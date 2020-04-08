Aklamavo Candle Range Premium Discount
- Indicadores
- Sylvester Aklamavo
- Versión: 1.0
Si te gusta este producto, por favor dale una calificación de 5 estrellas como muestra de agradecimiento.
Este indicador dibuja las zonas de prima y descuento de una sola vela de cualquier marco temporal en su gráfico.
Usted elige qué vela (actual o anterior) usando CandleOffset, y el indicador recupera automáticamente el máximo, mínimo y punto medio de esa vela.
A continuación, muestra visualmente:
Zona Premium (50% superior)
Un rectángulo sombreado desde el punto medio de la vela hasta el máximo.
Zona de Descuento (50% inferior)
Un rectángulo sombreado desde el mínimo hasta el punto medio.
Líneas de Máximo / Medio / Mínimo
Líneas horizontales opcionales que marcan el máximo, medio y mínimo de la vela, extensibles a la derecha.
Las entradas de usuario le permiten controlar:
El marco temporal de la vela (por ejemplo, D1, H4, W1)
Qué vela mostrar (CandleOffset)
Si mostrar los rectángulos, las líneas o ambos
Colores de los rectángulos, colores de las líneas y estilo de las líneas
Si las líneas se extienden a la derecha del gráfico