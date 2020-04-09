Chart Auto Flow Focus Edition Player
- 유틸리티
- Masamitsu Takahashi
- 버전: 1.0
차트를 어떻게 움직이든, 선택한 시간 포인트로 즉시 포커스를 이동할 수 있습니다.
Chart Auto Flow Focus Edition Player는 차트 재생과 포커스 이동을 통합한 편리한 도구입니다.
[기능]
- 차트 재생 (Chart Auto Flow 기능)
캔들 단위로 차트를 자동 재생하여 시장 흐름을 확인할 수 있습니다
- 선택 시간 포인트로 포커스 이동 (Focus Time Line 기능)
설정한 시간 포인트로 차트를 즉시 이동시켜 분석 효율을 높입니다
[사양]
■ Chart Auto Flow 기능 (차트 재생)
- 재생 방향: 미래
- 재생 속도: 고정 (0.5초 / 캔들)
- 이동 바 수: 1 바 고정
- 재생 일시정지 / 재개
- END 버튼으로 프로그램 종료
■ Focus Time Line 기능 (포커스 이동)
- Focus Mode: SingleLine (기본)
- Crt FocusLine: 선택한 시간 포인트에 포커스 라인 생성
- Position: 표시 위치 변경 가능
- Focus: 생성한 포커스 라인으로 차트 이동
[사용 방법]
- Focus Mode는 기본 SingleLine 그대로 사용
- Crt FocusLine 버튼을 눌러 포커스 라인 1개 생성
- Position 버튼으로 표시 위치를 오른쪽, 가운데, 왼쪽으로 변경
- Focus 버튼으로 생성한 포커스 라인으로 차트 이동
- Chart Auto Flow 컨트롤로 자동 재생
- END 버튼으로 프로그램 종료
에디션별 기능 비교 본 제품(Player Edition)과 상위 모델(Full Version)의 기능 차이는 다음과 같습니다. 사용자 인터페이스(UI)의 레이아웃은 동일하지만, 사용 가능한 모드와 설정 범위가 다릅니다.
|주요 기능 항목
|Player Edition (본 제품)
|Full Version (상위 버전)
|사용자 인터페이스(UI)
|공통 디자인 (동일함)
|공통 디자인 (동일함)
|차트 재생 방향
|미래 방향(순방향) 전용
|미래/과거(양방향) 지원
|재생 속도 조절
|고정 (0.5초 / 1캔들)
|자유 조절 (50ms ~ 10분)
|이동 캔들 수 설정
|1개 고정
|자유 설정 (1 ~ 480개)
|포커스 모드
|싱글 라인 전용
|멀티 라인 / 동기화 모드
|전체 차트 화면 동기화
|미지원
|지원 (모든 차트 동기 이동)
저희는 정말 필요하고 유용한 제품만 개발합니다. 꼭 확인해 주세요.