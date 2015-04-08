Aklamavo HTF Candles with ICT FVG

Si te gusta este producto, por favor dale una calificación de 5 estrellas como muestra de agradecimiento.

Este indicador proyecta velas de plazos superiores (HTF) en el gráfico actual y, opcionalmente, muestra sus líneas OHLC y las brechas de valor razonable (FVG) utilizando la lógica de 3 velas de ICT.



Proyecta múltiples velas de plazos superiores.

Conserva con precisión la OHLC de HTF en cualquier plazo inferior.

Permite ajustar el espaciado entre las velas proyectadas.

Muestra opcionalmente las líneas de referencia horizontal OHLC.

Detecta y dibuja automáticamente los Gaps de Valor Justo HTF.

Garantiza que todos los objetos se actualicen siempre de forma limpia.

Funciona en cualquier marco temporal y símbolo.



