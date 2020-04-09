Chart Auto Flow Focus Edition Player

Независимо от того, как вы перемещаете график, вы можете мгновенно сфокусироваться на выбранных временных точках.

Chart Auto Flow Focus Edition Player — удобный инструмент, объединяющий воспроизведение графика и перемещение фокуса.

[Функции]

  • Воспроизведение графика (функция Chart Auto Flow)
    Автоматическое воспроизведение графика по свечам для наблюдения за рыночными тенденциями
  • Перемещение фокуса к выбранным временным точкам (функция Focus Time Line)
    Мгновенно перемещайте график к выбранным временным точкам для повышения эффективности анализа

[Характеристики]

■ Функция Chart Auto Flow (Воспроизведение графика)

  • Направление воспроизведения: вперед
  • Скорость воспроизведения: фиксированная (0,5 сек/свечу)
  • Количество свечей за перемещение: 1 свеча
  • Приостановка / возобновление воспроизведения
  • Кнопка END для выхода из программы

■ Функция Focus Time Line (Перемещение фокуса)

  • Focus Mode: SingleLine (по умолчанию)
  • Crt FocusLine: Создание линии фокуса на выбранной временной точке
  • Position: Смена позиции отображения
  • Focus: Перемещение графика к созданной линии фокуса

[Инструкция по использованию]

  • Оставьте Focus Mode на значении по умолчанию SingleLine
  • Нажмите Crt FocusLine для создания одной линии фокуса
  • Используйте кнопку Position для смены позиции отображения (справа, центр, слева)
  • Нажмите Focus для перемещения графика к созданной линии фокуса
  • Воспроизведение осуществляется автоматически с помощью элементов управления Chart Auto Flow
  • Нажмите END для выхода из программы

Сравнение версий (Comparison of Specifications)

Ниже приведены различия между этой версией (Player Edition) и полнофункциональной моделью (Full Version). Интерфейс управления идентичен, но доступные режимы и диапазоны настроек различаются.

Характеристика Player Edition (Эта версия) Full Version (Стандартная)
Интерфейс (UI) Идентичный дизайн Идентичный дизайн
Направление воспроизведения Только вперед Вперед и Назад (реверс)
Скорость воспроизведения Фикс. (0.5 сек / бар) Настраиваемая (50мс – 10мин)
Шаг сдвига баров Фикс. (1 бар) Настраиваемый (1 – 480 бар)
Режим фокуса Только одиночная линия Одиночный / Мульти / Синхро
Синхронизация графиков Нет Да (все выбранные графики)


Мы разрабатываем только действительно необходимые и полезные продукты. Пожалуйста, ознакомьтесь.

Рекомендуем также
Exact Time
Boris Sedov
Утилиты
Exact Time — время на секундном графике. Утилита показывает время открытия выбранной свечи. Это нужно при работе с секундными графиками. Например, можно использовать на секундном графике построенном при помощи утилиты Seconds Chart . Входные параметры Base corner — угол графика, к которому привязан объект. X distance — дистанция от угла графика по горизонтали. Y distance — дистанция от угла графика по вертикали. Text font — название шрифта. Font size — размер шрифта. Color — цвет текста.
FREE
Axilgo PipPiper CoPilot
Theory Y Technologies Pty Ltd
5 (2)
Утилиты
Axilgo Pip Piper CoPilot Elevate your trading game with the Axilgo Pip Piper CoPilot, the first in our revolutionary Pip Piper Series. This all-inclusive toolset is meticulously crafted for serious traders, focusing on key areas such as Risk Management, Trade Management, Prop Firm Rule Compliance, and Advanced Account Management . With CoPilot, you’re not just investing in a tool—you’re gaining a strategic partner in the intricate world of trading. Important Notice: To ensure you receive the fu
FREE
Smart FVG Stats
- Md Rashidul Hasan
Индикаторы
The  Smart FVG Statistics Indicator  is a powerful MetaTrader 5 tool designed to automatically identify, track, and analyze Fair Value Gaps (FVGs) on your charts. Love it? Hate it? Let me know in a review! Feature requests and ideas for new tools are highly appreciated. :) Try "The AUDCAD Trader": https://www.mql5.com/en/market/product/151841 Key Features Advanced  Fair Value Gap  Detection Automatic Identification : Automatically scans for both bullish and bearish FVGs across specified histo
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Индикаторы
Общее описание Этот индикатор — усовершенствованная версия классического канала Дончия с добавлением практических функций для реальной торговли. Помимо стандартных трёх линий (верхняя, нижняя и средняя), система определяет пробои и отображает их на графике стрелками, показывая только линию, противоположную текущему направлению тренда для более чистого восприятия. Индикатор включает: Визуальные сигналы : цветные стрелки при пробое Автоматические уведомления : всплывающие окна, push и email Фильтр
FREE
Girassol Sunflower MT5 Indicator
Saullo De Oliveira Pacheco
4.33 (6)
Индикаторы
This is the famous Sunflower indicator for Metatrader5. This indicator marks possible tops and bottoms on price charts. The indicator identifies tops and bottoms in the asset's price history, keep in mind that the current sunflower of the last candle repaints, as it is not possible to identify a top until the market reverses and it is also not possible to identify a bottom without the market stop falling and start rising. If you are looking for a professional programmer for Metatrader5, please
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Индикаторы
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Position Selective Close MT5
Francisco Manuel Vicente Berardo
Утилиты
The Position Selective Close is a multi-symbol multi-timeframe script used to close simultaneously various positions.  General Description   The Position Selective Close   possesses   three operation modes (Intersection,   Union   and All) that control the way   as   four position features (symbol, magic number,   type   and profit) are used. The modes, available through the Selection Mode input parameter, relate to the features, available through the “Select by Feature” and “Feature” input pa
FREE
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (42)
Индикаторы
Если вам нравится этот проект, оставьте 5-звездочный обзор. Данный показатель рисует открытые, высокие, низкие и закрывающие цены на указанные период и его можно отрегулировать для специфического часового пояса. Это важные уровни, которые выглядят многие институциональные и профессиональные трейдеры и могут быть полезны для вас, чтобы знать места, где они могут быть больше активный. Доступные периоды: Предыдущий день. Предыдущая неделя. Предыдущий месяц. Предыдущий квартал. Предыдущий год. Или
FREE
DF Fibonacci Trader Pro
Mark David Griffin
Утилиты
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro — это автоматизированная торговая система, разработанная для MetaTrader 5. Она использует ценовые уровни Фибоначчи в сочетании с анализом тренда и структуры для определения точек входа и выхода. Советник поддерживает как длинные, так и короткие позиции и включает встроенные параметры управления рисками. Основные характеристики: • Использует логику коррекции и расширения Фибоначчи для построения точек входа, стоп-лосса и тейк-профита. • Настраиваемый размер л
FREE
ZigZag WaveSize
Ivan Butko
Индикаторы
Развитие предыдущей версии индикатора  ZigZag WaveSize MT4 ZigZag WaveSize -  модифицированный стандартный индикатор ZigZag с добавлением информации о длине волны в пунктах, уровней и разной логики алертов Общие улучшения: Адаптация кода под MetaTrader 5 Оптимизирована работа с графическими объектами Новое: Горизонтальные уровни на экстремумах Выбор типа уровней: горизонт/лучи/отрезки Фильтр ликвидных уровней (не пробитых ценой) Буфер для пробоев: настройка чувствительности к ложным пробоям На
FREE
Platinum Candle for Telegram
Rennan Lima
Утилиты
This robot sends Telegram notifications based on the coloring rules of PLATINUM Candle indicator. Example message for selling assets: [SPX][M15] PLATINUM TO SELL 11:45. Example message for buying assets : [EURUSD][M15] PLATINUM TO BUY 11:45 AM. Before enable Telegram notifications  you need to create a Telegram bot, get the bot API Key and also get your personal Telegram chatId. It's not possible to send messages to groups or channels. You can only send messages to your user chatId. You should
FREE
MACD Colored ZeroLag
Farzin Sadeghi Bonjar
4.73 (11)
Индикаторы
Это MQL5-версия индикатора MACD с нулевым запаздыванием, версия для MT4 которого доступна здесь: https://www.mql5.com/ru/code/9993 Также была опубликована цветная версия индикатора, но с ней были некоторые проблемы: https://www.mql5.com/ru/code/8703 Я исправил версию для MT4, содержащую 95 строк кода. На написание версии для MT5 у меня ушло 5 дней (включая чтение логов, несколько тестирование и поиск различий между MT5 и MT4!) В первой моей версии этого индикатора на MQL5 было 400 строк кода, но
FREE
Spread highlighter
Jonathan Daniel Marion
Индикаторы
This spread indicator displays the actual spread of each candle. It highlights the maximum spread and the minimum spread of the chosen symbol. This indicator is very helpful to see in real time the spread evolution helping to avoid taking a trade when the spread is too high. Inputs: Print value in Points: if true displays the spread as a whole number D isplay minimum and maximum spread of the past N days: select the number of days to consider the maximum and minimum spread Automatically adj
FREE
One thousand Pip Direction
Niklas Templin
1 (1)
Эксперты
One thousand Pip  Set1:TP/SL 20kpip. Set2:TP/SL 10kpip. Set3: TP/SL 5k pip. Set4:  TP/SL 2k pip. Set5:  TP/SL 500 pip. Rate Prop FTMO Broker.  Only Pair DE40, US100, US30. Automatic added EU London Session. This Version works with fixed Lot and buy/sell. Robot Strategy: Trade open = First "Round Price-Number Entry". Write me a Message of Questions when undecided. I send ex4 Code by Request.
FREE
Trendline mt5 indicator
David Muriithi
3 (1)
Индикаторы
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
Balance History Indicator MT5
Roman Kandelaki
Утилиты
Balance History Indicator The Balance History indicator visually tracks the entire trading history of your account for the selected timeframe. It plots three key performance metrics: Profit – Displayed in Green Loss – Displayed in Red Zero Profit/Break-even – Displayed in Gray Balance Curve – Displayed as a SkyBlue line This indicator helps you instantly see the distribution of profitable and losing periods over time, along with your running account balance. It's ideal for evaluating historic
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Индикаторы
FlatBreakout  MT5 (Бесплатная версия) Детектор флэта и пробоев для MT5 — только для GBPUSD FlatBreakout   MT5  — это бесплатная версия профессионального индикатора FlatBreakoutPro MT5, специально предназначенная для анализа флэта и поиска точек пробоя только по паре   GBPUSD . Идеально для трейдеров, которые хотят познакомиться с уникальной фрактальной логикой FlatBreakout MT5  и протестировать сигналы пробоя диапазона на реальном рынке. Для кого этот продукт Для трейдеров, предпочитающих торгов
FREE
MA Color Candles
Vladimir Kuzmin
Индикаторы
Индикатор MA Color Candles MA Color Candles — это индикатор для визуального отображения рыночного тренда путем окрашивания свечей на графике. Он не добавляет объектов и не искажает котировки, а изменяет цвет реальных свечей в зависимости от состояния двух скользящих средних. Это позволяет быстро оценить направление цены и использовать индикатор как фильтр в стратегиях. Принцип работы Бычий тренд: быстрая MA выше медленной, медленная MA растёт (зелёные свечи). Медвежий тренд: быстрая MA ниже мед
FREE
Manager Time Position
Aliou Ba
Утилиты
Этот маленький инструмент позволяет вам определить счетчик времени в минутах для закрытия ваших позиций в соответствии с количеством минут, которые вы установили. Например, если вы установите значение 30 минут, инструмент закроет каждую открытую позицию через 30 минут после ее открытия. Настройки ACTIVE: активировать инструмент и использовать его для закрытия позиций по истечении определенного количества минут. УПРАВЛЕНИЕ: вы выбираете с помощью символов, управляемых инструментом.
FREE
LT Donchian Channel
Thiago Duarte
4.83 (6)
Индикаторы
Donchian Channel is an indicator created by Richard Donchian. It is formed by taking the highest high and the lowest low of the last specified period in candles. The area between high and low is the channel for the chosen period. Its configuration is simple. It is possible to have the average between the upper and lower lines, plus you have alerts when price hits one side. If you have any questions or find any bugs, please contact me. Enjoy!
FREE
TradeInfo MT5
Manuraj Dhanda
4.31 (13)
Утилиты
TradeInfo is a utility indicator which displays the most important information of the current account and position. Displayed information: Information about the current account (Balance, Equity, Free Margin). Current spread, current drawdown (DD), planned profit, expected losses, etc. Number of open position(s), volume (LOT), profit. Today’s and yesterday’s range. Remaining time to the next candle. Last day profit information. MagicNumber filter. Comment filter. Indicator parameters: ShowPro
FREE
Rainbow MT5
Jamal El Alama
4 (1)
Индикаторы
Description : Rainbow MT5 is a technical indicator based on Moving Average with period 34 and very easy to use. When price crosses above MA and MA changes color to green, then this is a signal to buy. When price crosses below MA and MA changes color to red, then this is a signal to sell. The Expert advisor ( Rainbow EA MT5 ) based on Rainbow MT5 indicator is now available here . MT4 version is available here .
FREE
SmartFlow Scanner
Jonathan Mboya Kinaro
5 (1)
Утилиты
Helios SmartFlow Scanner - Professional Multi-Symbol Trading System The Helios SmartFlow Scanner is a comprehensive trading solution that monitors up to 12 currency pairs and indices simultaneously, detecting high-probability setups using the proven CRT (Consolidation, Retest, Trend) pattern methodology combined with advanced correlation analysis. Core Trading Methodology The system identifies accumulation zones where price consolidates, detects manipulation phases when price breaks key levels,
FREE
The magiciann
Abdelhak Benazizi
5 (5)
Индикаторы
THE MAGICIAN - Профессиональный Индикатор Зон Спроса и Предложения Превратите Рыночный Хаос в Кристально Чистые Торговые Возможности на 15-Минутных Графиках Золота Испытываете Трудности с Торговлей Золотом? Устали угадывать, где входить в сделки по XAU/USD? Не понимаете, стоит ли ПОКУПАТЬ, ПРОДАВАТЬ или ОСТАВАТЬСЯ В СТОРОНЕ? Упускаете высоковероятные установки на 15-минутном таймфрейме? "THE MAGICIAN" раскрывает невидимые силы спроса и предложения, которые движут рынками! Что Делает THE MAGICIAN
FREE
Clean Chart Nice View Erase All Objects
Gerald Birkner
Утилиты
SIMPLE AND QUICK CHART CLEANUP SCRIPT - FREE FOR ALL - EASY TO DRAG AND DROP ONTO THE CHART - A MUST HAVE IN MY EYES Everybody loves to draw on a chart! But cleaning is nobodies favor. Most of the time it will be faster to dump all and redraw the important part. Repetition makes you good! ALWAYS think about that! KEEP IT GROWING, ;-) I wish you a good day, Traders! If you need something, send me a message. Best wishes to you from Vienna!
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
Индикаторы
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Индикаторы
The idea of a Value Chart indicator was presented in the very good book I read back in 2020 , " Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", from the authors Mark Helweg and David Stendahl. The idea is simple and the result is pure genius: Present candlestick Price analysis in a detrended way! HOW TO READ THIS INDICATOR Look for Overbought and Oversold levels. Of course, you will need to test the settings a lot to find the "correct" one for your approach. It
FREE
MT5PythonIndicatorExporter
Joao Paulo Euko
Утилиты
Hi you, I need your help! Be my Patron, let's make it possible! https://www.patreon.com/joaopeuko https://github.com/Joaopeuko/Mql5-Python-Integration Channel: English version - Versão Inglês: https://www.mql5.com/en/channels/Mql5_Python_Integration_EN Portuguese version - Versão Português: https://www.mql5.com/en/channels/Mql5_Python_Integration_PT Free version with 5 indicators: https://www.mql5.com/en/market/product/57574 This version has 38 indicators, 5 from the free version plus
FREE
VolumeBasedColorsBars
Henrique Magalhaes Lopes
Индикаторы
VolumeBasedColorsBars — Free Powerful Volume Analysis for All Traders Unlock the hidden story behind every price bar! VolumeBasedColorsBars is a professional-grade, 100% FREE indicator that colorizes your chart candles based on real, adaptive volume analysis. Instantly spot surges in market activity, identify exhaustion, and catch the moves that matter. This indicator gives you:    • Dynamic color-coded bars for instant volume context    • Adaptive thresholds based on historical, session-awar
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
5 (3)
Индикаторы
Представляем   MACD  Enhanced  – усовершенствованный индикатор MACD (Moving Average Convergence Divergence), который предоставляет трейдерам расширенные возможности для анализа тренда и момента на финансовых рынках. Индикатор использует разницу между быстрой и медленной экспоненциальными скользящими средними для определения импульса, направления и силы тренда, создавая четкие визуальные сигналы для потенциальных точек входа и выхода. Внимание!   Для достижения наилучших результатов рекомендуется
FREE
С этим продуктом покупают
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Утилиты
Помогает рассчитать риск на сделку, простая установка нового ордера с помощью линий, управление ордерами с функциями частичного закрытия, 7 типов трейлинг-стопа и другие полезные функции. Дополнительные материалы и инструкции Инструкция по установке - Инструкция к приложению - Пробная версия приложения для демо счета Функция Линии   - отображает на графике линию открытия, стоп-лосс, тейк-профит. С помощью этой функции легко установить новый ордер и увидеть его дополнительные характеристики пе
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (585)
Утилиты
Добро пожаловать в Trade Manager EA — лучший инструмент для управления рисками, предназначенный для упрощения, точности и эффективности торговли. Это не просто инструмент для размещения ордеров; это комплексное решение для удобного планирования торгов, управления позициями и усиленного контроля над рисками. Независимо от того, начинающий вы трейдер, опытный специалист или скальпер, нуждающийся в быстром исполнении, Trade Manager EA адаптируется к вашим потребностям и работает с любыми активами:
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (119)
Утилиты
Опыт экстремально быстрого копирования сделок с помощью Local Trade Copier EA MT5 . Благодаря простой установке в течение 1 минуты этот копировщик сделок позволяет вам копировать сделки между несколькими терминалами MetaTrader на одном компьютере с Windows или на Windows VPS с крайне быстрыми скоростями копирования менее 0.5 секунды. Независимо от того, новичок вы или профессиональный трейдер, Local Trade Copier EA MT5 предлагает широкий спектр опций, чтобы настроить его под ваши конкретные по
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (148)
Утилиты
Trade Panel — это многофункциональный торговый помощник. Приложение содержит более 50 торговых функций для ручной торговли и позволяет автоматизировать большинство торговых операций. Внимание приложение не работает в тестере стратегий. Перед покупкой вы можете протестировать демоверсию на демо-счете. Демоверсия здесь . Полная инструкция здесь . Торговля. Позволяет совершать торговые операции в один клик: Открыть отложенные ордера и позиции с автоматическим расчетом риска. Открыть несколько ордер
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (17)
Утилиты
Бета-версия Telegram to MT5 Signal Trader почти готов к официальному альфа-релизу. Некоторые функции все еще находятся в разработке, и вы можете столкнуться с небольшими ошибками. Если вы заметите проблемы, пожалуйста, сообщите о них, ваша обратная связь помогает улучшать программное обеспечение для всех. Цена увеличится после 20 продаж. Оставшиеся копии по $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader — мощный инструмент, который автоматически копирует торговые сигналы из каналов и групп Telegr
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (109)
Утилиты
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (9)
Утилиты
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 *****this is the local HTML version of Ultimate Extractor. Check out Ultimate Extractor Cloud on mql5 for the Cloud version****** Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with inte
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.6 (35)
Утилиты
Trade Copier — это профессиональная утилита, предназначенная для копирования и синхронизации сделок между торговыми счетами. Копирование происходит от счета/терминала поставщика к счету/терминалу получателя, которые установлены на одном компьютере или vps. Перед покупкой вы можете протестировать демо-версию на демо-счете. Демо-версия здесь . Полная инструкция здесь . Основной функционал и преимущества: Русифицированный интерфейс, поддержку на русском языке. Поддерживает копирование МТ5 > МТ5, МТ
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Утилиты
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Копи-Кот MT5) — это локальный торговый копировщик и полная система управления рисками и исполнения, разработанная для современных торговых задач. От испытаний проп-фирм до управления личным портфелем, он адаптируется к любой ситуации с сочетанием надежного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает как в режиме Мастер (отправитель), так и в режиме Слейв (получатель), с синхронизацией в реальном времени рыночны
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Утилиты
Smart Stop Scanner – многоактивный интеллектуальный сканер стоп-лоссов Общее описание Smart Stop Scanner предоставляет профессиональный контроль стоп-лоссов на любом рынке. Он анализирует рыночную структуру, определяет значимые пробои и формирует ключевые защитные уровни по Forex, Золоту, Индексам, Металлам, Криптовалютам и другим инструментам. Все данные отображаются в одном чистом, информативном и DPI-адаптивном панели для максимальной ясности и скорости принятия решений. Как определяется с
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
4 (2)
Утилиты
Smart Stop Manager – автоматизированное управление стоп-лоссами с профессиональной точностью Обзор Smart Stop Manager — это исполнительный модуль линейки Smart Stop, созданный для трейдеров, которым требуется структурированное, надежное и полностью автоматизированное управление стоп-лоссами по нескольким открытым позициям одновременно. Панель непрерывно отслеживает активные сделки, рассчитывает оптимальный уровень стоп-лосса на основе рыночной структуры Smart Stop и автоматически обновляет сто
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.67 (12)
Утилиты
HINN MAGIC ENTRY - лучший инструмент для входа и менеджмента позиций! Выставляет ордера через выбор уровня на графике! полное описание Основные функции: - Рыночные, лимитные и отложенные ордера -  Автоматический подсчет лоттажа  -  Автоматический учет спреда и комиссий -  Неограниченное количество промежуточных тейков для позиций - Перевод в безубыток и трейл стоп-лосса и тейк-профита - Уровни инвалидаций - Интуитивно понятный,  адаптивный, настраиваемый интерфейс - Любые активы и типы счетов
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Утилиты
Trade copier for MT5 - копировщик позиций/СДЕЛОК/ордеров для МetaТrader 5  из МТ4/МТ5) Для копирования на терминал MetaTrader 5 между терминалами МТ5 - МТ5, МТ4 - МТ5  для версии COPYLOT MT5 ( или МТ4 - МТ4 МТ5 - МТ4 для версии COPYLOT MT4). Версия МT4 Полное описание +DEMO +PDF Как купить Как установить    Как получить файлы журналов   Как тестировать и оптимизировать    Все продукты от Expforex Вы также можете копировать сделки в терминал МТ4 (МТ4 - МТ4, МТ5 - МТ4):    COPYLOT CLIENT for M
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Утилиты
