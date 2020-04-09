Chart Auto Flow Focus Edition Player

Grafiği ne kadar hareket ettirirseniz ettirin, seçilen zaman noktalarına anında odaklanabilirsiniz.

Chart Auto Flow Focus Edition Player, grafik oynatma ve odak hareketini birleştiren kullanışlı bir araçtır.

[Özellikler]

  • Grafik Oynatma (Chart Auto Flow Fonksiyonu)
    Grafiği mum çubuğu çubuğu otomatik olarak oynatarak piyasa trendlerini gözlemleyin
  • Seçilen Zaman Noktalarına Odak Hareketi (Focus Time Line Fonksiyonu)
    Grafiği seçilen zaman noktalarına anında taşıyarak analiz verimliliğini artırır

[Özellikler]

■ Chart Auto Flow Fonksiyonu (Grafik Oynatma)

  • Oynatma Yönü: Gelecek
  • Oynatma Hızı: Sabit (0,5 sn / çubuk)
  • Hareket Başına Çubuk Sayısı: 1 sabit
  • Oynatmayı Duraklat / Devam Ettir
  • END düğmesi ile programı kapat

■ Focus Time Line Fonksiyonu (Odak Hareketi)

  • Focus Mode: SingleLine (varsayılan)
  • Crt FocusLine: Seçilen zaman noktasına odak çizgisi oluşturur
  • Position: Görüntü konumunu değiştir
  • Focus: Grafiği oluşturulan odak çizgisine taşı

[Kullanım]

  • Focus Mode varsayılan SingleLine olarak bırakın
  • Crt FocusLine düğmesine basarak bir odak çizgisi oluşturun
  • Position düğmesi ile görüntü konumunu sağ, orta, sol

Sürüm Karşılaştırması Aşağıdaki tablo, bu ürün (Player Edition) ile üst düzey model (Tam Sürüm) arasındaki farkları göstermektedir. Kullanıcı arayüzü düzeni aynı olsa da, kullanılabilir modlar ve ayar aralıkları farklılık gösterir.
Özellik Player Edition Tam Sürüm
Kullanıcı Arayüzü (UI) Aynı Aynı
Oynatma Yönü Sadece İleri İleri ve Geri
Oynatma Hızı Sabit (0.5 sn / bar) Değişken (50ms – 10dk)
Bar Kaydırma Adımı Sabit (1 bar) Ayarlanabilir (1 – 480 bar)
Odak Modu (Focus) Tek Çizgi Tek / Çoklu / Senkron
Grafik Senkronizasyonu Hayır Evet (Tüm Grafikler)

