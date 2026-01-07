Phoenix Auto Fibonacci Monitor

凤凰自动斐波那契监控器（MT5）





专为MetaTrader 5设计的专业斐波那契智能波动分析工具。通过实时可视化仪表盘自动识别主导市场波动，提供先进的斐波那契回撤分析洞察。





概述





凤凰自动斐波那契监测器运用更高周期枢轴点与ATR验证技术自动识别主要市场波动，并将智能斐波那契回撤位直接绘制于图表。系统持续追踪0.0%、23.6%、38.2%、50.0%、61.8%及100.0%关键位，并随新波动形成动态调整。





每个斐波那契位均从五大维度进行分析：精确价格、强度分类（基于有效触及次数划分为强/中/弱）、距离分类（相对于当前价格的接近/中等/远离）、上次交互后的K线数量，以及状态分类（有效、突破或未测试）。状态逻辑可自动识别价位在价格结构演变中被尊重、突破或重新确认的情况。





该指标配备简洁专业的六列仪表盘，可一览所有斐波那契情报，并配有清晰的上升/下降趋势状态指示器。斐波那契线直接绘制于图表，自动标注百分比标签，可选摆动结构线，并突出显示黄金区域以加速决策。用户可选择仅向前延伸或覆盖全图的线条显示模式。





区域宽度可通过ATR自动计算以适应市场敏感度，亦可手动以点数定义。所有计算均支持多品种识别，完全兼容外汇、指数、大宗商品及加密货币工具。





警报功能包含：价格临近关键斐波那契位时的临界警报、支撑/阻力位状态切换时的角色转换警报，以及可配置的弹窗/声音/手机推送通知。自定义热键支持即时切换仪表盘、图表线或两者。





安装指南





从MQL5市场下载后附加至任意图表。检测到有效震荡后，仪表盘与斐波那契水平将自动初始化。





系统要求





MetaTrader 5 3280版或更高版本。本指标为自定义指标，兼容所有经纪商及符号类型。为获得最佳性能，建议使用较低执行周期，同时允许指标从较高或当前周期检测震荡。





技术支持





通过MQL5私信提供终身支持，通常24小时内响应。





