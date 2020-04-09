Chart Auto Flow Player

Un reproductor de gráficos sencillo
para reproducir gráficos históricos.

Permite revisar el movimiento del mercado
avanzando las velas una por una.
La reproducción puede pausarse
y reanudarse en cualquier momento.

[Características]
・Reproducción automática del pasado al futuro
・Avance de una vela a intervalos fijos
・Posibilidad de pausar la reproducción

[Especificaciones de reproducción]
・Dirección de reproducción: Pasado → Futuro
・Velocidad de reproducción: Fija
・Velas movidas: 1 vela por paso
・Pausa / Reanudar reproducción
・END para finalizar la reproducción

[Controles]
・Pause / Restart: Pausar o reanudar la reproducción
・END: Finalizar la reproducción y detener el programa

