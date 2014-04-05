Phoenix Auto Fibonacci Monitor

피닉스 오토 피보나치 모니터 (MT5)





메타트레이더 5용 전문 피보나치 인텔리전스 및 스윙 분석 도구. 실시간 시각적 대시보드를 통해 주요 시장 스윙을 자동으로 탐지하고 고급 피보나치 되돌림 통찰력을 제공합니다.





개요





피닉스 오토 피보나치 모니터는 상위 시간대의 피벗 및 ATR 검증을 통해 주요 시장 스윙을 자동으로 식별한 후, 차트에 직접 지능형 피보나치 되돌림 수준을 표시합니다. 이 시스템은 0.0%, 23.6%, 38.2%, 50.0%, 61.8%, 100.0% 수준을 지속적으로 추적하며, 새로운 스윙이 형성될 때마다 동적으로 적응합니다.





각 피보나치 레벨은 다섯 가지 핵심 차원에서 분석됩니다: 정확한 가격, 강도 분류(검증된 터치 횟수에 기반한 강함/중간/약함), 거리 분류(현재 가격 대비 가깝음/중간/멀음), 마지막 상호작용 이후 바 수, 역할 상태(활성, 돌파, 미검증). 역할 로직은 가격 구조가 진화함에 따라 레벨이 존중되거나, 돌파되거나, 재점유되는 시점을 자동으로 감지합니다.





이 지표는 모든 피보나치 정보를 한눈에 확인할 수 있는 깔끔하고 전문적인 6열 대시보드와 명확한 상승/하락 추세 상태 표시기를 포함합니다. 피보나치 라인은 차트에 직접 그려지며 자동 백분율 라벨, 선택적 스윙 구조선, 신속한 의사 결정을 위한 강조 표시된 골든 포켓이 제공됩니다. 라인은 사용자 선호도에 따라 차트 전체에 걸쳐 확장되거나 앞으로만 확장될 수 있습니다.





존 너비는 적응형 시장 민감도를 위해 ATR을 사용하여 자동 계산되거나 핍 단위로 수동 정의할 수 있습니다. 모든 계산은 심볼 인식 기능이 적용되며 외환, 지수, 상품, 암호화폐 상품과 완벽하게 호환됩니다.





경고 기능에는 가격이 주요 피보나치 수준에 접근할 때의 근접 경고, 수준이 활성 상태와 돌파 상태 사이에서 전환될 때의 역할 변경 경고, 팝업, 소리 또는 모바일 푸시 알림을 통한 구성 가능한 알림이 포함됩니다. 사용자 정의 가능한 핫키를 통해 대시보드, 차트 라인 또는 둘 다를 즉시 전환할 수 있습니다.





설치 방법





MQL5 마켓에서 다운로드하여 차트에 부착하세요. 유효한 스윙이 감지되면 대시보드와 피보나치 레벨이 자동으로 초기화됩니다.





요구 사항





MetaTrader 5 빌드 3280 이상. 이 지표는 사용자 정의 지표입니다. 모든 브로커 및 심볼 유형과 호환됩니다. 최적의 성능을 위해 낮은 실행 시간대를 사용하면서 지표가 상위 또는 현재 시간대의 스윙을 감지하도록 설정하세요.





피드백 및 리뷰





본 도구가 유용하다고 생각되시면 MQL5에 리뷰를 남겨 주시기 바랍니다. 여러분의 피드백은 향후 Phoenix 업데이트, 개선 및 고급 트레이딩 도구 개발에 직접 반영됩니다. 저희는 트레이더가 실제로 사용하는 시스템을 구축합니다.





지원





MQL5 비공개 메시지를 통한 평생 지원. 일반적으로 24시간 이내에 답변드립니다.





개발사: Phoenix Global Investments Ltd

© 2025 Phoenix Global Investments Ltd. 판권 소유.