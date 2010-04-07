Aklamavo Inside and Outside Bars

Barra interior: Una vela que está completamente contenida dentro del rango alto-bajo de la vela anterior

Barra Exterior: Una vela que envuelve completamente el rango alto-bajo de la vela anterior (también llamada "Barra Envolvente").


Barra interior

  • Señales de consolidación: Indica indecisión/compresión del mercado

  • Breakout Setup: A menudo precede a movimientos significativos del precio

  • Patrones de continuación: Pueden indicar una pausa en la tendencia antes de la continuación

Barras exteriores

  • Señales de reversión: A menudo indica posibles cambios de tendencia

  • Patrones envolventes: Señal clásica de cambio de tendencia

  • Cambios de impulso: Muestra el predominio de compradores/vendedores sobre el periodo anterior

Aplicaciones prácticas

  • Trading de acción del precio: Identificar niveles clave de consolidación y ruptura

  • Gestión del riesgo: Uso de los límites de los patrones para la colocación de stops

  • Análisis multitemporal: Detecte patrones significativos en distintos marcos temporales

  • Estructura del mercado: Comprender las fases de compresión y expansión del mercado

