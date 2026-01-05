HyperGal Alpha es un sistema de trading automático profesional diseñado para gestionar estrategias Hyper Martingale de forma controlada y técnica.

El sistema utiliza un filtro de tendencia basado en medias móviles para reducir operaciones aleatorias y operar solo en la dirección de la tendencia dominante.

Aplica un mecanismo de grid estructurado y gradual que busca aprovechar los retrocesos naturales del precio dentro de la tendencia.

La multiplicación de lotes está limitada por un número máximo de niveles claramente definido para reducir la sobreexposición y la volatilidad del drawdown.

El EA se basa en el cierre de beneficios a nivel de cesta en lugar de gestionar operaciones individuales por separado.

Todas las decisiones de trading se ejecutan al cierre de la vela, proporcionando mayor estabilidad frente a sistemas basados en ticks.

El sistema incluye un mecanismo de bloqueo de beneficios de la cesta para proteger los resultados obtenidos ante cambios en el mercado.

HyperGal Alpha ofrece gestión automática del capital con la opción de operar con lote fijo.

El EA ha sido desarrollado específicamente para la plataforma MetaTrader 4, considerando condiciones reales de ejecución y spreads.

HyperGal Alpha es adecuado para traders que buscan un sistema relativamente conservador, basado en reglas y con una estructura de riesgo clara.

