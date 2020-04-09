Chart Auto Flow Focus Edition Player

Não importa como você mova o gráfico, você pode focar instantaneamente nos pontos de tempo selecionados.

O Chart Auto Flow Focus Edition Player é uma ferramenta prática que integra reprodução de gráfico e movimentação de foco.

[Funcionalidades]

  • Reprodução de gráfico (Função Chart Auto Flow)
    Reproduz automaticamente o gráfico candle por candle para observar as tendências do mercado
  • Movimento de foco para os pontos de tempo selecionados (Função Focus Time Line)
    Move instantaneamente o gráfico para os pontos de tempo selecionados, aumentando a eficiência da análise

[Especificações]

■ Função Chart Auto Flow (Reprodução de gráfico)

  • Direção de reprodução: Futuro
  • Velocidade de reprodução: Fixa (0,5 s / candle)
  • Barras por movimento: 1 barra fixa
  • Pausar / Retomar reprodução
  • Botão END para sair do programa

■ Função Focus Time Line (Movimento de foco)

  • Focus Mode: SingleLine (padrão)
  • Crt FocusLine: Cria uma linha de foco no ponto de tempo selecionado
  • Position: Alterna posição de exibição
  • Focus: Move o gráfico para a linha de foco criada

[Como usar]

  • Mantenha o Focus Mode no SingleLine padrão
  • Pressione Crt FocusLine para criar uma linha de foco
  • Use o botão Position para alternar a posição de exibição (direita, centro, esquerda)
  • Pressione Focus para mover o gráfico para a linha de foco criada
  • A reprodução é automática com os controles do Chart Auto Flow
  • Pressione END para sair do programa

Comparação de Especificações (Comparison of Specifications)

A tabela abaixo apresenta as diferenças entre este produto (Player Edition) e o modelo de alto desempenho (Full Version). Embora o layout da interface (UI) seja idêntico, os modos disponíveis e os intervalos de ajuste variam.
Característica / Categoria Player Edition (Este) Full Version (Completa)
Interface do Usuário (UI) Idêntica (Interface Comum) Idêntica (Interface Comum)
Direção de Reprodução Apenas para frente Frente e Verso (Reverso)
Velocidade de Reprodução Fixa (0.5s / barra) Variável (50ms – 10min)
Passo de Deslocamento Fixa (1 barra) Ajustável (1 – 480 barras)
Modo de Foco (Focus) Linha Única Única / Múltipla / Sincro
Sincronização de Gráficos Não Sim (Sincronizar todos)


Desenvolvemos apenas produtos realmente necessários e úteis. Por favor, confira.

