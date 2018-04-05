🔱 XAU Alchemist - EA avanzado para la recuperación del XAUUSD

XAU Alchemist es un Asesor Experto avanzado diseñado exclusivamente para XAUUSD, desarrollado y refinado a través de más de 2 años de investigación, pruebas y uso en el mercado real.

Después de haber sido utilizado en múltiples cuentas LIVE durante varios años, ahora ha sido lanzado al público en una edición limitada.

⚙️ Estrategia y lógica de negociación

XAU Alchemist aplica una lógica de duplicación controlada, que no puede considerarse una martingala clásica.

Las operaciones sólo se abren cuando se cumplen determinadas condiciones de mercado

No hay entradas aleatorias o continuas

Estrategia de recuperación bidireccional, efectiva tanto en condiciones de mercado alcistas como bajistas

Ejemplo:

Si el sistema abre una posición de COMPRA y el mercado se mueve en su contra, el EA espera nuevas condiciones válidas y, cuando se producen, puede abrir una posición de VENTA para recuperar el drawdown aprovechando el movimiento contrario del mercado.

📈 Resultados Históricos (Informativos)

A lo largo de los años, en condiciones de mercado específicas y en cuentas seleccionadas, la estrategia ha mostrado un crecimiento significativo, transformando en algunos casos un capital inicial de 500 en aproximadamente 64.000.

⚠️ Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.

⚠️ Perfil de riesgo

XAU Alchemist utiliza una estrategia de negociación de alto riesgo.

En condiciones de mercado favorables, el sistema es potencialmente capaz de duplicar el saldo de la cuenta en un periodo de tiempo relativamente corto, pero esto implica una alta exposición al riesgo.

👉 Se recomienda encarecidamente:

retirar el capital inicial una vez obtenido un beneficio significativo

permitir que sólo los beneficios continúen operando

Utilizar sólo el capital que pueda permitirse perder.

🧠 Características principales

✔ Optimizado exclusivamente para XAUUSD

✔ Lógica de recuperación no convencional

✔ Opera en mercados alcistas y bajistas

✔ Más de 2 años de desarrollo

✔ Utilizado en cuentas de trading reales antes de su lanzamiento

Disponibilidad limitada

🔥 Precio con descuento por tiempo limitado

🔐 Número muy limitado de activaciones disponibles.

Esto asegura exclusividad y mejor control sobre la estrategia.

⚙️ Información sobre los ajustes

📌 Los ajustes y parámetros recomendados se pueden encontrar en las imágenes del producto.

Consulte las capturas de pantalla proporcionadas en la galería de productos para una configuración adecuada.

Descargo de responsabilidad

Operar en los mercados financieros implica un riesgo significativo.

Este Asesor Experto no garantiza beneficios y puede resultar en la pérdida parcial o total del capital.

El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.