Aklamavo Quarterly Open

Este indicador traza líneas de tendencia horizontales en el precio de apertura de cada trimestre (Q1-Q4) en el gráfico.

Estas líneas representan visualmente los niveles de apertura trimestrales del año en curso, que los operadores suelen utilizar como soporte/resistencia o puntos de referencia.

  1. Traza automáticamente los niveles de apertura Q1-Q4 como líneas de tendencia en el gráfico.

  2. Las líneas son discontinuas, coloreadas y etiquetadas.

  3. Maneja tanto los trimestres actuales como los históricos.

  4. Limpia las líneas cuando se elimina el indicador.

  5. Se actualiza dinámicamente a medida que aparecen nuevas barras.

