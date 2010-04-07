Chart Auto Flow Player MT4

Un reproductor de gráficos sencillo
para reproducir gráficos históricos.

Permite revisar el movimiento del mercado
avanzando las velas una por una.
La reproducción puede pausarse
y reanudarse en cualquier momento.

[Características]
・Reproducción automática del pasado al futuro
・Avance de una vela a intervalos fijos
・Posibilidad de pausar la reproducción

[Especificaciones de reproducción]
・Dirección de reproducción: Pasado → Futuro
・Velocidad de reproducción: Fija
・Velas movidas: 1 vela por paso
・Pausa / Reanudar reproducción
・END para finalizar la reproducción

[Controles]
・Pause / Restart: Pausar o reanudar la reproducción
・END: Finalizar la reproducción y detener el programa

Productos recomendados
MASi Three Screens
Aleksey Terentev
5 (2)
Indicadores
MASi Three Screens se basa en la estrategia de trading del Dr. Alexander Elder. Este indicador es una colección de algoritmos. Los algoritmos se basan en el análisis de gráficos de varios marcos temporales. Puede aplicar cualquiera de los algoritmos proporcionados. Lista de versiones de algoritmos: ThreeScreens v1.0 - Una implementación simple, con el análisis de la línea MACD; ThreeScreens v1.1 - Una implementación simple, con análisis del histograma MACD; ThreeScreens v1.2 - Combina los dos
FREE
Market Profile 3
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
3 (2)
Indicadores
Indicador Market Profile 3 MetaTrader 4 - es una implementación clásica de Market Profile que puede mostrar la densidad de precios a lo largo del tiempo, destacando los niveles de precios más importantes, el área de valor y el valor de control de una sesión de negociación determinada. Este indicador puede adjuntarse a marcos temporales entre M1 y D1 y mostrará el Perfil de Mercado para sesiones diarias, semanales, mensuales o incluso intradía. Los plazos inferiores ofrecen una mayor precisión. L
FREE
DF Fibonacci Trader Pro MT4
Mark David Griffin
Utilidades
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro es un sistema de trading automatizado diseñado para MetaTrader 4. Utiliza niveles de precio basados en Fibonacci, combinados con análisis de tendencias y estructuras, para definir los puntos de entrada y salida. El EA admite posiciones largas y cortas e incluye parámetros integrados de gestión de riesgos. Características principales: • Utiliza la lógica de retroceso y extensión de Fibonacci para trazar los puntos de entrada, SL y TP. • Tamaño de lote y nivel
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Indicadores
Fibonacci automático gratuito es un indicador que traza automáticamente un retroceso de Fibonacci en función del número de barras que seleccione en la configuración BarsToScan del indicador. El Fibonacci se actualiza automáticamente en tiempo real a medida que aparecen nuevos valores máximos y mínimos entre las barras seleccionadas. Puede seleccionar qué valores de nivel se mostrarán en la configuración del indicador. También puede seleccionar el color de los niveles, permitiendo así que el oper
FREE
Trendline indicator
David Muriithi
2 (1)
Indicadores
¿Está cansado de dibujar líneas de tendencia cada vez que analiza gráficos? O tal vez le gustaría tener más coherencia en su análisis técnico. Entonces esto es para usted. Este indicador dibujará líneas de tendencia automáticamente cuando se deje caer sobre un gráfico. Cómo funciona Funciona de forma similar al canal de desviación estándar que se encuentra en mt4 y mt5. Tiene 2 parámetros: 1. Barra de inicio 2. Número de barras para el cálculo La barra de inicio es la barra en la que comenzará e
FREE
High Low Open Close MT4
Alexandre Borela
4.81 (21)
Indicadores
Si te gusta este proyecto, deja una revisión de 5 estrellas. Este indicador dibuja los precios abiertos, altos, bajos y finales para los especificados período y se puede ajustar para una zona horaria específica. Estos son niveles importantes considerados por muchos institucionales y profesionales comerciantes y puede ser útil para que usted sepa los lugares donde podrían ser más activo. Los períodos disponibles son: Día previo. Semana anterior. Mes anterior. Barrio anterior. Año anterior. O:
FREE
Tracing Spreads
Rustam Zaytsev
Utilidades
Real-time spread tracking and monitoring software Displays spread values in form of histograms on current timeframe of chart Convenient for analyzing spread changes, as well as for comparing trading conditions of different brokers By placing on desired chart, the spread changes at different trading times are displayed Additionally Fully customizable Works on any instrument Works with any broker
FREE
MTF Heiken Ashi MA
Brian Lillard
Indicadores
