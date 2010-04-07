Aklamavo Inside and Outside Bars
- Indicadores
- Sylvester Aklamavo
- Versión: 1.0
Barra interior: Una vela que está completamente contenida dentro del rango alto-bajo de la vela anterior
Barra Exterior: Una vela que envuelve completamente el rango alto-bajo de la vela anterior (también llamada "Barra Envolvente").
Barra interior
-
Señales de consolidación: Indica indecisión/compresión del mercado
-
Breakout Setup: A menudo precede a movimientos significativos del precio
-
Patrones de continuación: Pueden indicar una pausa en la tendencia antes de la continuación
Barras exteriores
-
Señales de reversión: A menudo indica posibles cambios de tendencia
-
Patrones envolventes: Señal clásica de cambio de tendencia
-
Cambios de impulso: Muestra el predominio de compradores/vendedores sobre el periodo anterior
Aplicaciones prácticas
-
Trading de acción del precio: Identificar niveles clave de consolidación y ruptura
-
Gestión del riesgo: Uso de los límites de los patrones para la colocación de stops
-
Análisis multitemporal: Detecte patrones significativos en distintos marcos temporales
-
Estructura del mercado: Comprender las fases de compresión y expansión del mercado