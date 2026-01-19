RSI Thunder MT5

RSI Thunder es un indicador de trading inteligente diseñado para traders que buscan señales precisas y confiables. El indicador genera señales únicamente después del cierre de la vela, eliminando el repaint y las falsas entradas. Combina RSI, EMA, ADX y ATR con un filtro de tendencia basado en SMA40 para operar siempre a favor del mercado. Analiza las últimas cinco velas y confirma las señales solo cuando la estructura del precio es clara. Muestra flechas visuales de compra y venta junto con un nivel de Take Profit calculado automáticamente. Es ligero, fácil de usar y adecuado para M15, M30 y H1.


Otros productos de este autor
Smart Hybrid Grid Trading System in One Engine
Muhammad Abdulrahman Omar Naima Allah Al-rais
Asesores Expertos
Esta estrategia se basa en un concepto de trading inteligente y equilibrado diseñado para adaptarse a diferentes condiciones de mercado. Su objetivo es aprovechar oportunidades tanto en mercados laterales como en tendencia con una ejecución disciplinada. El sistema funciona con una gestión estructurada de órdenes y ciclos de trading totalmente controlados. La exposición al riesgo se mantiene bajo un control estricto mediante límites predefinidos y reglas de gestión de beneficios. Es ideal para
HyperGal Alpha
Muhammad Abdulrahman Omar Naima Allah Al-rais
Asesores Expertos
HyperGal Alpha es un sistema de trading automático profesional diseñado para gestionar estrategias Hyper Martingale de forma controlada y técnica. El sistema utiliza un filtro de tendencia basado en medias móviles para reducir operaciones aleatorias y operar solo en la dirección de la tendencia dominante. Aplica un mecanismo de grid estructurado y gradual que busca aprovechar los retrocesos naturales del precio dentro de la tendencia. La multiplicación de lotes está limitada por un número máximo
CycleMind Pro
Muhammad Abdulrahman Omar Naima Allah Al-rais
Asesores Expertos
CycleMind Pro ( Koji_Pegasus_v1.195) es un Asesor Experto profesional diseñado para operar el mercado mediante ciclos inteligentes. Las operaciones se inician solo tras señales RSI confirmadas al cierre de la vela. Las posiciones se construyen gradualmente dentro de cada ciclo. Cuando cambia la dinámica del mercado, se utiliza hedging inteligente para equilibrar la exposición. El hedging se aplica de forma estratégica y controlada. Las reglas estrictas de distancia evitan la saturación de órden
Rsi Thunder MT4
Muhammad Abdulrahman Omar Naima Allah Al-rais
Indicadores
RSI Thunder es un indicador de trading inteligente diseñado para traders que buscan señales precisas y confiables. El indicador genera señales únicamente después del cierre de la vela, eliminando el repaint y las falsas entradas. Combina RSI, EMA, ADX y ATR con un filtro de tendencia basado en SMA40 para operar siempre a favor del mercado. Analiza las últimas cinco velas y confirma las señales solo cuando la estructura del precio es clara. Muestra flechas visuales de compra y venta junto con un
HyperGal Alpha mt5
Muhammad Abdulrahman Omar Naima Allah Al-rais
Asesores Expertos
HyperGal Alpha es un sistema de trading automatizado profesional diseñado para gestionar estrategias Hyper Martingale de forma técnica y controlada. El sistema utiliza filtrado de tendencia mediante medias móviles para reducir operaciones aleatorias y operar únicamente en la dirección del mercado. Aplica una estructura de grid progresiva que aprovecha los retrocesos naturales del precio dentro de la tendencia. La multiplicación de lotes está limitada por un número máximo de niveles claramente d
CycleMind Pro MT5
Muhammad Abdulrahman Omar Naima Allah Al-rais
Asesores Expertos
CycleMind Pro (Koji v1.195) es un Asesor Experto profesional en MQL5 diseñado en torno a ciclos de trading estructurados y una lógica de mercado disciplinada. Abre operaciones únicamente tras señales RSI confirmadas en velas cerradas, garantizando entradas de alta calidad basadas en reglas. Dentro de cada ciclo, las posiciones se construyen de forma progresiva mediante capas calculadas con precisión. Cuando cambia la dinámica del mercado, el sistema aplica cobertura (Hedging, no Netting) como h
Smart Hybrid Grid Trading System MT5
Muhammad Abdulrahman Omar Naima Allah Al-rais
Asesores Expertos
Smart Hybrid Grid Trading System MT5 es un sistema de trading automático profesional basado en un concepto de trading inteligente y equilibrado, diseñado para adaptarse a diferentes condiciones del mercado. La estrategia se centra en el comportamiento del precio y en la construcción estructurada de operaciones, permitiendo aprovechar oportunidades tanto en mercados laterales como en tendencia. El sistema opera mediante ciclos de trading claramente definidos y una gestión ordenada de órdenes, pr
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario