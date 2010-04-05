Aklamavo Previous Year High and Low
- Indicadores
- Sylvester Aklamavo
- Versión: 1.1
Si le gusta este producto, valórelo con 5 estrellas como muestra de agradecimiento.
Este indicador traza líneas horizontales en el gráfico que representan los precios máximos y mínimos del año anterior.
Estos niveles se utilizan ampliamente en el análisis técnico como referencias principales de soporte/resistencia.
-
Identifica automáticamente el máximo y el mínimo del año anterior.
-
Traza líneas horizontales en el gráfico en estos niveles.
-
Color, anchura y estilo de las líneas personalizables.
-
Elimina las líneas al desinicializar.
-
Sólo se actualiza al inicializar, no en cada tick.