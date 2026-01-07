Phoenix Auto Fibonacci Monitor (MT5)





MetaTrader 5 için profesyonel Fibonacci istihbarat ve salınım analizi aracı. Baskın piyasa salınımlarını otomatik olarak algılar ve gerçek zamanlı görsel bir gösterge paneli aracılığıyla gelişmiş Fibonacci geri çekilme bilgileri sunar.





Genel Bakış





Phoenix Otomatik Fibonacci Monitörü, daha yüksek zaman dilimindeki pivot ve ATR doğrulamasını kullanarak önemli piyasa dalgalanmalarını otomatik olarak belirler, ardından akıllı Fibonacci geri çekilme seviyelerini doğrudan grafik üzerinde gösterir. Sistem, %0,0, %23,6, %38,2, %50,0, %61,8 ve %100,0 seviyelerini sürekli olarak izler ve yeni dalgalanmalar oluştukça dinamik olarak uyum sağlar.





Her Fibonacci seviyesi beş temel boyutta analiz edilir: kesin fiyat, güç sınıflandırması (doğrulanmış dokunma sayısına göre Güçlü/Orta/Zayıf), mesafe sınıflandırması (mevcut fiyata göre Yakın/Orta/Uzak), son etkileşimden bu yana geçen çubuklar ve rol durumu (Aktif, Kırık veya Test Edilmemiş). Rol mantığı, fiyat yapısı geliştikçe seviyelerin ne zaman saygı gördüğünü, kırıldığını veya geri kazanıldığını otomatik olarak algılar.





Gösterge, tüm Fibonacci bilgilerini bir bakışta gösteren temiz, profesyonel 6 sütunlu bir gösterge paneli ve net bir yükseliş/düşüş durumu göstergesi içerir. Fibonacci çizgileri, otomatik yüzde etiketleri, isteğe bağlı salınım yapısı çizgileri ve hızlı karar verme için vurgulanmış Altın Cep ile doğrudan grafiğe çizilir. Çizgiler, kullanıcı tercihine göre sadece ileriye doğru veya tüm grafik boyunca uzayabilir.





Bölge genişliği, uyarlanabilir piyasa duyarlılığı için ATR kullanılarak otomatik olarak hesaplanır veya pip cinsinden manuel olarak tanımlanabilir. Tüm hesaplamalar sembol farkındalıklıdır ve forex, endeksler, emtialar ve kripto enstrümanlarla tamamen uyumludur.





Uyarı özellikleri arasında, fiyat önemli Fibonacci seviyelerine yaklaştığında yakınlık uyarıları, seviyeler aktif ve kırık durumlar arasında değiştiğinde rol değişikliği uyarıları ve açılır pencereler, sesler veya mobil push uyarıları yoluyla yapılandırılabilir bildirimler bulunur. Özelleştirilebilir bir kısayol tuşu, gösterge tablosunu, grafik çizgilerini veya her ikisini birden anında değiştirmeye olanak tanır.





Kurulum





MQL5 Market'ten indirin ve herhangi bir grafiğe ekleyin. Geçerli bir salınım algılandığında gösterge paneli ve Fibonacci seviyeleri otomatik olarak başlatılır.





Gereksinimler





MetaTrader 5 build 3280 veya üstü. Bu, özel bir göstergedir. Tüm brokerlar ve sembol türleri ile uyumludur. En iyi performans için, göstergenin daha yüksek veya mevcut zaman diliminden salınımları algılamasına izin verirken daha düşük bir yürütme zaman dilimi kullanmayı düşünün.





Geri Bildirim ve Yorumlar





MQL5 Özel Mesajı aracılığıyla ömür boyu destek. Tipik yanıt süresi 24 saattir.





Destek





MQL5 Özel Mesajı aracılığıyla ömür boyu destek. Tipik yanıt süresi 24 saattir.





