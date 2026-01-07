Phoenix Auto Fibonacci Monitor
- PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
- Versione: 1.0
Phoenix Auto Fibonacci Monitor (MT5)
Strumento professionale di analisi swing e Fibonacci per MetaTrader 5. Rileva automaticamente le oscillazioni dominanti del mercato e fornisce informazioni avanzate sul ritracciamento di Fibonacci attraverso un dashboard visivo in tempo reale.
Panoramica
Phoenix Auto Fibonacci Monitor identifica automaticamente le principali oscillazioni di mercato utilizzando il pivot a intervalli di tempo più elevati e la convalida ATR, quindi traccia livelli di ritracciamento di Fibonacci intelligenti direttamente sul grafico. Il sistema monitora continuamente i livelli 0,0%, 23,6%, 38,2%, 50,0%, 61,8% e 100,0%, adattandosi dinamicamente man mano che si formano nuove oscillazioni.
Ogni livello di Fibonacci viene analizzato in cinque dimensioni chiave: prezzo esatto, classificazione di forza (forte/media/debole in base al conteggio dei tocchi convalidati), classificazione di distanza (vicina/moderata/lontana rispetto al prezzo corrente), barre dall'ultima interazione e stato del ruolo (attivo, interrotto o non testato). La logica del ruolo rileva automaticamente quando i livelli vengono rispettati, interrotti o recuperati man mano che la struttura dei prezzi evolve.
L'indicatore include un dashboard pulito e professionale a 6 colonne che mostra tutte le informazioni Fibonacci a colpo d'occhio, insieme a un chiaro indicatore dello stato di rialzo/ribasso. Le linee di Fibonacci sono tracciate direttamente sul grafico con etichette percentuali automatiche, linee opzionali della struttura dell'oscillazione e un Golden Pocket evidenziato per un rapido processo decisionale. Le linee possono estendersi solo in avanti o su tutto il grafico in base alle preferenze dell'utente.
La larghezza della zona viene calcolata automaticamente utilizzando l'ATR per la sensibilità adattiva del mercato o può essere definita manualmente in pip. Tutti i calcoli sono sensibili ai simboli e completamente compatibili con strumenti forex, indici, materie prime e criptovalute.
Le funzioni di avviso includono avvisi di prossimità quando il prezzo si avvicina ai livelli chiave di Fibonacci, avvisi di cambio di ruolo quando i livelli passano dallo stato attivo a quello interrotto e notifiche configurabili tramite popup, suoni o avvisi push mobili. Un tasto di scelta rapida personalizzabile consente di attivare/disattivare istantaneamente il dashboard, le linee del grafico o entrambi.
Installazione
Scaricare dal Market MQL5 e allegare a qualsiasi grafico. Il dashboard e i livelli di Fibonacci si inizializzeranno automaticamente una volta rilevato uno swing valido.
Requisiti
MetaTrader 5 build 3280 o superiore. Si tratta di un indicatore personalizzato. Compatibile con tutti i broker e i tipi di simboli. Per ottenere prestazioni ottimali, si consiglia di utilizzare un intervallo di tempo di esecuzione inferiore, consentendo all'indicatore di rilevare gli swing da un intervallo di tempo superiore o attuale.
Feedback e recensioni
Se ritieni utile questo strumento, ti invitiamo a lasciare una recensione su MQL5. Il tuo feedback contribuisce direttamente agli aggiornamenti futuri di Phoenix, alle migliorie e agli strumenti di trading avanzati: creiamo sistemi che i trader utilizzano realmente.
Assistenza
Assistenza a vita tramite messaggi privati MQL5. Risposta tipica entro 24 ore.
Sviluppato da Phoenix Global Investments Ltd.
© 2025 Phoenix Global Investments Ltd. Tutti i diritti riservati.