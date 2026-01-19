RSI Thunder MT5

RSI Thunder es un indicador de trading inteligente diseñado para traders que buscan señales precisas y confiables. El indicador genera señales únicamente después del cierre de la vela, eliminando el repaint y las falsas entradas. Combina RSI, EMA, ADX y ATR con un filtro de tendencia basado en SMA40 para operar siempre a favor del mercado. Analiza las últimas cinco velas y confirma las señales solo cuando la estructura del precio es clara. Muestra flechas visuales de compra y venta junto con un nivel de Take Profit calculado automáticamente. Es ligero, fácil de usar y adecuado para M15, M30 y H1.