Não importa como você mova o gráfico, você pode focar instantaneamente nos pontos de tempo selecionados.

O Chart Auto Flow Focus Edition Player é uma ferramenta prática que integra reprodução de gráfico e movimentação de foco.

[Funcionalidades]

Reprodução de gráfico (Função Chart Auto Flow)

Reproduz automaticamente o gráfico candle por candle para observar as tendências do mercado

Movimento de foco para os pontos de tempo selecionados (Função Focus Time Line)

Move instantaneamente o gráfico para os pontos de tempo selecionados, aumentando a eficiência da análise

[Especificações]

■ Função Chart Auto Flow (Reprodução de gráfico)

Direção de reprodução: Futuro

Velocidade de reprodução: Fixa (0,5 s / candle)

Barras por movimento: 1 barra fixa

Pausar / Retomar reprodução

Botão END para sair do programa

■ Função Focus Time Line (Movimento de foco)

Focus Mode: SingleLine (padrão)

Crt FocusLine: Cria uma linha de foco no ponto de tempo selecionado

Position: Alterna posição de exibição

Focus: Move o gráfico para a linha de foco criada

[Como usar]

Mantenha o Focus Mode no SingleLine padrão

Pressione Crt FocusLine para criar uma linha de foco

Use o botão Position para alternar a posição de exibição (direita, centro, esquerda)

Pressione Focus para mover o gráfico para a linha de foco criada

A reprodução é automática com os controles do Chart Auto Flow

Pressione END para sair do programa

Comparação de Especificações (Comparison of Specifications)

A tabela abaixo apresenta as diferenças entre este produto (Player Edition) e o modelo de alto desempenho (Full Version). Embora o layout da interface (UI) seja idêntico, os modos disponíveis e os intervalos de ajuste variam.

Característica / Categoria Player Edition (Este) Full Version (Completa) Interface do Usuário (UI) Idêntica (Interface Comum) Idêntica (Interface Comum) Direção de Reprodução Apenas para frente Frente e Verso (Reverso) Velocidade de Reprodução Fixa (0.5s / barra) Variável (50ms – 10min) Passo de Deslocamento Fixa (1 barra) Ajustável (1 – 480 barras) Modo de Foco (Focus) Linha Única Única / Múltipla / Sincro Sincronização de Gráficos Não Sim (Sincronizar todos)



Desenvolvemos apenas produtos realmente necessários e úteis. Por favor, confira.