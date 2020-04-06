Boom Rocket

Este Asesor Experto está diseñado exclusivamente para operar en el mercado Boom en el marco temporal de 1 minuto. Opera únicamente en la dirección de venta, centrándose en salidas precisas en momentos específicos en el tiempo. A diferencia de los típicos robots de señales, este EA no genera alertas de compra/venta, sino que ejecuta operaciones basándose en una estrategia bien definida para aprovechar los movimientos de los precios durante los retrocesos del mercado.

Características principales:

Funciona exclusivamente para el mercado Boom : El EA está hecho a medida para los mercados Boom y funciona sólo en el activo Boom.

: El EA está hecho a medida para los mercados Boom y funciona sólo en el activo Boom. Marco de tiempo de 1 minuto : Opera en un marco de tiempo de 1 minuto, asegurando una rápida ejecución.

: Opera en un marco de tiempo de 1 minuto, asegurando una rápida ejecución. Ejecución automática de venta : El EA sólo ejecuta órdenes de venta basadas en condiciones de mercado predefinidas, asegurando que usted captura movimientos rentables en un mercado bajista.

: El EA sólo ejecuta órdenes de venta basadas en condiciones de mercado predefinidas, asegurando que usted captura movimientos rentables en un mercado bajista. Estrategia de salida exacta : El bot está programado para salir de las operaciones en momentos precisos, evitando la sobreexposición y bloqueando los beneficios de manera eficiente.

: El bot está programado para salir de las operaciones en momentos precisos, evitando la sobreexposición y bloqueando los beneficios de manera eficiente. Sin Señales : A diferencia de otros bots, este EA no envía señales de operación; en su lugar, realiza las operaciones automáticamente basándose en las condiciones establecidas.

: A diferencia de otros bots, este EA no envía señales de operación; en su lugar, realiza las operaciones automáticamente basándose en las condiciones establecidas. Gestión del riesgo personalizable : Incluye opciones para establecer stop-loss, take-profit y tamaño de lote en función de su tolerancia al riesgo.

: Incluye opciones para establecer stop-loss, take-profit y tamaño de lote en función de su tolerancia al riesgo. Optimizado para la volatilidad del boom: Diseñado para aprovechar los movimientos de precios únicos y la volatilidad característica del mercado Boom.

Con este EA, puede asegurarse de que sus operaciones se ejecutan con precisión y en los momentos exactos en que las condiciones del mercado se alinean, sin necesidad de una supervisión constante. Céntrese en la rentabilidad mientras el bot se encarga de sus operaciones basadas en ventas.