Ritz Conspiracy 16 es un indicador de análisis de mercado multicapa que incluye 16 indicadores técnicos en un único panel visual.
Dirancang dengan konsep market intelligence, indikator ini bekerja seperti pusat komando yang membaca perilaku pasar dari berbagai sudut: trend, volatilitas, momentum, volume, hingga struktur harga.

Con la ayuda de los "conspirativos", este indicador ofrece un conjunto de 16 algoritmos que permiten obtener una visión general de los riesgos a los que se enfrenta el mercado. Esta herramienta es un panel que muestra las probabilidades de COMPRA/VENTA de varias categorías técnicas: en tiempo real, adaptable y ultrainformático.

¿Qué hay en Ritz Conspiracy 16?

Un gran indicador, muchas categorías diferentes, 16 meses de análisis:

1. Inteligencia de TENDENCIAS

El análisis de la tendencia se basa en combinaciones clásicas y adaptativas:

  • Promedio Móvil (MA) - El mejor tren de la historia

  • Media móvil adaptativa (AMA ) - Tren dinámico antirretraso

  • SAR Parabólico - Tren + momentum pembalikan

  • Alligator - Estructuras multi-MA como Bill Williams

El Analizador de Tendencias es una base de datos que se puede utilizar en cualquier momento.

2. Inteligencia HÍBRIDA

Categorías de productos que abarcan varias dimensiones técnicas:

  • Bandas de Bollinger - Volatilidad + desviación + sentimiento rata-rata

  • MACD - Momentum + Percepción de la fuerza del tren

  • Ichimoku - Tren, soporte/resistencia, y momentum dalam satu sistem

Hybrid es un indicador multidimensional.

3. inteligencia de volatilidad

Le da energía y le ayuda a pasar:

  • ATR (Average True Range) - Rango de volatilidad más amplio

  • Desviación estándar - Sebaran dan penyimpangan harga

Sangat penting untuk membaca apakah tren memiliki "tenaga" atau tidak.

4. Inteligencia OSCILADORA

Menangkap momentum jangka pendek, kondisi jenuh beli/jual:

  • RSI - OB/OS + momentum pergerakan

  • Estocástico - Indicador del momento de carga

  • Williams %R - Estimación de la fuerza del mercado

Esta categoría le permite elegir el tipo de cambio que más le convenga.

5. VOLUMEN Inteligencia

Mengukur tekanan pembelian vs penjualan:

  • OBV (On Balance Volume) - Alur volume menuju arah harga

  • A/D (Acumulación / Distribución) - Acumulación y distribución de volumen

Con una lógica de volumen única, esta categoría se estabiliza y no se vuelve a equilibrar.

6. ESTRUCTURA DE PRECIOS Inteligencia

Mendeteksi bentuk dasar pergerakan harga:

  • ZigZag - Oscilación de la estructura al alza

  • Fractales - Reversal lokal dan mikro-structure

Una base sólida para crear una estructura de paso sin ruido.

¿Por qué Ritz Conspiracy 16?

El indicador muestra 16 algoritmos técnicos en varias fases (tick u OnTimer):

  1. Puede seleccionar un indicador de tipo COMPRA/VENTA/NEUTRAL.

  2. Seleccione una categoría

  3. Mantener el indicador COMPRA/VENTA

  4. Ampliar la información en el panel dinámico con redimensionamiento automático

  5. Memperbarui hanya bila harga berubah-hemat resource dan ultra-responsif

El panel visual se actualiza:

  • Tren mayor

  • Volatilidad

  • Volumen

  • Estructura soporte/resistencia

  • Momentum y tendencia alcista

  • Categorías anteriores

En esta sección encontrará una lista de 16 indicadores técnicos que pueden ser utilizados:
"¿Pasar lebih condong ke BUY atau SELL?"

¿Qué indicador es este?

Ideal para:

  • Traders que operan en múltiples marcos temporales

  • Scalper, day trader, swing trader

  • Trader Acción del Precio & SMC

  • Trader de acción de precios y SMC

  • Trader de divisas que se adapta a las necesidades del mercado

Si usted es un trader que quiere "mejorar su experiencia de trading" para poder memorizar 16 indicadores, entonces Ritz Conspiracy 16 es lo que necesita.

ElRitz Conspiracy 16 es uno de los mejores juegos.
Se trata de un sistema de información de paso de 16 lapsos que permite visualizar el estado del paso en tiempo real, de forma estable y segura.

