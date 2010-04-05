Aklamavo Previous Year High and Low

Si le gusta este producto, valórelo con 5 estrellas como muestra de agradecimiento.

Este indicador traza líneas horizontales en el gráfico que representan los precios máximos y mínimos del año anterior.

Estos niveles se utilizan ampliamente en el análisis técnico como referencias principales de soporte/resistencia.


  1. Identifica automáticamente el máximo y el mínimo del año anterior.

  2. Traza líneas horizontales en el gráfico en estos niveles.

  3. Color, anchura y estilo de las líneas personalizables.

  4. Elimina las líneas al desinicializar.

  5. Sólo se actualiza al inicializar, no en cada tick.

Productos recomendados
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indicadores
Fibonacci automático gratuito es un indicador que traza automáticamente un retroceso de Fibonacci en función del número de barras que seleccione en la configuración BarsToScan del indicador. El Fibonacci se actualiza automáticamente en tiempo real a medida que aparecen nuevos valores máximos y mínimos entre las barras seleccionadas. Puede seleccionar qué valores de nivel se mostrarán en la configuración del indicador. También puede seleccionar el color de los niveles, permitiendo así que el oper
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indicadores
Descripción general Este indicador es una versión mejorada del Canal Donchian clásico, ampliada con funciones prácticas para el trading real. Además de las tres líneas estándar (máxima, mínima y central), el sistema detecta rupturas y las muestra visualmente con flechas en el gráfico, mostrando solo la línea opuesta a la dirección de la tendencia actual para una lectura más clara. El indicador incluye: Señales visuales : flechas de colores en las rupturas Notificaciones automáticas : ventana eme
FREE
Fibonacci Trend Indicator
Vinoth Durairaj Durairaj
Indicadores
Indicador de Tendencia Fibonacci para MT5 Unlock the power of Fibonacci analysis on your MetaTrader 5 charts! Nuestro indicador de tendencia Fibonacci traza automáticamente niveles dinámicos de soporte y resistencia para que pueda detectar tendencias, retrocesos y oportunidades de ruptura de un vistazo. Características y Ventajas Niveles de Fibonacci automáticos Muestra al instante siete niveles clave de retroceso de Fibonacci basados en los precios más altos y más bajos del periodo de retroce
FREE
Swing Point BoS CHoCH Con Exp Alerts
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
Indicadores
NOTA: Activar Pattern Scan Este indicador identifica Swing Points, Break of Structure (BoS), Change of Character (CHoCH), patrones de contracción y expansión que se trazan en los gráficos. También viene con alertas y notificaciones móviles para que no se pierda ninguna operación. Se puede utilizar en todos los instrumentos de negociación y en todos los plazos. La característica de no repintar lo hace particularmente útil en backtesting y en el desarrollo de modelos de trading rentables. La prof
FREE
Zigzag Price Arrows
Aiman Saeed Salem Dahbag
Indicadores
El indicador Zigzag Price Arrow es una versión mejorada del clásico indicador Zigzag, que combina el patrón de zigzag tradicional con características visuales avanzadas. No sólo identifica los principales puntos de inflexión del mercado, sino que también proporciona señales de trading claras a través de: - Flechas direccionales: Muestra flechas de colores (verde para comprar, magenta para vender) que indican posibles direcciones de tendencia. - Etiquetas de precios: Muestra los valores exactos
FREE
Trendline mt5 indicator
David Muriithi
3 (1)
Indicadores
¿Está cansado de dibujar líneas de tendencia cada vez que analiza gráficos? O quizás le gustaría tener más consistencia en su análisis técnico. Entonces esto es para usted. Este indicador dibujará líneas de tendencia automáticamente cuando se deje caer sobre un gráfico. Cómo funciona Funciona de forma similar al canal de desviación estándar que se encuentra en mt4 y mt5. Tiene 2 parámetros: 1. Barra de inicio 2. Número de barras para el cálculo La barra de inicio es la barra en la que comenzará
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.59 (34)
Indicadores
Este indicador obedece a la máxima popular de que: "LA TENDENCIA ES TU AMIGA" Pinta una línea VERDE para la COMPRA y también pinta una línea ROJA para la VENTA. (puedes cambiar los colores). Da alarmas y alertas de todo tipo. NO SE REPITE y se puede utilizar para todos los pares de divisas y plazos. Sí, tan fácil y sencillo como eso. Incluso un novato puede utilizarlo para hacer grandes y fiables operaciones. NB: Para obtener mejores resultados, obtenga mis otros indicadores premium para señales
FREE
Session Price Range
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
Indicadores
Este indicador destaca visualmente las sesiones asiáticas, londinenses y neoyorquinas en su gráfico mediante rectángulos de colores. Calcula y muestra automáticamente el máximo, el mínimo y el rango de precios (en pips) de cada sesión para el día más reciente. Los rangos de la sesión se dibujan durante un periodo de tiempo configurable, lo que le permite revisar la acción del precio de la sesión durante varios días anteriores. Las principales características son: Horas de inicio y fin de sesión
FREE
Haven Key Levels PDH PDL
Maksim Tarutin
5 (7)
Indicadores
El indicador   "Haven Key Levels PDH PDL"   ayuda a los traders a visualizar los niveles clave en el gráfico. Marca automáticamente los siguientes niveles: DO (Daily Open)   — el nivel de apertura diaria. NYM (New York Midnight)   — el nivel de la medianoche de Nueva York. PDH (Previous Day High)   — el máximo del día anterior. PDL (Previous Day Low)   — el mínimo del día anterior. WO (Weekly Open)   — el nivel de apertura semanal. MO (Monthly Open)   — el nivel de apertura mensual. PWH (Previo
FREE
Fibo Pivot Optimus
Syamsurizal Dimjati
5 (1)
Indicadores
Ritz Smart FIBOPIVOT Optimus Pro Sistema avanzado de negociación Fibonacci en múltiples marcos temporales PREDICCIÓN INTELIGENTE Y PRONÓSTICO PRECISO La revolucionaria tecnología de p ivote Fibonacci combina los puntos de pivote tradicionales con las extensiones Fibonacci avanzadas, creando una potente herramienta de predicción para operadores profesionales. Nuestro algoritmo detecta de forma inteligente niveles de precios significativos en múltiples marcos temporales, proporcionando zonas de s
FREE
Coral Indi
Dinh Duong Luong
Indicadores
Coral trend es un indicador de seguimiento de tendencia muy popular entre los operadores FOREX . Suele utilizarse en confluencia con otros indicadores. Utiliza combinaciones de medias móviles con complejas fórmulas de suavizado. Tiene dos parámetros configurables: Coeficiente - ratio de suavizado (*) Precio aplicado Cálculo: Coral = (-0.064) * B6 + 0.672 * B5 - 2.352 * B4 + 2.744 * B3
FREE
Double TMA with Reversal Zones
Clayton Prickett
4.5 (10)
Indicadores
Nota del Desarrollador: Esta es la versión lite del Indicador Doble TMA con Bandas. Usted puede encontrar la versión de pago que viene con alertas y flechas de señal en pantalla incorporadas aquí . También voy a vender un EA basado en este sistema de comercio pronto una vez que todos backtesting y optimización se han completado. ¡Libere su potencial de trading con el Indicador de Doble TMA con Detección de Reversión! Diseñado para swing y reversal trading, esta versátil herramienta integra
FREE
Magic Trend Candle
Arinze Michael Ejike
Indicadores
Magic Trend Candle - Un sofisticado sistema de confirmación de tendencias que combina bandas de volatilidad SuperTrend con filtros de impulso RSI y tendencia MACD para identificar oportunidades comerciales de alta probabilidad. El indicador recolorea velas basándose en triple confirmación - las velas verdes aparecen cuando SuperTrend es alcista Y RSI está por encima de 50 Y MACD es positivo, mientras que las velas rojas requieren las tres confirmaciones bajistas simultáneamente. Lógica de Señale
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Indicadores
