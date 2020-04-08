Aklamavo ICT Central Bank Dealing Range

Se trata de un motor CBDR extremadamente limpio, eficiente y bien diseñado.



Calcula el rango de los distribuidores del banco central de ICT (CBDR).

Utilizando sólo los cuerpos de las velas - NO las mechas (estructura abierto-cerrado).

Para una ventana de tiempo definida (por ejemplo, 00:00-05:00 Nueva York).

Para cada día pasado y también para hoy en tiempo real.

Dibuja lo siguiente en el gráfico:

Un rectángulo que muestra todo el rango del cuerpo CBDR

La línea CBDR High (cuerpo superior)

La línea CBDR baja (parte inferior del cuerpo)

Una línea media opcional

Una etiqueta con el tamaño total del CBDR

Extensiones opcionales (múltiplos del rango)

Utiliza la conversión de hora Nueva York → Broker si está activada.

Elimina y redibuja automáticamente todos los objetos cada tick.

Se trata de un motor CBDR profesional completo con seguimiento de alcance en tiempo real.





Calcula el alcance CBDR exacto utilizando:

La vela más alta

Vela inferior más baja

En la ventana de sesión seleccionada

Utilizando la hora de Nueva York o del broker

Dibuja:

Casilla CBDR

Línea alta

Línea baja

Línea media

Profundidad de tubería de High→Low

Múltiples niveles de extensión



