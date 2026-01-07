Phoenix Auto Fibonacci Monitor

Phoenix Auto Fibonacci Monitor (MT5)


Strumento professionale di analisi swing e Fibonacci per MetaTrader 5. Rileva automaticamente le oscillazioni dominanti del mercato e fornisce informazioni avanzate sul ritracciamento di Fibonacci attraverso un dashboard visivo in tempo reale.


Panoramica


Phoenix Auto Fibonacci Monitor identifica automaticamente le principali oscillazioni di mercato utilizzando il pivot a intervalli di tempo più elevati e la convalida ATR, quindi traccia livelli di ritracciamento di Fibonacci intelligenti direttamente sul grafico. Il sistema monitora continuamente i livelli 0,0%, 23,6%, 38,2%, 50,0%, 61,8% e 100,0%, adattandosi dinamicamente man mano che si formano nuove oscillazioni.


Ogni livello di Fibonacci viene analizzato in cinque dimensioni chiave: prezzo esatto, classificazione di forza (forte/media/debole in base al conteggio dei tocchi convalidati), classificazione di distanza (vicina/moderata/lontana rispetto al prezzo corrente), barre dall'ultima interazione e stato del ruolo (attivo, interrotto o non testato). La logica del ruolo rileva automaticamente quando i livelli vengono rispettati, interrotti o recuperati man mano che la struttura dei prezzi evolve.


L'indicatore include un dashboard pulito e professionale a 6 colonne che mostra tutte le informazioni Fibonacci a colpo d'occhio, insieme a un chiaro indicatore dello stato di rialzo/ribasso. Le linee di Fibonacci sono tracciate direttamente sul grafico con etichette percentuali automatiche, linee opzionali della struttura dell'oscillazione e un Golden Pocket evidenziato per un rapido processo decisionale. Le linee possono estendersi solo in avanti o su tutto il grafico in base alle preferenze dell'utente.


La larghezza della zona viene calcolata automaticamente utilizzando l'ATR per la sensibilità adattiva del mercato o può essere definita manualmente in pip. Tutti i calcoli sono sensibili ai simboli e completamente compatibili con strumenti forex, indici, materie prime e criptovalute.


Le funzioni di avviso includono avvisi di prossimità quando il prezzo si avvicina ai livelli chiave di Fibonacci, avvisi di cambio di ruolo quando i livelli passano dallo stato attivo a quello interrotto e notifiche configurabili tramite popup, suoni o avvisi push mobili. Un tasto di scelta rapida personalizzabile consente di attivare/disattivare istantaneamente il dashboard, le linee del grafico o entrambi.


Installazione


Scaricare dal Market MQL5 e allegare a qualsiasi grafico. Il dashboard e i livelli di Fibonacci si inizializzeranno automaticamente una volta rilevato uno swing valido.


Requisiti


MetaTrader 5 build 3280 o superiore. Si tratta di un indicatore personalizzato. Compatibile con tutti i broker e i tipi di simboli. Per ottenere prestazioni ottimali, si consiglia di utilizzare un intervallo di tempo di esecuzione inferiore, consentendo all'indicatore di rilevare gli swing da un intervallo di tempo superiore o attuale.


Feedback e recensioni


Se ritieni utile questo strumento, ti invitiamo a lasciare una recensione su MQL5. Il tuo feedback contribuisce direttamente agli aggiornamenti futuri di Phoenix, alle migliorie e agli strumenti di trading avanzati: creiamo sistemi che i trader utilizzano realmente.


Assistenza


Assistenza a vita tramite messaggi privati MQL5. Risposta tipica entro 24 ore.


Sviluppato da Phoenix Global Investments Ltd.

© 2025 Phoenix Global Investments Ltd. Tutti i diritti riservati.