FlatBreakout MT5 (Versión Gratuita) Detector de Rango Plano y Panel de Breakout para MT5 - GBPUSD Solamente FlatBreakout MT5 es la versión gratuita del indicador profesional FlatBreakoutPro MT5, especialmente diseñado para la detección plana (rango) y señales de ruptura en el par GBPUSD solamente. Perfecto para traders que quieren experimentar la lógica fractal única de FlatBreakout MT5 y probar señales de ruptura en un mercado en vivo sin limitaciones. ¿Para quién es este producto? Para traders
FREE
SC MTF Stochastic MT5
Krisztian Kenedi
4.87 (15)
Indicadores
Indicador estocástico altamente configurable. Características: Funciones de alerta altamente personalizables (en niveles, cruces, cambios de dirección vía email, push, sonido, popup). Capacidad multi timeframe Personalización del color (en niveles, cruces, cambios de dirección) Opciones de interpolación lineal y modo de histograma Funciona en el probador de estrategias en modo multi timeframe (también en fin de semana sin ticks) Niveles ajustables Parámetros: Stochastic Timeframe: puede estable
FREE
Magic 7 Indicator
Marek Pawel Szczesny
Indicadores
Visión general El indicador Magic 7 es un completo indicador de MetaTrader 5 (MQL5) que identifica siete escenarios de negociación diferentes basados en patrones de velas y análisis técnico. El indicador combina patrones tradicionales de acción del precio con conceptos modernos como Fair Value Gaps (FVG) para proporcionar señales de trading con puntos de entrada precisos y niveles de stop loss. Características 7 escenarios de negociación : Cada escenario identifica condiciones de mercado específ
FREE
Wormhole Time Frame Indicator
Scott Adam Meldrum
Indicadores
El indicador de marco temporal Wormhole para MetaTrader 5 (MT5) no es solo otra herramienta de trading; es tu ventaja competitiva en los mercados financieros. Diseñado tanto para traders principiantes como profesionales, Wormhole transforma la forma en que analizas datos y tomas decisiones, asegurando que siempre estés un paso adelante. Por qué necesitas el indicador Wormhole Supera a la competencia: La capacidad de ver dos marcos temporales en el mismo gráfico de forma simultánea significa que
FREE
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Indicadores
Generador de spreads de arbitraje estadístico para la cointegración [MT5] ¿Qué es el Pair Trading? El Pair Trading es una estrategia neutral de mercado que busca explotar el movimiento relativo de precios entre dos activos correlacionados - en lugar de apostar a la dirección del mercado. ¿Cuál es la idea? Cuando dos activos que normalmente se mueven juntos divergen más allá de un umbral estadísticamente significativo, es probable que uno de ellos esté mal valorado. Usted vende el activo ca
FREE
DF Fibonacci Trader Pro
Mark David Griffin
Utilidades
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro es un sistema de trading automatizado diseñado para MetaTrader 5. Utiliza niveles de precio basados en Fibonacci, combinados con análisis de tendencias y estructuras, para definir los puntos de entrada y salida. El EA admite posiciones largas y cortas e incluye parámetros integrados de gestión de riesgos. Características principales: • Utiliza la lógica de retroceso y extensión de Fibonacci para trazar los puntos de entrada, SL y TP. • Tamaño de lote y nivel
FREE
Engulfing Stochastic
John Davis
2.5 (2)
Indicadores
Todos hemos visto un par de divisas entrar en el territorio de sobrecompra o sobreventa y permanecer allí durante largos períodos de tiempo. Lo que hace este indicador es darle énfasis. Así que si usted está buscando para las inversiones, entonces es posible que desee tomar nota cuando el territorio de sobreventa se introduce en una vela envolvente alcista o si la tendencia es lo tuyo, entonces comprobar si hay velas envolventes bajistas al entrar en sobreventa. Este indicador mostrará una flech
FREE
Haven FVG Indicator
Maksim Tarutin
5 (7)
Indicadores