MTF Heiken Ashi MA es un indicador de Heiken Ashi y Media Móvil con múltiples marcos temporales. Totalmente personalizable para cálculos avanzados y únicos de Heiken Ashi y Media Móvil. Características principales Apariencia modificada y atractivo del tradicional usando solo cuerpos Heiken Ashi MA. MTF Disponible en marcos de tiempo más altos o más bajos, lo que lo hace ideal para tendencias y scalping. Hay muchos ajustes que pueden ser no repintados para señales en una nueva barra y en la barr
FREE
Auto double push limited
Yasunao Koyama
Utilidades
Actualización:ver1.53 (16/08/2023) Visión general y requisitos Esta función genera un duplicado de una reserva de orden limitada para órdenes manuales u órdenes colocadas desde otras herramientas. Se trata de un sistema especializado para la "colocación simplificada de órdenes". Para el análisis que determina la colocación de la orden, el usuario debe esforzarse al máximo buscando datos, utilizando reglas empíricas o utilizando otras herramientas de análisis o EA junto con la colocación de la o
FREE
Renko Chart with Moving Average
Aleksey Usachev
Indicadores
Gráfico Renko con Media Móvil. Idea clásica de gráficos Renko. Está protegido en el gráfico principal y se puede aplicar la Media Móvil. Los precios de las barras se usan desde un marco de tiempo inferior. Parámetros: BarsBack - cuántas barras del timeframe inferior se utilizarán. Si el valor es cero utilizará todas las barras disponibles. LTF - marco de tiempo inferior. BrickSize - Barra Renko en puntos. BullishColor - Color de la vela alcista. BearishColor - Color de la vela bajista. HideLine
FREE
Minutes and Seconds on Chart
Saranjit Dosanjh
5 (1)
Utilidades
El indicador Saz_Timer pertenece a la suite Saz_Forex de indicadores profesionales diseñados por Traders, para Traders. Este indicador mostrará minutos y segundos de tiempo real en la ventana del gráfico. El indicador utiliza el evento OnTimer() por lo que se puede actualizar incluso cuando no hay ticks recibidos en el gráfico. El texto se muestra en la parte inferior derecha del gráfico, rodeado de rojo en la captura de pantalla. Entradas: Color del texto, permite seleccionar el color del texto
FREE
Double Fibonacci
Fabio Mazzotta
5 (1)
Utilidades
Fibonacci se diseñará por defecto basándose en la vela mensual pero puede ver simultáneamente Fibonacci en una vela semanal o puede elegir sus dos marcos temporales favoritos. Cuando ejecute este script, aparecerá un prompt de entrada y los siguientes parámetros de entrada pueden ser configurados: Parámetros de entrada: Nombre Ejemplo Por defecto Periodo1 Mensual 43200 Periodo2 Semanal 10080 TF1estado 1 en 1 TF2estado 0 apagado 0 candleID puede elegir qué vela aplicar 1 Prefijo1 Es el prefijo de
FREE
OrderBlock TS Roman
Vladislav Vlastovskii
3.8 (5)
Indicadores
El indicador construye bloques de órdenes (BZ) según el sistema de negociación de Roman (TS). Los bloques se buscan simultáneamente en dos marcos temporales: actual y más antiguo (definido en los ajustes). Para optimizar e ignorar los bloques obsoletos, puede establecer en los ajustes una limitación del número de días dentro de los cuales se buscan los bloques. Los bloques se construyen según las reglas de TS que constan de tres pasos: qué vela se sacó (¿qué?); qué vela se sacó (¿qué?); regla de
FREE
Macd Martin
Roman Yablonskiy
2.5 (2)
Asesores Expertos
Double Breakout es un asesor experto automático con dos estrategias separadas que utiliza martingala. El indicador MACD con parámetros ajustables se utiliza como entrada para cada flujo de órdenes. Los niveles de takeprofit y stoploss especificados se utilizan para salir de la posición. Recomendación general El depósito mínimo recomendado es de 1000 céntimos. Spread se recomienda no más de 3 puntos. Es mejor utilizar pares de divisas tendenciales. El parámetro martingala se puede ajustar desde
FREE
Countdown Candle Close MT4
Sid Ali Temkit
4 (1)
Indicadores
El temporizador de cuenta atrás de velas para MetaTrader 4 (también disponible para MT5) es un indicador vital diseñado para ayudarle a gestionar su tiempo de negociación con eficacia. Le mantiene informado sobre las horas de apertura y cierre del mercado mostrando el tiempo restante antes de que se cierre la vela actual y se forme una nueva. Esta poderosa herramienta le permite tomar decisiones de trading bien informadas. Características principales: Rango de Asia: Viene con una opción para am
FREE
Wise Men Indicator demo
Bohdan Kasyanenko
3 (2)
Indicadores
El indicador muestra señales según la estrategia de Bill Williams en el gráfico. La versión demo del indicador tiene las mismas características que la de pago, excepto que sólo puede funcionar en una cuenta demo . La señal "Primer Sabio" se forma cuando hay una barra divergente con angulación. Barra divergente alcista - con mínimo inferior y precio de cierre en la mitad superior. Barra divergente bajista - con el máximo más alto y el precio de cierre en la mitad inferior. La angulación se forma
