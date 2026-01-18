Aklamavo Cumulative Volume Delta CVD
- Indicadores
- Sylvester Aklamavo
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Este es unindicador de volumen acumulativo Delta (CVD) para MetaTrader 5 que visualiza el desequilibrio del flujo de órdenes entre la presión de compra y venta.
El indicador calcula y muestra ladiferencia acumulada entre los volúmenes de compra (Bid) y venta (Ask) en el tiempo, proporcionando información sobre si los compradores o vendedores están controlando el mercado.
1. Visualización:
-
Línea delta acumulada ( azul): Total acumulado de delta de volumen a lo largo de varias barras
-
Histograma delta de barras positivas ( verde): Delta de barra individual cuando dominan los compradores
-
Histograma delta de barras negativas ( rojo): Delta de barra individual cuando dominan los vendedores
2. Parámetros de entrada:
-
LookbackBars: Número de barras históricas a calcular (600 por defecto)
-
ShowRawDelta: Alternar entre valores brutos o visualización normalizada
-
UseRealTimeDOM: Utilizar la Profundidad de Mercado para el cálculo de la barra actual
-
PriceLevelsPerBar: Granularidad para la distribución del volumen dentro de las barras
-
Alternar visualización: Mostrar línea, histograma o ambos
-
Tipo de volumen: Volumen real o volumen de ticks
Fuentes de datos:
-
DOM en tiempo real: Utiliza datos de profundidad de mercado cuando están disponibles para la barra actual
-
Barras históricas: Estima la distribución del volumen utilizando patrones de precio/volumen
Personalización visual:
-
Línea cero con estilo de puntos grises como referencia
-
Colores y anchos de línea configurables
-
Cambio dinámico del modo de visualización
Perspectivas de negociación proporcionadas
-
Identificación de tendencias: El aumento del CVD sugiere una presión compradora sostenida
-
Detección de divergencias: La divergencia entre el precio y el CVD puede indicar retrocesos.
-
Desequilibrio de volumen: El histograma muestra qué lado controla las barras individuales
-
Presión acumulada: La línea muestra el desequilibrio neto de volumen a lo largo del tiempo
Casos prácticos
-
Identificación del flujo de órdenes institucionales
-
Detección de puntos de agotamiento en tendencias
-
Confirmación de rupturas con soporte de volumen
-
Detección de compras/ventas ocultas durante rangos