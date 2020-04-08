Aklamavo ICT Central Bank Dealing Range
- Indicadores
- Sylvester Aklamavo
- Versión: 1.0
Se trata de un motor CBDR extremadamente limpio, eficiente y bien diseñado.
Calcula el rango de los distribuidores del banco central de ICT (CBDR).
Utilizando sólo los cuerpos de las velas - NO las mechas (estructura abierto-cerrado).
Para una ventana de tiempo definida (por ejemplo, 00:00-05:00 Nueva York).
Para cada día pasado y también para hoy en tiempo real.
Dibuja lo siguiente en el gráfico:
-
Un rectángulo que muestra todo el rango del cuerpo CBDR
-
La línea CBDR High (cuerpo superior)
-
La línea CBDR baja (parte inferior del cuerpo)
-
Una línea media opcional
-
Una etiqueta con el tamaño total del CBDR
-
Extensiones opcionales (múltiplos del rango)
Utiliza la conversión de hora Nueva York → Broker si está activada.
Elimina y redibuja automáticamente todos los objetos cada tick.
Se trata de un motor CBDR profesional completo con seguimiento de alcance en tiempo real.
Calcula el alcance CBDR exacto utilizando:
-
La vela más alta
-
Vela inferior más baja
-
En la ventana de sesión seleccionada
-
Utilizando la hora de Nueva York o del broker
Dibuja:
-
Casilla CBDR
-
Línea alta
-
Línea baja
-
Línea media
-
Profundidad de tubería de High→Low
-
Múltiples niveles de extensión