Prodotti consigliati
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indicatori
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
ZigZag WaveSize
Ivan Butko
Indicatori
Sviluppo della versione precedente dell'indicatore ZigZag WaveSize MT4 ZigZag WaveSize - indicatore ZigZag standard modificato con l'aggiunta di informazioni sulla lunghezza d'onda in punti, livelli e diverse logiche di allarme Miglioramenti generali: Adattamento del codice per MetaTrader 5 Lavoro ottimizzato con gli oggetti grafici Novità: Livelli orizzontali agli estremi Scelta del tipo di livelli: orizzontale/raggi/segmenti Filtro per livelli liquidi (non penetrati dal prezzo) Buffer per le
FREE
Zigzag Price Arrows
Aiman Saeed Salem Dahbag
Indicatori
The Zigzag Price Arrow indicator is an enhanced version of the classic Zigzag indicator, combining the traditional zigzag pattern with advanced visual features. It not only identifies major market turning points but also provides clear trading signals through: • Directional arrows: Displays colored arrows (green for buy, magenta for sell) indicating potential trend directions. • Price labels: Shows the exact price values at each pivot point directly on the chart. • Improved visual clarity: Make
FREE
Auto Fib Retracements
Ross Adam Langlands Nelson
4.2 (5)
Indicatori
Automatic Fibonacci Retracement Line Indicator. This indicator takes the current trend and if possible draws Fibonacci retracement lines from the swing until the current price. The Fibonacci levels used are: 0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 76.4%, 100%. This indicator works for all charts over all timeframes. The Fibonacci levels are also recorded in buffers for use by other trading bots. Any comments, concerns or additional feature requirements are welcome and will be addressed promptly. 
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indicatori
Descrizione generale Questo indicatore è una versione avanzata del classico Donchian Channel , arricchita con funzioni operative per il trading reale. Oltre alle tre linee tipiche (massimo, minimo e linea centrale), il sistema rileva i breakout e li segnala graficamente con frecce sul grafico, mostrando solo la linea opposta alla direzione del trend per semplificare la lettura. L’indicatore include: Segnali visivi : frecce colorate al breakout Notifiche automatiche : popup, push e email Filtro R
FREE
Fibonacci Moving Averages
Brendan Jonathan Stoyanowski-campbell
2 (1)
Indicatori
OVERVIEW The Fibonacci Moving Averages are a toolkit which allows the user to configure different types of Moving Averages based on key Fibonacci numbers. Moving Averages are used to visualise short-term and long-term support and resistance which can be used as a signal where price might continue or retrace. Moving Averages serve as a simple yet powerful tool that can help traders in their decision-making and help foster a sense of where the price might be moving next. The aim of this scrip
FREE
PZ Penta O MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
Indicatori
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
AP Fibonacci Retracement PRO MT5
Allan Graham Pike
Experts
AP Fibonacci Retracement PRO (MT5) Overview AP Fibonacci Retracement PRO is a trend-continuation pullback EA. It waits for a confirmed swing, calculates the Fibonacci retracement zone, and looks for entries in the direction of the original move. No grid, no martingale. Strategy logic Detects the last valid swing high/low using Fractals on the selected signal timeframe. Calculates the retracement zone between 38.2% and 61.8% (configurable). On a closed bar, if price is inside the zone (with opti
FREE
Fibonacci Trend Indicator
Vinoth Durairaj Durairaj
Indicatori
Fibonacci Trend Indicator for MT5 Unlock the power of Fibonacci analysis on your MetaTrader 5 charts! Our   Fibonacci Trend Indicator   automatically plots dynamic support and resistance levels so you can spot trends, reversals, and breakout opportunities at a glance. Features & Advantages Automatic Fibonacci Levels Instantly displays seven key Fibonacci retracement levels based on the highest and lowest prices from your chosen lookback period — no manual work required. Dynamic Trend Adaptatio
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Indicatori
FlatBreakout MT5 (Free Version) Flat Range Detector and Breakout Panel for MT5 — GBPUSD Only FlatBreakout MT5   is the free version of the professional FlatBreakoutPro MT5 indicator, specially designed for flat (range) detection and breakout signals on the   GBPUSD   pair only. Perfect for traders who want to experience the unique fractal logic of FlatBreakout MT5 and test breakout signals on a live market without limitations. Who Is This Product For? For traders who prefer to trade breakout of
FREE
GEN FXTrendZones
Gede Egi Narditya
Indicatori
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller GEN FXTrendZones GEN FXTrendZones is a technical analysis indicator designed to identify key price zones using Fibonacci retracement and extension levels, while also detecting market structure changes such as Break of Structure (BoS) and Change of Character (CHoCH). The indicator helps traders visualize critical swing areas and potential trend continuation or reversal zones. It includes a visual info panel and optional price alert system.
FREE
Raymond Cloudy Day
The Hung Ngo
5 (3)
Indicatori
Raymond Cloudy Day Indicator for MT5 – Pivot-Based Reversal and Trend Levels Raymond Cloudy Day Indicator is a pivot-based level indicator for MetaTrader 5 (MT5). It was developed by Ngo The Hung based on Raymond’s original idea and is designed to give a structured view of potential reversal zones, trend extensions and support/resistance levels directly on the chart. The default settings are optimised for XAUUSD on the H1 timeframe, but the indicator can be tested and adjusted for other symbols
FREE
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Indicatori
Statistical Arbitrage Spread Generator for Cointegration [MT5] What is Pair Trading? Pair trading is a market-neutral strategy that looks to exploit the relative price movement between two correlated assets — instead of betting on the direction of the market. The idea? When two assets that usually move together diverge beyond a statistically significant threshold, one is likely mispriced. You sell the expensive one, buy the cheap one , and profit when they converge again. It’s a statistica
FREE
Pivot Point MT5 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
4.09 (11)
Indicatori
The   Pivot Point indicator   automatically calculates and displays the pivot point line and support and resistance levels. Pivot can be calculated according to the Classic, Floor, Fibonacci, Woodie, Camarilla or DeMark formula. It is also possible to select the period for calculating the indicator. A trader can choose from daily, weekly, monthly, or user-defined periods. Types of pivots Classic Floor Fibonacci Woodie Camarilla DeMark Main features The indicator shows the current and historic
FREE
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (42)
Indicatori
Se ti piace questo progetto, lascia una recensione a 5 stelle. Questo indicatore disegna i prezzi aperti, alti, bassi e di chiusura per i specificati periodo e può essere regolato per un determinato fuso orario. Questi sono livelli importanti guardati da molti istituzionali e professionali commercianti e può essere utile per voi per conoscere i luoghi dove potrebbero essere più attivo. I periodi disponibili sono: Giorno precedente. Settimana precedente. Mese precedente. Precedente trimestre. A
FREE
LT Donchian Channel
Thiago Duarte
4.83 (6)
Indicatori
Donchian Channel is an indicator created by Richard Donchian. It is formed by taking the highest high and the lowest low of the last specified period in candles. The area between high and low is the channel for the chosen period. Its configuration is simple. It is possible to have the average between the upper and lower lines, plus you have alerts when price hits one side. If you have any questions or find any bugs, please contact me. Enjoy!
FREE
Trendline mt5 indicator
David Muriithi
3 (1)
Indicatori
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
Indicatori
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Indicatori
The idea of a Value Chart indicator was presented in the very good book I read back in 2020 , " Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", from the authors Mark Helweg and David Stendahl. The idea is simple and the result is pure genius: Present candlestick Price analysis in a detrended way! HOW TO READ THIS INDICATOR Look for Overbought and Oversold levels. Of course, you will need to test the settings a lot to find the "correct" one for your approach. It
FREE
Haven Key Levels PDH PDL
Maksim Tarutin
5 (7)
Indicatori
L'indicatore   "Haven Key Levels PDH PDL"   aiuta i trader a visualizzare i livelli chiave sul grafico. Marca automaticamente i seguenti livelli: DO (Daily Open)   — Livello di apertura giornaliera. NYM (New York Midnight)   — Livello di mezzanotte di New York. PDH (Previous Day High)   — Massimo del giorno precedente. PDL (Previous Day Low)   — Minimo del giorno precedente. WO (Weekly Open)   — Livello di apertura settimanale. MO (Monthly Open)   — Livello di apertura mensile. PWH (Previous We
FREE
Bollinger Bands Advanced Edition For 5
Kaijun Wang
4.4 (5)
Indicatori
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO Advanced Bollinger Bands: 1. The Bollinger rail will change color with the direction" 2. The
FREE
ATR Plus
Ivan Pochta
Indicatori
ATR Plus is an enhanced version of the classic ATR that shows not just volatility itself, but the directional energy of the market . The indicator converts ATR into a normalized oscillator (0–100), allowing you to clearly see: who dominates the market — buyers or sellers when a trend begins when a trend loses strength when the market shifts into a range where volatility reaches exhaustion zones ATR Plus is perfect for momentum, trend-following, breakout and volatility-based systems. How ATR Plus
