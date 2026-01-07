Phoenix Auto Fibonacci Monitor (MT5)





Ferramenta profissional de inteligência Fibonacci e análise de oscilações para MetaTrader 5. Detecta automaticamente as oscilações dominantes do mercado e fornece informações avançadas sobre a retração de Fibonacci através de um painel visual em tempo real.





Visão geral





O Phoenix Auto Fibonacci Monitor identifica automaticamente as principais oscilações do mercado usando pivôs de intervalos de tempo mais altos e validação ATR, e então traça níveis inteligentes de retração de Fibonacci diretamente no gráfico. O sistema rastreia continuamente os níveis de 0,0%, 23,6%, 38,2%, 50,0%, 61,8% e 100,0%, adaptando-se dinamicamente à medida que novas oscilações se formam.





Cada nível de Fibonacci é analisado em cinco dimensões principais: preço exato, classificação de força (forte/média/fraca com base na contagem de toques validada), classificação de distância (próxima/moderada/distante em relação ao preço atual), barras desde a última interação e status da função (ativa, quebrada ou não testada). A lógica da função detecta automaticamente quando os níveis são respeitados, quebrados ou recuperados à medida que a estrutura de preços evolui.





O indicador inclui um painel de controle profissional e organizado com 6 colunas, exibindo todas as informações de Fibonacci em um piscar de olhos, juntamente com um indicador claro do estado de alta/baixa. As linhas de Fibonacci são traçadas diretamente no gráfico com rótulos percentuais automáticos, linhas opcionais de estrutura de oscilação e um Golden Pocket destacado para uma tomada de decisão rápida. As linhas podem se estender apenas para a frente ou por todo o gráfico, com base na preferência do usuário.





A largura da zona é calculada automaticamente usando ATR para sensibilidade adaptativa do mercado ou pode ser definida manualmente em pips. Todos os cálculos são sensíveis a símbolos e totalmente compatíveis com instrumentos forex, índices, commodities e criptomoedas.





Os recursos de alerta incluem alertas de proximidade quando o preço se aproxima dos níveis-chave de Fibonacci, alertas de mudança de função quando os níveis alternam entre os estados ativo e quebrado e notificações configuráveis por meio de pop-ups, sons ou alertas push móveis. Uma tecla de atalho personalizável permite alternar instantaneamente entre o painel, as linhas do gráfico ou ambos.





Instalação





Baixe no MQL5 Market e anexe a qualquer gráfico. O painel e os níveis de Fibonacci serão inicializados automaticamente assim que uma oscilação válida for detectada.





Requisitos





MetaTrader 5 build 3280 ou superior. Este é um indicador personalizado. Compatível com todas as corretoras e tipos de símbolos. Para um desempenho ideal, considere usar um período de execução mais baixo, permitindo que o indicador detecte oscilações de um período mais alto ou atual.





Feedback e avaliações





Se você achar esta ferramenta útil, considere deixar uma avaliação no MQL5. Seu feedback molda diretamente as futuras atualizações, refinamentos e ferramentas de negociação avançadas da Phoenix — nós criamos sistemas que os traders realmente usam.





Suporte





Suporte vitalício via mensagem privada MQL5. Resposta típica em 24 horas.





Desenvolvido pela Phoenix Global Investments Ltd.

© 2025 Phoenix Global Investments Ltd. Todos os direitos reservados.