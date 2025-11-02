AuriON AI System EA MT5

Importante: después de la compra, por favor envíame un mensaje privado para recibir tu paquete de instalación personalizado e instrucciones de configuración.

I. Introducción

AuriON es un sistema de trading cognitivo que integra ejecución algorítmica, aprendizaje automático e inteligencia artificial.
Está construido sobre la arquitectura Deep Neural Cognition, con un módulo integrado llamado Multilayer GPT Integration Engine, que admite los modelos GPT-4o, GPT-4.1 y GPT-5.

El sistema representa una de las primeras soluciones avanzadas de trading basadas en inteligencia artificial disponibles en el mercado, combinando un algoritmo autónomo, un asistente inteligente interactivo y un entorno analítico en una sola estructura.
AuriON funciona como una inteligencia de trading independiente, capaz de analizar, adaptarse e interpretar los datos del mercado en tiempo real.

El proyecto ha sido diseñado como una herramienta de nivel institucional que combina ejecución automatizada, control analítico y tecnología neuronal para apoyar el proceso de toma de decisiones del operador.

Instrumento de Comercio

En la etapa actual, AuriON AI System EA opera exclusivamente en XAUUSD (Oro) utilizando el marco temporal H1 (1 hora), donde demuestra un rendimiento óptimo y una estabilidad constante a largo plazo.

El sistema se encuentra en proceso de optimización activa para incluir más instrumentos de trading, como los principales pares de divisas y los CFD de índices, que se incorporarán en futuras actualizaciones.

Cada nueva configuración mantendrá los principios fundamentales de AuriON: inteligencia cognitiva, ejecución adaptativa y estabilidad a nivel institucional.

II. Operativa en Cuenta Real

Todas las operaciones se ejecutan bajo condiciones reales de mercado, sin cuentas céntimo ni entornos de simulación.
El rendimiento puede supervisarse públicamente a través de la señal oficial de MT5.

III. Nebula Assistant (Capa de Interacción con IA)

El módulo Nebula Assistant, basado en el Multilayer GPT Integration Engine, permite la interacción directa entre el operador y la inteligencia artificial dentro de MetaTrader 5.

Funciones principales:

  • Análisis contextual de las condiciones del mercado.

  • Explicación de la lógica y fundamento de las decisiones de trading.

  • Adaptación dinámica al símbolo y a la volatilidad actuales.

Nebula Assistant forma parte del núcleo cognitivo de AuriON y ofrece soporte analítico y contextual al usuario durante el proceso de decisión.

IV. Inteligencia Pre-Operativa

El módulo Trading realiza el análisis previo y los cálculos necesarios antes de ejecutar una operación:

  • Relación Riesgo/Beneficio (Risk / Reward Ratio).

  • Stop Loss / Take Profit.

  • Órdenes OCO (One Cancels Other).

  • Análisis de volatilidad basado en ADR.

El panel muestra una estimación del riesgo y beneficio potencial antes de abrir la posición, favoreciendo una gestión del riesgo disciplinada.

V. Panel de Trading Inteligente

El panel de AuriON integra herramientas de ejecución, análisis y control de riesgo:

  • Calculadora de riesgo integrada y módulo de órdenes.

  • Visualización Sparkline con marcos temporales M1–D1.

  • Funciones de cierre parcial y trailing dinámico.

Este entorno unificado elimina la necesidad de utilizar plataformas o complementos externos.

VI. Gestión de Posiciones

El módulo de gestión de posiciones incluye:

  • Close All / Profit / Loss / Pending / Symbol.

  • BE All / BE XAUUSD / Trail Now.

  • Partial Close (10 %, 25 %, 50 %).

  • Adaptive BE+ / Dynamic Trailing Logic.

Estas funciones permiten un control estructurado y una ejecución precisa en todo el proceso operativo.

VII. Visualización Sparkline

El módulo Sparkline ofrece una visualización a microescala del mercado.
Permite evaluar rápidamente tendencias y estructuras de corto plazo, desde M1 hasta D1, sin cambiar de ventana de gráficos.
Su diseño compacto proporciona información esencial sin sobrecargar la interfaz.

VIII. Shield Protocol 3.0

El Shield Protocol 3.0 introduce un enfoque sistemático para la gestión del riesgo.

Componentes principales:

  1. Política Zero-Martingale — sin grid, promedios ni multiplicadores.

  2. Dynamic Risk Limiter — ajuste del tamaño de la posición según la volatilidad.

  3. Smart Equity Lock — bloqueo automático ante anomalías de precio.

Este protocolo contribuye a la estabilidad operativa y a la consistencia del comportamiento en diferentes condiciones de mercado.