El indicador   Haven FVG   es una herramienta para analizar mercados que permite identificar áreas de ineficiencia (Fair Value Gaps, FVG) en el gráfico, proporcionando a los traders niveles clave para el análisis de precios y la toma de decisiones comerciales. Otros productos ->  AQUÍ Características principales: Configuraciones de colores individuales: Color para FVG alcista   (Bullish FVG Color). Color para FVG bajista   (Bearish FVG Color). Visualización flexible de FVG: Cantidad máxima de v
FREE
EMAs Mago Trader
Flavio Javier Jarabeck
5 (2)
Indicadores
Para aquellos traders y estudiantes que siguen al famoso trader brasileño Igor Rodrigues (Mago Trader) aquí están sus famosas 2 EMAs - basadas en ratios Phi - y con un giro: un Área de Relleno , para detectar fácil y visualmente la tendencia correspondiente en el gráfico. Puede activar y desactivar este relleno. Si no conoces a Igor Rodrigues y eres un trader y estudiante brasileño, búscalo en Google... Indicador muy simple y útil. If you are looking also for the MACD -based indicator of this t
FREE
Smoothed Heiken Ashi Candles MT5
Rashed Samir
4.5 (2)
Indicadores
Este indicador es la versión mql de las Velas Heiken Ashi Suavizadas . Find out more here:  https://www.mql5.com/en/users/rashedsamir/seller Los gráficos Heikin-Ashi se asemejan a los gráficos de velas , pero tienen una apariencia más suave ya que siguen un rango de movimientos de precios, en lugar de seguir cada movimiento de precios como con las velas. Debido a que las velas Heikin Ashi se calculan en base a promedios, las velas tendrán sombras más pequeñas que las velas japonesas normales.
FREE
Support and Ressistance
Raphael Lorenz Baumgartner
Indicadores
Soporte y resistencia del último día Plataforma: MetaTrader 5 Tipo: Indicador personalizado Pantalla: Ventana de gráfico (superpuesta) Funciones: Calcula las zonas de Soporte y Resistencia basándose en los patrones de máximos y mínimos del día anterior. Utiliza una ventana de muestreo deslizante ( SampleWindowSize ) para detectar rangos de precios recientes. Detecta el soporte potencial si el rango de precios actual está significativamente por debajo de los máximos anteriores. Detecta la resiste
FREE
Time Segmented Volume for MT5
Fernando Carreiro
5 (2)
Indicadores
(traducción de Google) Este indicador se basa en el “ Volumen segmentado en el tiempo (TSV) ” original desarrollado por Worn Brothers, Inc . Sin embargo, agregué algunas funciones adicionales a esta. Se puede elegir el precio que se aplicará, en lugar de tener solo el precio de cierre predeterminado utilizado por el original. También se puede elegir qué ponderación de volumen usar, incluido un pseudovolumen basado en el rango real, o ninguna ponderación de volumen. (Original text) This indicator
FREE
Donchian Pro
Paulo Henrique Faquineli Garcia
5 (3)
Indicadores
El canal de Donchian Los canales se encuentran entre las herramientas más populares del análisis técnico, ya que transmiten visualmente al analista los límites dentro de los cuales tiende a producirse la mayor parte del movimiento de los precios. Los usuarios de canales saben que se puede obtener información valiosa en cualquier momento, tanto si los precios se encuentran en la región central de una banda como si están cerca de una de las líneas fronterizas. Una de las técnicas más conocidas p
FREE
Master SmoothedHMA Color
Som Prakash Gehlot
Indicadores
HMA Color - Suavizado Maestro Un indicador visual limpio y de alta precisión de la Media Móvil del Casco con visualización de color de tendencia totalmente suavizada. Diseñado para scalpers profesionales y traders algorítmicos que desean una vista de tendencia simple, rápida, potente y sin ruido. Este indicador está construido con un sistema de doble suavizado , haciendo que la curva de Hull sea extremadamente suave y sensible. Cuando la tendencia es alcista, la línea HMA cambia automáticamente
FREE
Bollinger and Envelope candle extremes
Paul Conrad Carlson
Indicadores