FREE
Candle GAP
Thushara Dissanayake
3 (1)
Indicadores
El indicador   Candle GAP   es una herramienta esencial para los comerciantes que utilizan   estrategias de negociación de brechas   , ya que identifica automáticamente las brechas de velas para cada día de la semana. Una brecha se refiere a una diferencia de nivel de precios entre el cierre y la apertura de dos días consecutivos. Este indicador reconoce cuatro tipos de patrones de brecha: común, ruptura, continuación y agotamiento. Al incorporar este indicador en cualquier gráfico, los operador
FREE
SMA Indicator
Nitu Brijesh Yadav
Indicadores
Indicador de Flecha (Alertas de Compra/Venta) - ¡Una herramienta simple pero poderosa!             Product Version: 1.01           Indicator Type: Trend Reversal Signals           Timeframes Supported: All (Recommended: H1, H4, D1) Características principales: Buy Signal: Green upward arrow () appears below the candle  Señal de Venta : Flecha roja descendente () aparece por encima de la vela. D etección precisa de reversión de tendencia : basada en la estrategia probada de
FREE
PZ Penta O MT4
PZ TRADING SLU
2.33 (3)
Indicadores
El Penta-O es un patrón armonacci de 6 puntos de retroceso que suele preceder a los grandes movimientos del mercado. Los patrones Penta-O pueden expandirse y repintarse bastante. Para facilitar las cosas este indicador implementa un giro: espera una ruptura donchiana en la dirección correcta antes de señalar la operación. El resultado final es un indicador que se repinta con una señal de operación muy fiable. El periodo de ruptura donchiana se introduce como entrada. [ Guía de instalación | Guía
FREE
Propfirm Equity Protector Pro
Abdulkadir Yusuf Ali
Utilidades
Smart Equity Protector (Edición PropFirm) Smart Equity Protector (PropFirm Edition) es una utilidad profesional de protección de la equidad de la cuenta y gestión de riesgos para MetaTrader 4. Este Asesor Experto está diseñado para proteger las cuentas comerciales de pérdidas excesivas mediante el control de la equidad de la cuenta en tiempo real y el cierre automático de las operaciones cuando se alcanzan los límites de riesgo predefinidos. ️ Este producto NO abre operaciones y NO genera señal
FREE
Position Selective Close MT4
Francisco Manuel Vicente Berardo
Utilidades
El Cierre Selectivo de Posiciones es un script multisímbolo multitrama utilizado para cerrar simultáneamente varias posiciones. Descripción General El Cierre Selectivo de Posición posee tres modos de operación (Intersección, Unión y Todos) que controlan la forma como se utilizan cuatro características de posición (símbolo, número mágico, tipo y ganancia). Los modos, disponibles a través del parámetro de entrada Modo de Selección, se relacionan con las características, disponibles a través de l
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
Indicadores
SIGA LA LÍNEA OBTENGA LA VERSIÓN COMPLETA AQUÍ: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 Este indicador obedece a la máxima popular de que: "LA TENDENCIA ES TU AMIGA" Pinta una línea VERDE para la COMPRA y también pinta una línea ROJA para la VENTA. Da alarmas y alertas de todo tipo. NO SE REPITE y se puede utilizar para todos los pares de divisas y marcos temporales. Sí, tan fácil y sencillo como eso. Incluso un novato puede utilizarlo para hacer grandes y fiables operaciones. NB: Para obte
FREE
Rainbow MT4
Jamal El Alama
Indicadores
Rainbow MT4 es un indicador técnico basado en medias móviles con periodo 34 y muy fácil de usar. Cuando el precio cruza por encima de MA y MA cambia de color a verde, es una señal de compra. Cuando el precio cruza por debajo de MA y MA cambia de color a rojo, es una señal de venta. El Asesor Experto (Rainbow EA MT4) basado en el indicador Rainbow MT4, como se puede ver en el vídeo de abajo está disponible aquí .
FREE
FlatBreakout
Aleksei Vorontsov
Indicadores
FlatBreakout (Versión Gratuita) Detector de Rango Plano y Panel de Breakout para MT4 - Sólo GBPUSD FlatBreakout es la versión gratuita del indicador profesional FlatBreakoutPro, especialmente diseñado para la detección plana (rango) y señales de ruptura en el par GBPUSD solamente. Perfecto para los traders que quieren experimentar la lógica fractal única de FlatBreakout y probar las señales de ruptura en un mercado en vivo sin limitaciones. ¿Para quién es este producto? Para traders que prefiere
FREE
TPX Heiken Ashi
TPX
Indicadores
Indicador que debe colocarse en la misma carpeta que Dash para activar el filtro de alertas con Heiken Aish. Después de descargar el indicador, cópielo en la misma carpeta para que Dash pueda leer el indicador. No es necesario insertarlo en el gráfico, esto es sólo para que Dash busque señales e informe la dirección de compra y venta del Indicador. Comprueba si la ruta del indicador es correcta dentro de Dash.
FREE
Tipu Heikin Ashi Panel
Kaleem Haider
4.56 (18)
Indicadores
Tipu Heikin-Ashi Panel es la versión modificada del indicador original Heiken Ashi publicado por MetaQuotes aquí . Una versión profesional de este indicador está disponible aquí . Características Un Panel fácil de usar que muestra la tendencia Heiken Ashi del marco de tiempo seleccionado. Alertas personalizables de Compra/Venta, alertas push, alertas por email, o alertas visuales en pantalla. Panel Personalizable. El panel puede moverse a cualquier lugar del gráfico o minimizarse para disponer
FREE
Smart FVG indicator MT4
Ahmad Kazbar
5 (1)
Indicadores
Indicador Smart FVG MT4 – Detección Avanzada de Fair Value Gap para MetaTrader 4 El indicador Smart FVG para MetaTrader 4 ofrece detección, seguimiento y alertas profesionales de Fair Value Gap (FVG) directamente sobre tus gráficos. Combina filtrado basado en ATR con lógica consciente de la estructura del mercado para eliminar ruido, adaptarse a la liquidez y mantener solo los desequilibrios más relevantes para decisiones precisas. Ventajas clave Detección precisa de FVG: identifica ineficienc
FREE
Traditional MACD MT4
Daniel Lewis
4.58 (55)
Indicadores
El indicador MACD en MetaTrader 4/5 se diferencia de los semejantes indicadores en otros programas. Eso se debe al hecho de que en la versión MetaTrader 4/5 la línea MACD se muestra en forma del histograma, mientras que habitualmente se muestra en forma de la línea. Además, en la versión MetaTrader 4/5 la línea de señal se construye con el uso de SMA, mientras que por definición tiene que construirse usando EMA. En la versión MetaTrader 4/5 también se diferencia el histograma (la diferencia entr
FREE
Auto Fibonacci With EMA
Md Atiqul Islam
Indicadores
El indicador Auto Fibonacci es una herramienta profesional de análisis técnico que traza automáticamente los niveles de retroceso de Fibonacci basándose en la vela diaria (D1) o de 4 horas (H4 ) cerrada más reciente . Estos niveles son ampliamente utilizados por los operadores para identificar zonas clave de soporte , resistencia e inversión de tendencia . Esta versión está diseñada para el trading manual y soporta una poderosa estrategia de trading utilizando los niveles de Fibonacci combinado
FREE
New Bar Alarm Free
Tomoyuki Nakazima
Indicadores
Este indicador le avisa cuando/antes se forma una nueva vela de 1 o 5 minutos. En otras palabras, este indicador le alerta cada 1/5 minutos. Este indicador es especialmente útil para los comerciantes que el comercio cuando las nuevas barras formadas. *Este indicador no funciona correctamente en el probador de estrategias, utilicelo en operaciones reales para comprobar su funcionalidad. Hay una versión Pro más potente, en la que puede elegir más marcos temporales, etc. Parámetros de entrada A
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (105)
Utilidades
Experimente una copia de operaciones excepcionalmente rápida con Local Trade Copier EA MT4 . Con su fácil configuración de 1 minuto, este copiador de operaciones le permite copiar operaciones entre múltiples terminales de MetaTrader en la misma computadora con Windows o en Windows VPS con velocidades de copiado ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Ya seas un trader principiante o profesional, el Local Trade Copier EA MT4 ofrece una amplia gama de opciones para personalizarlo según tus necesi
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
Utilidades
Ayuda a calcular el riesgo por operación, la fácil instalación de una nueva orden, gestión de órdenes con funciones de cierre parcial, trailing stop de 7 tipos y otras funciones útiles. Materiales e instrucciones adicionales. Instrucciones de instalación - Instrucciones para la aplicación - Versión de prueba de la aplicación para una cuenta demo Función de línea -   Muestra en el gráfico la línea de apertura, Stop Loss, Take Profit. Con esta función es fácil establecer una nueva orden y ver su
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
Utilidades
Copiadora comercial para MetaTrader 4. Copia operaciones de forex, posiciones, pedidos de cualquier cuenta. Es una de las mejores copiadoras comerciales   MT4 - MT4, MT5 - MT4 para la versión  COPYLOT MT4  (o MT4 - MT5 MT5 - MT5 para la versión COPYLOT MT5 ). Versión MT 5 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar    Cómo obtener archivos de registro    Cómo probar y optimizar    Todos los productos de Expforex Versión copiadora para  MetaTrader 5 terminal (МТ5 - МТ5, МТ4 - МТ5
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (425)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilidades
El MT4 to Telegram Signal Provider es una herramienta fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales a Telegram, transformando su cuenta en un proveedor de señales. El formato de los mensajes es completamente personalizable! Sin embargo, para un uso sencillo, también puede optar por una plantilla predefinida y habilitar o deshabilitar partes específicas del mensaje. [ Demo ]  [ Manual ] [ Versión MT5 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ]
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilidades
Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.58 (33)
Utilidades
Trade Copier es una utilidad profesional diseñada para copiar y sincronizar operaciones entre cuentas comerciales. La copia ocurre desde la cuenta / terminal del proveedor a la cuenta / terminal del destinatario, instalada en la misma computadora o vps. Antes de comprar, puede probar la versión de demostración en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Principales funcionalidades y beneficios: Admite la copia de MT4> MT4, MT4> MT5, MT5> MT4, incl
Ultimate Extractor MT4
Clifton Creath
Utilidades
Ultimate Extractor - Analítica profesional para MT4 Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 4 en información práctica con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Posibilidad de combinar múltiples cuentas y MT4 y MT5 en un único panel de control. Qué hace Analiza automáticamente su historial de operaciones MT4 en todos los Asesores Expertos y genera informes HTML detallados con visualizaciones interactivas. Realiza un
Discord To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
5 (1)
Utilidades
Copia señales de cualquier canal del que seas miembro (   sin necesidad de un Token de Bot o Permisos de Administrador  directamente a tu MT4. Ha sido diseñado teniendo en cuenta al usuario mientras ofrece muchas características que necesitas Este producto se presenta en una interfaz gráfica fácil de usar y visualmente atractiva. ¡Personaliza tus ajustes y comienza a usar el producto en cuestión de minutos! Guía del usuario + Demo  | Versión MT5 | Versión Telegram Si quieres probar una demo, v
The News Filter
Leolouiski Gan
5 (25)
Utilidades
Este producto filtra todos los asesores expertos y los gráficos manuales durante el tiempo de noticias, por lo que no tendrás que preocuparte por los repentinos picos de precios que podrían destruir tus configuraciones de negociación manuales o las operaciones realizadas por otros asesores expertos. Este producto también viene con un sistema completo de gestión de órdenes que puede manejar tus posiciones abiertas y órdenes pendientes antes del lanzamiento de cualquier noticia. Una vez que compre
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilidades
¡Vea instantáneamente su historial de operaciones cerradas por día y semana, sus operaciones abiertas actuales y su exposición al mercado de divisas en un solo gráfico! Utilice el mapa de calor para identificar operaciones rentables y dónde se encuentra su reducción actual dentro de su cartera de operaciones. Botones de cierre rápido Utilice los botones de cierre rápido para cerrar cada operación en un solo símbolo, cerrar operaciones individuales en su totalidad o tomar ganancias o pérdidas p
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT4 (de la cual usted es miembro ), también puede trabajar como copiador remoto. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket, c
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (59)
Utilidades
Panel de comercio para operar en 1 clic.  ¡Trabajando con posiciones y pedidos!  Operar desde el gráfico o desde el teclado. Con nuestro panel de operaciones, puede operar con un clic del gráfico y realizar operaciones comerciales 30 veces más rápido que el control estándar de MetaTrader. Cálculos automáticos de parámetros y funciones que facilitan la vida de un comerciante y lo ayudan a realizar sus actividades comerciales de manera mucho más rápida y conveniente. Consejos gráficos e informació
Custom Alerts MT4
Daniel Stein
5 (7)
Utilidades
Custom Alerts: Supervisa múltiples mercados y no pierdas ninguna oportunidad clave Descripción general Custom Alerts es una solución dinámica para traders que desean supervisar posibles configuraciones en múltiples instrumentos desde un solo lugar. Al integrar los datos de nuestras herramientas principales —como FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power— Custom Alerts te notifica automáticamente sobre desarrollos importantes del mercado, sin necesidad de cambiar entre gráficos o pe
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copia Gato MT4) no es solo un simple copiador local de operaciones; es un marco completo de gestión de riesgos y ejecución, diseñado para los desafíos actuales del trading. Desde los retos de las prop firms hasta la gestión de cuentas personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección del capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona en modo Master (emisor) y en modo Slave (receptor)
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Utilidades
Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma MetaT
Trading box Technical analysis
Igor Zizek
5 (37)
Utilidades
Todo para el gráfico Indicador de análisis técnico MT4 en una sola herramienta Dibuja tu zona de oferta y demanda con el rectángulo y la resistencia de apoyo con la línea de tendencia y recibir alertas al teléfono móvil o correo electrónico de alerta - Indicador de riesgo y recompensa Video tutoriales, manuales, DEMO descargar aquí . Encontrar contactos en mi perfil . 1. Rectángulos extendidos y líneas de tendencia El objeto se extenderá hasta el borde derecho del gráfico cuando el precio dibuje
RedFox Copier Pro
Rui Manh Tien
4.7 (10)
Utilidades
Ahorro de tiempo y rápida ejecución Ya sea que esté viajando o durmiendo, siempre sepa que Telegram To Mt4 ejecuta las operaciones por usted. En otras palabras, Nuestro Operador de Señales de Telegram MT4 analizará las señales de trading que recibas en tus canales de Telegram seleccionados y las ejecutará en tu cuenta de Telegram a MT4. Reduzca el Riesgo Telegram To Mt4 define toda la experiencia de copiar señales desde el copiador de señales de Telegram a las plataformas mt4. Los usuarios no
Telegram Signal pro
Sara Sabaghi
4.86 (7)
Utilidades
¿Qué es? Piénsalo, puedes enviar toda la información de órdenes/posiciones a tu canal o grupo de telegram para crear tu comunidad o señales VIP en telegram. Información de posición significa que este EA reenvía todos los detalles de tus nuevas posiciones abiertas (Precio de apertura, Hora de apertura, Tipo de posición, Símbolo de la posición y volumen), cambios de posición (SL o TP modificando o cambios de precio pendientes) y cierre de posición (Precio de cierre, beneficio o pérdida, tiempo de
Smart Keys Sniper Entry
Stephen Sanjeeve Sahayam
Utilidades
Este administrador comercial 2 en 1 es ideal para operar con rupturas de velas. Puede costar el promedio de una operación colocando órdenes de límite adicionales en retrocesos. Esto le asegura obtener el mejor precio en todas sus posiciones y un RR más alto en sus ganancias. El riesgo se calcula por la altura de la vela cerrada más recientemente. Los botones del asistente comercial ayudan a administrar todos los pedidos realizados manualmente. Úselo con cualquier método de entrada; acción del
Exp4 Duplicator
Vladislav Andruschenko
4.5 (22)
Utilidades
El Asesor Experto   repite   operaciones y posiciones un número preestablecido de veces en su cuenta   MetaTrader 4   . Copia todas las transacciones abiertas manualmente o por otro Asesor Experto. ¡Copia señales y aumenta el lote de señales   ! Aumenta la cantidad de otros EA. Se admiten las siguientes funciones: lote personalizado para operaciones copiadas, copia de Stop Loss, Take Profit, uso de trailing stop. Versión MT 5 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar     Cómo
Basket EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (5)
Utilidades
Basket EA MT4 es una potente herramienta de obtención de beneficios y un sistema integral de protección de cuenta, todo en una solución sencilla y fácil de usar. Su finalidad principal es brindarte control total sobre las ganancias y pérdidas globales de tu cuenta mediante la gestión de todas las posiciones abiertas a nivel de cesta, en lugar de individualmente. El EA ofrece un completo conjunto de funciones a nivel de cesta, incluyendo take profit, stop loss, break even y trailing stop. Estos
Grid Manual MT4
Alfiya Fazylova
4.71 (17)
Utilidades
Grid Manual es un panel de negociación para trabajar con una cuadrícula de órdenes. La utilidad es universal, tiene configuraciones flexibles y una interfaz intuitiva. Funciona con una cuadrícula de órdenes no solo en la dirección de promediar pérdidas, sino también en la dirección de aumentar las ganancias. El usuario no necesita crear y mantener una cuadrícula de órdenes, la utilidad lo hará. Basta con abrir un órdene y el "Grid manual" creará automáticamente una grilla de órdenes para el mism
Exp SafetyLock PRO
Vladislav Andruschenko
4.57 (28)
Utilidades
SAFETYLOCK ofrece a los operadores una solución avanzada para protegerse contra las fuertes reversiones del mercado, colocando de manera automática una orden opuesta para cualquier posición ya abierta. Cuando un operador o un EA abre una posición, SAFETYLOCK crea inmediatamente una orden pendiente opuesta. Si la posición comienza a generar pérdidas, esta orden pendiente se activa, formando un bloqueo (lock) que minimiza el riesgo y protege su capital. Este potente EA ofrece una amplia gama de o
CloseIfProfitorLoss with Trailing
Vladislav Andruschenko
4.87 (31)
Utilidades
Cerrar posiciones en MetaTrader 4 al alcanzar la ganancia / pérdida total con la función de seguimiento de ganancias. Puede habilitar las paradas virtuales (orden separada) , Cálculo y cierre para posiciones de COMPRA y VENTA por separado (COMPRA VENTA separada) , Cerrar y calcular todos los símbolos o solo el símbolo actual (Todos los símbolos) , Habilitar trailing con fines de lucro ( Trailing Profit ) Cierre sobre las pérdidas y ganancias totales en la moneda de depósito, puntos, % del saldo
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilidades
Asistente de promedio: este tipo de instrumento de ayuda comercial lo ayudará a promediar sus posiciones previamente no rentables mediante dos técnicas: promedio estándar Cobertura con posterior apertura de posiciones según la tendencia La utilidad permite   clasificar varias posiciones abiertas en diferentes direcciones a la vez, tanto de compra como de venta. Por ejemplo, si abriste una posición de venta y otra de compra, y ambas no son rentables, o si una no lo es y la otra sí, pero no lo suf
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
LEE SAMSON
Utilidades
Risk/Reward Tool es un Expert Advisor de grado profesional diseñado para revolucionar la forma en que planifica, visualiza y ejecuta operaciones en MetaTrader 4. Ya sea que sea un trader discrecional que valora la gestión precisa del riesgo o un desarrollador de estrategias que necesita probar configuraciones de trading visualmente, esta herramienta proporciona todo lo que necesita en una interfaz elegante e intuitiva. A diferencia de las calculadoras de posición básicas, Risk/Reward Tool combin
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
Utilidades
Noticias Filtro EA: Asistente avanzado de Algo Trading El Filtro de Noticias EA es un asistente avanzado diseñado para mejorar su experiencia de trading. Mediante el uso del Filtro de Noticias EA , puede integrar un filtro de noticias económicas Forex en su asesor experto existente, incluso si no tiene acceso a su código fuente. Además del filtro de noticias, también puede especificar días y horas de negociación para su experto. El EA Filtro de Noticias también incluye funciones de gestión de r
Hedge Trade
Mothusi Malau
1 (1)
Utilidades
️ Hedge Trade - EA inteligente de cobertura con compensación fija Convierta movimientos adversos en ciclos de recuperación controlados. Hedge Trade es un Asesor Experto de MetaTrader 4 de nivel profesional que protege cualquier operación abierta colocando y gestionando automáticamente una orden de cobertura inteligente. Está construido para los traders que prefieren abrir su propia posición base pero quieren un sistema de cobertura automatizado y disciplinado para gestionar el drawdown y captu
KT Equity Protector MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.4 (5)
Utilidades
Protege tu capital de trading sin esfuerzo Proteger tu capital es tan importante como hacerlo crecer. KT Equity Protector es tu gestor de riesgos personal, que supervisa constantemente la equidad de tu cuenta y actúa automáticamente para evitar pérdidas o asegurar ganancias cerrando todas las órdenes activas y pendientes cuando se alcanzan los niveles predefinidos de ganancias o pérdidas. Sin decisiones emocionales, sin adivinanzas—solo protección confiable del capital trabajando incansablemente
Otros productos de este autor
BuySell Average Line MT5
Masamitsu Takahashi
Utilidades
¿Alguna vez ha seguido promediando posiciones y ha perdido la referencia de su precio medio real? Este EA le ayuda a mantener una visión objetiva mostrando constantementelos precios medios de entrada de Buy y Sell directamente en el gráfico. Este EA para MT5 muestra los precios medios de entrada de Buy y Sell como líneas horizontales.Las líneas se muestran por separado, lo que resulta útil incluso en operaciones con cobertura. [Visualización predeterminada]- Precio medio Buy: línea roja disconti
FREE
Candle Confirm Alert
Masamitsu Takahashi
Utilidades
¿Alguna vez se ha dejado llevar por los movimientos inmediatos del mercado cuando una tendencia se ha prolongado durante mucho tiempo? Operar en contra de la tendencia basándose en la sensación de que "está a punto de revertirse". Toma de ganancias prematura debido a la ansiedad de "no querer perder lo ganado". Todos estos son arrepentimientos que se podrían haber evitado si tan solo hubiera esperado a que la vela cerrara. Esta herramienta fue creada para eliminar el estrés de mirar fijamente e
FREE
MTF MA Cross Alert MT5
Masamitsu Takahashi
Utilidades
Cuando el mercado está por encima de la MA de 4H o 1H, considerar comprar, y cuando está por debajo, considerar vender, reduce el riesgo de grandes pérdidas. Esto aumenta la tasa de éxito.  Le avisa en el momento exacto en que el cierre de la vela de 5 minutos cruza la 20MA de 1 hora (H1) o 4 horas (H4). Esta utilidad está diseñada para traders que valoran la confirmación en marcos temporales superiores. Monitorea el mercado en segundo plano, permitiéndole enfocarse en cualquier gráfico sin p
FREE
MTF MA Cross Alert M4
Masamitsu Takahashi
Utilidades
Cuando el mercado está por encima de la MA de 4H o 1H, considerar comprar, y cuando está por debajo, considerar vender, reduce el riesgo de grandes pérdidas. Esto aumenta la tasa de éxito.  Le avisa en el momento exacto en que el cierre de la vela de 5 minutos cruza la 20MA de 1 hora (H1) o 4 horas (H4). Esta utilidad está diseñada para traders que valoran la confirmación en marcos temporales superiores. Monitorea el mercado en segundo plano, permitiéndole enfocarse en cualquier gráfico sin p
FREE
Candle Confirm Alert MT4
Masamitsu Takahashi
Utilidades
¿Alguna vez se ha dejado llevar por los movimientos inmediatos del mercado cuando una tendencia se ha prolongado durante mucho tiempo? Operar en contra de la tendencia basándose en la sensación de que "está a punto de revertirse". Toma de ganancias prematura debido a la ansiedad de "no querer perder lo ganado". Todos estos son arrepentimientos que se podrían haber evitado si tan solo hubiera esperado a que la vela cerrara. Esta herramienta fue creada para eliminar el estrés de mirar fijamente el
FREE
Chart Auto Flow Focus Edition MT4
Masamitsu Takahashi
Utilidades
Oferta de lanzamiento: Solo los primeros 10. Precio especial: $ 45   (Regular: $90). Quedan: 10 Para aumentar la visibilidad, ofrezco este descuento a los primeros 10 compradores. Luego, el precio volverá a $90. ¿Está gastando demasiado tiempo solo buscando gráficos pasados y patrones de precios? Desplaza la pantalla una y otra vez tratando de encontrar un patrón específico. Cuando por fin cree haberlo encontrado, ya no sabe dónde está en marcos temporales inferiores. Con solo mover o ampliar
Focus Time Line MT4
Masamitsu Takahashi
Utilidades
Oferta de lanzamiento: Solo los primeros 10. Precio especial: $30 (Regular: $40). Quedan: 10 Para aumentar la visibilidad, ofrezco este descuento a los primeros 10 compradores. Luego, el precio volverá a $40. Capture fácilmente el "momento deseado" en un instante. Sincronización definitiva para el análisis multi-temporal. ¿Dónde está exactamente en la temporalidad inferior ese punto que marcó en la superior? Ya no es necesario perder el tiempo desplazando el gráfico para volver a encontrarlo. En
Chart Auto Flow MT4
Masamitsu Takahashi
Utilidades
Oferta de lanzamiento: Solo los primeros 10. Precio especial: $30 (Regular: $40). Quedan: 10 Para aumentar la visibilidad, ofrezco este descuento a los primeros 10 compradores. Luego, el precio volverá a $40. "Reproduzca gráficos pasados con movimiento en tiempo real" Chart Auto Flow es una herramienta de apoyo a la verificación que permite   reproducir y retroceder   gráficos pasados por   velas   con   velocidad variable . En lugar de simplemente mirar gráficos estáticos, puede reproducir mo
Focus Time Line Player MT4
Masamitsu Takahashi
Utilidades
Puedes centrarte instantáneamente en el punto de tiempo seleccionado sin importar cómo muevas el gráfico. 【Funciones】 ・Focus Mode: SingleLine (visualización predeterminada) ・Crt FocusLine: Crear una línea de enfoque en cualquier momento deseado ・Position: Cambiar la posición de visualización ・Focus: Mover la vista del gráfico a la línea de enfoque creada ・Botón X: Salir del programa 【Instrucciones】 ・Usa Focus Mode con SingleLine por defecto ・Presiona Crt FocusLine para crear una FocusTimeLine
FREE
Chart Auto Flow Focus Edition Player MT4
Masamitsu Takahashi
Utilidades
No importa cómo mueva el gráfico, puede enfocar instantáneamente los puntos de tiempo seleccionados. Chart Auto Flow Focus Edition Player es una herramienta práctica que integra la reproducción del gráfico y el movimiento de enfoque. [Funciones] ・Reproducción de gráficos (Función Chart Auto Flow)   Reproduce automáticamente el gráfico vela por vela para observar las tendencias del mercado ・Movimiento de enfoque a los puntos de tiempo seleccionados (Función Focus Time Line)   Mueve instantáneam
FREE
Chart Auto Flow
Masamitsu Takahashi
Utilidades
Oferta de lanzamiento: Solo los primeros 10. Precio especial: $30 (Regular: $40). Quedan: 10 Para aumentar la visibilidad, ofrezco este descuento a los primeros 10 compradores. Luego, el precio volverá a $40. "Reproduzca gráficos pasados con movimiento en tiempo real" Chart Auto Flow es una herramienta de apoyo a la verificación que permite reproducir y retroceder gráficos pasados por velas con velocidad variable . En lugar de simplemente mirar gráficos estáticos, puede reproducir movimientos
Focus Time Line
Masamitsu Takahashi
Utilidades
Oferta de lanzamiento: Solo los primeros 10. Precio especial: $30 (Regular: $40). Quedan: 10 Para aumentar la visibilidad, ofrezco este descuento a los primeros 10 compradores. Luego, el precio volverá a $40. Capture fácilmente el "momento deseado" en un instante. Sincronización definitiva para el análisis multi-temporal. ¿Dónde está exactamente en la temporalidad inferior ese punto que marcó en la superior? Ya no es necesario perder el tiempo desplazando el gráfico para volver a encontrarlo. E
Chart Auto Flow Focus Edition
Masamitsu Takahashi
Utilidades
Oferta de lanzamiento: Solo los primeros 10. Precio especial: $ 45   (Regular: $90). Quedan: 10 Para aumentar la visibilidad, ofrezco este descuento a los primeros 10 compradores. Luego, el precio volverá a $90. ¿Está gastando demasiado tiempo solo buscando gráficos pasados y patrones de precios? Desplaza la pantalla una y otra vez tratando de encontrar un patrón específico. Cuando por fin cree haberlo encontrado, ya no sabe dónde está en marcos temporales inferiores. Con solo mover o ampliar li
Chart Auto Flow Player
Masamitsu Takahashi
Utilidades
Un reproductor de gráficos sencillo para reproducir gráficos históricos. Permite revisar el movimiento del mercado avanzando las velas una por una. La reproducción puede pausarse y reanudarse en cualquier momento. [Características] ・Reproducción automática del pasado al futuro ・Avance de una vela a intervalos fijos ・Posibilidad de pausar la reproducción [Especificaciones de reproducción] ・Dirección de reproducción: Pasado → Futuro ・Velocidad de reproducción: Fija ・Velas movidas: 1 vela por p
FREE
Focus Time Line Player
Masamitsu Takahashi
Utilidades
Puedes centrarte instantáneamente en el punto de tiempo seleccionado sin importar cómo muevas el gráfico. 【Funciones】 ・Focus Mode: SingleLine (visualización predeterminada) ・Crt FocusLine: Crear una línea de enfoque en cualquier momento deseado ・Position: Cambiar la posición de visualización ・Focus: Mover la vista del gráfico a la línea de enfoque creada ・Botón X: Salir del programa 【Instrucciones】 ・Usa Focus Mode con SingleLine por defecto ・Presiona Crt FocusLine para crear una FocusTimeLine
FREE
Chart Auto Flow Focus Edition Player
Masamitsu Takahashi
Utilidades
No importa cómo mueva el gráfico, puede enfocar instantáneamente los puntos de tiempo seleccionados. Chart Auto Flow Focus Edition Player es una herramienta práctica que integra la reproducción del gráfico y el movimiento de enfoque. [Funciones] ・Reproducción de gráficos (Función Chart Auto Flow)   Reproduce automáticamente el gráfico vela por vela para observar las tendencias del mercado ・Movimiento de enfoque a los puntos de tiempo seleccionados (Función Focus Time Line)   Mueve instantáneam
FREE
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario