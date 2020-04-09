TradeAnalyserMT5

Posicionamiento básico

MT5 es una herramienta dedicada de análisis avanzado que proporciona un análisis en profundidad del historial de operaciones, desbloqueando información para optimizar las estrategias y mejorar la rentabilidad.

Usos principales

Evaluación del rendimiento de la estrategia: Analice la rentabilidad, la estabilidad y el riesgo para obtener una calificación objetiva A+-D. Descubrimiento de patrones de negociación: Identifique variedades, plazos y hábitos de beneficios de alta calidad para adaptarse a las distintas condiciones del mercado. Optimización de la gestión del riesgo: Calcule indicadores de retroceso y riesgo, y proporcione un análisis del rendimiento ajustado al riesgo.

Características principales

Detección inteligente de estrategias: Identifica 23 estrategias comunes por número mágico para separar la operativa manual de la EA. Análisis multidimensional: Abarca cuatro dimensiones: estrategia, tipo, hora y comentario, y admite análisis cruzados tridimensionales. Análisis avanzado de comentarios: analiza automáticamente la información sobre estrategias en los comentarios para lograr una comparación estandarizada y entre estrategias. Análisis del rendimiento de la cartera: recomienda las mejores carteras de negociación y advierte de las asignaciones ineficaces. Múltiples indicadores de análisis: Incluye tres indicadores básicos: rentabilidad básica, control del riesgo y estadísticas avanzadas.

Informes de salida

Informes terminales concisos: clasificaciones de estrategias, mejores carteras, perspectivas de comentarios, recomendaciones inteligentes para mejorar. Informes CSV detallados: estadísticas completas, análisis de categorías/comentarios/tiempo, evaluación de la calidad de los datos.

Características de uso

Procesamiento inteligente de datos: amplía automáticamente el alcance de los datos, ajusta con precisión las posiciones y admite un filtrado flexible. Diseño fácil de usar: Nivel de detalle ajustable, marco temporal personalizable, opción de incluir o excluir la negociación manual. Análisis de nivel profesional: normas de rendimiento de nivel institucional, evaluación de riesgos multinivel, recomendaciones orientadas al combate.

Destinatarios

Desarrolladores de EA (validación de estrategias, optimización de parámetros), gestores monetarios (supervisión de la cartera, optimización de la asignación), operadores individuales (identificación de patrones de comportamiento, mejora de la disciplina).

Valor principal

Transformar los registros caóticos de negociación en inteligencia para la toma de decisiones, ayudar a detener las estrategias ineficaces, amplificar los modelos de beneficios, optimizar la asignación de recursos, tomar decisiones basadas en datos y mejorar continuamente el sistema de negociación.