Produtos recomendados
Exact Time
Boris Sedov
Utilitários
Exact Time — detailed time on the seconds chart. The utility shows the opening time of the selected candle. This is necessary when working with seconds charts. For example, it can be used on a seconds chart built using the Seconds Chart utility. Inputs Base corner — the chart corner to which an object Is attached. X distance — the horizontal distance from the chart corner. Y distance — the vertical distance from the chart corner. Text font — font name Font size — font size Color — text color
FREE
Axilgo PipPiper CoPilot
Theory Y Technologies Pty Ltd
5 (2)
Utilitários
Axilgo Pip Piper CoPilot Elevate your trading game with the Axilgo Pip Piper CoPilot, the first in our revolutionary Pip Piper Series. This all-inclusive toolset is meticulously crafted for serious traders, focusing on key areas such as Risk Management, Trade Management, Prop Firm Rule Compliance, and Advanced Account Management . With CoPilot, you’re not just investing in a tool—you’re gaining a strategic partner in the intricate world of trading. Important Notice: To ensure you receive the fu
FREE
Smart FVG Stats
- Md Rashidul Hasan
Indicadores
The  Smart FVG Statistics Indicator  is a powerful MetaTrader 5 tool designed to automatically identify, track, and analyze Fair Value Gaps (FVGs) on your charts. Love it? Hate it? Let me know in a review! Feature requests and ideas for new tools are highly appreciated. :) Try "The AUDCAD Trader": https://www.mql5.com/en/market/product/151841 Key Features Advanced  Fair Value Gap  Detection Automatic Identification : Automatically scans for both bullish and bearish FVGs across specified histo
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indicadores
Descrição geral Este indicador é uma versão aprimorada do Canal Donchian clássico, enriquecida com funções práticas para o trading real. Além das três linhas padrão (máxima, mínima e linha do meio), o sistema detecta breakouts e os mostra visualmente com setas no gráfico, exibindo apenas a linha oposta à direção da tendência atual para uma leitura mais limpa. O indicador inclui: Sinais visuais : setas coloridas nos breakouts Notificações automáticas : alerta pop-up, push e e-mail Filtro RSI : pa
FREE
Girassol Sunflower MT5 Indicator
Saullo De Oliveira Pacheco
4.33 (6)
Indicadores
Este é o famoso indicador Girassol para Metatrader5. Este indicador marca possíveis topos e fundos nos gráficos dos preços. O indicador identifica topos e fundos no historico de preços do ativo, tenha em mente que o girassol atual, do ultimo candle repinta, pois não é possivel identificar um topo até que o mercado reverta e também não é possivel identificar um fundo sem que o mercado para de cair e comece a subir. Se você estiver procurando por um programador profissional para Metatrader5, entre
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indicadores
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Position Selective Close MT5
Francisco Manuel Vicente Berardo
Utilitários
The Position Selective Close is a multi-symbol multi-timeframe script used to close simultaneously various positions.  General Description   The Position Selective Close   possesses   three operation modes (Intersection,   Union   and All) that control the way   as   four position features (symbol, magic number,   type   and profit) are used. The modes, available through the Selection Mode input parameter, relate to the features, available through the “Select by Feature” and “Feature” input pa
FREE
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (42)
Indicadores
Se você gosta deste projeto, deixe uma revisão de 5 estrelas. Este indicador desenha os preços abertos, altos, baixos e finais para o especificado período e pode ser ajustado para um fuso horário específico. Estes são níveis importantes olhados por muitos institucional e profissional comerciantes e pode ser útil para você saber os lugares onde eles podem ser mais activa. Os períodos disponíveis são: Dia anterior. Semana anterior. Mês anterior. Quarto anterior. Ano anterior. Ou: Dia atual. Seman
FREE
DF Fibonacci Trader Pro
Mark David Griffin
Utilitários
DF Fib Trader Pro O DF Fib Trader Pro é um sistema de negociação automatizado desenvolvido para o MetaTrader 5. Utiliza níveis de preços baseados em Fibonacci combinados com análise de tendências e estrutura para definir pontos de entrada e saída. O EA suporta posições longas e curtas e inclui parâmetros de gestão de risco integrados. Principais Recursos: • Utiliza a lógica de retração e extensão de Fibonacci para traçar pontos de entrada, SL e TP. • Tamanho de lote e níveis de stop loss/take
FREE
ZigZag WaveSize
Ivan Butko
Indicadores
Desenvolvimento da versão anterior do indicador ZigZag WaveSize MT4 ZigZag WaveSize - indicador padrão ZigZag modificado com informações adicionais sobre o comprimento da onda em pontos, níveis e diferentes lógicas de alerta Melhorias gerais: Adaptação do código para MetaTrader 5 Otimizada a operação com objetos gráficos Novidades: Níveis horizontais nos extremos Seleção do tipo de níveis: horizontal/raios/segmentos Filtro de níveis líquidos (não quebrados pelo preço) Buffer para rupturas: aju
FREE
Platinum Candle for Telegram
Rennan Lima
Utilitários
Esse robô envia notificações no Telegram baseado nas regras de coloração do indicador Platinum Candle. Exemplo de mensagem para venda de ativos: [WING21][M15] PLATINUM DE VENDA 11:45. Exemplo de mensagem para compra de ativos : [PETR4][M15] PLATINUM DE COMPRA 11:45. Antes de habilitar as notificações por Telegram, você precisa criar um bot, obter a API Key e descobrir qual o chatId do seu usuário no Telegram. Não é possível enviar mensagens para grupos ou canais. Você só pode enviar mensagens p
FREE
MACD Colored ZeroLag
Farzin Sadeghi Bonjar
4.73 (11)
Indicadores
It is the MQL5 version of zero lag MACD that was available for MT4 here: https://www.mql5.com/en/code/9993 Also there was a colored version of it here but it had some problems: https://www.mql5.com/en/code/8703 I fixed the MT4 version which has 95 lines of code. It took me 5 days to write the MT5 version.(reading the logs and testing multiple times and finding out the difference of MT5 and MT4!) My first MQL5 version of this indicator had 400 lines of code but I optimized my own code again and n
FREE
Spread highlighter
Jonathan Daniel Marion
Indicadores
This spread indicator displays the actual spread of each candle. It highlights the maximum spread and the minimum spread of the chosen symbol. This indicator is very helpful to see in real time the spread evolution helping to avoid taking a trade when the spread is too high. Inputs: Print value in Points: if true displays the spread as a whole number D isplay minimum and maximum spread of the past N days: select the number of days to consider the maximum and minimum spread Automatically adj
FREE
One thousand Pip Direction
Niklas Templin
1 (1)
Experts
One thousand Pip  Set1:TP/SL 20kpip. Set2:TP/SL 10kpip. Set3: TP/SL 5k pip. Set4:  TP/SL 2k pip. Set5:  TP/SL 500 pip. Rate Prop FTMO Broker.  Only Pair DE40, US100, US30. Automatic added EU London Session. This Version works with fixed Lot and buy/sell. Robot Strategy: Trade open = First "Round Price-Number Entry". Write me a Message of Questions when undecided. I send ex4 Code by Request.
FREE
Trendline mt5 indicator
David Muriithi
3 (1)
Indicadores
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
Balance History Indicator MT5
Roman Kandelaki
Utilitários
Balance History Indicator The Balance History indicator visually tracks the entire trading history of your account for the selected timeframe. It plots three key performance metrics: Profit – Displayed in Green Loss – Displayed in Red Zero Profit/Break-even – Displayed in Gray Balance Curve – Displayed as a SkyBlue line This indicator helps you instantly see the distribution of profitable and losing periods over time, along with your running account balance. It's ideal for evaluating historic
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Indicadores
FlatBreakout MT5 (Free Version) Flat Range Detector and Breakout Panel for MT5 — GBPUSD Only FlatBreakout MT5   is the free version of the professional FlatBreakoutPro MT5 indicator, specially designed for flat (range) detection and breakout signals on the   GBPUSD   pair only. Perfect for traders who want to experience the unique fractal logic of FlatBreakout MT5 and test breakout signals on a live market without limitations. Who Is This Product For? For traders who prefer to trade breakout of
FREE
MA Color Candles
Vladimir Kuzmin
Indicadores
MA Color Candles Indicator MA Color Candles is an indicator for visually displaying market trends by coloring chart candles. It does not add objects or distort price data, instead coloring real candles based on the state of two moving averages. This enables quick trend assessment and use as a filter in trading strategies. How It Works Bullish trend: Fast MA above slow MA, slow MA rising (green candles). Bearish trend: Fast MA below slow MA, slow MA falling (red candles). Neutral state: Candles
FREE
Manager Time Position
Aliou Ba
Utilitários
Essa ferramenta Pequena permite definir um contador de tempo em minutos para o fechamento de suas posições de acordo com o número de minutos que você definiu. Por exemplo, se você definir 30 Min, a ferramenta fechará cada posição aberta após 30 minutos de sua abertura. As configurações ATIVO: É para ativar a ferramenta e usá-la para fechar suas posições após o número de minutos definido. GERENCIAR: você pode escolher com os símbolos gerenciados pela ferramenta. Escolha "TODAS AS CU
FREE
LT Donchian Channel
Thiago Duarte
4.83 (6)
Indicadores
Donchian Channel (ou canal de Donchian) é um indicador criado por  Richard Donchian. Ele é  formado tomando a máxima mais alta e a mais baixa mais baixa do último período especificado em velas. A área entre alta e baixa é o canal para o período escolhido. Sua configuração é simples. É possível ter a média entre a linha superior e inferior além de alertas quando o preço atinge um dos lados. Se tiver alguma dúvida ou encontrar alguma falha, me contate. Faça bom uso!
FREE
TradeInfo MT5
Manuraj Dhanda
4.31 (13)
Utilitários
TradeInfo is a utility indicator which displays the most important information of the current account and position. Displayed information: Information about the current account (Balance, Equity, Free Margin). Current spread, current drawdown (DD), planned profit, expected losses, etc. Number of open position(s), volume (LOT), profit. Today’s and yesterday’s range. Remaining time to the next candle. Last day profit information. MagicNumber filter. Comment filter. Indicator parameters: ShowPro
FREE
Rainbow MT5
Jamal El Alama
4 (1)
Indicadores
Description : Rainbow MT5 is a technical indicator based on Moving Average with period 34 and very easy to use. When price crosses above MA and MA changes color to green, then this is a signal to buy. When price crosses below MA and MA changes color to red, then this is a signal to sell. The Expert advisor ( Rainbow EA MT5 ) based on Rainbow MT5 indicator is now available here . MT4 version is available here .