IX. Arquitectura Cognitiva

AuriON se basa en una estructura cognitiva de tres capas:

  1. Algorithmic Core — generación de señales y procesamiento de datos.

  2. Neural Cognition Layer — lógica de decisión contextual.

  3. Human Interaction Layer (Nebula) — interfaz de comunicación entre usuario e IA.

Esta arquitectura mantiene el equilibrio entre automatización y control humano.

X. Multilayer GPT Integration Engine

AuriON emplea una infraestructura neuronal multinivel capaz de adaptarse a distintos escenarios analíticos y operativos.

Modelos admitidos:

  • GPT-4o / GPT-4.1 / GPT-5 — análisis y previsión avanzada.

  • GPT-4o-mini / GPT-4.1-mini — versiones optimizadas para respuestas instantáneas.

  • GPT-5-Thinking (en desarrollo) — módulo experimental de modelado estratégico del mercado.

El sistema selecciona automáticamente el modelo más adecuado según el contexto y los requisitos computacionales.

XI. Resumen de Integración con IA

Componente Función Características
Nebula Assistant Interfaz entre el operador y la IA Análisis contextual, interpretación de decisiones
Multilayer GPT Integration Engine Gestión y orquestación de modelos GPT Selección automática según la tarea
GPT-4o / GPT-4.1 Capas cognitivas principales Análisis profundo del contexto de mercado
GPT-4o-mini / GPT-4.1-mini Modelos ligeros Respuesta rápida y baja latencia
GPT-5 Marco analítico avanzado Modelado de escenarios complejos
GPT-5-Thinking (en desarrollo) Motor estratégico Análisis conductual y estructural
Adaptive Model Switching Gestión de carga Equilibrio entre velocidad y profundidad
AI Context Layer Adaptación contextual Ajuste al símbolo y a la volatilidad en tiempo real


La arquitectura de módulos GPT establece un entorno analítico multinivel que permite pronósticos adaptativos e interpretación cognitiva del mercado.

XII. Principio Cognitivo

AuriON aplica el concepto de Cognitive Trading, que combina análisis estadístico, modelado probabilístico e interpretación contextual.
El sistema evalúa los escenarios de mercado bajo un enfoque probabilístico y proporciona soporte analítico basado en datos.

XIII. Conclusión

AuriON AI System EA es uno de los primeros sistemas cognitivos de trading con integración multinivel de GPT disponibles en el ecosistema de MetaTrader.
Integra ejecución en tiempo real, análisis inteligente e interacción con modelos neuronales dentro de un único entorno operativo.
AuriON está diseñado para una gestión de trading estructurada, disciplinada y orientada a los datos.

AuriON AI System EA — un sistema de trading basado en inteligencia, disciplina y precisión computacional.

Descargo de responsabilidad (Disclaimer)

Este documento se proporciona únicamente con fines informativos y técnicos.
AuriON AI System EA no constituye una recomendación de inversión ni garantiza ningún tipo de resultado financiero.
El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.
El usuario es plenamente responsable de sus decisiones de trading y de la gestión del riesgo al utilizar el sistema.


ankurr
19
ankurr 2025.11.21 18:02 
 

I’ve been using this EA for a while now and I’m very satisfied with the results. Only positive emotions so far. The advisor trades safely, and sometimes it closes positions at breakeven — which is absolutely normal and even a very good sign of proper risk control. I highly recommend this product and completely disagree with the negative review posted below. It honestly feels like that comment was made without real experience, or simply a biased attempt. The user didn’t suffer any losses at all, yet rated the EA poorly. From my experience, the system works exactly as intended — stable, safe and intelligent. Recommended.

Mohammad Khaled Abdallah Swedat
169
Mohammad Khaled Abdallah Swedat 2025.11.21 17:13 
 

Aung provides excellent support. I haven’t tried the EA yet, but as I always say, it’s best to give it a few months of live signals to build a solid track record before making a purchase.

Ashot_Arutyunyan1980
22
Ashot_Arutyunyan1980 2025.11.05 09:55 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Aung Kaung Htet
576
Respuesta del desarrollador Aung Kaung Htet 2025.11.05 09:58
Thank you very much for your honest and detailed feedback.
I’m truly glad that you’re enjoying the system and already seeing positive results. Yes, as mentioned in the description, early buyers can still get AuriON at a lower price, but naturally, the price will continue to rise with each new stage of updates and improvements. I appreciate your trust and support — wishing you continued success in trading!
Respuesta al comentario