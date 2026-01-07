Phoenix Auto Fibonacci Monitor

フェニックス・オート・フィボナッチ・モニター (MT5)


MetaTrader 5向けプロフェッショナルなフィボナッチ分析ツール。主要な市場変動を自動検知し、リアルタイムの視覚的ダッシュボードを通じて高度なフィボナッチ・リトレースメント分析を提供します。


概要


フェニックス・オート・フィボナッチ・モニターは、高時間足ピボットとATR検証を用いて主要な市場スイングを自動識別し、インテリジェントなフィボナッチ・リトレースメントレベルをチャート上に直接プロットします。システムは0.0%、23.6%、38.2%、50.0%、61.8%、100.0%の各レベルを継続的に追跡し、新たなスイング形成時に動的に適応します。


各フィボナッチレベルは5つの主要次元で分析されます：正確な価格、強度分類（検証済みタッチ数に基づく「強い/中程度/弱い」）、距離分類（現在の価格に対する「近い/中程度/遠い」）、前回接触からのバー数、役割ステータス（アクティブ、破られた、未テスト）。役割ロジックは価格構造の進化に伴い、レベルが尊重されたか、破られたか、再奪還されたかを自動検知します。


本指標は、全フィボナッチ情報を一目で把握できる洗練された6列ダッシュボードと、明確な上昇/下降トレンド状態インジケーターを備えています。フィボナッチラインはチャート上に直接描画され、自動パーセンテージラベル、オプションのスイング構造ライン、迅速な意思決定のための強調表示されたゴールデンポケットが付与されます。ラインはユーザー設定に基づき、前方のみまたはチャート全体に延長可能です。


ゾーン幅は適応型市場感応度のためATRを用いて自動計算されるか、ピップ単位で手動定義可能です。全ての計算は銘柄認識機能を備え、外国為替、指数、商品、暗号資産商品と完全互換です。


アラート機能には、価格が主要フィボナッチレベルに接近した際の近接アラート、レベルが有効状態と破られた状態の間で切り替わった際の役割変更アラート、ポップアップ、サウンド、モバイルプッシュ通知による設定可能な通知が含まれます。カスタマイズ可能なホットキーにより、ダッシュボード、チャートライン、または両方の即時切り替えが可能です。


インストール


MQL5マーケットからダウンロードし、任意のチャートにアタッチしてください。有効なスイングが検出されると、ダッシュボードとフィボナッチレベルが自動的に初期化されます。


動作環境


MetaTrader 5 ビルド3280以降。カスタムインジケーターです。全てのブローカーおよび銘柄タイプに対応。最適なパフォーマンスを得るには、低い時間足で実行し、高い時間足または現在の時間足からのスイング検出をインジケーターに許可することを検討してください。


フィードバックとレビュー


本ツールが有用とお感じになりましたら、MQL5でのレビュー投稿をご検討ください。皆様のフィードバックは、フェニックスの今後のアップデート、改良、高度な取引ツールの開発に直接反映されます。トレーダーが実際に使用するシステムを構築しています。


サポート


MQL5プライベートメッセージによる生涯サポート。通常24時間以内に対応いたします。


開発元：Phoenix Global Investments Ltd

© 2025 Phoenix Global Investments Ltd. All rights reserved.


