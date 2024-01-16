Volatility Master para MetaTrader es una herramienta de tablero en tiempo real que escanea hasta 56 símbolos utilizando hasta 2 tableros flexibles en diferentes gráficos para identificar mercados de alta volatilidad y tendencia al instante. Con señales claras alcistas/bajistas, alertas personalizables y una interfaz fácil de usar, le ayuda a evitar condiciones de rango limitado y a centrarse en operaciones de alta probabilidad. La claridad genera confianza. Opere con confianza y proteja su capital eficazmente con este potente panel de control.

Tableros de Indicadores - Obtenga señales en vivo de la volatilidad de 28 activos de negociación para el marco de tiempo seleccionado de un vistazo.

Símbolos personalizables - Cambie fácilmente entre los activos en el tablero arrastrando y ajustando los símbolos en la lista de Vigilancia del Mercado.

Múltiples marcos temporales - Analice las tendencias del mercado en los marcos temporales M15, H1 (por defecto), H4 y D1 para adaptarse a estrategias de scalping, intradía o swing.

Cálculos de volatilidad mejorados - Los métodos mejorados proporcionan lecturas de volatilidad precisas y fiables para tomar decisiones de negociación más seguras.

Resalte de volatilidad personalizable: seleccione un umbral de volatilidad del 20% o del 30% (el predeterminado es el 30%) para adaptarlo a su estilo de negociación.

Tema Oscuro y Claro con Personalización Completa del Color - Cambie entre los modos oscuro y claro y personalice los colores de la señal, la volatilidad, el texto y la tendencia para una experiencia personalizada.

Ancho de celda ajustable - Aumente el ancho de celda para una mejor legibilidad, especialmente para los símbolos con nombres más largos.

Introducción manual de símbolos: introduzca manualmente hasta 28 símbolos preferidos para mostrarlos en el panel de instrumentos.

Redimensionamiento y reposicionamiento del cuadro de mandos - Optimizado para pantallas SD, HD, Full HD y 4K, y puede colocarse en cualquiera de las 4 esquinas del gráfico.

Diseño fácil de usar: símbolos resaltados para un análisis rápido con la opción de abrir el gráfico con un solo clic.

Pasar el ratón por encima para abrir el gráfico - Pase el ratón por encima del nombre de un símbolo y haga clic para abrir instantáneamente el gráfico para una navegación más rápida.

Activación en 5 PCs - Utilice el indicador en 5 PCs con múltiples brokers para una experiencia de trading fluida.

Recomendación: Utilice este indicador en un gráfico separado (no donde está colocando operaciones) para un rendimiento óptimo.

Identifica mercados de alta volatilidad: Evite operar en rangos y entre sólo en mercados con fuertes tendencias.

Obtenga señales en tiempo real que le indiquen si el mercado es alcista, bajista o oscilante, no sólo si es volátil. Ahorra tiempo y esfuerzo: El cuadro de mandos consolida los datos cruciales de volatilidad, reduciendo el tiempo de análisis.

Volatility Master es ideal para los operadores que quieren evitar los mercados poco volátiles y centrarse en los activos con tendencia. Si usted es un scalper, trader intradía, o swing trader, esta herramienta ayuda a identificar las oportunidades de comercio de alta probabilidad en un solo vistazo.

El panel muestra cualquier símbolo disponible en la lista de Vigilancia del Mercado. Soporta todos los principales activos de negociación, incluyendo divisas (pares mayores y menores), metales, índices, criptomonedas y petróleo. Los plazos incluyen M15, H1, H4 y D1, seleccionables en la configuración de entrada.

Puede utilizar hasta 2 tableros de indicadores a través de 2 gráficos separados a la vez para supervisar hasta 56 símbolos simultáneamente.

Después de la compra, abra MetaTrader Software, inicie sesión en su cuenta, y abra Caja de Herramientas - Mercado - Comprado. Instale el indicador. Abra Navegador - Mercado - Arrastre y suelte el indicador en el gráfico. Siga el tablero de volatilidad para obtener señales de mercado en vivo para operar con confianza.

Monitoriza la volatilidad del mercado: Analiza los símbolos en tiempo real para detectar tendencias fuertes.

Cuadro de mandos autoajustable: Cambia entre activos arrastrándolos y ajustándolos en la lista de Vigilancia del Mercado (los 28 símbolos principales) para visualizarlos al instante.

Proporciona señales procesables: Indica claramente si un mercado está en tendencia o oscilando.

Muestra tendencias alcistas o bajistas: Le ayuda a entrar en operaciones con confianza.

Navegación por los gráficos con un solo clic: Cambie instantáneamente a activos de alta volatilidad.

Alertas personalizables: Recibe notificaciones cuando las condiciones del mercado se ajusten a tu estrategia.

Selección manual de símbolos: introduzca manualmente los símbolos preferidos para seguir su volatilidad rápidamente.

Selección del Marco Temporal - Cambie entre M15, H1, H4 y D1 en función de su estrategia de negociación.

Nivel de Volatilidad - Elija el umbral de volatilidad >=20% o >=30%.

Tema y colores: seleccione el tema Oscuro o Claro y personalice los colores de la señal, la volatilidad, el texto y la tendencia.

Posicionamiento del panel: establezca las coordenadas X/Y predeterminadas para obtener un diseño coherente.

Ancho de Celda Ajustable - Cambie el tamaño de las celdas para una mejor legibilidad en cualquier pantalla.

Panel de control redimensionable: ajuste el tamaño a cualquier resolución de pantalla (opciones predeterminada y grande).

Alertas Móviles - Activa o desactiva las alertas móviles (Verdadero/Falso) para recibir notificaciones instantáneas de las operaciones.

Frecuencia de alertas - Elija la frecuencia con la que desea recibir una alerta para los símbolos que muestran el porcentaje de volatilidad (opción del umbral de volatilidad que seleccione). El indicador comprueba la volatilidad de los símbolos en este intervalo de tiempo concreto.

Por ejemplo: Si la frecuencia de alerta se establece en 4 horas, y el usuario selecciona >=30% de volatilidad, entonces cada 4 horas, el indicador comprobará todos los símbolos del tablero que muestren una volatilidad superior al 30% y enviará una alerta para los símbolos que satisfagan la condición.

Nota: El indicador no tiene salida de búfer para la integración de EA.

Para recibir alertas móviles, active las notificaciones push en MetaTrader 4 pulsando Ctrl + O (o accediendo a Opciones) y navegando a la pestaña Notificaciones. Introduzca su MetaQuotes ID desde la aplicación MetaTrader en su dispositivo móvil para vincularlo con su plataforma. Una vez conectado, prueba la configuración para asegurarte de que las alertas funcionan. Si te encuentras con algún problema, contacta con nuestro equipo de soporte a través de la bandeja de entrada de MQL5.

La guía del usuario cubre todos los temas de forma exhaustiva. Inbox nosotros en MQL5 después de comprar el indicador para obtener ayuda.

Aprenda cómo nuestros potentes indicadores le ayudan a analizar gráficos, establecer objetivos y realizar operaciones rentables con actualizaciones y análisis diarios del mercado. Genere confianza y opere sin miedo. Únase ahora.

Si necesita ayuda, envíenos un mensaje directo en MQL5.

Siga nuestro nuevo canal para actualizaciones y perspectivas del mercado.

Si tiene algún problema técnico con el indicador, póngase en contacto con nosotros directamente en MQL5.

Deje de perder tiempo en mercados poco volátiles y empiece a operar con confianza en mercados con tendencia. Volatility Master es la herramienta definitiva para identificar oportunidades de alta probabilidad, salvándole de las frustrantes condiciones de rango limitado. Con señales en tiempo real, ajustes personalizables y un panel de control fácil de usar, este indicador le da la ventaja para operar de forma más inteligente y eficiente. Actualice su juego de trading hoy - obtenga Volatility Master ahora.

Operar en los mercados financieros conlleva riesgos inherentes y puede no ser adecuado para todos los inversores. Este indicador está diseñado como una herramienta de ayuda a la hora de tomar decisiones de inversión, pero no garantiza beneficios ni evita pérdidas, que podrían superar su inversión inicial. Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de resultados futuros. Se recomienda a los usuarios que comprendan plenamente los riesgos y busquen asesoramiento financiero independiente en caso necesario. Cualquier decisión comercial que se tome utilizando este indicador queda a discreción y bajo la responsabilidad del usuario.