Con un panel de diseño elegante, una lógica de evaluación adaptable y una estructura de datos precisa, este indicador permite realizar un análisis del paso del tiempo muy moderno y preciso.

Si está interesado en un indicador que le ayude a realizar una conspiración en cualquier momento -
puede encontrarlo en Ritz Conspiracy 16.


Estilo Intradía: Estilo Scalping: Estilo Posición: Style News: Estilo Estándar:
Intradía (1-4 Jam) - Sensibilidad Media Scalping (1-15 Menit) - Alta sensibilidad Posición (Harian-Mingguan) - Sensibilidad baja Negociación de Noticias (Alta Volatilidad) - Sensibilidad Adaptable Vigilancia Estándar (Normal) - Parámetros por defecto
Periodo Ma = 12 Período Ma = 8 Período Ma = 24 Período Ma = 10 Período Ma = 14
Período Rsi = 12 Período Rsi = 8 Período Rsi = 21 Período Rsi = 10 Periodo Rsi = 14
Macd Rápido = 10 Macd Rápido = 6 Macd Rápido = 16 Macd Rápido = 8 Macd Rápido = 12
Macd Lento = 21 Macd Lento = 13 Macd Lento = 32 Macd Lento = 16 Macd Lento = 26
Señal Macd = 7 Señal Macd = 5 Señal Macd = 12 Señal Macd = 6 Señal Macd = 9
Período Bb = 18 Periodo Bb = 14 Periodo Bb = 24 Período Bb = 16 Periodo Bb = 20
Desviación Bb = 1,8 Desviación Bb = 1,6 Desviación Bb = 2,2 Desviación Bb = 2,5 // Bandas más anchas para la volatilidad Desviación Bb = 2,0
Estoc K = 12 Estoc K = 8 Estoc K = 18 Estoc K = 10 Estoc K = 14
Estoc D = 3 Estoc D = 2 Estoc D = 4 Estoc D = 3 Estoc D = 3
Stoch Ralentización = 3 Stoch Ralentización = 2 Estoc Ralentización = 4 Estoc Ralentización = 3 Estoc Ralentización = 3
Periodo Atr = 12 Periodo Atr = 8 Periodo Atr = 21 Periodo Atr = 10 Periodo Atr = 14
Paso Sar = 0.018 Paso Sar = 0.012 Paso Sar = 0.025 Paso Sar = 0,03 // Más agresivo Paso Sar = 0.02
Sar Máximo = 0,18 Sar máxima = 0,12 Sar máximo = 0,25 Sar máximo = 0,3 Sar Máximo = 0,2
Mandíbula de caimán = 11 Mandíbula de cocodrilo = 9 Mandíbula de caimán = 15 Alligator Jaw = 10 Mandíbula de cocodrilo = 13
Dientes de cocodrilo = 6 Dientes de cocodrilo = 5 Dientes de cocodrilo = 9 Dientes de cocodrilo = 6 Dientes de cocodrilo = 8
Labios de cocodrilo = 4 Labios de cocodrilo = 3 Labios de cocodrilo = 6 Labios de cocodrilo = 4 Labios de cocodrilo = 5
Ichimoku Tenkan = 8 Ichimoku Tenkan = 6 Ichimoku Tenkan = 12 Ichimoku Tenkan = 7 Ichimoku Tenkan = 9
Ichimoku Kijun = 22 Ichimoku Kijun = 18 Ichimoku Kijun = 30 Ichimoku Kijun = 20 Ichimoku Kijun = 26
Ichimoku Senkou = 44 Ichimoku Senkou = 36 Ichimoku Senkou = 60 Ichimoku Senkou = 40 Ichimoku Senkou = 52
Periodo Stddev = 16 Periodo Stddev = 12 Periodo Stddev = 24 Periodo Stddev = 14 Periodo Stddev = 20
Periodo Wpr = 12 Periodo Wpr = 8 Periodo Wpr = 18 Periodo Wpr = 10 Periodo Wpr = 14
Periodo Ama = 8 Periodo Ama = 6 Periodo Ama = 14 Periodo Ama = 8 Periodo Ama = 10
Ama Fast = 2 Ama Fast = 2 Ama Fast = 2 Ama Fast = 2 Ama Rápido = 2
Ama Lento = 20 Ama Lento = 15 Ama Lento = 30 Ama Lento = 20 Ama Lento = 30
Profundidad Zigzag = 12
Desviación Zigzag = 5
Zigzag Retroceso = 3
Periodo Atr = 12
