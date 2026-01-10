X TrendFilter EA

🔥X_TrendFilter EA

Prop-Firm-Ready | Drawdown-Protected | Smart Risk EA

X_TrendFilter EA es un Asesor Experto de grado profesional diseñado para los traders que exigen protección de capital, consistencia y cumplimiento de prop-firm por encima de todo.

Este EA no es un robot de apuestas.
Es un sistema de validación de riesgo primero diseñado para el comercio sólo cuando las condiciones del mercado son favorables - y para sobrevivir cuando no lo son.

Construido para Prop Firms y Traders Serios

Robusto tendencia Pro Validator fue desarrollado específicamente para el modo de un prop-firm reglas , por lo que es ideal para:

  • Desafíos de estilo FTMO

  • Protección de cuentas financiadas

  • Crecimiento conservador a largo plazo

  • Oro (XAUUSD) y símbolos principales

🔒 Capa de protección completa de Prop Firm

  • Límite diario de pérdidas

  • Protección de reducción total máxima

  • Bloqueo automático de operaciones tras una pérdida diaria

  • Cierre automático de emergencia en caso de incumplimiento de las reglas

  • Protección de cierre de viernes (sin riesgo de fin de semana)

Su cuenta está siempre protegida - incluso si usted no está mirando.

🧠 Lógica inteligente de validación del mercado

Robusto tendencia Pro Validator no comercia a ciegas.

Antes de cada operación, el EA valida:

  • Dirección de la tendencia

  • Momento del mercado

  • Probabilidad de calidad del mercado

  • Filtros de spread y sesión de negociación

📊 Si la probabilidad del mercado es baja → el riesgo se reduce automáticamente
📈 Si la calidad del mercado es alta → se reanuda la ejecución normal.

Este comportamiento adaptativo es lo que separa a los sistemas profesionales de los bots minoristas.

📉 Sistema avanzado de supervivencia al Drawdown

El EA rastrea continuamente su marca de agua alta de equidad y adapta el riesgo dinámicamente:

Condición de la cuenta Comportamiento del EA
Mercado normal Riesgo estándar
≥ 6% de reducción Modo de seguridad (reducción del riesgo del 50%)
≥ 10% de reducción del riesgo Modo de supervivencia (reducción del riesgo del 90 %)

Este EA permite configurar las Condiciones de Comportamiento del EA para mantenerse vivo, operar más pequeño y esperar la recuperación - en lugar de reventar las cuentas.

💰 Sin complicaciones y amigable con el broker

✅ No requiere actualizaciones

✅ Sin dependencias externas

✅ Sin restricciones ni funciones bloqueadas

✅ Funciona sin problemas con las condiciones estándar de los brokers

⚙️ Características principales de un vistazo

✔ Modo Prop-Firm ON/OFF
✔ Protección de drawdown diario y total
✔ Filtro de mercado inteligente basado en volatilidad
✔ Programa de trading basado en tiempo
✔ Protección de spread
✔ Auto-cierre de viernes
✔ Disciplina de una operación a la vez.

🎯 Para quién es este EA

✅ Los comerciantes que valoran la supervivencia de la cuenta
✅ Prop-firm desafiantes
✅ swing conservador y comerciantes intradía
✅ Cualquier persona que quiera un crecimiento controlado

❌ No para jugadores
❌ No para scalping de alta frecuencia
❌ No para sobre-riesgos temerarios

Configuración recomendada

  • Símbolo: XAUUSD (Oro)

  • Marco de tiempo: M15 - H1

  • Riesgo: 0.05-1% (Modo Prop recomendado)

  • Broker: Spread bajo, preferible ECN

🏆 Palabras finales

X_TrendFilter EA no está diseñado para impresionar con backtests falsos -
Está diseñado para proteger el capital, respetar las reglas, y el comercio sólo cuando se validan las condiciones.

Si tu objetivo es mantenerte financiado, respetar las reglas y operar como un profesional,
este EA fue construido para ti.


