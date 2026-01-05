Gold Liquidity Sweep EA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

XAUUSD M3 Liquidity Sweep EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para operar conOro (XAUUSD) en elmarco temporal M3 utilizando un enfoque de barrido de liquidez basado en la sesión.

El EA supervisa los máximos y mínimos recientes (niveles de pivote) y busca los barridos de liquidez que se producen durante las sesiones de negociación de alta actividad (Asia, Londres y Nueva York). Cuando el precio se mueve más allá de un pivote reciente durante estas sesiones, el AE abre una operación en la dirección de inversión prevista.

La gestión del riesgo se realiza mediante unStop Loss basado en ATR combinado conmúltiples niveles de Take Profit, lo que permite salidas parciales de la posición. Se incluye una función de trailing stop para ayudar a proteger los beneficios cuando el precio se mueve favorablemente.

El EA está diseñado para operaruna posición por símbolo para limitar la sobreexposición y mantener un comportamiento de riesgo controlado.

⚙️ CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Diseñado para XAUUSD (Oro)

Optimizado para el marco temporal M3

Negociación basada en sesiones (Asia, Londres, Nueva York)

Detección de barridos de liquidez mediante pivotes de máximos y mínimos

Stop Loss basado en ATR

Tres niveles de Take Profit (salidas parciales)

Gestión de Trailing Stop

Una operación activa por símbolo

Sin martingala

Sin rejilla

Sin cobertura

Sin DLL ni dependencias externas

⏱ CONFIGURACIÓN RECOMENDADA

Símbolo: XAUUSD

Marco temporal: M3

Tipo de cuenta: Estándar o Cent

Broker: Se recomienda un broker Gold de bajo spread

Tamaño de lote: Ajustable mediante parámetros de entrada

Hora del servidor: Las sesiones de negociación se basan en la hora del servidor del broker

⚠️ INFORMACIÓN IMPORTANTE

Las sesiones de negociación (Killzones) se calculan utilizando la hora del servidor del broker .

El rendimiento puede variar dependiendo de las condiciones del broker, spreads, velocidad de ejecución y volatilidad del mercado.

Se recomienda encarecidamente a los usuarios que prueben el EA en una cuenta demo antes de utilizarlo en una cuenta real.

Se recomienda una configuración de riesgo conservadora.

📈 PRUEBAS DE ESTRATEGIA

Para obtener los mejores resultados, el backtesting debe realizarse utilizando el modelado Every Tick.

Los usuarios pueden optimizar los parámetros de entrada de acuerdo con su broker y preferencias de trading.

🛑 DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Este Asesor Expertono garantiza beneficios.

Operar en los mercados financieros implica riesgo, y el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

El usuario asume toda la responsabilidad por cualquier decisión de trading tomada utilizando este producto.