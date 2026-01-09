Xag Session Scalper Pro Killzone MultiTp

Asesor Experto profesional para Silver (XAGUSD)

Diseñado para trading de sesiones de alto rendimiento en M3

📈 Descripción general

XAG Session Scalper PRO es un Asesor Experto de nivel profesional desarrollado específicamente para Silver (XAGUSD) y optimizado para trading por sesiones en el timeframe M3.

La estrategia se basa en comportamiento institucional del mercado, combinando horarios de sesión precisos, apertura simultánea de múltiples posiciones (scaling) y un sistema de múltiples Take Profit, con el objetivo de obtener beneficios intradía consistentes manteniendo el riesgo bajo control.

No es un sistema sobrecargado, sino una lógica clara, estructurada y sostenible.

🧠 Lógica principal de la estrategia

Opera exclusivamente durante sesiones de alta liquidez (Asia, Londres, Nueva York)

Abre múltiples posiciones al mismo tiempo , no solo una

Estructura de Stop Loss fija y lógica

Tres objetivos de Take Profit independientes (TP1 / TP2 / TP3)

Break-Even automático después de asegurar beneficios parciales

Sin martingala

Sin grid

Sin promediar posiciones de forma peligrosa

El resultado es una estrategia robusta, transparente y pensada para el largo plazo.

⚙️ Características principales

✅ Entrada multiposición

El EA abre 3 o más posiciones simultáneamente, en lugar de una sola operación.

✅ Sistema Multi-Take-Profit

TP1: Asegura beneficios rápidamente

TP2: Asegura beneficios + Break-Even automático

TP3: Deja correr las operaciones ganadoras

✅ Trading basado en sesiones

Opera únicamente cuando existe volumen y volatilidad reales.

✅ Gestión de riesgo estricta

Stop Loss fijo

Drawdown controlado

Sin sobreexposición

✅ Totalmente automatizado

No requiere intervención manual

Optimizado para Strategy Tester y trading en vivo

📊 Resultados de Backtest (Strategy Tester)

Basado en los backtests proporcionados (ver capturas de pantalla):

Profit Factor: aproximadamente 3.0 hasta más de 22.0 (según el período)

Porcentaje de aciertos: aproximadamente 57 % – 88 %

Drawdown controlado: aproximadamente 28 % – 44 %

Ratio Sharpe: superior a 1.0

Crecimiento constante del equity

Rendimiento claramente por encima del promedio del mercado

Estos resultados sitúan al EA muy por encima de la media, especialmente en scalping por sesiones en Silver (XAGUSD).

🥈 Instrumento y Timeframe

Instrumento: XAGUSD (Silver)

Timeframe recomendado: M3

Mercado: Forex / Metales

👤 ¿Para quién es este EA?

✔ Traders enfocados en scalping profesional por sesiones

✔ Usuarios que prefieren múltiples posiciones simultáneas

✔ Traders que buscan gestión de riesgo real, no apuestas

✔ Cualquiera que quiera operar Silver (XAGUSD) de forma estructurada

⚠️ Avisos importantes

Los resultados dependen de las condiciones del broker (spread, ejecución)

Se recomienda encarecidamente un broker con bajo spread para XAGUSD

Probar siempre primero en cuenta demo antes de operar en real

⭐ Conclusión

XAG Session Scalper PRO no es un EA cualquiera.

Es un sistema profesional de trading para Silver, diseñado para traders que entienden las sesiones, la liquidez y el control del riesgo.

Si estás buscando un Expert Advisor potente, estable y claramente por encima del promedio para XAGUSD, este EA cumple con creces.