FREE
Easy GOLD MT5
Franck Martin
4.03 (40)
Experts
Easy Gold is the latest addition to the BotGPT family. It is surprising and very powerful. It is ideal for beginners due to its simplicity.  There is absolutely nothing to do, it's 100% automated, simply indicate the percentage of risk you want to take per trade and the EA is ready. Whatever your capital, the EA takes care of everything. Optimized on (XAUUSD).  Unleash all the power with the professional version (AGI Gold) and its connection to the neural network, available in my store. My othe
FREE
Swing Point BoS CHoCH Con Exp Alerts
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
Indicatori
NOTE: Turn Pattern Scan ON This indicator identifies Swing Points, Break of Structure (BoS), Change of Character (CHoCH), Contraction and Expansion patterns which are plotted on the charts It also comes with Alerts & Mobile notifications so that you do not miss any trades. It can be used on all trading instruments and on all timeframes. The non-repaint feature makes it particularly useful in backtesting and developing profitable trading models. The depth can be adjusted to filter swing points.
FREE
The magiciann
Abdelhak Benazizi
5 (2)
Indicatori
THE MAGICIAN - Indicatore Professionale di Zone di Domanda e Offerta Trasforma il Caos del Mercato in Opportunità di Trading Cristalline sui Grafici Oro a 15 Minuti Hai Difficoltà con il Trading dell'Oro? Stanco di indovinare dove entrare nelle operazioni su XAU/USD? Confuso su se COMPRARE, VENDERE o RESTARE FUORI? Perdi setup ad alta probabilità sul timeframe di 15 minuti? "THE MAGICIAN" rivela le forze invisibili di domanda e offerta che muovono i mercati! Cosa Rende THE MAGICIAN Unico? ANA
FREE
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.5 (8)
Experts
Babel assistant 1     The MT5 netting “Babel_assistant_1” robot uses the ZigZag indicator to generate Fibonacci levels on M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1  periods of the charts , calculates the strength of trends for buying and selling. It opens a position with "Lot for open a position" if the specified trend level 4.925 is exceeded. Then Babel places pending orders at the some Fibonacci levels and places specified Stop Loss , Take Profit. The screen displays current results of work on the position
FREE
KTrade Fibo For MT5
Kaijun Wang
4.5 (2)
Indicatori
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO Fibo: from KTrade 1. Automatically calculate and analyze the band. -> Get the desired band 2.
FREE
Smart Auto TrendLine
Duy Van Nguy
5 (2)
Indicatori
Indicatore Smart Auto Trendline traccia automaticamente le linee di tendenza di supporto e resistenza sul tuo grafico MetaTrader 5. Identifica i livelli di prezzo chiave utilizzando due metodi: Due Estremi (Tipo 1) o Estremo e Delta (Tipo 2). Le linee di tendenza vengono aggiornate solo quando si forma una nuova barra, garantendo prestazioni ottimali. **Caratteristiche** - **Due Estremi (Tipo 1):** Traccia linee di tendenza basate su due punti estremi (massimi/minimi) identificati all'interno
FREE
Daily Levels Indicator
Aissam Atti
5 (1)
Indicatori
Daily Support and Resistance Levels è un indicatore professionale che calcola e mostra automaticamente i livelli chiave di prezzo per il trading intraday basato sui Punti Pivot classici. Caratteristiche: Calcolo automatico Pivot (PP) 3 resistenze (R1–R3) 3 supporti (S1–S3) Massimo/Minimo del giorno precedente Pannello informativo in tempo reale Bias di mercato (Rialzista/Ribassista) Distanza ai livelli più vicini Colori e stile personalizzabili Aggiornamento automatico giornaliero Funziona su tu
FREE
VisualVol EURUSD
Maxim Kuznetsov
Indicatori
The indicator highlights the points that a professional trader sees in ordinary indicators. VisualVol visually displays different volatility indicators on a single scale and a common align. Highlights the excess of volume indicators in color. At the same time, Tick and Real Volume, Actual range, ATR, candle size and return (open-close difference) can be displayed. Thanks to VisualVol, you will see the market periods and the right time for different trading operations. This version is intended f
FREE
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.67 (58)
Indicatori
Se acquisti questo indicatore, riceverai il mio Trade Manager Professionale + EA  GRATUITAMENTE. Innanzitutto è importante sottolineare che questo sistema di trading è un indicatore Non-Repainting, Non-Redrawing e Non-Lagging, il che lo rende ideale sia per il trading manuale che per quello automatico. Corso online, manuale e download di preset. Il "Sistema di Trading Smart Trend MT5" è una soluzione completa pensata sia per i trader principianti che per quelli esperti. Combina oltre 10 indicat
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (3)
Indicatori
Power Candles – Segnali di ingresso basati sulla forza per tutti i mercati Power Candles porta l’analisi di forza collaudata di Stein Investments direttamente sul grafico dei prezzi. Invece di reagire solo al prezzo, ogni candela viene colorata in base alla reale forza di mercato, consentendo di identificare immediatamente accumuli di momentum, accelerazioni della forza e transizioni di trend pulite. Un’unica logica per tutti i mercati Power Candles funziona automaticamente su tutti i simboli di
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (78)
Indicatori
Ogni acquirente dell’indicatore riceverà inoltre gratuitamente: L’utilità esclusiva “Bomber Utility”, che gestisce automaticamente ogni operazione, imposta i livelli di Stop Loss e Take Profit e chiude le posizioni secondo le regole della strategia I file di configurazione (set file) per adattare l’indicatore a diversi asset I set file per configurare il Bomber Utility in tre modalità: “Rischio Minimo”, “Rischio Bilanciato” e “Strategia di Attesa” Una guida video passo-passo per installare, conf
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (35)
Indicatori
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe è uno strumento di analisi di mercato in tempo reale sviluppato sulla base degli Smart Money Concepts (SMC). È progettato per aiutare i trader ad analizzare la struttura del mercato in modo sistematico e ottenere una visione più chiara della direzione generale del mercato. Il sistema analizza automaticamente i Punti di Inversione, le Zone Chiave e la Market Structure su più timeframe, mostrando Point of Interest (POI), segnali No Repaint e Auto Fibonacci
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indicatori
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indicatori
Innanzitutto, vale la pena sottolineare che questo indicatore di trading non è repaint, non è ridisegno e non presenta ritardi, il che lo rende ideale sia per il trading manuale che per quello automatico. Manuale utente: impostazioni, input e strategia. L'Analista Atomico è un indicatore di azione del prezzo PA che utilizza la forza e il momentum del prezzo per trovare un miglior vantaggio sul mercato. Dotato di filtri avanzati che aiutano a rimuovere rumori e segnali falsi, e aumentare il pote
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indicatori
LAUNCH PROMO Azimuth Pro price is initially set at 299$ for the first 100 buyers. Final price will be 499$ . THE DIFFERENCE BETWEEN RETAIL AND INSTITUTIONAL ENTRIES ISN'T THE INDICATOR — IT'S THE LOCATION. Most traders enter at arbitrary price levels, chasing momentum or reacting to lagging signals. Institutions wait for price to reach structured levels where supply and demand actually shift. Azimuth Pro maps these levels automatically: swing-anchored VWAP, multi-timeframe structure lines, an
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicatori
FX Power: Analizza la Forza delle Valute per Decisioni di Trading Più Intelligenti Panoramica FX Power è lo strumento essenziale per comprendere la reale forza delle principali valute e dell'oro in qualsiasi condizione di mercato. Identificando le valute forti da comprare e quelle deboli da vendere, FX Power semplifica le decisioni di trading e rivela opportunità ad alta probabilità. Che tu segua le tendenze o anticipi inversioni utilizzando valori estremi di Delta, questo strumento si adatta
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (6)
Indicatori
Game Changer è un indicatore di tendenza rivoluzionario, progettato per essere utilizzato su qualsiasi strumento finanziario, per trasformare il tuo Metatrader in un potente analizzatore di trend. L'indicatore non ridisegna e non subisce ritardi. Funziona su qualsiasi intervallo temporale e aiuta a identificare i trend, segnala potenziali inversioni, funge da meccanismo di trailing stop e fornisce avvisi in tempo reale per risposte tempestive del mercato. Che tu sia un trader esperto, un profess
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicatori
Gold Sniper Scalper Pro è un indicatore professionale per MetaTrader 5, progettato per supportare i trader nell'identificare punti di ingresso e gestire il rischio in modo efficace. L'indicatore fornisce un set completo di strumenti analitici che include un sistema di rilevamento dei segnali, gestione automatica di Entry/SL/TP, analisi del volume e statistiche delle performance in tempo reale. Guida utente per comprendere il sistema   |   Guida utente per altre lingue CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicatori
Smart Stop Indicator – Precisione intelligente dello stop-loss direttamente sul grafico Panoramica Smart Stop Indicator è la soluzione ideale per i trader che desiderano posizionare il loro stop-loss in modo chiaro e metodico, senza dover indovinare o affidarsi all’intuizione. Questo strumento combina la logica classica del price action (massimi e minimi strutturali) con un moderno riconoscimento dei breakout per identificare il prossimo livello di stop realmente logico. In trend, in range o i
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicatori
Indicatore di tendenza, soluzione unica rivoluzionaria per il trading di tendenze e il filtraggio con tutte le importanti funzionalità di tendenza integrate in un unico strumento! È un indicatore multi-timeframe e multi-valuta al 100% non ridipingibile che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti: forex, materie prime, criptovalute, indici e azioni. Trend Screener è un indicatore di tendenza che segue un indicatore efficiente che fornisce segnali di tendenza a freccia con punti nel gra
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
Indicatori
Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indicatori
FX Levels: Supporti e Resistenze di Precisione Eccezionale per Tutti i Mercati Panoramica Rapida Cercate un modo affidabile per individuare livelli di supporto e resistenza in ogni mercato—coppie di valute, indici, azioni o materie prime? FX Levels fonde il metodo tradizionale “Lighthouse” con un approccio dinamico all’avanguardia, offrendo una precisione quasi universale. Basato sulla nostra esperienza reale con i broker e su aggiornamenti automatici giornalieri più quelli in tempo reale, FX
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicatori
Innanzitutto, vale la pena sottolineare che questo Strumento di Trading è un Indicatore Non-Ridipingente, Non-Ridisegnante e Non-Laggante, il che lo rende ideale per il trading professionale. Corso online, manuale utente e demo. L'Indicatore Smart Price Action Concepts è uno strumento molto potente sia per i nuovi che per i trader esperti. Racchiude più di 20 utili indicatori in uno solo, combinando idee di trading avanzate come l'Analisi del Trader del Circolo Interno e le Strategie di Tradin
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicatori
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicatori
IX Power: Scopri approfondimenti di mercato per indici, materie prime, criptovalute e forex Panoramica IX Power è uno strumento versatile progettato per analizzare la forza di indici, materie prime, criptovalute e simboli forex. Mentre FX Power offre la massima precisione per le coppie di valute utilizzando i dati di tutte le coppie disponibili, IX Power si concentra esclusivamente sui dati di mercato del simbolo sottostante. Questo rende IX Power una scelta eccellente per mercati non correlat
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicatori
L'indicatore Berma Bands (BBs) è uno strumento prezioso per i trader che cercano di identificare e capitalizzare i trend di mercato. Analizzando la relazione tra il prezzo e le BBs, i trader possono discernere se un mercato è in una fase di trend o di range. Visita il [ Berma Home Blog ] per saperne di più. Le Berma Bands sono composte da tre linee distinte: la Upper Berma Band, la Middle Berma Band e la Lower Berma Band. Queste linee sono tracciate attorno al prezzo, creando una rappresentazion
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indicatori
Ti presento un eccellente indicatore tecnico: Grabber, che funziona come una strategia di trading "tutto incluso", pronta all’uso. In un solo codice sono integrati strumenti potenti per l’analisi tecnica del mercato, segnali di trading (frecce), funzioni di allerta e notifiche push. Ogni acquirente di questo indicatore riceve anche gratuitamente: L’utility Grabber: per la gestione automatica degli ordini aperti Video tutorial passo dopo passo: per imparare a installare, configurare e utilizzare
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indicatori
MetaForecast predice e visualizza il futuro di qualsiasi mercato basandosi sull'armonia dei dati dei prezzi. Sebbene il mercato non sia sempre prevedibile, se esiste un modello nei prezzi, MetaForecast può prevedere il futuro con la massima precisione possibile. Rispetto ad altri prodotti simili, MetaForecast può generare risultati più accurati analizzando le tendenze di mercato. Parametri di input Past size (Dimensione passata) Specifica il numero di barre che MetaForecast utilizza per creare
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indicatori
Unlock key market insights with automated support and resistance lines Tired of plotting support and resistance lines? This is a multi-timeframe indicator that detects and plots supports and resistance lines in the chart with the same precision as a human eye would. As price levels are tested over time and its importance increases, the lines become thicker and darker, making price leves easy to glance and evaluate. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Boos
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indicatori
The Trend Line PRO indicator is an independent trading strategy. It shows the trend change, the entry point to the transaction, as well as automatically calculates three levels of Take Profit and Stop Loss protection. Trend Line PRO is perfect for all Meta Trader symbols: currencies, metals, cryptocurrencies, stocks and indices. The indicator is used in trading on real accounts, which confirms the reliability of the strategy. Robots using   Trend Line PRO   and real Signals can be found here: 
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicatori
Ecco   Quantum TrendPulse   , lo strumento di trading definitivo che combina la potenza di   SuperTrend   ,   RSI   e   Stocastico   in un unico indicatore completo per massimizzare il tuo potenziale di trading. Progettato per i trader che cercano precisione ed efficienza, questo indicatore ti aiuta a identificare con sicurezza le tendenze di mercato, i cambiamenti di momentum e i punti di entrata e uscita ottimali. Caratteristiche principali: Integrazione SuperTrend:   segui facilmente l'andame
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicatori
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicatori
How many times have you bought a trading indicator with great back-tests, live account performance proof with fantastic numbers and stats all over the place but after using it, you end up blowing your account? You shouldn't trust a signal by itself, you need to know why it appeared in the first place, and that's what RelicusRoad Pro does best! User Manual + Strategies + Training Videos + Private Group with VIP Access + Mobile Version Available A New Way To Look At The Market RelicusRoad is the
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicatori
Trend Ai indicator è un ottimo strumento che migliorerà l'analisi di mercato di un trader combinando l'identificazione della tendenza con punti di ingresso utilizzabili e avvisi di inversione. Questo indicatore consente agli utenti di navigare nelle complessità del mercato forex con fiducia e precisione Oltre ai segnali primari, l'indicatore Ai di tendenza identifica i punti di ingresso secondari che si presentano durante i pullback o i ritracciamenti, consentendo ai trader di capitalizzare le
Max Ribbon Mt5
Stefano Frisetti
Indicatori
ATTENZIONE: Questo indicatore è distribuito ESCLUSIVAMENTE su MQL5.com Versione MT4:   https://www.mql5.com/it/market/product/160363 Versione MT5:   https://www.mql5.com/it/market/product/160410 ================================================================================ MAX RIBBON ver 1.00 L'indicatore che ti mostra il TREND in modo chiaro e inequivocabile! ================================================================================ DESCRIZIONE MAX RIBBON è un indicatore di trend
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
Indicatori
Nuova generazione di zone di domanda e offerta automatizzate. Algoritmo nuovo e innovativo che funziona su qualsiasi grafico. Tutte le zone vengono create dinamicamente in base all'azione dei prezzi del mercato. DUE TIPI DI AVVISI --> 1) QUANDO IL PREZZO RAGGIUNGE UNA ZONA 2) QUANDO SI FORMA UNA NUOVA ZONA Non ottieni un altro indicatore inutile. Ottieni una strategia di trading completa con risultati comprovati.     Nuove caratteristiche:     Avvisi quando il prezzo raggiunge la zona di
Altri dall’autore
Phoenix ATR Volatility Meter
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Indicatori
Phoenix ATR Volatility Meter (MT5) Strumento di monitoraggio della volatilità in tempo reale per MetaTrader 5. Utilizza l'Average True Range (ATR) per visualizzare la volatilità attuale del mercato sul grafico. Scopo La volatilità del mercato influisce direttamente sul posizionamento degli stop, sul dimensionamento delle posizioni, sullo slippage e sull'efficacia delle strategie. Fare trading senza essere consapevoli della volatilità spesso porta a rischi eccessivi nei mercati veloci o a oppo
FREE
Phoenix Support and Resistance Detector
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Indicatori
Rilevatore di supporto e resistenza Phoenix (MT5) Strumento professionale per il rilevamento di supporto e resistenza per MetaTrader 5. Rileva automaticamente i livelli di S&R più forti da un intervallo di tempo superiore e visualizza un'analisi completa della forza attraverso un pannello di controllo visivo. Panoramica Il rilevatore di supporto e resistenza Phoenix identifica i tre livelli di supporto e resistenza più forti utilizzando l'analisi pivot su un intervallo di tempo superiore (H4
FREE
Phoenix Trend Strength Meter
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Indicatori
Phoenix Trend Strength Meter (MT5) Analizzatore del regime di mercato e della forza del trend per MetaTrader 5. Combina ADX, RSI e Directional Movement in un unico pannello per classificare le condizioni di mercato in tempo reale. Scopo La maggior parte dei trader fallisce non a causa di entrate sbagliate, ma perché applica la strategia sbagliata al regime di mercato sbagliato. Il Phoenix Trend Strength Meter aiuta i trader a determinare istantaneamente se il mercato è in fase di oscillazione
FREE
Phoenix Candlestick Pattern Monitor
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Indicatori
