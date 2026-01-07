Phoenix Auto Fibonacci Monitor

Профессиональный инструмент для анализа Фибоначчи и колебаний рынка для MetaTrader 5. Автоматически обнаруживает доминирующие колебания рынка и предоставляет расширенную информацию о коррекции Фибоначчи через визуальную панель управления в режиме реального времени.


Обзор


Phoenix Auto Fibonacci Monitor автоматически определяет основные колебания рынка с помощью пивота более высокого таймфрейма и проверки ATR, а затем отображает интеллектуальные уровни коррекции Фибоначчи непосредственно на графике. Система непрерывно отслеживает уровни 0,0%, 23,6%, 38,2%, 50,0%, 61,8% и 100,0%, динамически адаптируясь к формированию новых колебаний.


Каждый уровень Фибоначчи анализируется по пяти ключевым параметрам: точная цена, классификация силы (сильная/средняя/слабая на основе подтвержденного количества касаний), классификация расстояния (близкое/умеренное/далекое по отношению к текущей цене), количество баров с момента последнего взаимодействия и статус роли (активная, нарушенная или непроверенная). Логика роли автоматически определяет, когда уровни соблюдаются, нарушаются или восстанавливаются по мере развития ценовой структуры.


Индикатор включает в себя чистую, профессиональную панель управления с 6 столбцами, на которой отображается вся информация Фибоначчи, а также четкий индикатор состояния восходящего/нисходящего тренда. Линии Фибоначчи рисуются непосредственно на графике с автоматическими процентными метками, опциональными линиями структуры колебаний и выделенным «золотым карманом» для быстрого принятия решений. Линии могут простираться только вперед или по всему графику в зависимости от предпочтений пользователя.


Ширина зоны рассчитывается автоматически с использованием ATR для адаптивной чувствительности рынка или может быть определена вручную в пунктах. Все расчеты учитывают символы и полностью совместимы с инструментами форекс, индексами, сырьевыми товарами и криптовалютами.


Функции оповещений включают оповещения о приближении, когда цена приближается к ключевым уровням Фибоначчи, оповещения об изменении роли, когда уровни переключаются между активным и пробитым состояниями, а также настраиваемые уведомления с помощью всплывающих окон, звуков или мобильных push-оповещений. Настраиваемая горячая клавиша позволяет мгновенно переключать панель инструментов, линии графика или и то, и другое.


Установка


Скачайте с MQL5 Market и прикрепите к любому графику. Панель инструментов и уровни Фибоначчи инициализируются автоматически после обнаружения действительного колебания.


Требования


MetaTrader 5 build 3280 или выше. Это пользовательский индикатор. Совместим со всеми брокерами и типами символов. Для оптимальной производительности рекомендуется использовать более низкий таймфрейм исполнения, позволяя индикатору обнаруживать колебания с более высокого или текущего таймфрейма.


Отзывы и рецензии


Если вы считаете этот инструмент полезным, пожалуйста, оставьте отзыв на MQL5. Ваши отзывы напрямую влияют на будущие обновления, усовершенствования и продвинутые торговые инструменты Phoenix — мы создаем системы, которые действительно используют трейдеры.


Поддержка


Пожизненная поддержка через личные сообщения MQL5. Обычно ответ дается в течение 24 часов.


Разработано Phoenix Global Investments Ltd.

© 2025 Phoenix Global Investments Ltd. Все права защищены.


