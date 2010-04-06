Chart Auto Flow MT4

"Reproduzca gráficos pasados con movimiento en tiempo real"

Chart Auto Flow es una herramienta de apoyo a la verificación que permite reproducir y retroceder gráficos pasados por velas con velocidad variable.

En lugar de simplemente mirar gráficos estáticos, puede reproducir movimientos más cercanos al tiempo real, lo que permite un entrenamiento más cercano a la práctica. Además, con la reproducción a alta velocidad, puede encontrar patrones de gráficos específicos en poco tempo entre una gran cantidad de datos pasados.

Disponible para todos los instrumentos financieros, incluyendo Forex, acciones, oro y criptomonedas.

【Recomendado para】

  • Aquellos que desean optimizar la práctica y verificación del trading discrecional
    Puede encontrar rápidamente patrones específicos como dobles suelos o cabeza y hombros mediante la reproducción a alta velocidad, y analizar su proceso de formación en detalle con la reproducción lenta.

  • Aquellos que desean estudiar el "momento de aparición" de patrones específicos
    Al retroceder y reproducir tantas veces como necesite (por ejemplo, el momento en que aparece una señal de indicador o cómo se comporta el precio en una línea), puede mejorar la precisión de su entrada.

  • Aquellos que desean concentrarse en la verificación durante los fines de semana
    A diferencia del trading en una cuenta demo, puede simular movimientos del mercado incluso cuando el mercado está cerrado, moviendo los gráficos para practicar.

Interfaz de operación

Botón Función Descripción
[Pause / Restart] Pausar / Reanudar Controla la reproducción del gráfico
[Reset] Reiniciar Restablece la velocidad y el desplazamiento de barras (Speed:1s, Bar:1)
[Slow] [Fast] Ajustar velocidad Ajustable libremente entre 50 ms y 10 min
[Bar+] [Bar-] Ajustar desplazamiento de barras Ajustable entre 1 y 480
[Past / Future] Cambiar dirección Alterna entre avance y retroceso
(Speed / Bars) : Etiqueta Ajustes actuales Muestra la velocidad y el desplazamiento actuales
[FocusTimeLine] Ninguno (Reservado para futura extensión) Espacio reservado para futuras actualizaciones y expansiones funcionales.
[END] Finalizar Cierra la herramienta
Cómo arrastrar el panel
  1. Haga doble clic en el marco del panel.
  2. Aparecerá un marcador blanco o negro en la esquina superior izquierda del panel.
  3. Arrastre este marcador para mover el panel.

Método de instalación

  1. Inicie sesión en MT4, busque este producto en el Market, haga clic en “Comprar” y “Descargar”; se instalará automáticamente.

  2. Tras la instalación, aparecerá en Navegador → Asesores Expertos (EA) → Market.

  3. Añádalo al gráfico mediante arrastrar y soltar o doble clic.

Entorno recomendado

  • Sistema operativo: Windows 11

  • MT4: Build 1441

  • CPU: Intel 11th Gen Core i5-1135G7

  • Memoria: 8 GB RAM

Este producto solo está confirmado para funcionar en sistemas Windows.
No se garantiza su funcionamiento ni se ofrece soporte oficial en Mac (Wine / Parallels, etc.) o en entornos de servidor virtual.

Aviso de riesgo

Este producto no incluye ninguna función de trading, por lo tanto no supone ningún riesgo para los fondos.


