Chart Auto Flow MT4
- Utilidades
- Masamitsu Takahashi
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
"Reproduzca gráficos pasados con movimiento en tiempo real"
Chart Auto Flow es una herramienta de apoyo a la verificación que permite reproducir y retroceder gráficos pasados por velas con velocidad variable.
En lugar de simplemente mirar gráficos estáticos, puede reproducir movimientos más cercanos al tiempo real, lo que permite un entrenamiento más cercano a la práctica. Además, con la reproducción a alta velocidad, puede encontrar patrones de gráficos específicos en poco tempo entre una gran cantidad de datos pasados.
Disponible para todos los instrumentos financieros, incluyendo Forex, acciones, oro y criptomonedas.
【Recomendado para】
- Aquellos que desean optimizar la práctica y verificación del trading discrecional
Puede encontrar rápidamente patrones específicos como dobles suelos o cabeza y hombros mediante la reproducción a alta velocidad, y analizar su proceso de formación en detalle con la reproducción lenta.
- Aquellos que desean estudiar el "momento de aparición" de patrones específicos
Al retroceder y reproducir tantas veces como necesite (por ejemplo, el momento en que aparece una señal de indicador o cómo se comporta el precio en una línea), puede mejorar la precisión de su entrada.
- Aquellos que desean concentrarse en la verificación durante los fines de semana
A diferencia del trading en una cuenta demo, puede simular movimientos del mercado incluso cuando el mercado está cerrado, moviendo los gráficos para practicar.
Interfaz de operación
|Botón
|Función
|Descripción
|[Pause / Restart]
|Pausar / Reanudar
|Controla la reproducción del gráfico
|[Reset]
|Reiniciar
|Restablece la velocidad y el desplazamiento de barras (Speed:1s, Bar:1)
|[Slow] [Fast]
|Ajustar velocidad
|Ajustable libremente entre 50 ms y 10 min
|[Bar+] [Bar-]
|Ajustar desplazamiento de barras
|Ajustable entre 1 y 480
|[Past / Future]
|Cambiar dirección
|Alterna entre avance y retroceso
|(Speed / Bars) : Etiqueta
|Ajustes actuales
|Muestra la velocidad y el desplazamiento actuales
|[FocusTimeLine]
|Ninguno (Reservado para futura extensión)
|Espacio reservado para futuras actualizaciones y expansiones funcionales.
|[END]
|Finalizar
|Cierra la herramienta
- Haga doble clic en el marco del panel.
- Aparecerá un marcador blanco o negro en la esquina superior izquierda del panel.
- Arrastre este marcador para mover el panel.
Método de instalación
-
Inicie sesión en MT4, busque este producto en el Market, haga clic en “Comprar” y “Descargar”; se instalará automáticamente.
-
Tras la instalación, aparecerá en Navegador → Asesores Expertos (EA) → Market.
-
Añádalo al gráfico mediante arrastrar y soltar o doble clic.
Entorno recomendado
-
Sistema operativo: Windows 11
-
MT4: Build 1441
-
CPU: Intel 11th Gen Core i5-1135G7
-
Memoria: 8 GB RAM
Este producto solo está confirmado para funcionar en sistemas Windows.
No se garantiza su funcionamiento ni se ofrece soporte oficial en Mac (Wine / Parallels, etc.) o en entornos de servidor virtual.
Aviso de riesgo
Este producto no incluye ninguna función de trading, por lo tanto no supone ningún riesgo para los fondos.