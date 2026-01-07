GapRush iFVG EA
- Asesores Expertos
- Stephen Muriithi Muraguri
- Versión: 3.20
- Activaciones: 10
Gap Rush iFVG EA es un Asesor Experto de trading automatizado construido alrededor de los Gaps de Valor Justo (FVGs). Escanea el gráfico en busca de gaps alcistas/bajistas válidos, los dibuja claramente como rectángulos y puede colocar operaciones cuando el precio reacciona a esos gaps, filtrados opcionalmente por sesgo de tendencia de marco temporal superior, sesiones y días de la semana. También incluye controles de riesgo integrados y gestión de operaciones (SL/TP + trailing + flat al final del día).
Principales ventajas
-
Detección automática de FVG: Identifica los gaps de valor razonable alcistas y bajistas utilizando un filtro de tamaño de gap mínimo para reducir el ruido.
-
Visualización limpia de FVG: Dibuja cada FVG como un simple rectángulo (verde para los alcistas, rojo para los bajistas) para facilitar la lectura del gráfico.
-
Entradas más inteligentes con filtro de sesgo: El filtro opcional de sesgo H1/H4 EMA ayuda a alinear las operaciones con la dirección del marco temporal superior.
-
Controles de sesión (opcionales): Opere sólo durante las horas elegidas (por ejemplo, solapamiento Londres/NY), y/o sólo opere FVGs que se formaron durante las sesiones seleccionadas.
-
Filtrado por día de la semana: Active o desactive la negociación cada día de la semana para un control más estricto.
-
Gestión de operaciones incluida: Opción SL/TP fija y lógica trailing stop para una gestión sin intervención.
-
Comprobaciones de seguridad: Incluye validación de márgenes/volumen/nivel de stop para reducir los rechazos del broker y la colocación de órdenes erróneas.
-
Opción de cierre al final del día: Puede cerrar posiciones y eliminar órdenes pendientes a una hora diaria determinada.
Entradas (parámetros)
Negociación
-
InpLots - Tamaño de lote fijo utilizado para cada operación.
Stop Loss / Take Profit
-
InpUseFixedLevels - Si es true , utiliza las distancias fijas de puntos SL/TP abajo.
-
InpSL_Pts - Distancia de Stop Loss en puntos.
-
InpTP_Pts - Distancia de Take Profit en puntos.
Tope dinámico
-
InpUseTrailing - Habilita la gestión del trailing stop.
-
InpTrailStartPts - Inicia el trailing cuando el beneficio alcanza esta cantidad(puntos).
-
InpTrailStopPts - Distancia de arrastre desde el precio actual(puntos).
Filtro de sesgo de marco de tiempo superior (EMA)
-
InpUseBiasFilter - Habilita el filtro de sesgo H1/H4.
-
InpBiasEMAPeriod - Período EMA utilizado para el cálculo del sesgo.
-
InpRequireBothTF - Si es verdadero, tanto H1 como H4 deben coincidir; si es falso, H4 lidera y H1 no debe contradecirse.
-
InpRestrictEntryTF - Si es true , sólo permite entradas cuando el marco de tiempo del gráfico es M15 o M5.
Fin de Día Plano
-
InpCloseEndOfDay - Si es true , cierra todas las operaciones del símbolo a la hora especificada.
-
InpCloseHour - Hora del servidor para cerrar las operaciones.
-
InpCloseMinute - Hora y minuto del servidor para cerrar las operaciones.
Filtrado FVG
-
InpMinPtsBoostPct - Incrementa el umbral mínimo de tamaño FVG en este porcentaje (ayuda a filtrar pequeños "micro gaps").
Filtro de Sesión (Horas de Operación)
-
InpUseSessionFilter - Si es verdadero, opera sólo dentro de la ventana de inicio/fin indicada abajo.
-
InpSessStartHour - Hora de inicio de la sesión (hora del servidor).
-
InpSessEndHour - Hora de fin de sesión (hora del servidor, fin exclusivo).
Filtro "Sesión de Formación" (Sólo negociar FVGs formados en las sesiones seleccionadas)
-
InpFilterByFVGSession - Activa el filtrado basado en la hora de creación del FVG.
-
InpTradeAsia - Permite FVGs formadas durante la ventana de Asia.
-
InpTradeLondon - Permite FVGs formados durante la ventana de Londres.
-
InpTradeNewYork - Permitir los FVGs formados durante la ventana de Nueva York.
-
InpAsiaStartHour / InpAsiaEndHour - Horas de la sesión de Asia (admite envoltura).
-
InpLondonStartHour/ InpLondonEndHour - Horas de la sesión de Londres.
-
InpNYStartHour / InpNYEndHour - Horas de la sesión de Nueva York.
Filtro de día de la semana
-
InpTradeDomingo
-
InpTradeLunes
-
InpTradeMartes
-
InpTradeMiércoles
-
InpTradeJueves
-
InpTradeViernes
-
InpTradeSábado
Cada opción activa/desactiva la negociación para ese día.