Smart Hybrid Grid Trading System in One Engine
- Asesores Expertos
- Muhammad Abdulrahman Omar Naima Allah Al-rais
- Versión: 1.2
- Activaciones: 5
Esta estrategia se basa en un concepto de trading inteligente y equilibrado diseñado para adaptarse a diferentes condiciones de mercado.
Su objetivo es aprovechar oportunidades tanto en mercados laterales como en tendencia con una ejecución disciplinada.
El sistema funciona con una gestión estructurada de órdenes y ciclos de trading totalmente controlados.
La exposición al riesgo se mantiene bajo un control estricto mediante límites predefinidos y reglas de gestión de beneficios.
Es ideal para traders que buscan un enfoque de trading sistemático y consistente.