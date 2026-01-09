Gold Session Breakout Trading Expert
- Asesores Expertos
- Eric John Peter Meissner
- Versión: 1.2
Session Pivots EA – LITE (GRATIS)
Un Expert Advisor disciplinado y basado en reglas reales de mercado, no en backtests sobreoptimizados.
Esta versión LITE GRATUITA proviene de un framework profesional utilizado en entornos reales de trading.
Se centra en la estructura de las sesiones, rupturas de liquidez y un control de riesgo estricto, todo ello simplificado para garantizar estabilidad, claridad y robustez a largo plazo.
🔍 Cómo funciona el EA
-
Identifica los máximos y mínimos de sesión usando ICT Killzones (horario de Nueva York)
-
Espera a que la sesión termine y luego opera la ruptura
-
Lógica de ruptura invertida para mayor consistencia
-
Solo UNA posición abierta a la vez
-
Relación Riesgo/Beneficio fija 1:3
-
Validación automática de Stop Loss segura para el bróker
-
Optimizado para XAUUSD (Oro) y los principales pares Forex
🛡 Gestión de Riesgo Profesional
Este EA está diseñado para sobrevivir en condiciones reales de mercado.
-
Tamaño de lote por defecto: 0.03 (totalmente ajustable)
-
Oro (XAUUSD):
-
Stop Loss limitado automáticamente entre $5 – $15
-
-
Pares Forex:
-
Stop Loss calculado correctamente en pips
-
-
Take Profit = 3× Stop Loss (RR 1:3)
👉 Capital mínimo recomendado: 500€
Esto garantiza una ejecución estable, un uso correcto del margen y un control de riesgo realista.
❌ Lo que este EA NO utiliza
-
❌ Martingala
-
❌ Grid
-
❌ Abuso de hedging
-
❌ Trading basado en noticias
-
❌ Lógica ajustada a curvas históricas
Este no es un robot para “hacerse rico rápido”.
Es una herramienta de trading limpia, profesional y estructurada.
👤 ¿Para quién es este EA?
-
Traders que valoran la estructura y la disciplina
-
Principiantes que buscan un EA seguro y comprensible
-
Traders avanzados que quieren una base sólida y limpia
-
Usuarios cansados de bots gratuitos agresivos que queman cuentas
📌 Importante
Esta es una versión LITE GRATUITA.
Está intencionalmente simplificada para mantener transparencia, estabilidad y valor educativo.
Si entiendes por qué este EA entra en una operación,
ya entiendes dónde está su ventaja.
✅ Descárgalo
✅ Prúebalo correctamente
✅ Júzgalo por su lógica, no por el hype
Desarrollado por un trader financiado y programador de EAs en MQL5.
Creado para mercados reales, no para capturas de marketing.