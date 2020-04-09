Ritz Conspiracy 16 - Sistema de Inteligencia de Mercado Multicapa

Ritz Conspiracy 16 es un indicador de análisis de mercado multicapa que incluye 16 indicadores técnicos en un único panel visual.

Dirancang dengan konsep market intelligence, indikator ini bekerja seperti pusat komando yang membaca perilaku pasar dari berbagai sudut: trend, volatilitas, momentum, volume, hingga struktur harga.

Con la ayuda de los "conspirativos", este indicador ofrece un conjunto de 16 algoritmos que permiten obtener una visión general de los riesgos a los que se enfrenta el mercado. Esta herramienta es un panel que muestra las probabilidades de COMPRA/VENTA de varias categorías técnicas: en tiempo real, adaptable y ultrainformático.

¿Qué hay en Ritz Conspiracy 16?

Un gran indicador, muchas categorías diferentes, 16 meses de análisis:

1. Inteligencia de TENDENCIAS

El análisis de la tendencia se basa en combinaciones clásicas y adaptativas:

Promedio Móvil (MA) - El mejor tren de la historia

Media móvil adaptativa (AMA ) - Tren dinámico antirretraso

SAR Parabólico - Tren + momentum pembalikan

Alligator - Estructuras multi-MA como Bill Williams

El Analizador de Tendencias es una base de datos que se puede utilizar en cualquier momento.

2. Inteligencia HÍBRIDA

Categorías de productos que abarcan varias dimensiones técnicas:

Bandas de Bollinger - Volatilidad + desviación + sentimiento rata-rata

MACD - Momentum + Percepción de la fuerza del tren

Ichimoku - Tren, soporte/resistencia, y momentum dalam satu sistem

Hybrid es un indicador multidimensional.

3. inteligencia de volatilidad

Le da energía y le ayuda a pasar:

ATR (Average True Range) - Rango de volatilidad más amplio

Desviación estándar - Sebaran dan penyimpangan harga

Sangat penting untuk membaca apakah tren memiliki "tenaga" atau tidak.

4. Inteligencia OSCILADORA

Menangkap momentum jangka pendek, kondisi jenuh beli/jual:

RSI - OB/OS + momentum pergerakan

Estocástico - Indicador del momento de carga

Williams %R - Estimación de la fuerza del mercado

Esta categoría le permite elegir el tipo de cambio que más le convenga.

5. VOLUMEN Inteligencia

Mengukur tekanan pembelian vs penjualan:

OBV (On Balance Volume) - Alur volume menuju arah harga

A/D (Acumulación / Distribución) - Acumulación y distribución de volumen

Con una lógica de volumen única, esta categoría se estabiliza y no se vuelve a equilibrar.

6. ESTRUCTURA DE PRECIOS Inteligencia

Mendeteksi bentuk dasar pergerakan harga:

ZigZag - Oscilación de la estructura al alza

Fractales - Reversal lokal dan mikro-structure

Una base sólida para crear una estructura de paso sin ruido.

¿Por qué Ritz Conspiracy 16?

El indicador muestra 16 algoritmos técnicos en varias fases (tick u OnTimer):

Puede seleccionar un indicador de tipo COMPRA/VENTA/NEUTRAL. Seleccione una categoría Mantener el indicador COMPRA/VENTA Ampliar la información en el panel dinámico con redimensionamiento automático Memperbarui hanya bila harga berubah-hemat resource dan ultra-responsif

El panel visual se actualiza:

Tren mayor

Volatilidad

Volumen

Estructura soporte/resistencia

Momentum y tendencia alcista

Categorías anteriores

En esta sección encontrará una lista de 16 indicadores técnicos que pueden ser utilizados:

"¿Pasar lebih condong ke BUY atau SELL?"

¿Qué indicador es este?

Ideal para:

Traders que operan en múltiples marcos temporales

Scalper, day trader, swing trader

Trader Acción del Precio & SMC

Trader de acción de precios y SMC

Trader de divisas que se adapta a las necesidades del mercado

Si usted es un trader que quiere "mejorar su experiencia de trading" para poder memorizar 16 indicadores, entonces Ritz Conspiracy 16 es lo que necesita.

ElRitz Conspiracy 16 es uno de los mejores juegos.

Se trata de un sistema de información de paso de 16 lapsos que permite visualizar el estado del paso en tiempo real, de forma estable y segura.

Con un panel de diseño elegante, una lógica de evaluación adaptable y una estructura de datos precisa, este indicador permite realizar un análisis del paso del tiempo muy moderno y preciso.

Si está interesado en un indicador que le ayude a realizar una conspiración en cualquier momento -

puede encontrarlo en Ritz Conspiracy 16.





