Chart Auto Flow Focus Edition Player
- Utilitários
- Masamitsu Takahashi
- Versão: 1.0
Não importa como você mova o gráfico, você pode focar instantaneamente nos pontos de tempo selecionados.
O Chart Auto Flow Focus Edition Player é uma ferramenta prática que integra reprodução de gráfico e movimentação de foco.
[Funcionalidades]
- Reprodução de gráfico (Função Chart Auto Flow)
Reproduz automaticamente o gráfico candle por candle para observar as tendências do mercado
- Movimento de foco para os pontos de tempo selecionados (Função Focus Time Line)
Move instantaneamente o gráfico para os pontos de tempo selecionados, aumentando a eficiência da análise
[Especificações]
■ Função Chart Auto Flow (Reprodução de gráfico)
- Direção de reprodução: Futuro
- Velocidade de reprodução: Fixa (0,5 s / candle)
- Barras por movimento: 1 barra fixa
- Pausar / Retomar reprodução
- Botão END para sair do programa
■ Função Focus Time Line (Movimento de foco)
- Focus Mode: SingleLine (padrão)
- Crt FocusLine: Cria uma linha de foco no ponto de tempo selecionado
- Position: Alterna posição de exibição
- Focus: Move o gráfico para a linha de foco criada
[Como usar]
- Mantenha o Focus Mode no SingleLine padrão
- Pressione Crt FocusLine para criar uma linha de foco
- Use o botão Position para alternar a posição de exibição (direita, centro, esquerda)
- Pressione Focus para mover o gráfico para a linha de foco criada
- A reprodução é automática com os controles do Chart Auto Flow
- Pressione END para sair do programa
A tabela abaixo apresenta as diferenças entre este produto (Player Edition) e o modelo de alto desempenho (Full Version). Embora o layout da interface (UI) seja idêntico, os modos disponíveis e os intervalos de ajuste variam.
|Característica / Categoria
|Player Edition (Este)
|Full Version (Completa)
|Interface do Usuário (UI)
|Idêntica (Interface Comum)
|Idêntica (Interface Comum)
|Direção de Reprodução
|Apenas para frente
|Frente e Verso (Reverso)
|Velocidade de Reprodução
|Fixa (0.5s / barra)
|Variável (50ms – 10min)
|Passo de Deslocamento
|Fixa (1 barra)
|Ajustável (1 – 480 barras)
|Modo de Foco (Focus)
|Linha Única
|Única / Múltipla / Sincro
|Sincronização de Gráficos
|Não
|Sim (Sincronizar todos)
Desenvolvemos apenas produtos realmente necessários e úteis. Por favor, confira.