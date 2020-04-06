Nova DNA Trader
- Asesores Expertos
- Anita Monus
- Versión: 2.0
- Actualizado: 24 diciembre 2025
- Activaciones: 10
Nova DNA Trader es una automatización disciplinada que combina los indicadores Donchian Channel y Alligator, combinando la detección de tendencias con niveles dinámicos de soporte/resistencia para entradas comerciales estructuradas. Este EA identifica configuraciones claras de ruptura y continuación siguiendo el precio relativo al Canal de Donchian mientras confirma la dirección de la tendencia utilizando las mandíbulas, los dientes y los labios del Alligator.
En lugar de reaccionar a cada movimiento del precio, Nova DNA Trader espera alineaciones confirmadas: las operaciones se toman sólo cuando el precio rompe el canal en la dirección sugerida por el Alligator, filtrando el ruido y las señales débiles.
Es un enfoque claro, basado en reglas: operar con estructura, disciplina y sincronización.
Por qué los operadores eligen Nova DNA Trader
-
Canal de Donchian + Alligator, totalmente automatizado:
Combina la detección de rupturas y la confirmación de tendencias con reglas precisas de entrada y salida.
-
Confirmación de Tendencia y Canal:
Opera sólo cuando el precio rompe el Canal de Donchian con alineación Alligator.
-
Gestión del riesgo integrada:
Cada posición incluye un stop loss fijo y un sistema de arrastre opcional. Sin martingala ni rejilla.
-
Flexibilidad entre mercados:
Eficaz en divisas, metales, índices y criptomonedas, desde gráficos H1 hasta diarios.
-
Simple, Eficiente, Transparente:
Lógica clara, ejecución rápida y sin complejidades innecesarias.
Una demo gratuita está disponible en el Probador de Estrategias.
Ningún EA garantiza resultados - pero Nova DNA Trader proporciona un enfoque estructurado, de doble indicador para la tendencia disciplinada y el comercio de ruptura.
Pruebe la demo hoy mismo y asegúrese su licencia antes de que suba de precio.