Chart Auto Flow Player
- Utilidades
- Masamitsu Takahashi
- Versión: 1.0
Un reproductor de gráficos sencillo
para reproducir gráficos históricos.
Permite revisar el movimiento del mercado
avanzando las velas una por una.
La reproducción puede pausarse
y reanudarse en cualquier momento.
[Características]
・Reproducción automática del pasado al futuro
・Avance de una vela a intervalos fijos
・Posibilidad de pausar la reproducción
[Especificaciones de reproducción]
・Dirección de reproducción: Pasado → Futuro
・Velocidad de reproducción: Fija
・Velas movidas: 1 vela por paso
・Pausa / Reanudar reproducción
・END para finalizar la reproducción
[Controles]
・Pause / Restart: Pausar o reanudar la reproducción
・END: Finalizar la reproducción y detener el programa