Boom Rocket

Este Asesor Experto está diseñado exclusivamente para operar en el mercado Boom en el marco temporal de 1 minuto. Opera únicamente en la dirección de venta, centrándose en salidas precisas en momentos específicos en el tiempo. A diferencia de los típicos robots de señales, este EA no genera alertas de compra/venta, sino que ejecuta operaciones basándose en una estrategia bien definida para aprovechar los movimientos de los precios durante los retrocesos del mercado.

Características principales:

  • Funciona exclusivamente para el mercado Boom: El EA está hecho a medida para los mercados Boom y funciona sólo en el activo Boom.
  • Marco de tiempo de 1 minuto: Opera en un marco de tiempo de 1 minuto, asegurando una rápida ejecución.
  • Ejecución automática de venta: El EA sólo ejecuta órdenes de venta basadas en condiciones de mercado predefinidas, asegurando que usted captura movimientos rentables en un mercado bajista.
  • Estrategia de salida exacta: El bot está programado para salir de las operaciones en momentos precisos, evitando la sobreexposición y bloqueando los beneficios de manera eficiente.
  • Sin Señales: A diferencia de otros bots, este EA no envía señales de operación; en su lugar, realiza las operaciones automáticamente basándose en las condiciones establecidas.
  • Gestión del riesgo personalizable: Incluye opciones para establecer stop-loss, take-profit y tamaño de lote en función de su tolerancia al riesgo.
  • Optimizado para la volatilidad del boom: Diseñado para aprovechar los movimientos de precios únicos y la volatilidad característica del mercado Boom.

Con este EA, puede asegurarse de que sus operaciones se ejecutan con precisión y en los momentos exactos en que las condiciones del mercado se alinean, sin necesidad de una supervisión constante. Céntrese en la rentabilidad mientras el bot se encarga de sus operaciones basadas en ventas.

Golden Cream Scalper
Andrii Soma
Asesores Expertos
Enlace de señal:    https://www.mql5.com/en/signals/2245913 Chat para discusiones y preguntas:    https://www.mql5.com/es/messages/013c55ab4fefda01 Precio inicial: $99 Incremento de precio: El precio aumentará mensualmente en $100 en caso de buen desempeño mensual (10% o más). Funciona en una cuenta estándar (no necesita ECN). Se optimizó con una pequeña cantidad de datos (8 meses de 2024), pero el backtest muestra excelentes resultados en una ejecución de backtest prolongada utilizando ticks r
Apex Sentinel Prop Firm EA
Natoya N Barnes
Asesores Expertos
Por qué destaca el puntal Apex Sentinel EA Arquitectura Prop-Firm First Diseñado desde cero para respetar la reducción diaria, las pérdidas máximas y los límites de operaciones que suelen imponer las mejores empresas de props. Lógica de ruptura de consolidación inteligente El EA espera pacientemente a que el mercado se comprima y, a continuación, sólo entra en las rupturas direccionales confirmadas, evitando el picado, los movimientos falsos y las operaciones de venganza. Sin Martingala. Si
Candle patterns scanner with trend filter MT5
Jan Flodin
5 (5)
Indicadores
Este indicador de marco de tiempo múltiple e indicador de símbolo múltiple busca barras de alfiler, estrellas matutinas / vespertinas, envolventes, pinzas, marcas de tres líneas, barras interiores y banderines y triángulos.   El indicador también se puede utilizar en modo de gráfico único. Lea más sobre esta opción en el producto   blog .   Combinado con sus propias reglas y técnicas, este indicador le permitirá crear (o mejorar) su propio sistema poderoso. Características Puede monitorear todos
Momentum AI XAU
Ng Chu En
5 (3)
Asesores Expertos
COMPRE UNO GRATIS, póngase en contacto conmigo después de la compra para su regalo. Este EA sólo se vende en MQL5, todos los otros clones visto con precio más barato en otros sitios son falsificaciones y no puede funcionar como el original. Haga su diligencia y no creen en la ganancia inesperada. Señal en vivo: https://www.fxblue.com/users/ncemt5_ea << Desata el poder del Momentum con Momentum AI XAU Eleve su estrategia de trading a la cúspide del rendimiento con Momentum AI XAU, (también conoc
Rsea mt5
AHMED ABULFATEH
4.56 (9)
Asesores Expertos
Características principales e instrucciones de configuración 1️⃣ Integración flexible con gráficos Funciona con otros indicadores: añade cualquier herramienta técnica sin conflictos. Control de un solo gráfico: para detener el asesor experto en un gráfico, simplemente elimínalo (NO uses Ctrl+E; esto detiene todos los asesores expertos e interrumpe los trailing stops). 2️⃣ Escalabilidad multigráfico Gráficos ilimitados: ejecuta más de 100 gráficos simultáneamente (si tu PC o internet lo admite
FREE
Simple Sensitive Moving Average
Victor Panos Belmar
Asesores Expertos
La clave del éxito siempre es una buena  optimización. El sistema cuenta con una serie de variables y en este caso su simplicidad es la clave de su éxito. El sistema busca los distintos "Gaps" como fallos de entrada en el mercado y después los depura a través de una serie de medias Moviles para decidir si debe entrar o no lo hace. Es un sistema simple pero potente. Las variables son las siguientes: Lot: Define el tamaño del lote. TakeProfit: Define el take profit en Pips Stop Loss: Define el sto
FREE
Shooting Target MT5
Chui Yu Lui
Asesores Expertos
/ ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** / ¡Grandes rebajas para Semana Santa! ¡Precio reducido > 50 % ya! ¡Aprovecha la oportunidad y disfruta! / ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** / Esta es una poderosa EA que apoyan la estrategia de orden única, la estrategia de martingala, la estrategia de múltiples marcos de tiempo, etc con un montón de indicadores útiles