FREE
SmartFlow Scanner
Jonathan Mboya Kinaro
5 (1)
Utilitários
Helios SmartFlow Scanner - Professional Multi-Symbol Trading System The Helios SmartFlow Scanner is a comprehensive trading solution that monitors up to 12 currency pairs and indices simultaneously, detecting high-probability setups using the proven CRT (Consolidation, Retest, Trend) pattern methodology combined with advanced correlation analysis. Core Trading Methodology The system identifies accumulation zones where price consolidates, detects manipulation phases when price breaks key levels,
FREE
The magiciann
Abdelhak Benazizi
5 (5)
Indicadores
THE MAGICIAN - Indicador Profissional de Zonas de Oferta e Demanda Transforme o Caos do Mercado em Oportunidades de Trading Cristalinas nos Gráficos de Ouro de 15 Minutos Você Está Tendo Dificuldades com Trading de Ouro? Cansado de adivinhar onde entrar em operações no XAU/USD? Confuso sobre se deve COMPRAR, VENDER ou FICAR DE FORA? Perdendo configurações de alta probabilidade no timeframe de 15 minutos? "THE MAGICIAN" revela as forças invisíveis de oferta e demanda que movem os mercados! O Que
FREE
Clean Chart Nice View Erase All Objects
Gerald Birkner
Utilitários
SIMPLE AND QUICK CHART CLEANUP SCRIPT - FREE FOR ALL - EASY TO DRAG AND DROP ONTO THE CHART - A MUST HAVE IN MY EYES Everybody loves to draw on a chart! But cleaning is nobodies favor. Most of the time it will be faster to dump all and redraw the important part. Repetition makes you good! ALWAYS think about that! KEEP IT GROWING, ;-) I wish you a good day, Traders! If you need something, send me a message. Best wishes to you from Vienna!
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
Indicadores
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Indicadores
The idea of a Value Chart indicator was presented in the very good book I read back in 2020 , " Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", from the authors Mark Helweg and David Stendahl. The idea is simple and the result is pure genius: Present candlestick Price analysis in a detrended way! HOW TO READ THIS INDICATOR Look for Overbought and Oversold levels. Of course, you will need to test the settings a lot to find the "correct" one for your approach. It
FREE
MT5PythonIndicatorExporter
Joao Paulo Euko
Utilitários
Hi you, I need your help! Be my Patron, let's make it possible! https://www.patreon.com/joaopeuko https://github.com/Joaopeuko/Mql5-Python-Integration Versão Gratuita com 5 Indicadores: https://www.mql5.com/en/market/product/57574 Está versão contem 38 indicadores, 5 presentes na versão gratuita mais 33 novos. Você pode conferir a lista abaixo. Eu acredito que o desenvolvimento em PYTHON seja muito mais fácil na criação de Expert Advisor ou qualquer outra ferramenta que facilite a automaçã
FREE
VolumeBasedColorsBars
Henrique Magalhaes Lopes
Indicadores
VolumeBasedColorsBars — Free Powerful Volume Analysis for All Traders Unlock the hidden story behind every price bar! VolumeBasedColorsBars is a professional-grade, 100% FREE indicator that colorizes your chart candles based on real, adaptive volume analysis. Instantly spot surges in market activity, identify exhaustion, and catch the moves that matter. This indicator gives you:    • Dynamic color-coded bars for instant volume context    • Adaptive thresholds based on historical, session-awar
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
5 (3)
Indicadores
Introducing the MACD  Enhanced – an advanced MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicator that provides traders with extended capabilities for trend and momentum analysis in financial markets. The indicator uses the difference between the fast and slow exponential moving averages to determine momentum, direction, and strength of the trend, creating clear visual signals for potential entry and exit points. Attention! To achieve the best results, it is recommended to adapt the indicator
FREE
Os compradores deste produto também adquirem
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilitários
Ajuda a calcular o risco por comércio, a fácil instalação de uma nova encomenda, gestão de encomendas com funções de fecho parcial, trailing stop de 7 tipos e outras funções úteis. Materiais e instruções adicionais Instruções de instalação   -   Instruções para a aplicação   -   Versão de teste da aplicação para uma conta de demonstração Função de linha Mostra no gráfico a linha de Abertura, Stop Loss, Take Profit. Com esta função é fácil definir uma nova ordem e ver as suas características ad
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (585)
Utilitários
Bem-vindo ao Trade Manager EA—uma ferramenta de gestão de risco criada para tornar o trading mais intuitivo, preciso e eficiente. Não é apenas uma ferramenta para executar ordens, mas uma solução abrangente para planejamento de operações, gerenciamento de posições e controle de risco. Seja você um iniciante, trader avançado ou scalper que precisa de execução rápida, o Trade Manager EA adapta-se às suas necessidades, oferecendo flexibilidade em todos os mercados, desde forex e índices até commodi
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (119)
Utilitários
Experimente uma cópia de negociação excepcionalmente rápida com o Local Trade Copier EA MT5 . Com sua fácil configuração de 1 minuto, este copiador de negociações permite que você copie negociações entre vários terminais MetaTrader no mesmo computador Windows ou em um Windows VPS com velocidades de cópia ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Seja você um trader iniciante ou profissional, o   Local Trade Copier EA MT5   oferece uma ampla gama de opções para personalizá-lo de acordo com suas ne