Indicador y Asesor Experto EA Disponible en la sección de comentarios de este producto. Descargar con indicador debe tener indicador instalado para EA para trabajar. El indicador Mt5 alerta de los extremos de la banda de Bollinger y de la envolvente que se producen al mismo tiempo. Las alertas de señales de compra se producen cuando Una vela alcista se ha formado por debajo tanto de la banda inferior de Bollinger como de la envolvente inferior. La barra debe abrir y cerrar por debajo de ambos
FREE
Solarwind No Repaint mt5
Arinze Michael Ejike
Indicadores
El Solarwind No Repaint es un oscilador técnico que aplica la Transformación de Fisher a datos de precios normalizados, creando un indicador basado en histograma que identifica potenciales puntos de giro del mercado. Este indicador convierte los movimientos de precios en una distribución normal gaussiana, haciendo que los patrones cíclicos y los cambios de momentum sean más visibles para los traders. Cómo Funciona El indicador procesa los datos de precios a través de varios pasos computacionales
FREE
True Day
Aurthur Musendame
5 (1)
Indicadores
True Days es una herramienta diseñada específicamente para el operador que desea captar la volatilidad intradía en los gráficos de precios. True Day facilita al operador evitar operar en la zona muerta, un periodo de tiempo en el que los mercados se consideran muertos o no volátiles. El operador puede concentrarse en encontrar oportunidades sólo durante los periodos de movimientos profundos del mercado. Por defecto, el indicador le da un día real a partir de las 02:00 hasta las 19:00 horas GMT+2
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubre perspectivas de mercado para índices, materias primas, criptomonedas y forex Descripción general IX Power es una herramienta versátil diseñada para analizar la fortaleza de índices, materias primas, criptomonedas y símbolos de forex. Mientras que FX Power ofrece la máxima precisión para pares de divisas mediante el uso de datos de todos los pares disponibles, IX Power se centra exclusivamente en los datos del mercado del símbolo subyacente. Esto convierte a IX Power en una e
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indicadores
Gold Entry Sniper – Panel Profesional ATR Multitemporal para Scalping y Swing Trading en Oro Gold Entry Sniper es un indicador avanzado para MetaTrader 5 diseñado para dar señales de compra/venta precisas en XAUUSD y otros símbolos, usando lógica de Trailing Stop ATR y análisis multitemporal . Ideal para scalpers y traders de medio plazo. Características y Ventajas Clave Análisis Multitemporal – Visualiza la tendencia en M1, M5, M15 en un solo panel. Trailing Stop Basado en ATR – Ajuste dinámico
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
Support And Resistance Screener está en un indicador de nivel para MetaTrader que proporciona múltiples herramientas dentro de un indicador. Las herramientas disponibles son: 1. Cribador de estructura de mercado. 2. Zona de retroceso alcista. 3. Zona de retroceso bajista. 4. Puntos pivotes diarios 5. Puntos de pivote semanales 6. Puntos Pivotes mensuales 7. Fuerte soporte y resistencia basado en patrón armónico y volumen. 8. Zonas de nivel de banco. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de so
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Le presentamos un indicador revolucionario que cambia las reglas del juego en el mundo del comercio de tendencias. El indicador está diseñado para repensar el rendimiento y elevar su experiencia comercial a una altura sin precedentes. Nuestro indicador cuenta con una combinación única de características avanzadas que lo diferencian de la competencia. La tecnología avanzada "real Pricing Factors" proporciona una sostenibilidad sin igual incluso en las condiciones de mercado más difíciles y voláti
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indicadores
Easy Buy Sell es un indicador de mercado para la apertura y cierre de posiciones. Facilita el seguimiento de las entradas en el mercado mediante alertas. Indica los puntos de cambio de tendencia cuando un precio alcanza valores extremos y el momento más favorable para entrar en el mercado. es tan eficaz como un Fibonacci para encontrar un nivel pero utiliza herramientas diferentes como un algoritmo basado en los indicadores ATR y el Oscilador Estocástico. Usted puede modificar estos dos paráme
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indicadores
FX Levels: Zonas de Soporte y Resistencia con Precisión Excepcional para Todos los Mercados Resumen Rápido ¿Busca una manera confiable de identificar niveles de soporte y resistencia en cualquier mercado — ya sean divisas, índices, acciones o materias primas? FX Levels combina el método tradicional “Lighthouse” con un enfoque dinámico vanguardista, ofreciendo una precisión casi universal. Gracias a nuestra experiencia real con brokers y a las actualizaciones automáticas diarias más las de tiem
Otros productos de este autor
Aklamavo HTF Candles with ICT FVG
Sylvester Aklamavo
Indicadores
Si te gusta este producto, por favor dale una calificación de 5 estrellas como muestra de agradecimiento. Este indicador proyecta velas de plazos superiores (HTF) en el gráfico actual y, opcionalmente, muestra sus líneas OHLC y las brechas de valor razonable (FVG) utilizando la lógica de 3 velas de ICT. Proyecta múltiples velas de plazos superiores. Conserva con precisión la OHLC de HTF en cualquier plazo inferior. Permite ajustar el espaciado entre las velas proyectadas. Muestra opcionalmente
FREE
Aklamavo Candle Range Premium Discount
Sylvester Aklamavo
Indicadores
Si te gusta este producto, por favor dale una calificación de 5 estrellas como muestra de agradecimiento. Este indicador dibuja las zonas de prima y descuento de una sola vela de cualquier marco temporal en su gráfico. Usted elige qué vela (actual o anterior) usando CandleOffset, y el indicador recupera automáticamente el máximo, mínimo y punto medio de esa vela. A continuación, muestra visualmente: Zona Premium (50% superior) Un rectángulo sombreado desde el punto medio de la vela hasta el má
FREE
Aklamavo ADR
Sylvester Aklamavo
Indicadores
Este indicador es una sofisticada herramienta de MetaTrader 5 que calcula y muestra los niveles de rango medio diario (ADR) en su gráfico. Dibuja líneas horizontales que representan los rangos de movimiento de precios esperados basados en la volatilidad diaria histórica, ayudando a los operadores a identificar posibles objetivos diarios de máximos y mínimos. ADR (Average Daily Range) = Diferencia media entre el máximo y el mínimo diarios durante un periodo determinado (por defecto: 14 días). A d
FREE
Aklamavo Inside and Outside Bars
Sylvester Aklamavo
Indicadores
Si te gusta este producto, por favor dale una calificación de 5 estrellas como muestra de agradecimiento. Barra interior: Una vela que está completamente contenida dentro del rango alto-bajo de la vela anterior Barra Exterior: Una vela que envuelve completamente el rango alto-bajo de la vela anterior (también llamada "Barra Envolvente"). Barra interior Señales de consolidación : Indica indecisión/compresión del mercado Breakout Setup : A menudo precede a movimientos significativos del precio P
FREE
Aklamavo ICT FVGs
Sylvester Aklamavo
Indicadores
Si te gusta este producto, por favor, dale una calificación de 5 estrellas como muestra de agradecimiento. Este indicador identifica y muestra Fair Value Gaps (FVG) en los gráficos de precios. Fair Value Gaps son zonas de precios donde hay un desequilibrio significativo entre la presión de compra y venta, creando "huecos" en la acción del precio. El indicador detecta dos tipos y cuándo se mitigan (tocan): FVG alcista: Cuando el mínimo de una vela está por encima del máximo de una vela dos peri
FREE
Aklamavo Pivot Points
Sylvester Aklamavo
Indicadores
Si te gusta este producto, por favor dale una calificación de 5 estrellas como muestra de agradecimiento. Este indicador calcula y dibuja los puntos pivote y los niveles de soporte/resistencia para los marcos temporales diario y semanal: Nivel pivote (central) Niveles de soporte S1, S2, S3 Niveles de resistencia R1, R2, R3 Permite mostrar pivotes diarios, semanales o de ambos tipos , ofreciendo a los operadores referencias visuales de posibles zonas de soporte/resistencia. Modo pivote: Elija qu
FREE
Aklamavo ICT Central Bank Dealing Range
Sylvester Aklamavo
Indicadores
Se trata de un motor CBDR extremadamente limpio, eficiente y bien diseñado. Calcula el rango de los distribuidores del banco central de ICT (CBDR). Utilizando sólo los cuerpos de las velas - NO las mechas (estructura abierto-cerrado). Para una ventana de tiempo definida (por ejemplo, 00:00-05:00 Nueva York). Para cada día pasado y también para hoy en tiempo real. Dibuja lo siguiente en el gráfico: Un rectángulo que muestra todo el rango del cuerpo CBDR La línea CBDR High (cuerpo superior) La lí
FREE
Aklamavo ICT KillZones
Sylvester Aklamavo
Indicadores
Este indicador de MetaTrader 5 traza los marcadores de sesión ICT Killzone en el gráfico mediante líneas verticales . Traza las horas de inicio y fin de tres sesiones de negociación institucionales -Asia , Londres y Nueva York- para un número definido por el usuario de días históricos recientes. No se utilizan buffers ni trazados; en su lugar, el indicador se basa totalmente en objetos del gráfico (OBJ_VLINE) . 1. 1 . Entradas y parámetros El indicador permite una personalización completa de ca
FREE
Aklamavo Quarterly Open
Sylvester Aklamavo
Indicadores
Si le gusta este producto, por favor, valórelo con 5 estrellas como muestra de agradecimiento. Este indicador traza líneas de tendencia horizontales en el precio de apertura de cada trimestre (Q1-Q4) en el gráfico. Estas líneas representan visualmente los niveles de apertura trimestrales del año en curso, que los operadores suelen utilizar como soporte/resistencia o puntos de referencia. Traza automáticamente los niveles de apertura Q1-Q4 como líneas de tendencia en el gráfico. Las líneas son di
FREE
Aklamavo ICT Silver Bullet Zones
Sylvester Aklamavo
Indicadores
Si le gusta este producto, por favor, valórelo con 5 estrellas como muestra de agradecimiento. Este indicador dibuja líneas verticales que marcan las principales sesiones de negociación de Forex (Asia, Londres, Nueva York) para un número configurable de días anteriores. Estas líneas "Silver Bullet" ayudan a los operadores a visualizar rápidamente las horas de inicio y fin de sesión en el gráfico. DíasParaMostrar: Cuántas líneas de sesión de días anteriores mostrar. Colores de sesión: Colores de
FREE
Aklamavo Trading Sessions
Sylvester Aklamavo
Indicadores
Este indicador ForexTrading Sessions es una potente herramienta visual para MetaTrader 5 que resalta las tres principales sesiones de negociación de divisas (Asia, Londres y Nueva York) en su gráfico con la línea media asiática. 1. Visualización de la sesión de negociación Sesión Asiática : 00:00 - 09:00 GMT (color azul/acuático) Sesión de Londres : 08:00 - 17:00 GMT (color magenta) Sesión de Nueva York : 13:00 - 22:00 GMT (color naranja) 2. Adaptación de la zona horaria La entrada TimeZoneShift
FREE
Aklamavo ATR
Sylvester Aklamavo
Indicadores
Este indicador es una herramienta versátil de MetaTrader 5 que calcula y muestra los niveles de Average True Range (ATR) en su gráfico. Dibuja líneas horizontales que representan niveles de precios basados en múltiplos de ATR desde el precio de apertura diario, ayudando a los operadores a identificar potenciales zonas de soporte y resistencia. 1. Múltiples niveles ATR ATR1 : Nivel ATR estándar (por defecto: 1x ATR) ATR2 : Nivel intermedio (por defecto: 2x ATR) ATR3 : Nivel extremo (por defecto:
FREE
Aklamavo Dynamic News Calendar MT5
Sylvester Aklamavo
Indicadores
h ttps://youtu.be /rWOUHaaBMMM El indicador lee el calendario económico incorporado de MT5 y organiza los eventos en tres carriles horizontales : Eventos de alto impacto (rojo) Eventos de impacto medio (naranja) Eventos de bajo impacto (gris ) (opcional) Cada línea se desplaza horizontalmente por el gráfico como un teletipo. Puede elegir si desea mostrarlos o no: Sólo los eventos de hoy O todos los eventos de la semana en curso Este es un tablero fundamental completo para MT5. Le ofrece: Despl
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario