HyperGal Alpha, Hyper Martingale stratejilerini kontrollü ve teknik bir şekilde yönetmek için tasarlanmış profesyonel bir otomatik işlem sistemidir.

Sistem, rastgele işlemleri azaltmak ve yalnızca baskın piyasa trendi yönünde işlem yapmak için hareketli ortalamalarla trend filtrelemesi kullanır.

Trend içindeki doğal fiyat geri çekilmelerinden faydalanmayı amaçlayan yapılandırılmış ve kademeli bir grid mekanizması uygular.

Lot artırımı, aşırı maruziyeti ve drawdown oynaklığını azaltmak için açıkça tanımlanmış maksimum seviye sayısı ile sınırlandırılmıştır.

EA, tek tek işlemleri yönetmek yerine sepet bazlı kâr kapatma mantığına dayanır.

Tüm işlem kararları mum kapanışında uygulanır, bu da tick tabanlı sistemlere kıyasla daha yüksek istikrar sağlar.

Sistem, değişen piyasa koşullarında elde edilen sonuçları korumaya yardımcı olan sepet kâr kilitleme mekanizmasını içerir.

HyperGal Alpha, otomatik para yönetimi sunar ve sabit lot ile çalışma seçeneği sağlar.

EA, gerçek yürütme koşulları ve spread davranışları dikkate alınarak MetaTrader 4 platformu için özel olarak geliştirilmiştir.

HyperGal Alpha, net risk yapısı ve kontrol arayan nispeten muhafazakâr trader’lar için uygundur.