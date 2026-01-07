GapRush iFVG EA

Gap Rush iFVG EA es un Asesor Experto de trading automatizado construido alrededor de los Gaps de Valor Justo (FVGs). Escanea el gráfico en busca de gaps alcistas/bajistas válidos, los dibuja claramente como rectángulos y puede colocar operaciones cuando el precio reacciona a esos gaps, filtrados opcionalmente por sesgo de tendencia de marco temporal superior, sesiones y días de la semana. También incluye controles de riesgo integrados y gestión de operaciones (SL/TP + trailing + flat al final del día).

Principales ventajas

  • Detección automática de FVG: Identifica los gaps de valor razonable alcistas y bajistas utilizando un filtro de tamaño de gap mínimo para reducir el ruido.

  • Visualización limpia de FVG: Dibuja cada FVG como un simple rectángulo (verde para los alcistas, rojo para los bajistas) para facilitar la lectura del gráfico.

  • Entradas más inteligentes con filtro de sesgo: El filtro opcional de sesgo H1/H4 EMA ayuda a alinear las operaciones con la dirección del marco temporal superior.

  • Controles de sesión (opcionales): Opere sólo durante las horas elegidas (por ejemplo, solapamiento Londres/NY), y/o sólo opere FVGs que se formaron durante las sesiones seleccionadas.

  • Filtrado por día de la semana: Active o desactive la negociación cada día de la semana para un control más estricto.

  • Gestión de operaciones incluida: Opción SL/TP fija y lógica trailing stop para una gestión sin intervención.

  • Comprobaciones de seguridad: Incluye validación de márgenes/volumen/nivel de stop para reducir los rechazos del broker y la colocación de órdenes erróneas.

  • Opción de cierre al final del día: Puede cerrar posiciones y eliminar órdenes pendientes a una hora diaria determinada.

Entradas (parámetros)

Negociación

  • InpLots - Tamaño de lote fijo utilizado para cada operación.

Stop Loss / Take Profit

  • InpUseFixedLevels - Si es true , utiliza las distancias fijas de puntos SL/TP abajo.

  • InpSL_Pts - Distancia de Stop Loss en puntos.

  • InpTP_Pts - Distancia de Take Profit en puntos.

Tope dinámico

  • InpUseTrailing - Habilita la gestión del trailing stop.

  • InpTrailStartPts - Inicia el trailing cuando el beneficio alcanza esta cantidad(puntos).

  • InpTrailStopPts - Distancia de arrastre desde el precio actual(puntos).

Filtro de sesgo de marco de tiempo superior (EMA)

  • InpUseBiasFilter - Habilita el filtro de sesgo H1/H4.

  • InpBiasEMAPeriod - Período EMA utilizado para el cálculo del sesgo.

  • InpRequireBothTF - Si es verdadero, tanto H1 como H4 deben coincidir; si es falso, H4 lidera y H1 no debe contradecirse.

  • InpRestrictEntryTF - Si es true , sólo permite entradas cuando el marco de tiempo del gráfico es M15 o M5.

Fin de Día Plano

  • InpCloseEndOfDay - Si es true , cierra todas las operaciones del símbolo a la hora especificada.

  • InpCloseHour - Hora del servidor para cerrar las operaciones.

  • InpCloseMinute - Hora y minuto del servidor para cerrar las operaciones.

Filtrado FVG

  • InpMinPtsBoostPct - Incrementa el umbral mínimo de tamaño FVG en este porcentaje (ayuda a filtrar pequeños "micro gaps").

Filtro de Sesión (Horas de Operación)

  • InpUseSessionFilter - Si es verdadero, opera sólo dentro de la ventana de inicio/fin indicada abajo.

  • InpSessStartHour - Hora de inicio de la sesión (hora del servidor).

  • InpSessEndHour - Hora de fin de sesión (hora del servidor, fin exclusivo).

Filtro "Sesión de Formación" (Sólo negociar FVGs formados en las sesiones seleccionadas)

  • InpFilterByFVGSession - Activa el filtrado basado en la hora de creación del FVG.

  • InpTradeAsia - Permite FVGs formadas durante la ventana de Asia.

  • InpTradeLondon - Permite FVGs formados durante la ventana de Londres.

  • InpTradeNewYork - Permitir los FVGs formados durante la ventana de Nueva York.

  • InpAsiaStartHour / InpAsiaEndHour - Horas de la sesión de Asia (admite envoltura).

  • InpLondonStartHour/ InpLondonEndHour - Horas de la sesión de Londres.

  • InpNYStartHour / InpNYEndHour - Horas de la sesión de Nueva York.

Filtro de día de la semana

  • InpTradeDomingo

  • InpTradeLunes

  • InpTradeMartes

  • InpTradeMiércoles

  • InpTradeJueves

  • InpTradeViernes

  • InpTradeSábado
    Cada opción activa/desactiva la negociación para ese día.

