Aklamavo ICT Central Bank Dealing Range

Se trata de un motor CBDR extremadamente limpio, eficiente y bien diseñado.

Calcula el rango de los distribuidores del banco central de ICT (CBDR).

Utilizando sólo los cuerpos de las velas - NO las mechas (estructura abierto-cerrado).
Para una ventana de tiempo definida (por ejemplo, 00:00-05:00 Nueva York).
Para cada día pasado y también para hoy en tiempo real.

Dibuja lo siguiente en el gráfico:

  • Un rectángulo que muestra todo el rango del cuerpo CBDR

  • La línea CBDR High (cuerpo superior)

  • La línea CBDR baja (parte inferior del cuerpo)

  • Una línea media opcional

  • Una etiqueta con el tamaño total del CBDR

  • Extensiones opcionales (múltiplos del rango)

Utiliza la conversión de hora Nueva York → Broker si está activada.

Elimina y redibuja automáticamente todos los objetos cada tick.

Se trata de un motor CBDR profesional completo con seguimiento de alcance en tiempo real.


Calcula el alcance CBDR exacto utilizando:

  • La vela más alta

  • Vela inferior más baja

  • En la ventana de sesión seleccionada

  • Utilizando la hora de Nueva York o del broker

Dibuja:

  • Casilla CBDR

  • Línea alta

  • Línea baja

  • Línea media

  • Profundidad de tubería de High→Low

  • Múltiples niveles de extensión

Soporta múltiples días pasados y actualización en tiempo real Elimina y redibuja objetos eficientemente Utiliza nomenclatura de objetos única por día.



