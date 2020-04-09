Chart Auto Flow Focus Edition Player
- Yardımcı programlar
- Masamitsu Takahashi
- Sürüm: 1.0
Grafiği ne kadar hareket ettirirseniz ettirin, seçilen zaman noktalarına anında odaklanabilirsiniz.
Chart Auto Flow Focus Edition Player, grafik oynatma ve odak hareketini birleştiren kullanışlı bir araçtır.
[Özellikler]
- Grafik Oynatma (Chart Auto Flow Fonksiyonu)
Grafiği mum çubuğu çubuğu otomatik olarak oynatarak piyasa trendlerini gözlemleyin
- Seçilen Zaman Noktalarına Odak Hareketi (Focus Time Line Fonksiyonu)
Grafiği seçilen zaman noktalarına anında taşıyarak analiz verimliliğini artırır
[Özellikler]
■ Chart Auto Flow Fonksiyonu (Grafik Oynatma)
- Oynatma Yönü: Gelecek
- Oynatma Hızı: Sabit (0,5 sn / çubuk)
- Hareket Başına Çubuk Sayısı: 1 sabit
- Oynatmayı Duraklat / Devam Ettir
- END düğmesi ile programı kapat
■ Focus Time Line Fonksiyonu (Odak Hareketi)
- Focus Mode: SingleLine (varsayılan)
- Crt FocusLine: Seçilen zaman noktasına odak çizgisi oluşturur
- Position: Görüntü konumunu değiştir
- Focus: Grafiği oluşturulan odak çizgisine taşı
[Kullanım]
- Focus Mode varsayılan SingleLine olarak bırakın
- Crt FocusLine düğmesine basarak bir odak çizgisi oluşturun
- Position düğmesi ile görüntü konumunu sağ, orta, sol
Sürüm Karşılaştırması Aşağıdaki tablo, bu ürün (Player Edition) ile üst düzey model (Tam Sürüm) arasındaki farkları göstermektedir. Kullanıcı arayüzü düzeni aynı olsa da, kullanılabilir modlar ve ayar aralıkları farklılık gösterir.
|Özellik
|Player Edition
|Tam Sürüm
|Kullanıcı Arayüzü (UI)
|Aynı
|Aynı
|Oynatma Yönü
|Sadece İleri
|İleri ve Geri
|Oynatma Hızı
|Sabit (0.5 sn / bar)
|Değişken (50ms – 10dk)
|Bar Kaydırma Adımı
|Sabit (1 bar)
|Ayarlanabilir (1 – 480 bar)
|Odak Modu (Focus)
|Tek Çizgi
|Tek / Çoklu / Senkron
|Grafik Senkronizasyonu
|Hayır
|Evet (Tüm Grafikler)