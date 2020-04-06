Rebatron


Rebatron – Asesor Experto de Cobertura Triangular para Estrategia Multipar de Baja Flotación
Rebatron es un Asesor Experto totalmente automatizado que utiliza un método de cobertura triangular en tres pares de divisas principales (ejemplo):

EURUSD – GBPUSD – EURGBP

Al abrir posiciones sincronizadas en estos pares, Rebatron forma un triángulo autoequilibrado, lo que reduce la exposición general y minimiza la caída de la flotación.

Resumen de la Estrategia:
Rebatron no se basa en la dirección del mercado.
En cambio, utiliza la correlación entre los tres pares para mantener el equilibrio: cuando un par se mueve, los demás equilibran el efecto.

Esto crea un sistema de exposición neutral ideal para:

Operadores de bajo riesgo

Implementación a largo plazo

Volumen de trading constante

Características clave:
Motor de cobertura triangular

Diseño de baja fluctuación

Promedio y recuperación dinámicos

Lógica de ajuste automático basada en la desviación del par

Ejecución no direccional: funciona en todas las condiciones del mercado

Configuración recomendada:
Pares: EURUSD, GBPUSD, EURGBP

Tipo de cuenta: ECN o spread bajo

Depósito mínimo: 100 $ o más

VPS: Recomendado (24/5)

Notas:
Rebatron no es un scalper ni sigue las tendencias del mercado

Ideal para usuarios que buscan una actividad de trading constante con baja fluctuación y una curva de capital fluida

Rebatron ofrece un enfoque estructurado y estable para el trading automatizado mediante la sincronización inteligente de múltiples pares.