Monitor dei pattern candlestick Phoenix (MT5) Strumento di rilevamento e monitoraggio dei pattern candlestick in tempo reale per MetaTrader 5. Identifica automaticamente i pattern candlestick classici su più simboli e visualizza statistiche complete sui pattern attraverso un dashboard visivo. Panoramica Phoenix Candlestick Pattern Monitor rileva e traccia i pattern Doji, Hammer, Shooting Star, Bullish Engulfing, Bearish Engulfing, Morning Star, Evening Star, Three White Soldiers e Three Black
FREE
Phoenix News Countdown Calendar
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Indicatori
Calendario conto alla rovescia Phoenix News (MT5) Pannello conto alla rovescia in tempo reale delle notizie economiche per MetaTrader 5. Visualizza i prossimi eventi ad alto impatto con timer di conto alla rovescia precisi per aiutare i trader a gestire il rischio legato ai picchi di volatilità. Scopo Le notizie economiche creano volatilità, slippage e drawdown imprevisti. Fare trading alla cieca in eventi ad alto impatto può invalidare istantaneamente le impostazioni tecniche e i controlli d
FREE
Phoenix Candle Timer Panel
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Indicatori
Pannello Phoenix Candle Timer (MT5) Timer conto alla rovescia in tempo reale per MetaTrader 5. Visualizza il tempo rimanente preciso nella candela corrente per migliorare i tempi di esecuzione e la disciplina di trading. Scopo Una tempistica accurata delle candele è fondamentale per i trader discrezionali e le strategie algoritmiche. Entrare troppo presto o troppo tardi all'interno di una candela può influire sul rischio, sull'esposizione allo spread e sulla validità del segnale. Il pannello
FREE
Phoenix Breakeven Button
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Utilità
Pulsante Phoenix Breakeven (MT5) Strumento di regolazione dello stop loss con un solo clic per MetaTrader 5. Sposta tutte le posizioni aperte al punto di pareggio con la semplice pressione di un pulsante, eliminando il rischio di ribasso una volta che le operazioni sono in profitto. Scopo La regolazione manuale degli stop loss su più posizioni durante le operazioni attive fa perdere tempo e crea esitazione. Il pulsante Phoenix Breakeven offre una protezione immediata dal rischio, consentendo
FREE
Phoenix Drawdown Meter
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Utilità
Phoenix Drawdown Meter (MT5) Strumento di monitoraggio del drawdown in tempo reale per MetaTrader 5. Visualizza la percentuale di drawdown del conto live sul grafico per aiutare i trader a gestire il rischio ed evitare di superare i limiti del conto. Scopo Il drawdown è la metrica di rischio più critica per i trader che gestiscono conti di società di trading o portafogli con una rigorosa gestione del rischio. Il superamento dei limiti di drawdown può invalidare i conti o annullare settimane d
FREE
Close All Trades Button
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Utilità
Pulsante Chiudi tutte le operazioni (MT5) Utilità di chiusura delle posizioni con un solo clic per MetaTrader 5. Visualizza un pulsante rosso sul grafico che, se premuto, chiude tutte le posizioni aperte, gestendo automaticamente i rifiuti e le ricotazioni. Scopo Chiudere singolarmente più posizioni in condizioni di volatilità o in caso di problemi con la piattaforma fa perdere tempo e aumenta l'esposizione allo slippage. Il pulsante Chiudi tutte le operazioni consente di liquidare ista
FREE
Phoenix Spread Panel
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Indicatori
Pannello Spread Phoenix (MT5) Pannello di monitoraggio dello spread in tempo reale per MetaTrader 5. Visualizza lo spread bid/ask corrente in punti sul grafico. Scopo L'espansione dello spread è una delle cause più sottovalutate delle perdite di trading. In condizioni di bassa liquidità, rollover, eventi di attualità o volatilità, gli spread possono ampliarsi notevolmente, trasformando operazioni altrimenti valide in perdite immediate. Il pannello spread Phoenix fornisce una visibilità costa
FREE
Phoenix Magic Number Dashboard
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Utilità
Phoenix Magic Number Dashboard (MT5) Dashboard di monitoraggio multi-EA in tempo reale per MetaTrader 5. Traccia contemporaneamente più Expert Advisor utilizzando numeri magici, visualizzando in tempo reale i profitti/perdite aperti e chiusi per ciascuna strategia. Scopo L'esecuzione di più Expert Advisor senza una supervisione consolidata crea punti ciechi in termini di rischio, prestazioni ed esposizione. Il monitoraggio individuale degli EA fa perdere tempo e aumenta la possibilità di perd
FREE
Currency Strength Suite
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Indicatori
Suite Gold & Currency Strength (MT5) Dashboard professionale a 7 schede per l'analisi in tempo reale della forza delle valute, il monitoraggio delle correlazioni e l'intelligence di trading basata sulle sessioni su 8 valute più l'oro. Panoramica La suite Currency Strength fornisce un'analisi completa multivaluta attraverso sette pannelli specializzati: Strength Meter, Session Performance, Pair Scanner, Analysis Tab, Correlation Matrix, Correlation Clusters e Settings. Il sistema traccia l
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione