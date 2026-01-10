HyperGal Alpha mt5

HyperGal Alpha es un sistema de trading automatizado profesional diseñado para gestionar estrategias Hyper Martingale de forma técnica y controlada.

El sistema utiliza filtrado de tendencia mediante medias móviles para reducir operaciones aleatorias y operar únicamente en la dirección del mercado.

Aplica una estructura de grid progresiva que aprovecha los retrocesos naturales del precio dentro de la tendencia.

La multiplicación de lotes está limitada por un número máximo de niveles claramente definido para reducir el riesgo y la volatilidad del drawdown.

El cierre de beneficios se realiza a nivel de cesta de órdenes.

Todas las decisiones se ejecutan al cierre de la vela, proporcionando mayor estabilidad.

Desarrollado específicamente para la plataforma MetaTrader 5, considerando condiciones reales de ejecución y spreads.