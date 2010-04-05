Aklamavo ICT FVGs

Si te gusta este producto, por favor, dale una calificación de 5 estrellas como muestra de agradecimiento.



Este indicador identifica y muestra Fair Value Gaps (FVG) en los gráficos de precios.



Fair Value Gaps son zonas de precios donde hay un desequilibrio significativo entre la presión de compra y venta, creando "huecos" en la acción del precio. El indicador detecta dos tipos y cuándo se mitigan (tocan):



FVG alcista: Cuando el mínimo de una vela está por encima del máximo de una vela dos periodos antes.

FVG bajista: Cuando el máximo de una vela está por debajo del mínimo de una vela dos periodos antes.



Modos de visualización duales: Elija entre líneas tradicionales o rectángulos rellenos

Personalización del color: Colores separados para FVGs alcistas/bajistas y sus estados mitigados

Control de Estilo de Línea: Estilo de línea, anchura y aspecto ajustables

Current Timeframe Mode: Detecta automáticamente las FVG en el marco temporal actual del gráfico

Modo de marco temporal bloqueado: Muestra los FVG de los marcos temporales superiores en los gráficos de los marcos temporales inferiores

Configurable hasta en 3 marcos temporales diferentes

Conmutación individual para cada marco temporal





