráficos de M1 a W1 , encuentra puntos de entrada óptimos basados en sus parámetros y gestiona las operaciones sin su participación: - ¿Tiene una idea en el gráfico diario? No hay necesidad de esperar a que los plazos inferiores formen una señal - Lazy Trader lo comp
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilidades
Panel de comercio para operar en 1 clic. ¡Trabajando con posiciones y pedidos! Operar desde el gráfico o desde el teclado. Con nuestro panel de operaciones, puede ejecutar operaciones con un solo clic directamente desde el gráfico y realizar operaciones comerciales 30 veces más rápido que con el control estándar de MetaTrader. Los cálculos automáticos de parámetros y funciones hacen que las operaciones sean más rápidas y cómodas para los operadores. Consejos gráficos, etiquetas informativas e in
Otros productos de este autor
BuySell Average Line MT5
Masamitsu Takahashi
Utilidades
¿Alguna vez ha seguido promediando posiciones y ha perdido la referencia de su precio medio real? Este EA le ayuda a mantener una visión objetiva mostrando constantementelos precios medios de entrada de Buy y Sell directamente en el gráfico. Este EA para MT5 muestra los precios medios de entrada de Buy y Sell como líneas horizontales.Las líneas se muestran por separado, lo que resulta útil incluso en operaciones con cobertura. [Visualización predeterminada]- Precio medio Buy: línea roja disconti
FREE
Candle Confirm Alert
Masamitsu Takahashi
Utilidades
¿Alguna vez se ha dejado llevar por los movimientos inmediatos del mercado cuando una tendencia se ha prolongado durante mucho tiempo? Operar en contra de la tendencia basándose en la sensación de que "está a punto de revertirse". Toma de ganancias prematura debido a la ansiedad de "no querer perder lo ganado". Todos estos son arrepentimientos que se podrían haber evitado si tan solo hubiera esperado a que la vela cerrara. Esta herramienta fue creada para eliminar el estrés de mirar fijamente e
FREE
MTF MA Cross Alert MT5
Masamitsu Takahashi
Utilidades
Cuando el mercado está por encima de la MA de 4H o 1H, considerar comprar, y cuando está por debajo, considerar vender, reduce el riesgo de grandes pérdidas. Esto aumenta la tasa de éxito.  Le avisa en el momento exacto en que el cierre de la vela de 5 minutos cruza la 20MA de 1 hora (H1) o 4 horas (H4). Esta utilidad está diseñada para traders que valoran la confirmación en marcos temporales superiores. Monitorea el mercado en segundo plano, permitiéndole enfocarse en cualquier gráfico sin p
FREE
Chart Auto Flow Player
Masamitsu Takahashi
Utilidades
Un reproductor de gráficos sencillo   para reproducir gráficos históricos. Permite revisar el movimiento del mercado   avanzando las velas una por una.   La reproducción puede pausarse   y reanudarse en cualquier momento. [Características] Reproducción automática del pasado al futuro Avance de una vela a intervalos fijos Posibilidad de pausar la reproducción [Especificaciones de reproducción] Dirección de reproducción: Pasado → Futuro Velocidad de reproducción: Fija Velas movidas: 1 vela por
FREE
Candle Confirm Alert MT4
Masamitsu Takahashi
Utilidades
¿Alguna vez se ha dejado llevar por los movimientos inmediatos del mercado cuando una tendencia se ha prolongado durante mucho tiempo? Operar en contra de la tendencia basándose en la sensación de que "está a punto de revertirse". Toma de ganancias prematura debido a la ansiedad de "no querer perder lo ganado". Todos estos son arrepentimientos que se podrían haber evitado si tan solo hubiera esperado a que la vela cerrara. Esta herramienta fue creada para eliminar el estrés de mirar fijamente el
FREE
Chart Auto Flow Focus Edition Player
Masamitsu Takahashi
Utilidades
No importa cómo mueva el gráfico, puede enfocar instantáneamente los puntos de tiempo seleccionados. Chart Auto Flow Focus Edition Player es una herramienta práctica que integra la reproducción del gráfico y el movimiento de enfoque. [Funciones] Reproducción de gráficos (Función Chart Auto Flow) Reproduce automáticamente el gráfico vela por vela para observar las tendencias del mercado Movimiento de enfoque a los puntos de tiempo seleccionados (Función Focus Time Line) Mueve instantáneamente el
FREE
MTF MA Cross Alert M4
Masamitsu Takahashi
Utilidades
Cuando el mercado está por encima de la MA de 4H o 1H, considerar comprar, y cuando está por debajo, considerar vender, reduce el riesgo de grandes pérdidas. Esto aumenta la tasa de éxito.  Le avisa en el momento exacto en que el cierre de la vela de 5 minutos cruza la 20MA de 1 hora (H1) o 4 horas (H4). Esta utilidad está diseñada para traders que valoran la confirmación en marcos temporales superiores. Monitorea el mercado en segundo plano, permitiéndole enfocarse en cualquier gráfico sin p
FREE
Chart Auto Flow Player MT4
Masamitsu Takahashi
Utilidades
