Aklamavo Trading Sessions
- Indicadores
- Sylvester Aklamavo
- Versión: 1.0
Este indicador ForexTrading Sessionses una potente herramienta visual para MetaTrader 5 que resalta las tres principales sesiones de negociación de divisas (Asia, Londres y Nueva York) en su gráfico con la línea media asiática.
1. Visualización de la sesión de negociación
-
Sesión Asiática: 00:00 - 09:00 GMT (color azul/acuático)
-
Sesión de Londres: 08:00 - 17:00 GMT (color magenta)
-
Sesión de Nueva York: 13:00 - 22:00 GMT (color naranja)
2. Adaptación de la zona horaria
-
La entrada TimeZoneShiftle permite ajustar las sesiones a su hora local
-
Ejemplo: Si se encuentra en EST (GMT-5), ajuste TimeZoneShift = -5
-
El indicador maneja automáticamente los límites del día cuando las sesiones cruzan la medianoche
3. Personalización visual
-
RellenarSesiones: Alternar fondos de color para las sesiones
-
FillOpacity: Controla la transparencia de los rellenos de las sesiones (0-100%)
-
BorderOpacity: Controla la transparencia de los bordes de las sesiones
-
Colores personalizados para cada sesión (AsiaColor, LondonColor, NYColor).
4. 4. Línea media de la sesión asiática
-
Dibujar línea media: Dibuja una línea media horizontal para la sesión asiática.
-
La línea media se extiende a lo largo de todo el día de negociación.
-
Utiliza el mismo color que la sesión asiática
-
Ayuda a identificar el punto medio del rango de precios de la sesión asiática
5. Opciones de visualización
-
Días a mostrar: Elija cuántos días pasados mostrar (1-∞)
-
Las sesiones se dibujan como rectángulos semitransparentes que muestran el rango de precios
-
Las descripciones de los objetos muestran tanto la hora GMT como la hora local como referencia.
Cómo ayuda a los operadores:
Identificación del solapamiento de sesiones
-
Visualiza cuándo se solapan las sesiones (el solapamiento Londres/NY es particularmente volátil)
-
Muestra el periodo de solapamiento entre Asia y Londres
Conveniencia de la zona horaria
-
No se necesitan cálculos mentales para las horas de las sesiones
-
Perfecto para operadores en diferentes zonas horarias
Contexto de la acción del precio
-
Muestra los rangos de precios históricos durante cada sesión
-
Ayuda a identificar las sesiones más activas para su instrumento
Referencia visual
-
Los fondos de color facilitan la detección de los límites de las sesiones
-
Referencia rápida para estrategias de negociación basadas en sesiones
Casos de uso típicos:
-
Negociación basada en sesiones: Identificar las horas óptimas de entrada en función de la actividad de la sesión
-
Conocimiento de la volatilidad: Saber cuándo están activas/se solapan las principales sesiones
-
Backtesting: Referencia visual del rendimiento de las estrategias basadas en sesiones
-
Estructura del mercado: Vea cómo se comporta el precio durante las diferentes sesiones
El indicador es especialmente útil para los operadores de divisas que siguen estrategias basadas en sesiones, los operadores de noticias que desean evitar periodos de baja liquidez y cualquier operador que desee una referencia visual rápida de los horarios de las sesiones del mercado.