Aklamavo Multiple Premium Discount Ranges

Este indicador de MT5 muestrazonas de precios clave de diferentes marcos temporales en su gráfico actual, ayudándole a visualizar dónde el precio podría encontrar soporte o resistencia basándose en una estructura de marco temporal superior.
El indicador dibujatres zonas de precios a partir de velas históricas seleccionadas:
-
Zona Premium: 50% superior del rango de una vela histórica
-
Zona de descuento: 50% inferior del rango de una vela histórica
-
Línea media: Exactamente a medio camino entre el máximo y el mínimo
Cada zona representa un área donde los operadores institucionales podrían haber colocado órdenes, creando un potencial soporte/resistencia.
A. Zonas rectangulares (Prima/Descuento)
-
50% superior ( Prima): Zona sombreada que muestra la agresividad de los compradores
-
50% inferior ( Descuento): Zona sombreada que muestra dónde los vendedores fueron agresivos
-
Estas zonas se extienden sólo hasta la hora de finalización de la vela.
B. Líneas horizontales (Alto/Medio/Bajo)
-
Línea Alta: Parte superior del rango de la vela
-
Línea media: Punto central (estilo punteado)
-
Línea baja: Parte inferior del rango de la vela
-
Puede extenderse hasta el borde derecho del gráfico.
-
Marco temporal: Elija cualquier marco de tiempo MT5
-
Desplazamiento de Velas: Qué vela histórica utilizar (0 = actual, 1 = anterior, etc.)
-
Colores: Personalice los colores de las zonas y líneas para cada rango
-
Visibilidad: Activar/desactivar cada rango
-
Zona diaria en un gráfico de 15 minutos muestra dónde están los principales niveles institucionales
-
La zona de 4 horas en un gráfico de 5 minutos muestra la estructura intradiaria.
-
Líneas medias de velas anteriores significativas
-
Bordes de zonas de prima/descuento
-
Confluencias donde se alinean múltiples rangos
💡 Aplicaciones prácticas
1. Análisis Multi-Tiempo
Vea la estructura de marcos temporales superioressin cambiar de gráfico. Por ejemplo:
2.
Identificación de soportes/resistencias
El precio suele reaccionar en:
📊 Ajustes recomendados para diferentes operadores
📊 Ajustes recomendados para diferentes operadores
|Tipo de operador
|Rango 1
|Rango 2
|Rango 3
|Mejor para
|Scalper
|M15 (offset 1)
|H1 (offset 2)
|H4 (offset 3)
|1-5 minutos
|Day Trader
|H1 (offset 1)
|H4 (offset 2)
|D1 (offset 3)
|5-15 minutos
|Swing Trader
|H4 (offset 2)
|D1 (offset 3)
|W1 (offset 1)
|1H-4H charts
|Position Trader
|D1 (offset 3)
|W1 (offset 2)
|MN1 (offset 1)
|4H-Daily charts