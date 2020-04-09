Chart Auto Flow Focus Edition Player
- Utilità
- Masamitsu Takahashi
- Versione: 1.0
Non importa come muovi il grafico, puoi spostarti istantaneamente sui punti temporali selezionati.
Chart Auto Flow Focus Edition Player è uno strumento pratico che integra la riproduzione del grafico e lo spostamento del focus.
[Funzioni]
- Riproduzione del grafico (funzione Chart Auto Flow)
Riproduce automaticamente il grafico barra per barra per osservare le tendenze del mercato
- Spostamento del focus sui punti temporali selezionati (funzione Focus Time Line)
Sposta istantaneamente il grafico ai punti temporali selezionati per migliorare l'efficienza dell'analisi
[Specifiche]
■ Funzione Chart Auto Flow (Riproduzione del grafico)
- Direzione di riproduzione: Futuro
Velocità di riproduzione: Fissa (0,5 sec / barra)
- Barre per movimento: 1 barra fissa
- Pausa / Riprendi riproduzione
- Pulsante END per chiudere il programma
■ Funzione Focus Time Line (Spostamento del focus)
- Focus Mode: SingleLine (predefinito)
- Crt FocusLine: Crea una linea di focus sul punto temporale selezionato
- Position: Cambia posizione di visualizzazione
- Focus: Sposta il grafico sulla linea di focus creata
[Come usare]
- Mantieni Focus Mode su SingleLine predefinito
- Premi Crt FocusLine per creare una linea di focus
- Usa il pulsante Position per cambiare la posizione di visualizzazione (destra, centro, sinistra)
- Premi Focus per spostare il grafico sulla linea di focus creata
- La riproduzione è automatica con i controlli di Chart Auto Flow
- Premi END per chiudere il programma
|Caratteristica
|Player Edition
|Versione Full
|Interfaccia Utente (UI)
|Identica
|Identica
|Direzione riproduzione
|Solo avanti
|Avanti e Indietro
|Velocità riproduzione
|Fissa (0.5s / barra)
|Variabile (50ms – 10min)
|Spostamento barre
|Fisso (1 barra)
|Regolabile (1 – 480 barre)
|Modalità Focus
|Linea singola
|Singola / Multi / Sync
|Sincronizzazione grafici
|No
|Sì (Tutti i grafici)
Sviluppiamo solo prodotti veramente necessari e utili. Ti invitiamo a darci un’occhiata.