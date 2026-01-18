Aklamavo Cumulative Volume Delta CVD

Este es unindicador de volumen acumulativo Delta (CVD) para MetaTrader 5 que visualiza el desequilibrio del flujo de órdenes entre la presión de compra y venta.

El indicador calcula y muestra ladiferencia acumulada entre los volúmenes de compra (Bid) y venta (Ask) en el tiempo, proporcionando información sobre si los compradores o vendedores están controlando el mercado.

1. Visualización:

Línea delta acumulada ( azul): Total acumulado de delta de volumen a lo largo de varias barras

Histograma delta de barras positivas ( verde): Delta de barra individual cuando dominan los compradores

Histograma delta de barras negativas ( rojo): Delta de barra individual cuando dominan los vendedores



2. Parámetros de entrada:

LookbackBars : Número de barras históricas a calcular (600 por defecto)

ShowRawDelta : Alternar entre valores brutos o visualización normalizada

UseRealTimeDOM : Utilizar la Profundidad de Mercado para el cálculo de la barra actual

PriceLevelsPerBar : Granularidad para la distribución del volumen dentro de las barras

Alternar visualización : Mostrar línea, histograma o ambos

Tipo de volumen: Volumen real o volumen de ticks

Fuentes de datos:

DOM en tiempo real: Utiliza datos de profundidad de mercado cuando están disponibles para la barra actual Barras históricas: Estima la distribución del volumen utilizando patrones de precio/volumen

Personalización visual:

Línea cero con estilo de puntos grises como referencia

Colores y anchos de línea configurables

Cambio dinámico del modo de visualización

Perspectivas de negociación proporcionadas

Identificación de tendencias: El aumento del CVD sugiere una presión compradora sostenida Detección de divergencias: La divergencia entre el precio y el CVD puede indicar retrocesos. Desequilibrio de volumen: El histograma muestra qué lado controla las barras individuales Presión acumulada: La línea muestra el desequilibrio neto de volumen a lo largo del tiempo

Casos prácticos