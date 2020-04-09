Chart Auto Flow Focus Edition Player

차트를 어떻게 움직이든, 선택한 시간 포인트로 즉시 포커스를 이동할 수 있습니다.

Chart Auto Flow Focus Edition Player는 차트 재생과 포커스 이동을 통합한 편리한 도구입니다.

[기능]

차트 재생 (Chart Auto Flow 기능)

캔들 단위로 차트를 자동 재생하여 시장 흐름을 확인할 수 있습니다

선택 시간 포인트로 포커스 이동 (Focus Time Line 기능)

설정한 시간 포인트로 차트를 즉시 이동시켜 분석 효율을 높입니다

[사양]

■ Chart Auto Flow 기능 (차트 재생)

재생 방향: 미래

재생 속도: 고정 (0.5초 / 캔들)

이동 바 수: 1 바 고정

재생 일시정지 / 재개

END 버튼으로 프로그램 종료

■ Focus Time Line 기능 (포커스 이동)

Focus Mode: SingleLine (기본)

Crt FocusLine: 선택한 시간 포인트에 포커스 라인 생성

Position: 표시 위치 변경 가능

Focus: 생성한 포커스 라인으로 차트 이동

[사용 방법]

Focus Mode는 기본 SingleLine 그대로 사용

Crt FocusLine 버튼을 눌러 포커스 라인 1개 생성

Position 버튼으로 표시 위치를 오른쪽, 가운데, 왼쪽으로 변경

Focus 버튼으로 생성한 포커스 라인으로 차트 이동

Chart Auto Flow 컨트롤로 자동 재생

END 버튼으로 프로그램 종료

주요 기능 항목 Player Edition (본 제품) Full Version (상위 버전) 사용자 인터페이스(UI) 공통 디자인 (동일함) 공통 디자인 (동일함) 차트 재생 방향 미래 방향(순방향) 전용 미래/과거(양방향) 지원 재생 속도 조절 고정 (0.5초 / 1캔들) 자유 조절 (50ms ~ 10분) 이동 캔들 수 설정 1개 고정 자유 설정 (1 ~ 480개) 포커스 모드 싱글 라인 전용 멀티 라인 / 동기화 모드 전체 차트 화면 동기화 미지원 지원 (모든 차트 동기 이동)

본 제품()과 상위 모델()의 기능 차이는 다음과 같습니다. 사용자 인터페이스(UI)의 레이아웃은 동일하지만, 사용 가능한 모드와 설정 범위가 다릅니다.

저희는 정말 필요하고 유용한 제품만 개발합니다. 꼭 확인해 주세요.