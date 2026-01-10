Silver Session Pivot EA – LITE (XAGUSD)

Silver Session Pivot EA es un algoritmo de trading de alta precisión desarrollado exclusivamente para la plata (XAGUSD).

Sin multimoneda. Sin lógica genérica. Sin entradas aleatorias.

Solo estructura de sesiones, niveles clave y ejecución disciplinada.

El EA identifica automáticamente los máximos y mínimos de las sesiones de trading, los guarda como niveles Session Pivot y ejecuta operaciones cuando el precio reacciona en esos niveles, utilizando un ratio fijo de riesgo–beneficio 1:3.

Cada operación se basa en estructura de mercado real, no en una acumulación de indicadores.

🔥 ¿Por qué solo Plata (XAGUSD)?

La plata es un activo volátil, técnico y altamente dependiente de las sesiones.

Este EA está optimizado para:

Movimientos fuertes después del cierre de sesiones

Barridos de liquidez en máximos y mínimos

Impulsos limpios tras fases de consolidación

No es un EA “para todo”.

Está diseñado específicamente para XAGUSD, y esa especialización es su ventaja.

⚙️ Características principales

✔️ Detección automática de máximos y mínimos de sesión

✔️ Creación de niveles Pivot tras el cierre de la sesión

✔️ Lógica de entrada inversa (contra errores comunes del trader minorista)

✔️ Ratio fijo de riesgo–beneficio 1:3

✔️ Gestión de stop-loss optimizada para metales

✔️ Sin Martingala

✔️ Sin Grid

✔️ Sin sobreoperar

👉 Cada trade es una decisión estructurada, no una apuesta.

💰 Requisito de capital (IMPORTANTE)

Este EA no está diseñado para cuentas con poco capital.

👉 Capital mínimo recomendado: 1.500 €

Esto garantiza:

Tamaños de lote adecuados

Uso estable del margen

Drawdowns realistas

Ejecución correcta del riesgo

Usar menos capital limita la estrategia y distorsiona los resultados.

🎯 ¿Por qué este EA es GRATUITO?

Muy simple.

Esta es la versión LITE.

Está pensada para:

Mostrar cómo funciona la lógica profesional basada en sesiones

Permitir al usuario evaluar la estabilidad del algoritmo

Dejar clara la diferencia entre trading estructurado y trading aleatorio

👉 Quien entiende este EA, entiende inmediatamente por qué los EAs profesionales tienen un precio.

Las versiones premium se construyen sobre esta misma base, añadiendo más filtros, lógica avanzada y mayor precisión.

🚀 ¿Para quién es este EA?

✔️ Traders enfocados en plata (XAGUSD)

✔️ Usuarios que priorizan estructura sobre indicadores

✔️ Personas que quieren comparar soluciones gratuitas vs premium

✔️ Traders que desean entender el valor real de un sistema profesional

❗ Aviso de riesgo

Este EA no garantiza beneficios.

Es una herramienta, y su valor se demuestra con uso responsable y pruebas adecuadas.