Nova DNA Trader

Nova DNA Trader es una automatización disciplinada que combina los indicadores Donchian Channel y Alligator, combinando la detección de tendencias con niveles dinámicos de soporte/resistencia para entradas comerciales estructuradas. Este EA identifica configuraciones claras de ruptura y continuación siguiendo el precio relativo al Canal de Donchian mientras confirma la dirección de la tendencia utilizando las mandíbulas, los dientes y los labios del Alligator.

En lugar de reaccionar a cada movimiento del precio, Nova DNA Trader espera alineaciones confirmadas: las operaciones se toman sólo cuando el precio rompe el canal en la dirección sugerida por el Alligator, filtrando el ruido y las señales débiles.

Es un enfoque claro, basado en reglas: operar con estructura, disciplina y sincronización.

Por qué los operadores eligen Nova DNA Trader

  • Canal de Donchian + Alligator, totalmente automatizado:
    Combina la detección de rupturas y la confirmación de tendencias con reglas precisas de entrada y salida.

  • Confirmación de Tendencia y Canal:
    Opera sólo cuando el precio rompe el Canal de Donchian con alineación Alligator.

  • Gestión del riesgo integrada:
    Cada posición incluye un stop loss fijo y un sistema de arrastre opcional. Sin martingala ni rejilla.

  • Flexibilidad entre mercados:
    Eficaz en divisas, metales, índices y criptomonedas, desde gráficos H1 hasta diarios.

  • Simple, Eficiente, Transparente:
    Lógica clara, ejecución rápida y sin complejidades innecesarias.

Una demo gratuita está disponible en el Probador de Estrategias.
Ningún EA garantiza resultados - pero Nova DNA Trader proporciona un enfoque estructurado, de doble indicador para la tendencia disciplinada y el comercio de ruptura.

Pruebe la demo hoy mismo y asegúrese su licencia antes de que suba de precio.


