XAU AI Structure Trader PRO (MT5)

Estructura de mercado basada en IA para traders intradía y swing.

Diseñado para operadores que prefieren esperar a la configuración correcta en lugar de forzar las operaciones.

¡IMPORTANTE! Después de la compra por favor envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación, clave de licencia y las instrucciones de instalación.





XAU AI Structure Trader PRO no es un robot de negociación de alta frecuencia y no está diseñado para scalping agresivo.

Este Asesor Experto se centra en la identificación de oportunidades de estructura de mercado de alta calidad con el apoyo de la expansión de la volatilidad y la alineación de impulso. Si las condiciones no son favorables, el EA permanecerá intencionadamente inactivo.

Este producto está diseñado para operadores que entienden que no operar es a menudo la mejor decisión.

¿Este EA opera todos los días?

No.

Este EA es intencionadamente selectivo. Puede permanecer en modo de ESPERA durante largos periodos de tiempo si las condiciones del mercado no cumplen sus estrictos criterios de probabilidad.





¿Por qué el EA a veces no abre operaciones?

Porque el sistema prioriza la protección del capital sobre la frecuencia de las operaciones.

Si la estructura, la volatilidad o el impulso están desalineados, no se realiza ninguna operación.





¿Es este EA adecuado para principiantes?

Se recomiendan conocimientos básicos de trading.

Este EA está diseñado para operadores que entienden las tendencias, la estructura y la gestión de riesgos.





¿En qué símbolos funciona mejor este EA?

Optimizado para XAUUSD (Oro).

Otros símbolos no se recomiendan a menos que sean debidamente probados por el usuario.





¿Qué marco temporal debo utilizar?

Adjunte el EA a gráficos M15 o H1.

El sistema analiza internamente múltiples marcos temporales, incluyendo H1 y H4.





¿Este EA utiliza martingala, rejilla o cobertura?

No.

Este AE NO utiliza martingala, rejilla, promediación o sistemas de recuperación.





¿Puedo utilizar este EA en una cuenta pequeña?

Sí, pero se recomienda encarecidamente una configuración de riesgo conservadora.

Un apalancamiento menor y tamaños de lote más pequeños mejorarán la estabilidad a largo plazo.





¿Garantiza el EA beneficios?

Ningún sistema de trading puede garantizar beneficios.

Este EA es un sistema de decisión basado en probabilidades diseñado para mejorar la calidad de las operaciones, no para eliminar el riesgo.





¿Por qué el precio del EA es más alto que el de los robots típicos?

Este producto se centra en la calidad de las operaciones, la lógica avanzada y la ejecución disciplinada en lugar de estrategias de scalping masivas.

Requisitos:

Plataforma MetaTrader 5

Conexión estable a Internet

Permitir WebRequest (si el módulo AI está habilitado)

VPS recomendado para funcionamiento 24/5

Se realizarán actualizaciones para mejorar la estabilidad, el refinamiento lógico y la compatibilidad con futuras versiones de MetaTrader 5.

El rendimiento específico del usuario no está garantizado y depende de las condiciones del broker, la configuración del riesgo y el comportamiento del mercado.

Este Asesor Experto se proporciona tal cual.

El desarrollador no se hace responsable de los resultados de las operaciones individuales.

Se recomienda a los usuarios probar el EA en una cuenta demo antes de operar en vivo.



