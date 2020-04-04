Aklamavo Quarterly Open
- Indicadores
- Sylvester Aklamavo
- Versión: 1.0
Este indicador traza líneas de tendencia horizontales en el precio de apertura de cada trimestre (Q1-Q4) en el gráfico.
Estas líneas representan visualmente los niveles de apertura trimestrales del año en curso, que los operadores suelen utilizar como soporte/resistencia o puntos de referencia.
Traza automáticamente los niveles de apertura Q1-Q4 como líneas de tendencia en el gráfico.
Las líneas son discontinuas, coloreadas y etiquetadas.
Maneja tanto los trimestres actuales como los históricos.
Limpia las líneas cuando se elimina el indicador.
Se actualiza dinámicamente a medida que aparecen nuevas barras.