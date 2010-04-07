Chart Auto Flow Focus Edition Player MT4

No importa cómo mueva el gráfico, puede enfocar instantáneamente los puntos de tiempo seleccionados.

Chart Auto Flow Focus Edition Player es una herramienta práctica que integra la reproducción del gráfico y el movimiento de enfoque.

[Funciones]

  • Reproducción de gráficos (Función Chart Auto Flow)
    Reproduce automáticamente el gráfico vela por vela para observar las tendencias del mercado
  • Movimiento de enfoque a los puntos de tiempo seleccionados (Función Focus Time Line)
    Mueve instantáneamente el gráfico a los puntos de tiempo seleccionados para mejorar la eficiencia del análisis

[Especificaciones]

■ Función Chart Auto Flow (Reproducción de gráficos)

  • Dirección de reproducción: Futuro
  • Velocidad de reproducción: Fija (0,5 seg / vela)
  • Número de velas por movimiento: 1 fija
  • Pausar / Reanudar reproducción
  • Botón END para salir del programa

■ Función Focus Time Line (Movimiento de enfoque)

  • Focus Mode: SingleLine (predeterminado)
  • Crt FocusLine: Crear una línea de enfoque en el punto de tiempo seleccionado
  • Position: Cambiar posición de visualización
  • Focus: Mover el gráfico a la línea de enfoque creada

[Cómo usar]

  • Mantenga Focus Mode en SingleLine por defecto
  • Presione Crt FocusLine para crear una línea de enfoque
  • Use el botón Position para cambiar la posición de visualización (derecha, centro, izquierda)
  • Presione Focus para mover el gráfico a la línea de enfoque creada
  • La reproducción se realiza automáticamente con los controles de Chart Auto Flow
  • Presione END para salir del programa

Desarrollamos solo productos realmente necesarios y útiles. Por favor, écheles un vistazo.


