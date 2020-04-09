Независимо от того, как вы перемещаете график, вы можете мгновенно сфокусироваться на выбранных временных точках.

Chart Auto Flow Focus Edition Player — удобный инструмент, объединяющий воспроизведение графика и перемещение фокуса.

[Функции]

Воспроизведение графика (функция Chart Auto Flow)

Автоматическое воспроизведение графика по свечам для наблюдения за рыночными тенденциями

Автоматическое воспроизведение графика по свечам для наблюдения за рыночными тенденциями Перемещение фокуса к выбранным временным точкам (функция Focus Time Line)

Мгновенно перемещайте график к выбранным временным точкам для повышения эффективности анализа

[Характеристики]

■ Функция Chart Auto Flow (Воспроизведение графика)

Направление воспроизведения: вперед

Скорость воспроизведения: фиксированная (0,5 сек/свечу)

Количество свечей за перемещение: 1 свеча

Приостановка / возобновление воспроизведения

Кнопка END для выхода из программы

■ Функция Focus Time Line (Перемещение фокуса)

Focus Mode: SingleLine (по умолчанию)

Crt FocusLine: Создание линии фокуса на выбранной временной точке

Position: Смена позиции отображения

Focus: Перемещение графика к созданной линии фокуса

[Инструкция по использованию]

Оставьте Focus Mode на значении по умолчанию SingleLine

Нажмите Crt FocusLine для создания одной линии фокуса

Используйте кнопку Position для смены позиции отображения (справа, центр, слева)

Нажмите Focus для перемещения графика к созданной линии фокуса

Воспроизведение осуществляется автоматически с помощью элементов управления Chart Auto Flow

Нажмите END для выхода из программы

Сравнение версий (Comparison of Specifications)

Ниже приведены различия между этой версией (Player Edition) и полнофункциональной моделью (Full Version). Интерфейс управления идентичен, но доступные режимы и диапазоны настроек различаются.



Характеристика Player Edition (Эта версия) Full Version (Стандартная) Интерфейс (UI) Идентичный дизайн Идентичный дизайн Направление воспроизведения Только вперед Вперед и Назад (реверс) Скорость воспроизведения Фикс. (0.5 сек / бар) Настраиваемая (50мс – 10мин) Шаг сдвига баров Фикс. (1 бар) Настраиваемый (1 – 480 бар) Режим фокуса Только одиночная линия Одиночный / Мульти / Синхро Синхронизация графиков Нет Да (все выбранные графики)



Мы разрабатываем только действительно необходимые и полезные продукты. Пожалуйста, ознакомьтесь.