Aklamavo Multiple Premium Discount Ranges


Este indicador de MT5 muestrazonas de precios clave de diferentes marcos temporales en su gráfico actual, ayudándole a visualizar dónde el precio podría encontrar soporte o resistencia basándose en una estructura de marco temporal superior.

El indicador dibujatres zonas de precios a partir de velas históricas seleccionadas:

  • Zona Premium: 50% superior del rango de una vela histórica

  • Zona de descuento: 50% inferior del rango de una vela histórica

  • Línea media: Exactamente a medio camino entre el máximo y el mínimo

Cada zona representa un área donde los operadores institucionales podrían haber colocado órdenes, creando un potencial soporte/resistencia.

A. Zonas rectangulares (Prima/Descuento)

  • 50% superior ( Prima): Zona sombreada que muestra la agresividad de los compradores

  • 50% inferior ( Descuento): Zona sombreada que muestra dónde los vendedores fueron agresivos

  • Estas zonas se extienden sólo hasta la hora de finalización de la vela.

B. Líneas horizontales (Alto/Medio/Bajo)

  • Línea Alta: Parte superior del rango de la vela

  • Línea media: Punto central (estilo punteado)

  • Línea baja: Parte inferior del rango de la vela

  • Puede extenderse hasta el borde derecho del gráfico.


  • Marco temporal: Elija cualquier marco de tiempo MT5

  • Desplazamiento de Velas: Qué vela histórica utilizar (0 = actual, 1 = anterior, etc.)

  • Colores: Personalice los colores de las zonas y líneas para cada rango

  • Visibilidad: Activar/desactivar cada rango


    • 💡 Aplicaciones prácticas

    1. Análisis Multi-Tiempo

    Vea la estructura de marcos temporales superioressin cambiar de gráfico. Por ejemplo:

    • Zona diaria en un gráfico de 15 minutos muestra dónde están los principales niveles institucionales

    • La zona de 4 horas en un gráfico de 5 minutos muestra la estructura intradiaria.

    2.

    Identificación de soportes/resistencias

    El precio suele reaccionar en:

    • Líneas medias de velas anteriores significativas

    • Bordes de zonas de prima/descuento

    • Confluencias donde se alinean múltiples rangos

    📊 Ajustes recomendados para diferentes operadores
    Tipo de operador Rango 1 Rango 2 Rango 3 Mejor para
    Scalper M15 (offset 1) H1 (offset 2) H4 (offset 3) 1-5 minutos
    Day Trader H1 (offset 1) H4 (offset 2) D1 (offset 3) 5-15 minutos
    Swing Trader H4 (offset 2) D1 (offset 3) W1 (offset 1) 1H-4H charts
    Position Trader D1 (offset 3) W1 (offset 2) MN1 (offset 1) 4H-Daily charts



