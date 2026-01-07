GapRush iFVG EA

Gap Rush iFVG EA es un Asesor Experto de trading automatizado construido alrededor de los Gaps de Valor Justo (FVGs). Escanea el gráfico en busca de gaps alcistas/bajistas válidos, los dibuja claramente como rectángulos y puede colocar operaciones cuando el precio reacciona a esos gaps, filtrados opcionalmente por sesgo de tendencia de marco temporal superior, sesiones y días de la semana. También incluye controles de riesgo integrados y gestión de operaciones (SL/TP + trailing + flat al final del día).

Detección automática de FVG: Identifica los gaps de valor razonable alcistas y bajistas utilizando un filtro de tamaño de gap mínimo para reducir el ruido.

Visualización limpia de FVG: Dibuja cada FVG como un simple rectángulo (verde para los alcistas, rojo para los bajistas) para facilitar la lectura del gráfico.

Entradas más inteligentes con filtro de sesgo: El filtro opcional de sesgo H1/H4 EMA ayuda a alinear las operaciones con la dirección del marco temporal superior.

Controles de sesión (opcionales): Opere sólo durante las horas elegidas (por ejemplo, solapamiento Londres/NY), y/o sólo opere FVGs que se formaron durante las sesiones seleccionadas.

Filtrado por día de la semana: Active o desactive la negociación cada día de la semana para un control más estricto.

Gestión de operaciones incluida: Opción SL/TP fija y lógica trailing stop para una gestión sin intervención.

Comprobaciones de seguridad: Incluye validación de márgenes/volumen/nivel de stop para reducir los rechazos del broker y la colocación de órdenes erróneas.