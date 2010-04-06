🔱 XAU Alchemist - Fortgeschrittener EA für die Erholung von XAUUSD

XAU Alchemist ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der ausschließlich für XAUUSD entwickelt wurde. Er wurde in über 2 Jahren Forschung, Tests und realer Marktnutzung entwickelt und verfeinert.

Nachdem er mehrere Jahre lang auf mehreren LIVE-Konten eingesetzt wurde, ist er nun in einer limitierten Auflage für die Öffentlichkeit freigegeben worden.

⚙️ Strategie & Handelslogik

XAU Alchemist wendet eine kontrollierte Verdopplungslogik an, die nicht als klassisches Martingal bezeichnet werden kann.

Trades werden nur eröffnet, wenn bestimmte Marktbedingungen erfüllt sind

Keine zufälligen oder kontinuierlichen Eingänge

Bidirektionale Erholungsstrategie, die sowohl bei steigenden als auch bei fallenden Marktbedingungen wirksam ist

Beispiel:

Wenn das System eine KAUFEN-Position eröffnet und der Markt sich dagegen bewegt, wartet der EA auf neue gültige Bedingungen und kann, wenn diese eintreten, eine VERKAUFEN-Position eröffnen, um den Drawdown durch Ausnutzung der entgegengesetzten Marktbewegung wieder auszugleichen.

📈 Historische Ergebnisse (informativ)

Im Laufe der Jahre hat die Strategie unter bestimmten Marktbedingungen und bei ausgewählten Konten ein erhebliches Wachstum gezeigt, wobei in einigen Fällen ein Anfangskapital von 500 in etwa 64.000 umgewandelt wurde.

⚠️ Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

⚠️ Risikoprofil

XAU Alchemist verwendet eine hochriskante Handelsstrategie.

Unter günstigen Marktbedingungen ist das System potenziell in der Lage, den Kontostand in relativ kurzer Zeit zu verdoppeln, was jedoch mit einem hohen Risiko verbunden ist.

👉 Es wird dringend empfohlen,:

das Anfangskapital abzuziehen, sobald ein erheblicher Gewinn erzielt wird

nur die Gewinne für den weiteren Handel zu verwenden

nur Kapital einzusetzen, dessen Verlust Sie sich leisten können.

🧠 Hauptmerkmale

✔ Ausschließlich für den XAUUSD optimiert

✔ Nicht-konventionelle Erholungslogik

✔ Funktioniert in Bullen- und Bärenmärkten

✔ Über 2 Jahre Entwicklung

✔ Vor der Veröffentlichung auf echten Handelskonten verwendet

🔒 Begrenzte Verfügbarkeit

🔥 Ermäßigter Preis für eine begrenzte Zeit

🔐 S ehr begrenzte Anzahl von Aktivierungen verfügbar

Dies gewährleistet Exklusivität und eine bessere Kontrolle über die Strategie.

⚙️ Einstellungen Informationen

📌 Die empfohlenen Einstellungen und Parameter finden Sie in den Produktbildern.

Bitte beachten Sie die Screenshots in der Produktgalerie für die richtige Konfiguration.

❗ Haftungsausschluss

Der Handel an den Finanzmärkten ist mit erheblichen Risiken verbunden.

Dieser Expert Advisor garantiert keine Gewinne und kann zu einem teilweisen oder vollständigen Verlust des Kapitals führen.

Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.