Un reproductor de gráficos sencillo   para reproducir gráficos históricos. Permite revisar el movimiento del mercado   avanzando las velas una por una.   La reproducción puede pausarse   y reanudarse en cualquier momento. [Características] Reproducción automática del pasado al futuro Avance de una vela a intervalos fijos Posibilidad de pausar la reproducción [Especificaciones de reproducción] Dirección de reproducción: Pasado → Futuro Velocidad de reproducción: Fija Velas movidas: 1 vela por
FREE
Chart Auto Flow Focus Edition Player MT4
Masamitsu Takahashi
Utilidades
No importa cómo mueva el gráfico, puede enfocar instantáneamente los puntos de tiempo seleccionados. Chart Auto Flow Focus Edition Player es una herramienta práctica que integra la reproducción del gráfico y el movimiento de enfoque. [Funciones] Reproducción de gráficos (Función Chart Auto Flow) Reproduce automáticamente el gráfico vela por vela para observar las tendencias del mercado Movimiento de enfoque a los puntos de tiempo seleccionados (Función Focus Time Line) Mueve instantáneamente el
FREE
Chart Auto Flow Focus Edition MT4
Masamitsu Takahashi
Utilidades
Oferta de lanzamiento: Solo los primeros 10. Precio especial: $ 45   (Regular: $90). Quedan: 10 Para aumentar la visibilidad, ofrezco este descuento a los primeros 10 compradores. Luego, el precio volverá a $90. ¿Está gastando demasiado tiempo solo buscando gráficos pasados y patrones de precios? Desplaza la pantalla una y otra vez tratando de encontrar un patrón específico. Cuando por fin cree haberlo encontrado, ya no sabe dónde está en marcos temporales inferiores. Con solo mover o ampliar
Focus Time Line MT4
Masamitsu Takahashi
Utilidades
Oferta de lanzamiento: Solo los primeros 10. Precio especial: $30 (Regular: $40). Quedan: 10 Para aumentar la visibilidad, ofrezco este descuento a los primeros 10 compradores. Luego, el precio volverá a $40. Capture fácilmente el "momento deseado" en un instante. Sincronización definitiva para el análisis multi-temporal. ¿Dónde está exactamente en la temporalidad inferior ese punto que marcó en la superior? Ya no es necesario perder el tiempo desplazando el gráfico para volver a encontrarlo. En
Chart Auto Flow MT4
Masamitsu Takahashi
Utilidades
Oferta de lanzamiento: Solo los primeros 10. Precio especial: $30 (Regular: $40). Quedan: 10 Para aumentar la visibilidad, ofrezco este descuento a los primeros 10 compradores. Luego, el precio volverá a $40. "Reproduzca gráficos pasados con movimiento en tiempo real" Chart Auto Flow es una herramienta de apoyo a la verificación que permite   reproducir y retroceder   gráficos pasados por   velas   con   velocidad variable . En lugar de simplemente mirar gráficos estáticos, puede reproducir mo
Focus Time Line Player MT4
Masamitsu Takahashi
Utilidades
Puedes centrarte instantáneamente en el punto de tiempo seleccionado sin importar cómo muevas el gráfico. 【Funciones】 ・Focus Mode: SingleLine (visualización predeterminada) ・Crt FocusLine: Crear una línea de enfoque en cualquier momento deseado ・Position: Cambiar la posición de visualización ・Focus: Mover la vista del gráfico a la línea de enfoque creada ・Botón X: Salir del programa 【Instrucciones】 ・Usa Focus Mode con SingleLine por defecto ・Presiona Crt FocusLine para crear una FocusTimeLine
FREE
Chart Auto Flow
Masamitsu Takahashi
Utilidades
Oferta de lanzamiento: Solo los primeros 10. Precio especial: $30 (Regular: $40). Quedan: 10 Para aumentar la visibilidad, ofrezco este descuento a los primeros 10 compradores. Luego, el precio volverá a $40. "Reproduzca gráficos pasados con movimiento en tiempo real" Chart Auto Flow es una herramienta de apoyo a la verificación que permite reproducir y retroceder gráficos pasados por velas con velocidad variable . En lugar de simplemente mirar gráficos estáticos, puede reproducir movimientos
Focus Time Line
Masamitsu Takahashi
Utilidades
Oferta de lanzamiento: Solo los primeros 10. Precio especial: $30 (Regular: $40). Quedan: 10 Para aumentar la visibilidad, ofrezco este descuento a los primeros 10 compradores. Luego, el precio volverá a $40. Capture fácilmente el "momento deseado" en un instante. Sincronización definitiva para el análisis multi-temporal. ¿Dónde está exactamente en la temporalidad inferior ese punto que marcó en la superior? Ya no es necesario perder el tiempo desplazando el gráfico para volver a encontrarlo. E
Chart Auto Flow Focus Edition
Masamitsu Takahashi
Utilidades
Oferta de lanzamiento: Solo los primeros 10. Precio especial: $ 45   (Regular: $90). Quedan: 10 Para aumentar la visibilidad, ofrezco este descuento a los primeros 10 compradores. Luego, el precio volverá a $90. ¿Está gastando demasiado tiempo solo buscando gráficos pasados y patrones de precios? Desplaza la pantalla una y otra vez tratando de encontrar un patrón específico. Cuando por fin cree haberlo encontrado, ya no sabe dónde está en marcos temporales inferiores. Con solo mover o ampliar li
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario