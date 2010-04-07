Aklamavo Inside and Outside Bars

Si te gusta este producto, por favor dale una calificación de 5 estrellas como muestra de agradecimiento.



Barra interior: Una vela que está completamente contenida dentro del rango alto-bajo de la vela anterior



Barra Exterior: Una vela que envuelve completamente el rango alto-bajo de la vela anterior (también llamada "Barra Envolvente").





Barra interior

Señales de consolidación : Indica indecisión/compresión del mercado

Breakout Setup : A menudo precede a movimientos significativos del precio

Patrones de continuación: Pueden indicar una pausa en la tendencia antes de la continuación

Barras exteriores

Señales de reversión : A menudo indica posibles cambios de tendencia

Patrones envolventes : Señal clásica de cambio de tendencia

Cambios de impulso: Muestra el predominio de compradores/vendedores sobre el periodo anterior

Aplicaciones prácticas