Phoenix Auto Fibonacci Monitor

Phoenix Auto Fibonacci Monitor (MT5)


Outil professionnel d'analyse Fibonacci et des fluctuations pour MetaTrader 5. Détecte automatiquement les fluctuations dominantes du marché et fournit des informations avancées sur les retracements de Fibonacci grâce à un tableau de bord visuel en temps réel.


Présentation


Phoenix Auto Fibonacci Monitor identifie automatiquement les fluctuations majeures du marché à l'aide d'un pivot à intervalle de temps supérieur et d'une validation ATR, puis trace des niveaux de retracement Fibonacci intelligents directement sur le graphique. Le système suit en permanence les niveaux 0,0 %, 23,6 %, 38,2 %, 50,0 %, 61,8 % et 100,0 %, s'adaptant de manière dynamique à mesure que de nouvelles fluctuations se forment.


Chaque niveau de Fibonacci est analysé selon cinq dimensions clés : prix exact, classification de la force (forte/moyenne/faible en fonction du nombre de touches validées), classification de la distance (proche/modérée/éloignée par rapport au prix actuel), barres depuis la dernière interaction et statut du rôle (actif, rompu ou non testé). La logique des rôles détecte automatiquement lorsque les niveaux sont respectés, rompus ou récupérés à mesure que la structure des prix évolue.


L'indicateur comprend un tableau de bord clair et professionnel à 6 colonnes affichant toutes les informations Fibonacci en un coup d'œil, ainsi qu'un indicateur clair de l'état de la tendance haussière/baissière. Les lignes de Fibonacci sont tracées directement sur le graphique avec des étiquettes de pourcentage automatiques, des lignes de structure de swing optionnelles et une Golden Pocket mise en évidence pour une prise de décision rapide. Les lignes peuvent s'étendre vers l'avant uniquement ou sur l'ensemble du graphique, selon les préférences de l'utilisateur.


La largeur de la zone est calculée automatiquement à l'aide de l'ATR pour une sensibilité adaptative au marché ou peut être définie manuellement en pips. Tous les calculs tiennent compte des symboles et sont entièrement compatibles avec les instruments forex, indices, matières premières et cryptomonnaies.


Les fonctionnalités d'alerte comprennent des alertes de proximité lorsque le prix s'approche des niveaux clés de Fibonacci, des alertes de changement de rôle lorsque les niveaux passent de l'état actif à l'état rompu, et des notifications configurables via des pop-ups, des sons ou des alertes push mobiles. Un raccourci clavier personnalisable permet de basculer instantanément entre le tableau de bord, les lignes du graphique ou les deux.


Installation


Téléchargez-le depuis le MQL5 Market et ajoutez-le à n'importe quel graphique. Le tableau de bord et les niveaux de Fibonacci s'initialisent automatiquement dès qu'une oscillation valide est détectée.


Configuration requise


MetaTrader 5 build 3280 ou supérieur. Il s'agit d'un indicateur personnalisé. Compatible avec tous les courtiers et tous les types de symboles. Pour des performances optimales, envisagez d'utiliser un délai d'exécution plus court tout en permettant à l'indicateur de détecter les oscillations à partir d'un délai plus long ou actuel.


Commentaires et avis


Si vous trouvez cet outil utile, pensez à laisser un avis sur MQL5. Vos commentaires influencent directement les futures mises à jour, améliorations et outils de trading avancés de Phoenix. Nous développons des systèmes que les traders utilisent réellement.


Assistance


Assistance à vie via les messages privés MQL5. Réponse généralement dans les 24 heures.


Développé par Phoenix Global Investments Ltd.

© 2025 Phoenix Global Investments Ltd. Tous droits réservés.


