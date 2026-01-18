Aklamavo Cumulative Volume Delta CVD

Este es unindicador de volumen acumulativo Delta (CVD) para MetaTrader 5 que visualiza el desequilibrio del flujo de órdenes entre la presión de compra y venta.

El indicador calcula y muestra ladiferencia acumulada entre los volúmenes de compra (Bid) y venta (Ask) en el tiempo, proporcionando información sobre si los compradores o vendedores están controlando el mercado.

1. Visualización:

  • Línea delta acumulada ( azul): Total acumulado de delta de volumen a lo largo de varias barras

  • Histograma delta de barras positivas ( verde): Delta de barra individual cuando dominan los compradores

  • Histograma delta de barras negativas ( rojo): Delta de barra individual cuando dominan los vendedores


2. Parámetros de entrada:

  • LookbackBars: Número de barras históricas a calcular (600 por defecto)

  • ShowRawDelta: Alternar entre valores brutos o visualización normalizada

  • UseRealTimeDOM: Utilizar la Profundidad de Mercado para el cálculo de la barra actual

  • PriceLevelsPerBar: Granularidad para la distribución del volumen dentro de las barras

  • Alternar visualización: Mostrar línea, histograma o ambos

  • Tipo de volumen: Volumen real o volumen de ticks

Fuentes de datos:

  1. DOM en tiempo real: Utiliza datos de profundidad de mercado cuando están disponibles para la barra actual

  2. Barras históricas: Estima la distribución del volumen utilizando patrones de precio/volumen

Personalización visual:

  • Línea cero con estilo de puntos grises como referencia

  • Colores y anchos de línea configurables

  • Cambio dinámico del modo de visualización

Perspectivas de negociación proporcionadas

  1. Identificación de tendencias: El aumento del CVD sugiere una presión compradora sostenida

  2. Detección de divergencias: La divergencia entre el precio y el CVD puede indicar retrocesos.

  3. Desequilibrio de volumen: El histograma muestra qué lado controla las barras individuales

  4. Presión acumulada: La línea muestra el desequilibrio neto de volumen a lo largo del tiempo

Casos prácticos

  • Identificación del flujo de órdenes institucionales

  • Detección de puntos de agotamiento en tendencias

  • Confirmación de rupturas con soporte de volumen

  • Detección de compras/ventas ocultas durante rangos


Productos recomendados
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicadores
Versión MT4  |  FAQ El Indicador Owl Smart Levels es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye la estructura de onda correcta del mercado y los niveles de Fibonacci que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indicador Asesor de c
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indicadores
¡¡¡¡¡ESTRICTAMENTE PARA EL ÍNDICE DE AUGE SOLAMENTE!!!!! Aquí traigo el indicador Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5. Este indicador se compone de una combinación de diferentes indicadores de tendencia para entradas y salidas, para las entradas una flecha naranja pintará en el gráfico por debajo del mercado actual y una bandera roja para el cierre de las operaciones y produce flechas de compra solamente. Cuando la flecha naranja aparece, aparecerá junto con su sonido para notificarle. Se recomienda
WanaScalper
Isaac Wanasolo
1 (1)
Indicadores
Un indicador de scalping basado en patrones matemáticos, que en promedio da señales con SL relativamente pequeños, y también ocasionalmente ayuda a captar grandes movimientos en los mercados (más información en el video). Este indicador tiene tres tipos principales de notificaciones: El primer tipo advierte de una posible/próxima señal en la siguiente barra El segundo tipo indica la presencia de una señal lista para entrar en el mercado/abrir una posición El tercer tipo es para los niveles SL y
Universal Soul Reaper
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
Universal Soul Reaper es un oscilador atmosférico de flujo de mercado diseñado para interpretar el comportamiento de los precios como un ciclo de energía espiritual. En lugar de reaccionar únicamente al precio en bruto, visualiza el estado del alma del mercado, revelando cuándo el impulso está despertando, estabilizándose o desvaneciéndose. El indicador funciona en una ventana independiente y presenta tres entidades entrelazadas: el Velo Ectoplásmico , el Límite del Espíritu y el Núcleo del Alm
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indicadores
El indicador construye cotizaciones actuales, que se pueden comparar con las históricas y, sobre esta base, hacer un pronóstico de movimiento de precios. El indicador tiene un campo de texto para una navegación rápida a la fecha deseada. Opciones: Símbolo - selección del símbolo que mostrará el indicador; SymbolPeriod - selección del período del cual el indicador tomará datos; IndicatorColor - color del indicador; HorisontalShift: cambio de cotizaciones dibujadas por el indicador por el núm
PipFinite Trend PRO MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.84 (558)
Indicadores
Solución innovadora para la negociación y filtrado de tendencias con todas las funciones importantes integradas en una sola herramienta. El algoritmo inteligente de Trend PRO detecta la tendencia, filtra el ruido del mercado y da señales de entrada con niveles de salida. Las nuevas características con reglas mejoradas para el cálculo estadístico mejoraron el rendimiento general de este indicador. Información importante revelada Maximice el potencial de Trend Pro, por favor visite www.mql5.com
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicadores
Antes: $249 Ahora: $99 Market Profile define una serie de tipos de día que pueden ayudar al operador a determinar el comportamiento del mercado. Una característica clave es el Área de Valor, que representa el rango de acción del precio en el que tuvo lugar el 70% de las operaciones. Entender el Área de Valor puede dar a los operadores una valiosa visión de la dirección del mercado y establecer las operaciones con mayores probabilidades. Es un complemento excelente para cualquier sistema que esté
Super Arrow MT5 indicator
Yan Zhen Du
Indicadores
El indicador Super Arrow proporciona señales de compra y venta sin repintar con una precisión excepcional. Características principales Sin repintado - las señales confirmadas permanecen fijas Flechas visuales claras: verde para compra, rojo para venta Alertas en tiempo real a través de pop-up, sonido y correo electrónico opcional Gráficos limpios y sin elementos innecesarios Funciona en todos los mercados: Divisas, oro, petróleo, índices, criptomonedas Parámetros ajustables Marco temporal Por de
Drawdown indicator
Pascal Marmugi
Indicadores
# DRAWDOWN INDICATOR V4.0 - La herramienta esencial para dominar sus operaciones ## Transforme sus operaciones con una visión completa de su rendimiento en tiempo real En el exigente mundo de las operaciones con divisas y CFD, **conocer su rendimiento en tiempo real** no es un lujo, es una **necesidad absoluta**. El **Drawdown Indicator V4.0** es mucho más que un simple indicador: es su **cuadro de mandos profesional** que le ofrece una visión clara, precisa e instantánea del estado de su cue
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Indicadores
## SÓLO ORO ## SÓLO ORO ## **Zonas Comerciales Profesionales de Mercaria - Guía Completa** ## **Zonas Comerciales Profesionales de Mercaria - Guía Completa** ### **Cómo funcionan las Zonas Mercaria** **Español:** Mercaria Zones es un indicador de trading avanzado que identifica áreas de soporte y resistencia de alta probabilidad utilizando extremos ZigZag combinados con cálculos matemáticos de zonas. El indicador funciona en múltiples marcos temporales simultáneamente, proporcionando una vis
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Indicadores
¡La tendencia es tu amiga! Fíjate en el color del indicador y opera en esa dirección. No se repinta. Después de que cada vela se cierra, ese es el color de la tendencia. Puedes centrarte en tendencias más cortas y rápidas o en tendencias mayores, sólo tienes que probar qué es lo más adecuado para el símbolo y el marco temporal en el que operas. Simplemente cambie el parámetro "Longitud" y el indicador se adaptará automáticamente. También puede cambiar el color, el grosor y el estilo de las lín
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicadores
¡El nivel Premium es un indicador único con más del 80% de precisión de predicciones correctas! ¡Este indicador ha sido probado por los mejores especialistas en comercio durante más de dos meses! ¡El indicador del autor no lo encontrarás en ningún otro lugar! ¡A partir de las capturas de pantalla, puede ver por sí mismo la precisión de esta herramienta! 1 es ideal para operar con opciones binarias con un tiempo de vencimiento de 1 vela. 2 funciona en todos los pares de divisas, acciones, m
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Utilidades
Gráfico_invertido_EA Asesor Experto de Utilidad Inverted_Chart_EA crea y mantiene un gráfico invertido de cualquier símbolo y marco temporal. Genera automáticamente un instrumento personalizado (por ejemplo, US30_INV ) y mantiene su historial de precios actualizado en tiempo real, con barras reflejadas en torno a un pivote elegido. Esta utilidad ofrece a los operadores una nueva forma de analizar el mercado desde una perspectiva diferente , invirtiendo el gráfico. ¿Por qué utilizar un gráfico in
FFx 4 Patterns Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
FFx Patterns Alerter ofrece sugerencias de operaciones con Entry, Target 1, Target 2 y StopLoss .... para cualquiera de los patrones seleccionados (PinBar, Engulfing, InsideBar, OutsideBar). A continuación se muestran las diferentes opciones disponibles: Se pueden aplicar múltiples instancias en el mismo gráfico para monitorizar diferentes patrones Sugerencia de entrada - pips a añadir sobre la ruptura para la entrada 3 opciones diferentes para calcular el SL - por pips, por multiplicador ATR o
Power Trade Indicator Plus
Joel Malebana
Indicadores
Presentamos el indicador Power Trade Plus diseñado por un pequeño grupo de traders con varios años de experiencia operando en el mercado de forma rentable. El Power Trade Plus se deriva del indicador Power Trade, el indicador se esfuerza en entradas de francotirador de gran alcance y tomar los niveles de beneficios, con un algoritmo que puede determinar la volatilidad de los mercados y Proporciona entradas basadas en la volatilidad actual del mercado. Este indicador es mucho más eficaz en accion
AltoX Spirol Indicator
Lesley Mthandazo Khulumo
Indicadores
AltoX Capital Spirol Indicator aporta señales de nivel profesional basadas en patrones a sus gráficos MT5 en una única herramienta fácil de usar. Ventajas y Beneficios Clave - Señales claras y procesables Traza automáticamente flechas de compra/venta cuando su patrón Spirol personalizado se completa en una barra cerrada, sin tener que adivinar si una señal es válida. - Filtro de tendencia incorporado - Niveles de referencia automáticos Traza líneas de retroceso para obtener rápidamente objetiv
Inguz
Maxim Kuznetsov
Indicadores
Ing (inguz, ingwar) es la 23ª runa del Futhark mayor   ᛝ , Unicode + 16DD. Agregue un poco de magia rúnica a sus estrategias comerciales. El marcado correcto del gráfico diario le indicará los momentos exitosos para el comercio de contra-tendencia. Fácil de usar, tiene una alta eficiencia en áreas volátiles. Tenga cuidado con los movimientos laterales. Las señales ᛝ se generan cuando se cruzan las líneas de construcción principales. Flecha roja hacia abajo-ventas recomendadas Flecha azul arr
TriParity AfterShock Catcher NonArbitrage Logic
Kazutaka Yamamoto
Indicadores
TriParity AfterShock Catcher TriParity AfterShock C atcher es la herramienta de ejecución del flujo de trabajo TriParity. Le ayuda a convertir un "régimen de réplica " seleccionado en una decisión de negociación repetible con Entrada / TP / SL definidos y estadísticas de referencia, sin depender de predicciones o "reversión a la media garantizada". Importante: Esto NO es ejecución de arbitraje triangular . TriParity AfterShock Catcher negocia el aftershock (time-lag / overshoot → convergence)
Day Trading Indicator MT5
Yan Zhen Du
Indicadores
Este indicador de operaciones no se repinta, no se redibuja y no se retrasa, lo que lo convierte en una opción ideal tanto para operaciones manuales como automatizadas. Es un sistema basado en la acción del precio que aprovecha la fuerza del precio y el impulso para dar a los operadores una ventaja real en el mercado. Con técnicas avanzadas de filtrado para eliminar el ruido y las señales falsas, mejora la precisión y el potencial de las operaciones. Combinando múltiples capas de sofisticados
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indicadores
¿Cansado de trazar líneas de soporte y resistencia? La resistencia de soporte es un indicador de marco de tiempo múltiple que detecta y traza automáticamente los soportes y las líneas de resistencia en el gráfico con un giro muy interesante: a medida que los niveles de precios se prueban con el tiempo y aumenta su importancia, las líneas se vuelven más gruesas y oscuras. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Mejora tu análisis técnic
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Indicadores
Indicador de perfil de volumen del mercado + oscilador inteligente. Funciona en prácticamente todos los instrumentos: pares de divisas, acciones, futuros, criptomonedas, tanto con volúmenes reales como de ticks. Es posible configurar la definición automática del rango de construcción del perfil (por ejemplo, por una semana o un mes, etc.), así como establecer el rango manualmente moviendo los límites (dos líneas verticales: roja y azul). Se muestra en forma de histograma. El ancho del histograma
Mercaria Pattern 1 2 3
Anton Serozhkin
Indicadores
MercariaPattern1-2-3 sigue el movimiento de los precios, detecta estructuras 1-2-3 de tres tramos y destaca el momento en que el escenario se confirma mediante una ruptura de niveles clave. MercariaPattern1-2-3 sigue el movimiento de los precios, detecta estructuras 1-2-3 de tres tramos y destaca el momento en que el escenario se confirma mediante una ruptura de niveles clave. El indicador combina las oscilaciones locales en una figura compacta 0-1-2-3 , detecta estructuras de tres tramos 1-2-3
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicadores
Noize Absorption Index - es el sistema de trading manual que mide la diferencia de presión entre las fuerzas de los osos y las fuerzas de los toros. Línea verde - es un índice libre de ruido que muestra la situación actual. Los valores por encima del nivel cero muestran la potencia de la onda alcista y los valores por debajo de cero miden las fuerzas bajistas. La flecha hacia arriba aparece en el mercado bajista cuando está listo para revertir, la flecha hacia abajo aparece en el mercado alcist
WPR with 2 Moving Averages MT5 r
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "WPR con 2 Medias Móviles" para MT5, sin repintado. - WPR es uno de los mejores osciladores para scalping. - El indicador "WPR y 2 Medias Móviles" permite visualizar las Medias Móviles Rápidas y Lentas del oscilador WPR. - El indicador permite visualizar correcciones de precios con mucha antelación. - Es muy fácil de configurar mediante parámetros y se puede utilizar en cualquier marco temporal. - Puede ver las condiciones de entrada de compra y venta en las imágenes. -
Trade Extender
Loncey Duwarkah
5 (1)
Asesores Expertos
Ejecuta operaciones de forma autónoma, supervisando todo el proceso desde el inicio hasta la finalización. Asistencia gratuita a través de chat, correo electrónico y asistencia remota . Construido originalmente para XAUUSD (Oro). Cambios de configuración para otros símbolos Potente gestión de reglas Funciones de posicionamiento mejoradas Gestión del riesgo / Dimensionamiento dinámico de lotes Configuración rápida Símbolos : XAUUSD Inversión para todos: Nuestro robot de comercio está diseñado pa
Volality Index Scalper
Lesedi Oliver Seilane
5 (1)
Indicadores
Indicador Volality Index scalper Destinado a pares de volatilidad como Volality 10, 25, 50, 75 y 100 El indicador funciona en todos los marcos temporales, desde el de 1 minuto hasta el mensual el indicador no repinta el indicador tiene 3 ajustes de entrada 1 cambio de color en el cruce por cero 2 cambio de color en el cambio de pendiente 3 cambio de color al cruzar la línea de señal La línea naranja es su señal de venta La línea azul es su señal de compra.
Magic Finger Singal
Hui Zhao
5 (1)
Indicadores
Magic Finger puede ayudarle a identificar tendencias y oportunidades de negociación con claridad. El dedo señala la señal de posición abierta, y la línea de decoloración está confirmada por la tendencia. Si usted es un day trader, puede elegir operar durante un periodo de negociación activa, refiriéndose a la línea de decoloración como base para la siguiente orden, la señal del dedo como filtro. Si usted es un operador de tendencia, puede elegir un período por encima de H1, esperar la aparición
Wave Trend MT5
Diego Arribas Lopez
Indicadores
Versión MT4   Wave Trend   MT5 Wave Trend es un oscilador que ayuda a identificar de manera extremadamente precisa las reversiones del mercado. El oscilador está por encima del nivel de sobrecompra y un cruce hacia abajo de la MA rápida a la lenta generalmente indica una buena señal de VENTA. Si los osciladores están por debajo del nivel de sobreventa y la media móvil rápida cruza la media móvil más lenta, por lo general indica una buena señal de COMPRA. El indicador Wave Trend también se puede
Los compradores de este producto también adquieren
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.9 (80)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299$ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499$ . LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (5)
Indicadores
Super Signal – Skyblade Edition Sistema profesional de señales de tendencia sin repintado / sin retraso con una tasa de éxito excepcional | Para MT4 / MT5 Funciona mejor en marcos de tiempo bajos, como 1 minuto, 5 minutos y 15 minutos. Características principales: Super Signal – Skyblade Edition es un sistema de señales inteligente diseñado específicamente para el trading de tendencias. Utiliza un mecanismo de filtrado de múltiples capas para detectar únicamente movimientos direccionales fuert
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indicadores
Obtén el AUX GRATUITO y soporte EA Descarga directa — Haz clic aquí [ D.I.C.E ] El DICE Indicator Divergence in Chaos Environment es una herramienta MT5 especializada creada para traders que aplican la Teoría de las Ondas de Elliott dentro del marco de las técnicas de Trading Chaos. Identifica divergencias ocultas y regulares en la acción del precio, sincronizadas con el entorno de mercado caótico descrito por Bill Williams. Características clave Divergencia alineada con Ondas de Elliott: detec
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARICoin es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento de rendimiento incorporado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en directo. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev opcion
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARIScalp es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev op
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indicadores
MetaForecast predice y visualiza el futuro de cualquier mercado basándose en las armonías de los datos de precios. Aunque el mercado no siempre es predecible, si existe un patrón en el precio, MetaForecast puede predecir el futuro con la mayor precisión posible. En comparación con otros productos similares, MetaForecast puede generar resultados más precisos al analizar las tendencias del mercado. Parámetros de entrada Past size (Tamaño del pasado) Especifica el número de barras que MetaForecast
ON Trade Optuma Astro MT5
Abdullah Alrai
Indicadores
Por supuesto, aquí tienes la traducción al español: Presentamos el Indicador de Astronomía para   MT4 / MT5 : Tu Compañero Celestial Definitivo en el Trading ¿Estás listo para elevar tu experiencia de trading a alturas celestiales? No busques más allá de nuestro revolucionario Indicador de Astronomía para MT4. Esta innovadora herramienta trasciende los indicadores de trading tradicionales, aprovechando el poder de algoritmos complejos para proporcionarte una visión astronómica sin igual y cálcul
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.5 (8)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro es un indicator profesional para MetaTrader 5, diseñado para ayudar a traders a identificar puntos de entrada y gestionar el riesgo de manera eficaz. El indicator proporciona un conjunto completo de herramientas de análisis que incluye sistema de detección de señales, gestión automática de Entry/SL/TP, análisis de volumen y estadísticas de rendimiento en tiempo real. Guía de usuario para entender el sistema   |   Guía de usuario para otros idiomas CARACTERÍSTICAS PRINC
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicadores
Este es posiblemente el indicador de reconocimiento automático de formación de precios más completo que puede encontrar para la plataforma MetaTrader. Detecta 19 patrones diferentes, toma las proyecciones de Fibonacci tan en serio como usted, muestra la zona de reversión potencial (PRZ) y encuentra niveles adecuados de stop-loss y take-profit. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Detecta 19 formaciones de precios armónicos diferen
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
Indicadores
FOOTPRINTORDERFLOW: La guía autorizada ( Este indicador también es compatible con los proveedores económicos que no ofrecen datos DOM y datos BID/ASK，También es compatible con varias transacciones de divisas， versión DEMO，modleling debe elegir " Cada tick basado en ticks reales" ) Aviso importante: Antes de realizar un pedido, póngase en contacto conmigo primero, y le proporcionaré respuestas y servicios profesionales 1. Visión general FOOTPRINTORDERFLOW es una herramienta avanzada de análisis
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
RelicusRoad Pro: Sistema Operativo de Mercado Cuantitativo 70% DE DESCUENTO ACCESO DE POR VIDA (TIEMPO LIMITADO) - ÚNETE A 2,000+ TRADERS ¿Por qué la mayoría de los traders fallan incluso con indicadores "perfeitos"? Porque operan Conceptos Únicos en el vacío. Una señal sin contexto es una apuesta. Necesitas CONFLUENCIA . RelicusRoad Pro no es un simple indicador. Es un Ecosistema de Mercado Cuantitativo completo. Mapea el "Camino de Valor Justo", distinguiendo ruido de rupturas. Deja de adivina
Rtc ML Ai Predictor
Muhammad Faisal Sagala
Indicadores
Rtc ML Ai | Predictor CORE MACHINE LEARNING ENGINE Adaptive ML Market Predictor - Multi-Bar Trend & Candle Forecast Qué hace este indicador Este indicador es un motor de predicción del mercado en tiempo real diseñado para analizar el comportamiento de los precios y estimar las tendencias futuras del mercado . A diferencia de los indicadores convencionales, este sistema no se basa en parámetros estáticos ni en el ajuste de curvas históricas , sino que adapta su estado interno de forma dinámic
TPTSyncX
Arief
Indicadores
Obtén el indicador AUX GRATIS, soporte para EA y la guía completa, por favor visita – https://www.mql5.com/en/blogs/post/763955 Detecta la Tendencia. Lee el Patrón. Cronometra la Entrada. ¡3 pasos en menos de 30 segundos! Opera sin esfuerzo — sin necesidad de análisis, tu asistente inteligente está listo para simplificar tu flujo de trabajo No más sobrecarga de gráficos. Opera con confianza usando la detección inteligente de sesgo. Compatible con todas las divisas, criptomonedas, acciones, met
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
Indicadores
Opciones y privilegios de los paquetes de alquiler/por vida Alquiler Mensual Seis meses Anual/De por vida Weis Wave con Speed con Alerta+Índice de velocidad x x x Manual x x x Vídeo de instalación rápida x x x Blog x x x Actualizaciones de por vida x x x Material de instalación y formación x x Canal de acceso Discord "Los comerciantes SI" x Herramienta de Alerta de Ruptura de Rectángulo x Cómo operar con ella: http: // www.tradethevolumewaves.com ** Si usted compra por favor póngase en cont
Trend Flow PRO
Aliaksandr Alferchyk
Indicadores
TREND FLOW PRO TREND FLOW PRO es un indicador sin repintado que muestra la dirección del mercado. Identifica cambios de tendencia, así como las entradas iniciales y repetidas de los principales participantes del mercado. Las marcas BOS en el gráfico representan cambios reales de tendencia y niveles clave de marcos temporales superiores. Los datos no se repintan y permanecen en el gráfico después del cierre de cada vela. Solicita y recibe una guía en PDF detallada con ejemplos de estrategias a tr
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.48 (138)
Indicadores
Este es un genial indicador para MT5 que ofrece señales precisas para entrar en una transacción sin redibujar. Se puede aplicar a cualquier activo financiero: fórex, criptomonedas, metales, acciones, índices. Nos dará valoraciones bastante precisas y nos dirá cuándo es mejor abrir y cerra una transacción. Eche un vistazo  al vídeo  (6:22), ¡contiene un ejemplo de procesamiento de una sola señal que ha amortizado el indicador! La mayoría de los tráders mejoran sus resultados comerciales durante l
Meravith MT5
Ivan Stefanov
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cualquier punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Líneas principales de Meravith: Línea de agotamiento de volumen alcista – sirve como objetivo. Línea de agotamiento de volumen bajista – sirve como objetivo. Línea de tendencia – indica la tendencia del mercado. Cambia de color según si el mercado es alcista o bajista, y actúa como soporte de la tendencia. Cómo usarlo: haga doble clic en la línea vertical púrpura y muévala a l
Elliott Wave Trend MT5
Young Ho Seo
4 (4)
Indicadores
Elliott Wave Trend fue diseñado para el conteo científico de ondas. Esta herramienta se centra en deshacerse de la vaguedad de la clásica Elliott Wave Counting utilizando la pauta de la plantilla y el enfoque patrón. Para ello, en primer lugar, Elliott Wave Trend ofrece la plantilla para el recuento de ondas. En segundo lugar, ofrece la puntuación estructural de la onda para ayudar a identificar la formación de la onda precisa. Ofrece tanto la puntuación estructural de la onda impulsiva como la
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicadores
El indicador " Dynamic Scalper System MT5 " está diseñado para operar con scalping dentro de las ondas de tendencia. Probado en los principales pares de divisas y oro, es compatible con otros instrumentos de trading. Proporciona señales para la apertura de posiciones a corto plazo siguiendo la tendencia, con soporte adicional en el movimiento del precio. Fundamento del indicador: Las flechas grandes determinan la dirección de la tendencia. Un algoritmo para generar señales de scalping en forma
Shogun Trade Pro
Yuki Miyake
Indicadores
SHOGUN TRADE PRO [MT5] - Suite profesional de estructura de mercado y teoría de Dow Lanzamiento limitado: Precios de acceso anticipado Esta suite profesional está actualmente disponible a un precio introductorio para celebrar su lanzamiento en la plataforma MT5. Tenga en cuenta que el precio se ajustará de forma incremental a medida que se publiquen actualizaciones y crezca la base de usuarios. Asegúrese hoy mismo su "Asiento de Comandante" al precio más favorable. El viaje del desarrollador:
Orderflow Scalp Pro
TitanScalper
Indicadores
Orderflow Scalp Pro v2.4 ofrece inteligencia comercial de nivel institucional a través de análisis avanzados de volumen, cálculos dinámicos de VWAP, supervisión de puntuación agresiva en tiempo real y señales de flecha de precisión. Este completo sistema de negociación transforma los complejos datos del mercado en señales claras y procesables para obtener una rentabilidad constante en plazos de 3-4 minutos. Full Documentation: [Download PDF] Cuatro potentes componentes en un solo sistema Perf
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicadores
Matriz de dominancia de SynaptixQuant: Extracción del estado del mercado de nivel institucional Diseñada para operadores que necesitan una visión basada en datos del comportamiento del mercado más allá de los indicadores superficiales. La matriz de dominancia de Synaptix Quant (SQ) no es una visualización convencional de la fortaleza de las divisas. Detrás de su interfaz intencionadamente simplificada se esconde una sofisticada arquitectura analítica diseñada para cuantificar las condiciones de
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
Indicadores
Próxima generación de zonas de oferta y demanda automatizadas. Algoritmo nuevo e innovador que funciona en cualquier gráfico. Todas las zonas se crean dinámicamente de acuerdo con la acción del precio del mercado. DOS TIPOS DE ALERTAS --> 1)CUANDO EL PRECIO LLEGA A UNA ZONA 2)CUANDO SE FORMA UNA NUEVA ZONA No obtienes un indicador inútil más. Obtiene una estrategia comercial completa con resultados probados.     Nuevas características:     Alertas cuando el precio llega a la zona de ofert
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicadores
El indicador ACB Breakout Arrows proporciona una señal de entrada crucial en el mercado al detectar un patrón especial de ruptura. El indicador escanea constantemente el gráfico en busca de un impulso estable en una dirección y proporciona una señal precisa justo antes del movimiento principal. Obtén el escáner de múltiples símbolos y múltiples marcos de tiempo desde aquí - Escáner para ACB Breakout Arrows MT5 Características clave El indicador proporciona niveles de Stop Loss y Take Profit. I
Otros productos de este autor
Aklamavo HTF Candles with ICT FVG
Sylvester Aklamavo
Indicadores
Si te gusta este producto, por favor dale una calificación de 5 estrellas como muestra de agradecimiento. Este indicador proyecta velas de plazos superiores (HTF) en el gráfico actual y, opcionalmente, muestra sus líneas OHLC y las brechas de valor razonable (FVG) utilizando la lógica de 3 velas de ICT. Proyecta múltiples velas de plazos superiores. Conserva con precisión la OHLC de HTF en cualquier plazo inferior. Permite ajustar el espaciado entre las velas proyectadas. Muestra opcionalmente
FREE
Aklamavo Candle Range Premium Discount
Sylvester Aklamavo
Indicadores
Si te gusta este producto, por favor dale una calificación de 5 estrellas como muestra de agradecimiento. Este indicador dibuja las zonas de prima y descuento de una sola vela de cualquier marco temporal en su gráfico. Usted elige qué vela (actual o anterior) usando CandleOffset, y el indicador recupera automáticamente el máximo, mínimo y punto medio de esa vela. A continuación, muestra visualmente: Zona Premium (50% superior) Un rectángulo sombreado desde el punto medio de la vela hasta el má
FREE
Aklamavo ADR
Sylvester Aklamavo
Indicadores
Este indicador es una sofisticada herramienta de MetaTrader 5 que calcula y muestra los niveles de rango medio diario (ADR) en su gráfico. Dibuja líneas horizontales que representan los rangos de movimiento de precios esperados basados en la volatilidad diaria histórica, ayudando a los operadores a identificar posibles objetivos diarios de máximos y mínimos. ADR (Average Daily Range) = Diferencia media entre el máximo y el mínimo diarios durante un periodo determinado (por defecto: 14 días). A d
FREE
Aklamavo Inside and Outside Bars
Sylvester Aklamavo
Indicadores
Si te gusta este producto, por favor dale una calificación de 5 estrellas como muestra de agradecimiento. Barra interior: Una vela que está completamente contenida dentro del rango alto-bajo de la vela anterior Barra Exterior: Una vela que envuelve completamente el rango alto-bajo de la vela anterior (también llamada "Barra Envolvente"). Barra interior Señales de consolidación : Indica indecisión/compresión del mercado Breakout Setup : A menudo precede a movimientos significativos del precio P
FREE
Aklamavo ICT FVGs
Sylvester Aklamavo
Indicadores
Si te gusta este producto, por favor, dale una calificación de 5 estrellas como muestra de agradecimiento. Este indicador identifica y muestra Fair Value Gaps (FVG) en los gráficos de precios. Fair Value Gaps son zonas de precios donde hay un desequilibrio significativo entre la presión de compra y venta, creando "huecos" en la acción del precio. El indicador detecta dos tipos y cuándo se mitigan (tocan): FVG alcista: Cuando el mínimo de una vela está por encima del máximo de una vela dos peri
FREE
Aklamavo ICT Silver Bullet Zones
Sylvester Aklamavo
Indicadores
Si le gusta este producto, por favor, valórelo con 5 estrellas como muestra de agradecimiento. Este indicador dibuja líneas verticales que marcan las principales sesiones de negociación de Forex (Asia, Londres, Nueva York) para un número configurable de días anteriores. Estas líneas "Silver Bullet" ayudan a los operadores a visualizar rápidamente las horas de inicio y fin de sesión en el gráfico. DíasParaMostrar: Cuántas líneas de sesión de días anteriores mostrar. Colores de sesión: Colores de
FREE
Aklamavo Quarterly Open
Sylvester Aklamavo
Indicadores
Si le gusta este producto, por favor, valórelo con 5 estrellas como muestra de agradecimiento. Este indicador traza líneas de tendencia horizontales en el precio de apertura de cada trimestre (Q1-Q4) en el gráfico. Estas líneas representan visualmente los niveles de apertura trimestrales del año en curso, que los operadores suelen utilizar como soporte/resistencia o puntos de referencia. Traza automáticamente los niveles de apertura Q1-Q4 como líneas de tendencia en el gráfico. Las líneas son di
FREE
Aklamavo ICT KillZones
Sylvester Aklamavo
Indicadores
Este indicador de MetaTrader 5 traza los marcadores de sesión ICT Killzone en el gráfico mediante líneas verticales . Traza las horas de inicio y fin de tres sesiones de negociación institucionales -Asia , Londres y Nueva York- para un número definido por el usuario de días históricos recientes. No se utilizan buffers ni trazados; en su lugar, el indicador se basa totalmente en objetos del gráfico (OBJ_VLINE) . 1. 1 . Entradas y parámetros El indicador permite una personalización completa de ca
FREE
Aklamavo ICT Central Bank Dealing Range
Sylvester Aklamavo
Indicadores
Se trata de un motor CBDR extremadamente limpio, eficiente y bien diseñado. Calcula el rango de los distribuidores del banco central de ICT (CBDR). Utilizando sólo los cuerpos de las velas - NO las mechas (estructura abierto-cerrado). Para una ventana de tiempo definida (por ejemplo, 00:00-05:00 Nueva York). Para cada día pasado y también para hoy en tiempo real. Dibuja lo siguiente en el gráfico: Un rectángulo que muestra todo el rango del cuerpo CBDR La línea CBDR High (cuerpo superior) La lí
FREE
Aklamavo Pivot Points
Sylvester Aklamavo
Indicadores
Si te gusta este producto, por favor dale una calificación de 5 estrellas como muestra de agradecimiento. Este indicador calcula y dibuja los puntos pivote y los niveles de soporte/resistencia para los marcos temporales diario y semanal: Nivel pivote (central) Niveles de soporte S1, S2, S3 Niveles de resistencia R1, R2, R3 Permite mostrar pivotes diarios, semanales o de ambos tipos , ofreciendo a los operadores referencias visuales de posibles zonas de soporte/resistencia. Modo pivote: Elija qu
FREE
Aklamavo Trading Sessions
Sylvester Aklamavo
Indicadores
Este indicador ForexTrading Sessions es una potente herramienta visual para MetaTrader 5 que resalta las tres principales sesiones de negociación de divisas (Asia, Londres y Nueva York) en su gráfico con la línea media asiática. 1. Visualización de la sesión de negociación Sesión Asiática : 00:00 - 09:00 GMT (color azul/acuático) Sesión de Londres : 08:00 - 17:00 GMT (color magenta) Sesión de Nueva York : 13:00 - 22:00 GMT (color naranja) 2. Adaptación de la zona horaria La entrada TimeZoneShift
FREE
Aklamavo ATR
Sylvester Aklamavo
Indicadores
Este indicador es una herramienta versátil de MetaTrader 5 que calcula y muestra los niveles de Average True Range (ATR) en su gráfico. Dibuja líneas horizontales que representan niveles de precios basados en múltiplos de ATR desde el precio de apertura diario, ayudando a los operadores a identificar potenciales zonas de soporte y resistencia. 1. Múltiples niveles ATR ATR1 : Nivel ATR estándar (por defecto: 1x ATR) ATR2 : Nivel intermedio (por defecto: 2x ATR) ATR3 : Nivel extremo (por defecto:
FREE
Aklamavo Previous Year High and Low
Sylvester Aklamavo
Indicadores
Si le gusta este producto, valórelo con 5 estrellas como muestra de agradecimiento. Este indicador traza líneas horizontales en el gráfico que representan los precios máximos y mínimos del año anterior . Estos niveles se utilizan ampliamente en el análisis técnico como referencias principales de soporte/resistencia. Identifica automáticamente el máximo y el mínimo del año anterior . Traza líneas horizontales en el gráfico en estos niveles. Color, anchura y estilo de las líneas personalizables.
FREE
Aklamavo Dynamic News Calendar MT5
Sylvester Aklamavo
Indicadores
h ttps://youtu.be /rWOUHaaBMMM El indicador lee el calendario económico incorporado de MT5 y organiza los eventos en tres carriles horizontales : Eventos de alto impacto (rojo) Eventos de impacto medio (naranja) Eventos de bajo impacto (gris ) (opcional) Cada línea se desplaza horizontalmente por el gráfico como un teletipo. Puede elegir si desea mostrarlos o no: Sólo los eventos de hoy O todos los eventos de la semana en curso Este es un tablero fundamental completo para MT5. Le ofrece: Despl
Aklamavo Multiple Premium Discount Ranges
Sylvester Aklamavo
Indicadores
Este indicador de MT5 muestra zonas de precios clave de diferentes marcos temporales en su gráfico actual, ayudándole a visualizar dónde el precio podría encontrar soporte o resistencia basándose en una estructura de marco temporal superior. El indicador dibuja tres zonas de precios a partir de velas históricas seleccionadas: Zona Premium : 50% superior del rango de una vela histórica Zona de descuento : 50% inferior del rango de una vela histórica Línea media : Exactamente a medio camino entre
Aklamavo Market Sessions Monitor
Sylvester Aklamavo
Indicadores
Aklamavo Market Sessions Monitor-EA (Expert Advisor) es un Panel de Horas de Mercado de Bolsa Global para MetaTrader 5. Proporciona una visualización completa del estado de apertura y los horarios de negociación de las 7 principales bolsas de valores de todo el mundo. El EA crea un tablero en tiempo real que muestra si cada bolsa de valores es actualmente: ABIERTA ( fondo verde) CERRADA ( fondo rojo) PRE-MERCADO ( fondo verde claro) POST-MERCADO ( fondo rosa claro) Características únicas: Indica
Aklamavo RSI Crossover Advanced Robot
Sylvester Aklamavo
Asesores Expertos
Este EA es un sistema de comercio de cruce RSI con características avanzadas de gestión de posiciones . Este no es uno de esos EAs con resultados falsos / manipulados por ahí. RSI Crossover Advanced Robot es robusto y adecuado para los comerciantes que quieren el comercio automatizado basado en RSI con la gestión de posiciones de nivel profesional. Es particularmente útil en mercados con tendencia donde las señales RSI pueden proporcionar puntos de entrada y salida fiables. Configuraciones recom
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario