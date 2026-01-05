HyperGal Alpha

HyperGal Alpha es un sistema de trading automático profesional diseñado para gestionar estrategias Hyper Martingale de forma controlada y técnica.
El sistema utiliza un filtro de tendencia basado en medias móviles para reducir operaciones aleatorias y operar solo en la dirección de la tendencia dominante.
Aplica un mecanismo de grid estructurado y gradual que busca aprovechar los retrocesos naturales del precio dentro de la tendencia.
La multiplicación de lotes está limitada por un número máximo de niveles claramente definido para reducir la sobreexposición y la volatilidad del drawdown.
El EA se basa en el cierre de beneficios a nivel de cesta en lugar de gestionar operaciones individuales por separado.
Todas las decisiones de trading se ejecutan al cierre de la vela, proporcionando mayor estabilidad frente a sistemas basados en ticks.
El sistema incluye un mecanismo de bloqueo de beneficios de la cesta para proteger los resultados obtenidos ante cambios en el mercado.
HyperGal Alpha ofrece gestión automática del capital con la opción de operar con lote fijo.
El EA ha sido desarrollado específicamente para la plataforma MetaTrader 4, considerando condiciones reales de ejecución y spreads.
HyperGal Alpha es adecuado para traders que buscan un sistema relativamente conservador, basado en reglas y con una estructura de riesgo clara.
Dual Balance EA
Muhammad Abdulrahman Omar Naima Allah Al-rais
Asesores Expertos
WP Dual-Balance FX Strategy es una estrategia profesional de trading multi-par diseñada para el mercado Forex. Opera con pares de divisas principales y secundarios altamente líquidos que mantienen relaciones estables a largo plazo, como EURUSD con GBPUSD, EURUSD con USDCHF, AUDUSD con NZDUSD y combinaciones similares. La estrategia gestiona posiciones sincronizadas como un ciclo controlado, enfocándose en la restauración del equilibrio y siendo adecuada para el trading sistemático a largo plazo
Smart Hybrid Grid Trading System in One Engine
Muhammad Abdulrahman Omar Naima Allah Al-rais
Asesores Expertos
Esta estrategia se basa en un concepto de trading inteligente y equilibrado diseñado para adaptarse a diferentes condiciones de mercado. Su objetivo es aprovechar oportunidades tanto en mercados laterales como en tendencia con una ejecución disciplinada. El sistema funciona con una gestión estructurada de órdenes y ciclos de trading totalmente controlados. La exposición al riesgo se mantiene bajo un control estricto mediante límites predefinidos y reglas de gestión de beneficios. Es ideal para