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (148)
Utilitários
O Trade Panel é um assistente comercial multifuncional. A aplicação contém mais de 50 funções de negociação para negociação manual e permite automatizar a maioria das operações de negociação. Atenção, a aplicação não funciona no testador de estratégia. Antes de comprar, pode testar a versão de demonstração numa conta de demonstração. Versão de demonstração aqui . Instruções completas aqui . Comércio. Permite realizar operações de negociação com um clique: Abra as ordens e posições pendentes com
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (17)
Utilitários
Versão Beta O Telegram to MT5 Signal Trader está quase no lançamento oficial da versão alfa. Alguns recursos ainda estão em desenvolvimento e você pode encontrar pequenos erros. Se tiver problemas, por favor reporte, seu feedback ajuda a melhorar o software para todos. O preço aumentará após 20 vendas. Cópias restantes a $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader é uma ferramenta poderosa que copia automaticamente sinais de trading de canais ou grupos do Telegram diretamente para sua conta Meta
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (109)
Utilitários
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (9)
Utilitários
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 *****this is the local HTML version of Ultimate Extractor. Check out Ultimate Extractor Cloud on mql5 for the Cloud version****** Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with inte
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.6 (35)
Utilitários
Trade Copier é um utilitário profissional projetado para copiar e sincronizar negociações entre contas de negociação. A cópia ocorre da conta / terminal do fornecedor para a conta / terminal do destinatário, instalada no mesmo computador ou vps. Antes de comprar, você pode testar a versão demo em uma conta demo. Versão de demonstração aqui . Instruções completas aqui . Principais funcionalidades e benefícios: Suporta a cópia de MT5> MT5, MT4> MT5, MT5> MT4, incluindo contas "MT5 netting". Os mod
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilitários
Trade Manager para ajudá-lo a entrar e sair rapidamente de negociações enquanto calcula automaticamente seu risco. Incluindo recursos para ajudar a evitar negociações excessivas, negociações de vingança e negociações emocionais. As negociações podem ser gerenciadas automaticamente e as métricas de desempenho da conta podem ser visualizadas em um gráfico. Esses recursos tornam este painel ideal para todos os traders manuais e ajudam a aprimorar a plataforma MetaTrader 5. Suporte multilíngue. Vers
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilitários
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gato Copiador MT5) é um copiador de negociações local e uma estrutura completa de gestão de riscos e execução projetada para os desafios comerciais de hoje. Desde desafios de prop firms até gestão de portfólio pessoal, ele se adapta a cada situação com uma combinação de execução robusta, proteção de capital, configuração flexível e manuseio avançado de negociações. O copiador funciona tanto no modo Master (remetente) quanto Slave (receptor), com sincronização em t
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilitários
Smart Stop Scanner – Sistema multiactivo de análise de stops baseado em estrutura de mercado Visão geral O Smart Stop Scanner oferece aos traders um monitoramento profissional de níveis de stop-loss em múltiplos mercados. O sistema identifica automaticamente as zonas de stop mais relevantes com base na estrutura real do mercado, rupturas significativas e lógica de price action — tudo apresentado em um painel unificado, claro e totalmente compatível com telas de alta resolução (DPI-aware). Func
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
4 (2)
Utilitários
Smart Stop Manager – Execução automática de stop-loss com precisão profissional Visão geral O Smart Stop Manager é a camada de execução da linha Smart Stop, desenvolvido para traders que precisam de uma gestão de stop-loss estruturada, fiável e totalmente automatizada em múltiplas posições abertas. Ele monitora continuamente todas as operações ativas, calcula o nível ideal de stop usando a lógica de estrutura de mercado do Smart Stop e atualiza os stops automaticamente com regras claras e tran
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.67 (12)
Utilitários
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! full description Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss and take-profit  functions - Invalidation leves - Intuitive, adaptive, and customizable interface - Works with any assets and account types Really feels
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilitários
Copiadora de comércio para MT5 é um  comércio   copiadora para a plataforma МetaТrader 5 . Ele copia negociações forex  entre   qualquer conta   MT5  - MT5, MT4  - MT5 para a versão COPYLOT MT5 (ou MT4  - MT4 MT5  - MT4 para a versão COPYLOT MT4) Copiadora confiável! Versão MT 4 Descrição completa +DEMO +PDF Como comprar Como instalar    Como obter arquivos de log    Como testar e otimizar    Todos os produtos da Expforex Você também pode copiar negociações no terminal МТ4 ( МТ4  - МТ4, МТ5  -
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitários
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Utilitários
Atenção: A versão demo para revisão e teste está aqui . YuClusters é um sistema profissional de análise de mercado. O trader tem oportunidades únicas para analisar o fluxo de pedidos, volumes de negociação, movimentos de preços usando vários gráficos, perfis, indicadores e objetos gráficos. O YuClusters opera com base em dados de Tempos e Negócios ou informações de ticks, dependendo do que está disponível nas cotações de um instrumento financeiro. O YuClusters permite que você crie gráficos com
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilitários
Copie os sinais de qualquer canal do qual você seja membro (incluindo privados e restritos) diretamente para o seu MT5.  Esta ferramenta foi projetada com o usuário em mente, oferecendo muitos recursos que você precisa para gerenciar e monitorar as negociações. Este produto é apresentado em uma interface gráfica fácil de usar e visualmente atraente. Personalize suas configurações e comece a usar o produto em minutos! Guia do usuário + Demo  | Versão MT4 | Versão Discord Se deseja experimentar
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilitários
"Grid Manual" é um painel comercial para trabalhar com uma grade de ordens. O utilitário é universal, possui configurações flexíveis e uma interface intuitiva. Ele trabalha com uma grade de ordens não apenas na direção da média das perdas, mas também na direção do aumento dos lucros. O trader não precisa criar e manter uma grade de ordens, tudo será feito pelo ""Grid Manual". Basta abrir um orden e o "Grid manual" criará automaticamente uma grade de ordens para ele e trabalhará com ele até que s
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.25 (4)
Utilitários
Proteja seu capital de trading com facilidade Proteger seu capital é tão importante quanto fazê-lo crescer. O KT Equity Protector é seu gerente pessoal de risco, monitorando continuamente a equidade da sua conta e intervindo automaticamente para evitar perdas ou garantir lucros ao fechar todas as ordens ativas e pendentes quando os níveis de lucro ou prejuízo predefinidos forem atingidos. Chega de decisões emocionais ou adivinhações — apenas proteção confiável do capital funcionando incansavelme
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilitários
Este produto filtra todos os consultores especializados e gráficos manuais durante o horário das notícias, para que você não precise se preocupar com picos de preços repentinos que possam destruir suas configurações de negociação manuais ou negociações realizadas por outros consultores especializados. Este produto também vem com um sistema de gerenciamento de pedidos completo que pode lidar com suas posições abertas e ordens pendentes antes do lançamento de qualquer notícia. Depois de comprar o
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.41 (27)
Utilitários
Auto Trade Copier é projetado para copiar comércios entre contas MT5 / terminais múltiplos com uma precisão absoluta. Com esta ferramenta , você pode agir como quer provedor ( fonte ) ou receptor (destino). Cada ações negociadas será clonado a partir de provedor para o receptor sem demora. A seguir são características de destaque :     Alternar entre Provider ou papel Receiver dentro de uma ferramenta.     Um provedor pode copiar comércios de contas da multi- receptor.     Absoluto compatível
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.85 (27)
Utilitários
MT5 to Telegram Signal Provider é uma utilidade fácil de usar e totalmente personalizável que permite o envio de sinais especificados para o chat, canal ou grupo do Telegram, tornando sua conta um fornecedor de sinais . Ao contrário da maioria dos produtos concorrentes, ele não usa importações de DLL. [ Demonstração ] [ Manual ] [ Versão MT4 ] [ Versão Discord ] [ Canal do Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuração Um guia do usuário passo a passo está disponível. Não é necessário conhec
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
Utilitários
Apresentando o   OrderManager : Uma Ferramenta Revolucionária para MT5 Gerencie suas operações como um profissional com o novo utilitário Order Manager para MetaTrader 5. Projetado com simplicidade e facilidade de uso em mente, o Order Manager permite que você defina e visualize facilmente o risco associado a cada operação, possibilitando tomar decisões informadas e otimizar sua estratégia de trading. Para mais informações sobre o OrderManager, por favor, consulte o manual. [ Manual ] [ Versão M
Trading box Technical analysis MT5
Igor Zizek
4.96 (24)
Utilitários
Everything for chart Technical Analysis indicator MT5 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator mt5 Video tutorials, manuals, DEMO download   here .   Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Pri
Cerberus Equity Watcher
Samuel Bandi Roccatello
5 (3)
Utilitários
Cerberus the Equity Watcher é uma ferramenta de gerenciamento de risco que monitora constantemente o patrimônio da sua conta e evita grandes perdas, causadas por EAs defeituosos ou por seu comportamento emocional. É extremamente útil para traders sistemáticos que dependem de EAs que podem conter bugs ou que podem não ter um bom desempenho em condições de mercado inesperadas. Cerberus permite que você defina um valor mínimo de patrimônio e (opcionalmente) um valor máximo, se qualquer um deles for
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitários
EASY Insight AIO – A solução tudo-em-um para trading inteligente e sem esforço Visão geral Imagine analisar todo o mercado — Forex, Ouro, Cripto, Índices e até Ações — em segundos, sem precisar examinar gráficos manualmente, instalar indicadores ou lidar com configurações complicadas. EASY Insight AIO é sua ferramenta definitiva de exportação para trading com IA, pronta para usar. Ela oferece um panorama completo do mercado em um único arquivo CSV limpo — pronto para análise imediata no ChatGP
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilitários
Telegram para MT5:   A solução definitiva para cópia de sinais Simplifique suas negociações com o Telegram para MT5, a ferramenta moderna que copia sinais de negociação diretamente dos canais e chats do Telegram para a sua plataforma MetaTrader 5, sem a necessidade de DLLs. Esta solução poderosa garante execução precisa dos sinais, amplas opções de personalização, economiza tempo e aumenta sua eficiência. [ Instructions and DEMO ] Principais características Integração direta da API do Telegram A
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilitários
Seconds Chart — uma ferramenta exclusiva para criar gráficos de segundos no MetaTrader 5 . Com o Seconds Chart , você pode criar gráficos com períodos definidos em segundos, proporcionando flexibilidade e precisão ideais para análise, indisponíveis em gráficos padrão de minutos ou horas. Por exemplo, o período S15 indica um gráfico com velas de 15 segundos. Você pode usar qualquer indicador ou Expert Advisor com suporte a símbolos personalizados. Trabalhar com eles é tão conveniente quanto negoc
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitários
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilitários
Painel de negociação para negociação em 1 clique. Trabalhando com posições e pedidos! Negociar a partir do gráfico ou do teclado. Com nosso painel de negociação, você pode executar negociações com um único clique diretamente no gráfico e realizar operações de negociação 30 vezes mais rápido do que com o controle MetaTrader padrão. Cálculos automáticos de parâmetros e funções tornam a negociação mais rápida e conveniente para os traders. Dicas gráficas, rótulos informativos e informações completa
Mais do autor
BuySell Average Line MT5
Masamitsu Takahashi
Utilitários
Você já continuou fazendo entradas adicionais e perdeu a noção do preço médio real? Este EA ajuda a manter uma visão objetiva ao exibir constantementeos preços médios de entrada das posições Buy e Sell diretamente no gráfico. Este EA para MT5 mostra os preços médios de entrada de Buy e Sell como linhas horizontais.As linhas são exibidas separadamente, sendo úteis mesmo em operações de hedge. [Exibição padrão]- Preço médio Buy: linha pontilhada vermelha- Preço médio Sell: linha pontilhada azul Se
FREE
Candle Confirm Alert
Masamitsu Takahashi
Utilitários
Você já se deixou levar pelos movimentos imediatos do mercado quando uma tendência continua por muito tempo? Operar contra a tendência baseado na sensação de que "está prestes a reverter". Realização de lucros prematura devido à ansiedade de "não querer perder os ganhos". Todos esses são arrependimentos que poderiam ter sido evitados se você tivesse apenas esperado o fechamento da vela. Esta ferramenta foi criada para eliminar o estresse de ficar olhando para o monitor e para apoiar o trading d
FREE
MTF MA Cross Alert MT5
Masamitsu Takahashi
Utilitários
Quando o mercado está acima da MA de 4H ou 1H, considerar a compra, e quando está abaixo, considerar a venda, reduz o risco de grandes perdas. Isso aumenta a taxa de acerto.  Ele alerta você no momento exato em que o fechamento da vela de 5 minutos cruza a 20MA de 1 hora (H1) ou 4 horas (H4). Este utilitário foi projetado para traders que valorizam a confirmação em tempos gráficos maiores. Ele monitora o mercado em segundo plano, permitindo que você se concentre em qualquer gráfico sem perder
FREE
Chart Auto Flow Player
Masamitsu Takahashi
Utilitários
Um player de gráficos simples para reproduzir gráficos históricos. É possível analisar o mercado avançando os candles um a um. A reprodução pode ser pausada e retomada a qualquer momento. [Características] Reprodução automática do passado para o futuro Avanço de um candle em intervalos fixos Pausa disponível durante a reprodução [Especificações de reprodução] Direção de reprodução: Passado → Futuro Velocidade de reprodução: Fixa Barras movidas: 1 barra por etapa Pausa / Retomar reprodução END
FREE
Focus Time Line Player
Masamitsu Takahashi
Utilitários
Você pode focar instantaneamente no ponto de tempo selecionado, não importa como mova o gráfico. 【Funcionalidades】 ・Focus Mode: SingleLine (exibição padrão) ・Crt FocusLine: Criar uma linha de foco em qualquer tempo desejado ・Position: Alternar posição de exibição ・Focus: Mover a visualização do gráfico para a linha de foco criada ・Botão X: Fechar o programa 【Instruções】 ・Use Focus Mode como SingleLine padrão ・Pressione Crt FocusLine para criar uma FocusTimeLine ・Use o botão Position para sele
FREE
Candle Confirm Alert MT4
Masamitsu Takahashi
Utilitários
Você já se deixou levar pelos movimentos imediatos do mercado quando uma tendência continua por muito tempo? Operar contra a tendência baseado na sensação de que "está prestes a reverter". Realização de lucros prematura devido à ansiedade de "não querer perder os ganhos". Todos esses são arrependimentos que poderiam ter sido evitados se você tivesse apenas esperado o fechamento da vela. Esta ferramenta foi criada para eliminar o estresse de ficar olhando para o monitor e para apoiar o trading
FREE
MTF MA Cross Alert M4
Masamitsu Takahashi
Utilitários
