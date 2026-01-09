Xag Session Scalper Pro Killzone MultiTp
- Asesores Expertos
- Eric John Peter Meissner
- Versión: 14.0
- Activaciones: 5
Asesor Experto profesional para Silver (XAGUSD)
Diseñado para trading de sesiones de alto rendimiento en M3
📈 Descripción general
XAG Session Scalper PRO es un Asesor Experto de nivel profesional desarrollado específicamente para Silver (XAGUSD) y optimizado para trading por sesiones en el timeframe M3.
La estrategia se basa en comportamiento institucional del mercado, combinando horarios de sesión precisos, apertura simultánea de múltiples posiciones (scaling) y un sistema de múltiples Take Profit, con el objetivo de obtener beneficios intradía consistentes manteniendo el riesgo bajo control.
No es un sistema sobrecargado, sino una lógica clara, estructurada y sostenible.
🧠 Lógica principal de la estrategia
-
Opera exclusivamente durante sesiones de alta liquidez (Asia, Londres, Nueva York)
-
Abre múltiples posiciones al mismo tiempo, no solo una
-
Estructura de Stop Loss fija y lógica
-
Tres objetivos de Take Profit independientes (TP1 / TP2 / TP3)
-
Break-Even automático después de asegurar beneficios parciales
-
Sin martingala
-
Sin grid
-
Sin promediar posiciones de forma peligrosa
El resultado es una estrategia robusta, transparente y pensada para el largo plazo.
⚙️ Características principales
✅ Entrada multiposición
El EA abre 3 o más posiciones simultáneamente, en lugar de una sola operación.
✅ Sistema Multi-Take-Profit
-
TP1: Asegura beneficios rápidamente
-
TP2: Asegura beneficios + Break-Even automático
-
TP3: Deja correr las operaciones ganadoras
✅ Trading basado en sesiones
Opera únicamente cuando existe volumen y volatilidad reales.
✅ Gestión de riesgo estricta
-
Stop Loss fijo
-
Drawdown controlado
-
Sin sobreexposición
✅ Totalmente automatizado
-
No requiere intervención manual
-
Optimizado para Strategy Tester y trading en vivo
📊 Resultados de Backtest (Strategy Tester)
Basado en los backtests proporcionados (ver capturas de pantalla):
-
Profit Factor: aproximadamente 3.0 hasta más de 22.0 (según el período)
-
Porcentaje de aciertos: aproximadamente 57 % – 88 %
-
Drawdown controlado: aproximadamente 28 % – 44 %
-
Ratio Sharpe: superior a 1.0
-
Crecimiento constante del equity
-
Rendimiento claramente por encima del promedio del mercado
Estos resultados sitúan al EA muy por encima de la media, especialmente en scalping por sesiones en Silver (XAGUSD).
🥈 Instrumento y Timeframe
-
Instrumento: XAGUSD (Silver)
-
Timeframe recomendado: M3
-
Mercado: Forex / Metales
👤 ¿Para quién es este EA?
✔ Traders enfocados en scalping profesional por sesiones
✔ Usuarios que prefieren múltiples posiciones simultáneas
✔ Traders que buscan gestión de riesgo real, no apuestas
✔ Cualquiera que quiera operar Silver (XAGUSD) de forma estructurada
⚠️ Avisos importantes
-
Los resultados dependen de las condiciones del broker (spread, ejecución)
-
Se recomienda encarecidamente un broker con bajo spread para XAGUSD
-
Probar siempre primero en cuenta demo antes de operar en real
⭐ Conclusión
XAG Session Scalper PRO no es un EA cualquiera.
Es un sistema profesional de trading para Silver, diseñado para traders que entienden las sesiones, la liquidez y el control del riesgo.
Si estás buscando un Expert Advisor potente, estable y claramente por encima del promedio para XAGUSD, este EA cumple con creces.