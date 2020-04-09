Chart Auto Flow

Chart Auto Flow es una herramienta EA para MT5 que permite a los traders:

  • Reproducir automáticamente gráficos (avance)

  • Reproducción inversa (retroceso)

  • Revisar gráficos rápidamente e identificar patrones

  • Practicar estrategias de trading en cámara lenta y probar métodos

Compatible con Forex, acciones, oro, criptomonedas y todos los instrumentos, en todos los intervalos de tiempo (M1–MN).

Ideal para traders que quieran revisar eficientemente gráficos históricos, detectar patrones, realizar análisis técnico o probar estrategias — desde principiantes hasta avanzados.

Versiones disponibles Guía de botones
Botón / Etiqueta Función Descripción
Pause / Restart Pausa / Reanudar Controlar la reproducción del gráfico
Reset Reiniciar velocidad y desplazamiento Restablece Speed a 1s y Bar a 1
Slow / Fast Ajustar velocidad De 50ms a 10 minutos
Bar+ / Bar- Ajustar cantidad de barras De 1 a 480 barras
Past / Future Cambiar dirección Alternar entre reproducción adelante y atrás
Speed / Bars (Etiqueta) Mostrar velocidad y barras Muestra los valores actuales
END Salir del programa -
Características principales

  • Velocidad flexible: 50ms–10 min por barra

  • Reproducción hacia adelante y atrás

  • Revisión rápida y detección de patrones

  • Práctica lenta y verificación de estrategias

  • Compatible con todos los instrumentos y timeframes

  • Control intuitivo mediante botones

Instalación

Inicia sesión en MT5 y haz clic en Comprar y Descargar desde el Market. El EA se instalará automáticamente.

Se colocará en Navegador → Expert Advisors → Market. Añádelo al gráfico mediante arrastrar y soltar o doble clic.

Entorno recomendado

  • OS: Windows 11

  • MT5 Build: 5320 / 5260

  • CPU: Intel Core i5 (11ª gen o superior)

  • RAM: 8GB+

Mac puede funcionar, pero no está oficialmente probado.

Riesgos

Esta herramienta no ejecuta operaciones. Sin riesgo financiero.

Si te gusta la herramienta, tu reseña será muy apreciada.


