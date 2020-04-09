Chart Auto Flow Focus Edition Player

Non importa come muovi il grafico, puoi spostarti istantaneamente sui punti temporali selezionati.

Chart Auto Flow Focus Edition Player è uno strumento pratico che integra la riproduzione del grafico e lo spostamento del focus.

[Funzioni]

  • Riproduzione del grafico (funzione Chart Auto Flow)
    Riproduce automaticamente il grafico barra per barra per osservare le tendenze del mercato
  • Spostamento del focus sui punti temporali selezionati (funzione Focus Time Line)
    Sposta istantaneamente il grafico ai punti temporali selezionati per migliorare l'efficienza dell'analisi

[Specifiche]

■ Funzione Chart Auto Flow (Riproduzione del grafico)

  • Direzione di riproduzione: Futuro

  • Velocità di riproduzione: Fissa (0,5 sec / barra)
  • Barre per movimento: 1 barra fissa
  • Pausa / Riprendi riproduzione
  • Pulsante END per chiudere il programma

■ Funzione Focus Time Line (Spostamento del focus)

  • Focus Mode: SingleLine (predefinito)
  • Crt FocusLine: Crea una linea di focus sul punto temporale selezionato
  • Position: Cambia posizione di visualizzazione
  • Focus: Sposta il grafico sulla linea di focus creata

[Come usare]

  • Mantieni Focus Mode su SingleLine predefinito
  • Premi Crt FocusLine per creare una linea di focus
  • Usa il pulsante Position per cambiare la posizione di visualizzazione (destra, centro, sinistra)
  • Premi Focus per spostare il grafico sulla linea di focus creata
  • La riproduzione è automatica con i controlli di Chart Auto Flow
  • Premi END per chiudere il programma

Confronto tra le versioni La seguente tabella mostra le differenze tra questo prodotto (Player Edition) e il modello di fascia alta (Versione Full). Sebbene il layout dell'interfaccia utente sia identico, le modalità disponibili e gli intervalli di impostazione variano.
Caratteristica Player Edition Versione Full
Interfaccia Utente (UI) Identica Identica
Direzione riproduzione Solo avanti Avanti e Indietro
Velocità riproduzione Fissa (0.5s / barra) Variabile (50ms – 10min)
Spostamento barre Fisso (1 barra) Regolabile (1 – 480 barre)
Modalità Focus Linea singola Singola / Multi / Sync
Sincronizzazione grafici No Sì (Tutti i grafici)

Sviluppiamo solo prodotti veramente necessari e utili. Ti invitiamo a darci un'occhiata.