Quando o mercado está acima da MA de 4H ou 1H, considerar a compra, e quando está abaixo, considerar a venda, reduz o risco de grandes perdas. Isso aumenta a taxa de acerto.  Ele alerta você no momento exato em que o fechamento da vela de 5 minutos cruza a 20MA de 1 hora (H1) ou 4 horas (H4). Este utilitário foi projetado para traders que valorizam a confirmação em tempos gráficos maiores. Ele monitora o mercado em segundo plano, permitindo que você se concentre em qualquer gráfico sem perder
FREE
Chart Auto Flow Player MT4
Masamitsu Takahashi
Utilitários
Um player de gráficos simples para reproduzir gráficos históricos. É possível analisar o mercado avançando os candles um a um. A reprodução pode ser pausada e retomada a qualquer momento. [Características] Reprodução automática do passado para o futuro Avanço de um candle em intervalos fixos Pausa disponível durante a reprodução [Especificações de reprodução] Direção de reprodução: Passado → Futuro Velocidade de reprodução: Fixa Barras movidas: 1 barra por etapa Pausa / Retomar reprodução END
FREE
Chart Auto Flow Focus Edition Player MT4
Masamitsu Takahashi
Utilitários
Não importa como você mova o gráfico, você pode focar instantaneamente nos pontos de tempo selecionados. O Chart Auto Flow Focus Edition Player é uma ferramenta prática que integra reprodução de gráfico e movimentação de foco. [Funcionalidades] Reprodução de gráfico (Função Chart Auto Flow) Reproduz automaticamente o gráfico candle por candle para observar as tendências do mercado Movimento de foco para os pontos de tempo selecionados (Função Focus Time Line) Move instantaneamente o gráfico para
FREE
Chart Auto Flow Focus Edition MT4
Masamitsu Takahashi
Utilitários
Promoção de Lançamento: Apenas os primeiros 10. Preço Especial: $ 45   (Regular: $90). Restam: 10 Para aumentar a visibilidade, ofereço este desconto aos primeiros 10 compradores. Depois disso, o preço voltará para $90. Você está gastando tempo demais apenas procurando gráficos passados e padrões de preço? Você fica rolando a tela repetidamente tentando encontrar um padrão específico de gráfico. Quando finalmente acha que encontrou, não consegue mais identificar onde ele está em períodos de te
Focus Time Line MT4
Masamitsu Takahashi
Utilitários
Promoção de Lançamento: Apenas os primeiros 10. Preço Especial: $30 (Regular: $40). Restam: 10 Para aumentar a visibilidade, ofereço este desconto aos primeiros 10 compradores. Depois disso, o preço voltará para $40. Capture facilmente o "tempo desejado" em um instante. Sincronização definitiva para análise multi-timeframe. Onde exatamente está no tempo gráfico menor aquele ponto que você marcou no maior? Não é mais necessário perder tempo rolando o gráfico para encontrá-lo novamente. Foque co
Chart Auto Flow MT4
Masamitsu Takahashi
Utilitários
Promoção de Lançamento: Apenas os primeiros 10. Preço Especial: $30 (Regular: $40). Restam: 10 Para aumentar a visibilidade, ofereço este desconto aos primeiros 10 compradores. Depois disso, o preço voltará para $40. "Reproduza gráficos passados com movimento em tempo real" O Chart Auto Flow é uma ferramenta de suporte à verificação que permite   reprozir e retroceder   gráficos passados com   base em velas   e com   velocidade variável . Em vez de apenas olhar para gráficos estáticos, pode re
Focus Time Line Player MT4
Masamitsu Takahashi
Utilitários
Você pode focar instantaneamente no ponto de tempo selecionado, não importa como mova o gráfico. 【Funcionalidades】 ・Focus Mode: SingleLine (exibição padrão) ・Crt FocusLine: Criar uma linha de foco em qualquer tempo desejado ・Position: Alternar posição de exibição ・Focus: Mover a visualização do gráfico para a linha de foco criada ・Botão X: Fechar o programa 【Instruções】 ・Use Focus Mode como SingleLine padrão ・Pressione Crt FocusLine para criar uma FocusTimeLine ・Use o botão Position para sele
FREE
Chart Auto Flow
Masamitsu Takahashi
Utilitários
Promoção de Lançamento: Apenas os primeiros 10. Preço Especial: $30 (Regular: $40). Restam: 10 Para aumentar a visibilidade, ofereço este desconto aos primeiros 10 compradores. Depois disso, o preço voltará para $40. "Reproduza gráficos passados com movimento em tempo real" O Chart Auto Flow é uma ferramenta de suporte à verificação que permite reprozir e retroceder gráficos passados com base em velas e com velocidade variável . Em vez de apenas olhar para gráficos estáticos, pode reproduzir m
Focus Time Line
Masamitsu Takahashi
Utilitários
Promoção de Lançamento: Apenas os primeiros 10. Preço Especial: $30 (Regular: $40). Restam: 10 Para aumentar a visibilidade, ofereço este desconto aos primeiros 10 compradores. Depois disso, o preço voltará para $40. Capture facilmente o "tempo desejado" em um instante. Sincronização definitiva para análise multi-timeframe. Onde exatamente está no tempo gráfico menor aquele ponto que você marcou no maior? Não é mais necessário perder tempo rolando o gráfico para encontrá-lo novamente. Foque com
Chart Auto Flow Focus Edition
Masamitsu Takahashi
Utilitários
Promoção de Lançamento: Apenas os primeiros 10. Preço Especial: $ 45   (Regular: $90). Restam: 10 Para aumentar a visibilidade, ofereço este desconto aos primeiros 10 compradores. Depois disso, o preço voltará para $90. Você está gastando tempo demais apenas procurando gráficos passados e padrões de preço? Você fica rolando a tela repetidamente tentando encontrar um padrão específico de gráfico. Quando finalmente acha que encontrou, não consegue mais identificar onde ele está em períodos de te
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário