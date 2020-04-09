Chart Auto Flow
- Utilidades
- Gakko Takahashi
- Versión: 2.1
- Actualizado: 13 diciembre 2025
Chart Auto Flow es una herramienta EA para MT5 que permite a los traders:
-
Reproducir automáticamente gráficos (avance)
-
Reproducción inversa (retroceso)
-
Revisar gráficos rápidamente e identificar patrones
-
Practicar estrategias de trading en cámara lenta y probar métodos
Compatible con Forex, acciones, oro, criptomonedas y todos los instrumentos, en todos los intervalos de tiempo (M1–MN).
Ideal para traders que quieran revisar eficientemente gráficos históricos, detectar patrones, realizar análisis técnico o probar estrategias — desde principiantes hasta avanzados.Versiones disponibles
-
Chart Auto Flow Mini (Prueba gratuita de 7 días / 1 vez por usuario)
https://www.mql5.com/es/market/product/151226
-
Chart Auto Flow Focus Edition (con Target Focus Jump)
https://www.mql5.com/es/market/product/154905
|Botón / Etiqueta
|Función
|Descripción
|Pause / Restart
|Pausa / Reanudar
|Controlar la reproducción del gráfico
|Reset
|Reiniciar velocidad y desplazamiento
|Restablece Speed a 1s y Bar a 1
|Slow / Fast
|Ajustar velocidad
|De 50ms a 10 minutos
|Bar+ / Bar-
|Ajustar cantidad de barras
|De 1 a 480 barras
|Past / Future
|Cambiar dirección
|Alternar entre reproducción adelante y atrás
|Speed / Bars (Etiqueta)
|Mostrar velocidad y barras
|Muestra los valores actuales
|END
|Salir del programa
|-
-
Velocidad flexible: 50ms–10 min por barra
-
Reproducción hacia adelante y atrás
-
Revisión rápida y detección de patrones
-
Práctica lenta y verificación de estrategias
-
Compatible con todos los instrumentos y timeframes
-
Control intuitivo mediante botones
Inicia sesión en MT5 y haz clic en Comprar y Descargar desde el Market. El EA se instalará automáticamente.
Se colocará en Navegador → Expert Advisors → Market. Añádelo al gráfico mediante arrastrar y soltar o doble clic.Entorno recomendado
-
OS: Windows 11
-
MT5 Build: 5320 / 5260
-
CPU: Intel Core i5 (11ª gen o superior)
-
RAM: 8GB+
Mac puede funcionar, pero no está oficialmente probado.Riesgos
Esta herramienta no ejecuta operaciones. Sin riesgo financiero.