Внимание: Ознакомиться с работой программы можно с помощью бесплатной версии  YuClusters DEMO . YuClusters это профессиональная система анализа рынка. Для трейдера открываются уникальные возможности анализа потока ордеров, объемов торговли, движения цены используя различные графики, профили, индикаторы, графические объекты. YuClusters оперирует данными на основе ленты сделок или тиковой информации, в зависимости от того, что доступно в котировках финансового инструмента.  YuClusters позволяет с
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Утилиты
Копируйте сигналы из любого канала, участником которого вы являетесь (в том числе частного и ограниченного), прямо на свой MT5. Этот инструмент был разработан с учетом потребностей пользователей и предлагает множество функций, необходимых для управления и мониторинга сделок. Этот продукт представлен в простом в использовании и визуально привлекательном графическом интерфейсе. Настройте свои параметры и начните использовать продукт в течение нескольких минут! Руководство пользователя + Демо  |
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Утилиты
Grid Manual — это торговая панель для работы с сеточными стратегиями. Утилита универсальная, имеет гибкие настройки и понятный интерфейс. Работает с сеткой ордеров не только в сторону усреднения убытков, но и в сторону наращивания прибыли. Трейдеру не нужно создавать и сопровождать сетку ордеров, это сделает утилита. Достаточно открыть ордер и Grid manual автоматически создаст ему сетку ордеров и будет сопровождать его до самого закрытия. Полная инструкция и демо-версия здесь . Основные особенно
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.25 (4)
Утилиты
Легко защитите свой торговый капитал Защита вашего торгового капитала так же важна, как и его увеличение. KT Equity Protector — это ваш персональный менеджер по рискам, который постоянно следит за капиталом на счете и автоматически вмешивается, чтобы предотвратить убытки или зафиксировать прибыль, закрывая все активные и отложенные ордера при достижении заданных уровней прибыли или убытка. Никаких эмоциональных решений, никакой догадки — только надежная защита капитала, которая работает круглосу
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.41 (27)
Утилиты
Советник Auto Trade Copier предназначен для копирования сделок на нескольких счетах/терминалах MetaTrader 4/MetaTrader 5 со 100% точностью. С помощью этого инструмента вы можете выступать как в роли поставщика (источник), так и получателя (назначение). Все торговые действия будут скопированы от поставщика к получателю без задержки. Ссылки: Если копирование производится через Интернет, посмотрите продукт Trade Copier Pro MT5 по ссылке: https://www.mql5.com/ru/market/product/5531 Если копирование
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.85 (27)
Утилиты
MT5 to Telegram Signal Provider — это простой в использовании полностью настраиваемый инструмент, который позволяет отправлять определённые сигналы в чат, канал или группу Telegram, превращая вашу учётную запись в провайдера сигналов . В отличие от большинства конкурирующих продуктов, он не использует импорт DLL. [ Демо ]   [ Руководство ] [ Версия MT4 ] [ Версия для Discord ] [ Канал в Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Настройка Доступно пошаговое руководство пользователя . Никаких знаний A
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
Утилиты
Представляем   OrderManager : Революционный инструмент для MT5 Управляйте своими сделками как профессионал с новейшим инструментом Order Manager для MetaTrader 5. Разработанный с учетом простоты и удобства использования, Order Manager позволяет вам легко определять и визуализировать риски, связанные с каждой сделкой, что позволяет принимать обоснованные решения и оптимизировать вашу торговую стратегию. Для получения дополнительной информации о OrderManager, пожалуйста, обратитесь к руководству.
Trading box Technical analysis MT5
Igor Zizek
4.96 (24)
Утилиты
Everything for chart Technical Analysis indicator MT5 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator mt5 Video tutorials, manuals, DEMO download   here .   Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Pri
Cerberus Equity Watcher
Samuel Bandi Roccatello
5 (3)
Утилиты
Cerberus the Equity Watcher — это инструмент управления рисками, который постоянно отслеживает средства на вашем счете и позволяет избежать крупных просадок, вызванных неисправными советниками или вашим эмоциональным поведением, если вы являетесь дискреционным трейдером. Это чрезвычайно полезно для систематических трейдеров, которые полагаются на советники, которые могут содержать ошибки или могут плохо работать в неожиданных рыночных условиях. Cerberus позволяет вам установить минимальное значе
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Утилиты
EASY Insight AIO – Всё-в-одном для умного и простого трейдинга Обзор Представьте, что вы можете просканировать весь рынок — Форекс, золото, криптовалюты, индексы и даже акции — всего за несколько секунд, без ручного просмотра графиков, сложной установки или настройки индикаторов. EASY Insight AIO — это ваш идеальный инструмент экспорта для трейдинга с поддержкой искусственного интеллекта. Он предоставляет полный снимок рынка в одном аккуратном CSV-файле — готовом к мгновенному анализу в ChatGP
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Утилиты
Telegram to MT5: Идеальное решение для копирования сигналов Упростите свою торговлю с Telegram to MT5 — современным инструментом, который копирует торговые сигналы прямо из каналов и чатов Telegram на вашу платформу MetaTrader 5, без необходимости использования DLL. Это мощное решение обеспечивает точное исполнение сигналов, широкие возможности настройки, экономит время и повышает вашу эффективность. [ Instructions and DEMO ] Ключевые возможности Прямая интеграция с Telegram API Аутентификация ч
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Утилиты
Seconds Chart — уникальный инструмент для создания секундных графиков в MetaTrader 5 . С помощью Seconds Chart вы можете построить график с таймфреймом, заданным в секундах, получая идеальную гибкость и точность анализа, недоступную на стандартных минутных или часовых графиках. Например, таймфрейм S15 обозначает график со свечами продолжительностью 15 секунд. Вы можете использовать любые индикаторы и советники с поддержкой пользовательских символов. Работать с ними так же удобно, как и на станда
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Утилиты
Lazy Trader — это ваш личный помощник по управлению рисками, который самостоятельно находит лучшие точки входа в рынок, управляет позициями и помогает извлечь максимальную прибыль из каждой торговой идеи! Он контролирует графики от   M1 до W1 , ищет оптимальные точки входа по заданным условиям, управляет позициями без вашего участия: -  Есть идея на дневке?   Не нужно ждать, когда младшие таймфреймы нарисует вход — Lazy Trader сам все проверит и откроет все нужные позиции пока вы занимаетесь жи
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Утилиты
Торговая панель для торговли в один клик.  Работа с позициями и ордерами!  Торговля с  графика  или  клавиатуры  . Используя нашу торговую панель, вы можете торговать в один клик с графика и совершать торговые операции в 30 раз быстрее, чем стандартное управление MetaTrader. Автоматические расчеты параметров и функций, которые облегчают жизнь трейдеру и помогают трейдеру вести торговую деятельность намного быстрее и удобнее. Графические подсказки и полная информация о торговых сделках на графике
Другие продукты этого автора
BuySell Average Line MT5
Masamitsu Takahashi
Утилиты
Вы когда-нибудь усредняли позиции и теряли понимание своей реальной средней цены входа? Этот советник помогает сохранять объективность, постоянно отображаясредние цены входа Buy и Sell позиций прямо на графике. Этот EA для MT5 отображает средние цены входа Buy и Sell в виде горизонтальных линий.Линии Buy и Sell отображаются отдельно, что удобно даже при хеджировании. [Отображение по умолчанию]- Средняя цена Buy: красная пунктирная линия- Средняя цена Sell: синяя пунктирная линия Если соответству
FREE
Candle Confirm Alert
Masamitsu Takahashi
Утилиты
Случалось ли вам поддаваться сиюминутным движениям рынка, когда тренд продолжается уже долгое время? Контртрендовая торговля из чувства, что «скоро наступит разворот». Преждевременная фиксация прибыли из-за страха «потерять то, что уже заработано». Всех этих сожалений можно было бы избежать, если бы вы просто дождались закрытия свечи. Этот инструмент был создан, чтобы избавить вас от стресса ожидания перед монитором и поддержать дисциплинированную торговлю. Этот инструмент представляет собой п
FREE
MTF MA Cross Alert MT5
Masamitsu Takahashi
Утилиты
Когда рынок находится выше MA 4H или 1H, рассмотрение покупки, а когда ниже — рассмотрение продажи, снижает риск крупных убытков. Это повышает вероятность выигрыша.  Система уведомляет вас в тот самый момент, когда закрытие 5-минутной свечи пересекает 20MA 1-часового (H1) или 4-часового (H4) таймфрейма. Эта утилита предназначена для трейдеров, которые ценят подтверждение на старших таймфреймах. Она отслеживает рынок в фоновом режиме, позволяя вам сосредоточиться на любом графике, не пропуская
FREE
Chart Auto Flow Player
Masamitsu Takahashi
Утилиты
Простой плеер графиков для воспроизведения исторических данных. Вы можете анализировать рынок, продвигая свечи по одной. Воспроизведение можно приостановить и возобновить в любой момент. [Особенности] Автоматическое воспроизведение от прошлого к будущему Продвижение по одной свече с фиксированным интервалом Возможность паузы во время воспроизведения [Параметры воспроизведения] Направление воспроизведения: Прошлое → Будущее Скорость воспроизведения: Фиксированная Количество баров: 1 бар за шаг
FREE
Focus Time Line Player
Masamitsu Takahashi
Утилиты
Мгновенно фокусируйтесь на выбранной временной точке, независимо от перемещения графика. 【Функции】 ・Focus Mode: SingleLine (отображение по умолчанию) ・Crt FocusLine: Создать одну фокусную линию в любое выбранное время ・Position: Переключение положения отображения ・Focus: Переместить вид графика к созданной фокусной линии ・X кнопка: Завершить программу 【Инструкция】 ・Используйте Focus Mode в режиме по умолчанию SingleLine ・Нажмите Crt FocusLine, чтобы создать одну FocusTimeLine ・Используйте кно
FREE
Candle Confirm Alert MT4
Masamitsu Takahashi
Утилиты
Случалось ли вам поддаваться сиюминутным движениям рынка, когда тренд продолжается уже долгое время? Контртрендовая торговля из чувства, что «скоро наступит разворот». Преждевременная фиксация прибыли из-за страха «потерять то, что уже заработано». Всех этих сожалений можно было бы избежать, если бы вы просто дождались закрытия свечи. Этот инструмент был создан, чтобы избавить вас от стресса ожидания перед монитором и поддержать дисциплинированную торговлю. Этот инструмент представляет собой
FREE
MTF MA Cross Alert M4
Masamitsu Takahashi
Утилиты
Когда рынок находится выше MA 4H или 1H, рассмотрение покупки, а когда ниже — рассмотрение продажи, снижает риск крупных убытков. Это повышает вероятность выигрыша.  Система уведомляет вас в тот самый момент, когда закрытие 5-минутной свечи пересекает 20MA 1-часового (H1) или 4-часового (H4) таймфрейма. Эта утилита предназначена для трейдеров, которые ценят подтверждение на старших таймфреймах. Она отслеживает рынок в фоновом режиме, позволяя вам сосредоточиться на любом графике, не пропуская
FREE
Chart Auto Flow Player MT4
Masamitsu Takahashi
Утилиты
Простой плеер графиков для воспроизведения исторических данных. Вы можете анализировать рынок, продвигая свечи по одной. Воспроизведение можно приостановить и возобновить в любой момент. [Особенности] Автоматическое воспроизведение от прошлого к будущему Продвижение по одной свече с фиксированным интервалом Возможность паузы во время воспроизведения [Параметры воспроизведения] Направление воспроизведения: Прошлое → Будущее Скорость воспроизведения: Фиксированная Количество баров: 1 бар за шаг П
FREE
Chart Auto Flow Focus Edition Player MT4
Masamitsu Takahashi
Утилиты
Независимо от того, как вы перемещаете график, вы можете мгновенно сфокусироваться на выбранных временных точках. Chart Auto Flow Focus Edition Player — удобный инструмент, объединяющий воспроизведение графика и перемещение фокуса. [Функции] Воспроизведение графика (функция Chart Auto Flow) Автоматическое воспроизведение графика по свечам для наблюдения за рыночными тенденциями Перемещение фокуса к выбранным временным точкам (функция Focus Time Line) Мгновенно перемещайте график к выбранным вре
FREE
Chart Auto Flow Focus Edition MT4
Masamitsu Takahashi
Утилиты
Акция: только для первых 10 покупателей. Спеццена: $ 45   (Обычно: $90). Осталось: 10 Для повышения узнаваемости я предлагаю скидку первым 10 покупателям. После этого цена вернется к $90. Вы тратите слишком много времени на поиск прошлых графиков и ценовых паттернов? Вы снова и снова прокручиваете график, чтобы найти конкретную торговую ситуацию. Когда вам кажется, что вы наконец её нашли, вы теряете понимание, где она находится на меньшем таймфрейме. Даже небольшое смещение или масштабировани
Focus Time Line MT4
Masamitsu Takahashi
Утилиты
Акция: только для первых 10 покупателей. Спеццена: $30 (Обычно: $40). Осталось: 10 Для повышения узнаваемости я предлагаю скидку первым 10 покупателям. После этого цена вернется к $40. Легко и мгновенно находите «нужное время». Ультимативная синхронизация для мультитаймфреймового анализа. Где именно на младшем таймфрейме находится та точка, которую вы отметили на старшем? Вам больше не нужно бесконечно прокручивать график в поисках этого места. Мгновенный и высокоточный фокус на нужной временн
Chart Auto Flow MT4
Masamitsu Takahashi
Утилиты
Акция: только для первых 10 покупателей. Спеццена: $30 (Обычно: $40). Осталось: 10 Для повышения узнаваемости я предлагаю скидку первым 10 покупателям. После этого цена вернется к $40. «Воспроизведение прошлых графиков с движением в реальном времени» Chart Auto Flow — это инструмент поддержки тестирования, который позволяет   воспроизводить и перематывать   прошлые графики на основе   японских свечей с изменяемой скоростью . Вместо того чтобы просто смотреть на застывшие графики, вы можете вос
Focus Time Line Player MT4
Masamitsu Takahashi
Утилиты
Мгновенно фокусируйтесь на выбранной временной точке, независимо от перемещения графика. 【Функции】 ・Focus Mode: SingleLine (отображение по умолчанию) ・Crt FocusLine: Создать одну фокусную линию в любое выбранное время ・Position: Переключение положения отображения ・Focus: Переместить вид графика к созданной фокусной линии ・X кнопка: Завершить программу 【Инструкция】 ・Используйте Focus Mode в режиме по умолчанию SingleLine ・Нажмите Crt FocusLine, чтобы создать одну FocusTimeLine ・Используйте кно
FREE
Chart Auto Flow
Masamitsu Takahashi
Утилиты
Акция: только для первых 10 покупателей. Спеццена: $30 (Обычно: $40). Осталось: 10 Для повышения узнаваемости я предлагаю скидку первым 10 покупателям. После этого цена вернется к $40. «Воспроизведение прошлых графиков с движением в реальном времени» Chart Auto Flow — это инструмент поддержки тестирования, который позволяет воспроизводить и перематывать прошлые графики на основе японских свечей с изменяемой скоростью . Вместо того чтобы просто смотреть на застывшие графики, вы можете воспроизв
Focus Time Line
Masamitsu Takahashi
Утилиты
Акция: только для первых 10 покупателей. Спеццена: $30 (Обычно: $40). Осталось: 10 Для повышения узнаваемости я предлагаю скидку первым 10 покупателям. После этого цена вернется к $40. Легко и мгновенно находите «нужное время». Ультимативная синхронизация для мультитаймфреймового анализа. Где именно на младшем таймфрейме находится та точка, которую вы отметили на старшем? Вам больше не нужно бесконечно прокручивать график в поисках этого места. Мгновенный и высокоточный фокус на нужной временн
Chart Auto Flow Focus Edition
Masamitsu Takahashi
Утилиты
Акция: только для первых 10 покупателей. Спеццена: $ 45   (Обычно: $90). Осталось: 10 Для повышения узнаваемости я предлагаю скидку первым 10 покупателям. После этого цена вернется к $90. Вы тратите слишком много времени на поиск прошлых графиков и ценовых паттернов? Вы снова и снова прокручиваете график, чтобы найти конкретную торговую ситуацию. Когда вам кажется, что вы наконец её нашли, вы теряете понимание, где она находится на меньшем таймфрейме. Даже небольшое смещение или масштабировани
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв